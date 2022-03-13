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На Донеччині затримали подружжя, яке передавало ворогу дані про дислокацію ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Донеччині затримали подружжя, яке передавало ворогу дані про дислокацію ЗСУ

У Покровську Донецької області викрили подружжя, яке передавало ворогу інформацію про об’єкти місцевої інфраструктури та місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури оголошена підозра подружжю з Покровська у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

За даними слідства, у середині листопада 2021 року жителька Покровська та її чоловік за гроші погодилися передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представнику окупаційної адміністрації РФ.

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Протягом грудня 2021 року - лютого 2022 року, використовуючи месенджери Вайбер і Телеграм, подружжя передавало представнику держави-агресора фото об’єктів соціальної сфери міста, автомобільних та залізничних мостів і розв’язок, інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту та місць дислокації військовослужбовців ЗСУ.

Зловмисники усвідомлювали, що ця інформація буде використана на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності України.

Правоохоронці затримали чоловіка та жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.
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Топ коментарі
+70
Какая нах варта 30 дней. В голову по выстрелу тварям...
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13.03.2022 08:03
+40
на *** розстріляти
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13.03.2022 08:04
+24
после всех ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ , предателей гнид , без разговоров ,к стенке !!!
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13.03.2022 08:16
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Какая нах варта 30 дней. В голову по выстрелу тварям...
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13.03.2022 08:03 Відповісти
после всех ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ , предателей гнид , без разговоров ,к стенке !!!
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13.03.2022 08:16 Відповісти
По законам воєнного часу...
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13.03.2022 08:36 Відповісти
на *** розстріляти
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13.03.2022 08:04 Відповісти
Тобі сказали? Ти диви...
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13.03.2022 08:12 Відповісти
Ху%ня война, а главное- манёвры. Ждём официальных сообщений, а не ОБС.
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13.03.2022 08:14 Відповісти
Я надеюсь что за эти 30 дней они таки надумают совершить побег,ибо статья то тяжкая.
То что побег будет неудачным подружжю краще не знати.
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13.03.2022 08:06 Відповісти
Ніхто нікого не затримував. Ці особи просто десь зникли.Та й ніколи їх і не існувало.А хоч і існували так самі повішались.
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13.03.2022 08:06 Відповісти
Головне : їхтамнєт. І не було .
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13.03.2022 08:18 Відповісти
Воно просто смердюче лайно...
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13.03.2022 08:07 Відповісти
А пристрелить колаборантов после допроса, как бешенных тварей [при попытке к бегству] не пробовали?
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13.03.2022 08:09 Відповісти
В Луганской области в городе Попасная российские оккупанты бросили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

«Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли «Brennende Zwiebel». Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», - подчеркнул Белошицкий.
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13.03.2022 08:09 Відповісти
Вони вже мертві, хоча поки цього не усвідомлюють.
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13.03.2022 08:10 Відповісти
Так, це звісно ті ще ...ді але чому не ловлять щурів що перебуваючи при владі вели підривницьку діяльність в Україні?
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13.03.2022 08:11 Відповісти
Бо важку піймати чорну кішку в темній кімнату- особливо, коли її там нема.
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13.03.2022 08:13 Відповісти
Та нi, все - таки iх багато, зараз поки що Мелiтополь, а далi будуть проявлятись бiльше i бiльше.
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13.03.2022 08:30 Відповісти
По закону военного времени.......РАССТРЕЛЯТЬ...
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13.03.2022 08:12 Відповісти
Нема в нас такого закону. Мы не рашка.
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13.03.2022 08:14 Відповісти
Ми живемо при військовому часі, деякі закони у військовий час не працюють. А наша гуманність може нас і погубити
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13.03.2022 08:19 Відповісти
Тоді не треба посилатися на закон- усе просто. Я точно не гуманіст, скоріше соціопат.
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13.03.2022 08:32 Відповісти
А где дерьмак, не говорю уже про яйценюка?
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13.03.2022 08:15 Відповісти
куля в лобі...
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13.03.2022 08:21 Відповісти
А ти з якою метою цікавишся? Може ти з цими двома, про яких стаття, докупи?
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13.03.2022 08:47 Відповісти
Зайди на ФейсБук сторінку Яценюка та сам все дізнайся!
Що ти як безрукий і безмозглий?
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13.03.2022 11:00 Відповісти
В державі введено військовий стан, країна веде війну-правильно? За законом військового часу всім шпигунам, зрадникам в такий час - розстріл на місці. Так в чому справа? Нема чого відтягувати людей на якісь "розлідування", утримання під вартою. Та лишіть всі ці формальності.
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13.03.2022 08:16 Відповісти
Ще раз- нема такого закону.
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13.03.2022 08:33 Відповісти
Саме страшне що вiйну нiхто нiкому не об"явив i цих icтот будуть судити по КК, а не як зрадникiв Батькiвщини.
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13.03.2022 08:41 Відповісти

Тільки так!
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13.03.2022 08:16 Відповісти
Виставляти таких падлюк попереду, по боках зелених коридорів - хай їх хазяйва по них і лупашать
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13.03.2022 08:19 Відповісти
Не. Використати і передавати дані рашитського розташування. Хай по своїм *******.
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13.03.2022 08:21 Відповісти
Заголовок повинен бути таким:

На Донеччині
ліквідували
затримали подружжя, яке передавало ворогу дані про дислокацію ЗСУ
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13.03.2022 08:34 Відповісти
Просто так розстріляти не можна, але для цього є певні механізми на законодавчому рівні. Навіть у практиці застосування Європейської Конвенції про захист прав людини є можливість на час війни зупиняти дію певних її положень. Отже, справа за Верховною Радою
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13.03.2022 08:36 Відповісти
Чому Ви не розумiэте що ЮРИДИЧНО вiйни НЕМА, а воэний стан до одного мiсця дверцi.
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13.03.2022 08:46 Відповісти
Єдине, а чи є ще легітимна ВР? Здається, що не скоро ми їх, наших рідних, депутатів, побачимо ...
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13.03.2022 08:48 Відповісти
Во время войны это уже преступление суда!!
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13.03.2022 08:55 Відповісти
Их вместе похорошюнили?
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13.03.2022 09:12 Відповісти
Це подружжя мабуть з тих, що ходили на "референдум", треба усіх таких вичислити.
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13.03.2022 10:01 Відповісти
расстрелять на месте,гнид зрадных!
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13.03.2022 11:04 Відповісти
Сколько людей из-за них погибло... Нельзя жалеть их...
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13.03.2022 12:32 Відповісти
 
 