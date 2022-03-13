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Молдова скоро не зможе приймати нових біженців з України, - глава МЗС Попеску
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Молдова наближається до "критичного моменту" своєї здатності надати притулок тим, хто рятується втечею від російського вторгнення в Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Попеску сказав, що у країні закінчуються приміщення для розміщення біженців. Він зазначив, що Молдова є "найтендітнішим сусідом України" з невеликими фінансовими ресурсами та меншими запасами стійкості у сфері безпеки, охорони здоров'я та освіти.
Кількість біженців, що у Молдові – трохи більше ніж 100 000, але це рівноцінно збільшенню її населення на 4%.
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Как рашкоофицеры попадают В КИШИНЕВ ???
С тем же успехом можно сказать, что американцы завозят в Украину предателей через 8 стран и 14 городов - это первое.
И второе - у нас президента поставили США, а уж они бы никогда не допустили каких-то там рашкоофицеров.
Но это не значит, что Вам запрещается отпустить свою фантазию в безудержный полёт.
Представляешь...Дурашка... Существует! И даже летают!!!)))) Оказывается Вы не выбирали президента?! Вам США поставили? Ранее луснявые всяких Гандонов ставили ..теперь США ставит... Да...руснявый идиот...тяжело у тебя с мышлением. Руснявый в любой стране... даже в Молдове ярко продемонстрирует своё дебилизм! И это не новость!!)))
У Эйр Молдова есть сайт - вот туда мне плиз ссылку