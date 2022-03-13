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Джонсон обговорить з лідерами країн Північної Європи та Балтії, як допомогти Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Джонсон обговорить з лідерами країн Північної Європи та Балтії, як допомогти Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок планує прийняти лідерів країн, що входять до складу Об'єднаних експедиційних сил, для обговорення нових шляхів тиску на Росію, повідомив офіс прем'єра.

"Європейську безпеку похитнули дії Росії в Україні, і разом з нашими партнерами ми вживемо заходів для забезпечення того, щоб ми стали сильнішими і згуртованішими, ніж раніше", - йдеться в заяві Джонсона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив ,що"разом з партнерами по Північному і Балтійському морях ми повинні забезпечити захист від втручання Росії та її впливу на наші поставки енергоносіїв, економіку та цінності".

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Як наголошується в повідомленні, очікується, що лідери погодяться на проведення додаткових військових навчань в Північній Атлантиці і Балтійському морі.

Об'єднані експедиційні сили - створена в 2014 за ініціативою Великої Британії коаліція, до якої увійшли Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція
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Топ коментарі
+5
Джонсон понял, что о реальной помощи, нажо разговаривать со странами, которые реально оценивают ситуацию...
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13.03.2022 07:53
+3
Я так розумію, що НАТО дише на ладан. Пора створювати новий союз і брити в ньому будуть ключовою силою. Вони все таки в Європі і своє ближче.
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13.03.2022 07:56
+3
Германия ведёт переговоры с катара
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13.03.2022 08:02
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Куда россия поставляет свои ресурсы.

Нефть

Китай. 70,1 млн тонн, Нидерланды (37,4 млн тонн), Германия (19,2 млн тонн н). Белоруссия (14,9 млн тонн, Республика Корея (13,5 млн тонн), Польша (11,2 млн тонн), Италия (8,9 млн тонн), Финляндия (6,3 млн тонн), Словакия (5,3 млн тонн).

Газ

48,2 млрд куб. м Германии, 26,8 млрд куб. м Турции. Белоруссия (19,8 млрд куб. м). Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5), Польша (10,6), Казахстан (9,3), Австрия (7,8), Китай (7,1), Нидерланды (6,7).

Эти страны нужно просить ввести эмбарго.
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13.03.2022 07:51 Відповісти
У вівторок, тут час йде на години чи навіть на хвилини, а вони у вівторок зберуться, цілий тиждень будуть дискутувати, потім включиться машина бюрократії і все заглохне
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13.03.2022 07:52 Відповісти
Для них ні на які хвилини час не йде- це справа безпекового майбутнього Европи. .
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13.03.2022 08:03 Відповісти
Постройте газопровод с Катара. Через Ирак, или через Средиземное море.

Запасы газа россии - 50 млрд.

Запасы газа Катара - 23 млрд.

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13.03.2022 07:53 Відповісти
Германия ведёт переговоры с катара
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13.03.2022 08:02 Відповісти
Baltic Pipe між Норвегією та Польщею вже майже закінчили будувати.
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13.03.2022 12:08 Відповісти
Джонсон понял, что о реальной помощи, нажо разговаривать со странами, которые реально оценивают ситуацию...
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13.03.2022 07:53 Відповісти
Понял что с 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹 каши не сваришь!
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13.03.2022 08:31 Відповісти
Ему рейтинг нужен, у него у самого проблем полная задниц
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13.03.2022 09:20 Відповісти
О да, у Орбана пускай совет спросит..
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13.03.2022 07:54 Відповісти
А оборону якого саме порту Угорщини він має обговорювати?
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13.03.2022 08:01 Відповісти
Я так розумію, що НАТО дише на ладан. Пора створювати новий союз і брити в ньому будуть ключовою силою. Вони все таки в Європі і своє ближче.
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13.03.2022 07:56 Відповісти
Вірно розумієте. Понабирали німці з французами туди усіляких болгарій та угорщин...
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13.03.2022 08:00 Відповісти
Так вже ж створили "новий союз", зелені навіть вже й похвалились:

17 февраля 2022
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально объявил о создании трехстороннего альянса с Польшей и Великобританией. https://babel.ua/ru/news/76809-ukraina-britaniya-i-polsha-oficialno-sozdali-alyansn
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13.03.2022 08:17 Відповісти
От-от, тільки "похвалились"... та багато чим вони "хвалились". І дорогами, і що "загроз не бачать"...
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13.03.2022 08:42 Відповісти
Ось вам і реальна альтернатива нерішучому НАТО, яке досі ні бе, ні ме.
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13.03.2022 07:58 Відповісти
ЄСПЛ вже заборонив москалям бомбити міста ! Сьогодні ЄСПЛ розглядає заборону вуглекислому газу створювати парниковий ефект. Завтра по плану рішення про заборону танення льодовиків Грендландії. Європа не спить, вона активно діє !
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13.03.2022 08:06 Відповісти
Менше слів,по більше діла.
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13.03.2022 08:15 Відповісти
Интересно, представляют ли европейские лидеры, со своим лозунгом «Лишь бы не было войны», какой кошмар их ждет если парашке удастся додолбить Украину!

Парашка легко возьмет под свое крыло страны - изгои и никто не помешает Ирану доделать ядерную бомбу и долбануть по Израилю, Северной Корее пюлять ракетами на лево и направо! Все равно Миру придется воевать! Только тогда война станет намного серьезнее и кровопролитнее !
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13.03.2022 08:16 Відповісти
Параша никогда не додолбет Украину. Даже не думай такое.
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13.03.2022 08:24 Відповісти
Так это я прогнозирую что в головах европейски синичек - Скушает путлер Украину и успокоится.
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13.03.2022 08:47 Відповісти
ОБСЄ, ООН, НАТО - коли за якусь конкретну річ відповідають ВСІ, то це значить, що не відповідає НІХТО, бо кожен почне морозитись і переводити стрілки. Прикладів купа.

За якусь конкретну річ має відповідати і організовувати хтось ОДИН.
Вже інше діло, як відповідальний буде організовувати всі ланки ланцюга, за який він відповідає і кого (чи яку країну) залучатиме додатково для конкретних дій і постачань обладнання, тощо.
Це і називається співпраця, а не "совок" чи пуста трата ресурсів на утримання недієздатних органів-трутнів, які тільки "крилами гудять, мед їдять", але толку з них "як з козла молока"
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13.03.2022 08:18 Відповісти
 
 