Молдова скоро не зможе приймати нових біженців з України, - глава МЗС Попеску

Молдова наближається до "критичного моменту" своєї здатності надати притулок тим, хто рятується втечею від російського вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Попеску сказав, що у країні закінчуються приміщення для розміщення біженців. Він зазначив, що Молдова є "найтендітнішим сусідом України" з невеликими фінансовими ресурсами та меншими запасами стійкості у сфері безпеки, охорони здоров'я та освіти.

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Кількість біженців, що у Молдові – трохи більше ніж 100 000, але це рівноцінно збільшенню її населення на 4%.