Джонсон обговорить з лідерами країн Північної Європи та Балтії, як допомогти Україні
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок планує прийняти лідерів країн, що входять до складу Об'єднаних експедиційних сил, для обговорення нових шляхів тиску на Росію, повідомив офіс прем'єра.
"Європейську безпеку похитнули дії Росії в Україні, і разом з нашими партнерами ми вживемо заходів для забезпечення того, щоб ми стали сильнішими і згуртованішими, ніж раніше", - йдеться в заяві Джонсона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив ,що"разом з партнерами по Північному і Балтійському морях ми повинні забезпечити захист від втручання Росії та її впливу на наші поставки енергоносіїв, економіку та цінності".
Як наголошується в повідомленні, очікується, що лідери погодяться на проведення додаткових військових навчань в Північній Атлантиці і Балтійському морі.
Об'єднані експедиційні сили - створена в 2014 за ініціативою Великої Британії коаліція, до якої увійшли Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція
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Нефть
Китай. 70,1 млн тонн, Нидерланды (37,4 млн тонн), Германия (19,2 млн тонн н). Белоруссия (14,9 млн тонн, Республика Корея (13,5 млн тонн), Польша (11,2 млн тонн), Италия (8,9 млн тонн), Финляндия (6,3 млн тонн), Словакия (5,3 млн тонн).
Газ
48,2 млрд куб. м Германии, 26,8 млрд куб. м Турции. Белоруссия (19,8 млрд куб. м). Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5), Польша (10,6), Казахстан (9,3), Австрия (7,8), Китай (7,1), Нидерланды (6,7).
Эти страны нужно просить ввести эмбарго.
Запасы газа россии - 50 млрд.
Запасы газа Катара - 23 млрд.
17 февраля 2022
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально объявил о создании трехстороннего альянса с Польшей и Великобританией. https://babel.ua/ru/news/76809-ukraina-britaniya-i-polsha-oficialno-sozdali-alyansn
Парашка легко возьмет под свое крыло страны - изгои и никто не помешает Ирану доделать ядерную бомбу и долбануть по Израилю, Северной Корее пюлять ракетами на лево и направо! Все равно Миру придется воевать! Только тогда война станет намного серьезнее и кровопролитнее !
За якусь конкретну річ має відповідати і організовувати хтось ОДИН.
Вже інше діло, як відповідальний буде організовувати всі ланки ланцюга, за який він відповідає і кого (чи яку країну) залучатиме додатково для конкретних дій і постачань обладнання, тощо.
Це і називається співпраця, а не "совок" чи пуста трата ресурсів на утримання недієздатних органів-трутнів, які тільки "крилами гудять, мед їдять", але толку з них "як з козла молока"