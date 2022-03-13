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Молдова скоро не зможе приймати нових біженців з України, - глава МЗС Попеску

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Молдова скоро не зможе приймати нових біженців з України, - глава МЗС Попеску

Молдова наближається до "критичного моменту" своєї здатності надати притулок тим, хто рятується втечею від російського вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Попеску сказав, що у країні закінчуються приміщення для розміщення біженців. Він зазначив, що Молдова є "найтендітнішим сусідом України" з невеликими фінансовими ресурсами та меншими запасами стійкості у сфері безпеки, охорони здоров'я та освіти.

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Кількість біженців, що у Молдові – трохи більше ніж 100 000, але це рівноцінно збільшенню її населення на 4%.
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Топ коментарі
+7
Дурепа, 99% біженців - то жінки та діти. Ти вважаєщь що саме їх треба позбавити громадянства?
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13.03.2022 08:47
+3
..що..****... тих... кого кацапсячі лишили домівок у Харькові... Сумах...під Києвом? Цих лишити громадянства? Може тих... хто приїхав тільки з документами...голі і босі? Тих лишити громадянства? Ти б ****..сиділа та й мовчала...гнида кацапська!!
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13.03.2022 08:52
+1
Вас ещё ОТБЛАГОДАРЯТ попозже.. за то что Вы кормите и поите ПМР... Может расскажешь... как из рашки через Кишинёв на молдавских самолётах прилетают рашкоофицеры? Кто кормит и поит Приднестровье? Только сегодня ЧЕТЫРЕ рейса на смердячую!!! Если Украина не выстоит...вас точно за сутки то же Приднестровье раздавит.
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13.03.2022 09:02
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Дурепа, 99% біженців - то жінки та діти. Ти вважаєщь що саме їх треба позбавити громадянства?
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13.03.2022 08:47 Відповісти
Вас ещё ОТБЛАГОДАРЯТ попозже.. за то что Вы кормите и поите ПМР... Может расскажешь... как из рашки через Кишинёв на молдавских самолётах прилетают рашкоофицеры? Кто кормит и поит Приднестровье? Только сегодня ЧЕТЫРЕ рейса на смердячую!!! Если Украина не выстоит...вас точно за сутки то же Приднестровье раздавит.
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13.03.2022 09:02 Відповісти
Ну-ка расскажи мне - как в Кишинев попадают эти рашкоофицеры ?
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13.03.2022 11:31 Відповісти
.. а расскажу!!! Рашкоофицеры СЕГОДНЯ!!!! попадают в ПМР через Кишинёвский аэропорт!!! СЕГОДНЯ!! ВЧЕРА!!! и скорее всего ЗАВТРА!!! Это единсвенный путь для них. Он узаконен вашим правительством. И кстати.... если ты...убогенький не знаешь...то в Кишинёве ранее приземлялись Ил-76 рашковоенной-транспортной авиации. И после досмотра вашими таможней и границей... разгружались и груз следовал в Тирасполь. Может тебе..убогенькое..сейчас стоит поехать в аэропорт и расскажешь потом всем здесь..сколько машин с приднестровскими нмерами приезжает встречать и отправлять рейсы на смердячую? Руснявые самолёты прижаты...так вы с радостью носитесь в Москау... Или рашкоофицеры с 2014 года через космос в Тирасполь попадают?
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13.03.2022 11:46 Відповісти
Повторяю вопрос для особо тупых

Как рашкоофицеры попадают В КИШИНЕВ ???
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13.03.2022 16:29 Відповісти
Отвечаю откровенному идиоту! Сегодня авиакомпания Молдова Эйр выполняет ЧЕТЫРЕ!!! рейса на смердячую. Самолёты с молдавской регистрацией следуют через Румынию, Польшу, Беларусь в Москау. Обратно этим же путём! С 2014 гола решением правительства Молдовы ВСЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ рашкоперсонала осуществляются ТОЛЬКО !! через аэропорт Кишинёва. Ранее... в Кишинёв мог летать и смердячий Аэрофлот ..пока Европа не закрыла ВП. Теперь летает только Молдова Эйр!Именно на этих самолётах..а ранее плюс Аэрофлот и прилетают и улетают рашкоперсонал из Тирасполя. Идиотик Юра!!! Сьезди в аэропорт и посмотри...БАРАН..сколько русни улетает и прилетает в Кишинёв и на каких машнах с какими номерами они едут в Тирасполь. Может дойдёт до откровенного идиота? Да и судя по кликухе...ты явно не молдованин. Наверняка кровь потенциального руснявого идиота присутствует.))))
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13.03.2022 16:52 Відповісти
Рейса Кишинев-Москва не существует

С тем же успехом можно сказать, что американцы завозят в Украину предателей через 8 стран и 14 городов - это первое.
И второе - у нас президента поставили США, а уж они бы никогда не допустили каких-то там рашкоофицеров.
Но это не значит, что Вам запрещается отпустить свою фантазию в безудержный полёт.
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13.03.2022 17:07 Відповісти
Не надо мне ссылки на .ru

У Эйр Молдова есть сайт - вот туда мне плиз ссылку
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13.03.2022 18:01 Відповісти
..не строй из себя дурачка...руснявое!!! Это Онлайн табло всех аэропортов мира. Но ..если ты откровенный идиот..то как говорят у нас в Украине ИДИ *****!!! Кстати..у нас в Украине это не мат...Это направление!!! Ну а ответ на другой вопрос я конечно не дождусь. Поэтому ...руснявое и трусливое... *****!!!)))))
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13.03.2022 19:31 Відповісти
..руснявый!! А вопросик тебе можно? Откуда топливо у Тирасполя? Откуда продукты питания для комёжки и содержания кацапских паскуд в Приднестровье? Неужели топливо у себя производят... и кормят со своих запасов... и командный состав руснявых с 2014 года не ротируется.....??? Может думать начнёшь... дурноватое? И чего сейчас сцыте придавить ПМР? Ждёте...как будет в Украине? Ну так как...мысль свою озвучишь?
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13.03.2022 17:20 Відповісти
..вам..сейчас самое время просто блокировать и задушить Тирасполь.... Но вы трусливо сидите и ждёте.... Как же будет в Украине? Выстоит Украина... ну тут мы и за Тирасполь возьмёмся. Не выстоит... тут Тирасполь за нас возмётся! Кормить и поить врага... с 2014 года... Помогать врагу на своей оккупированной территории ... Кто это делал и делает? МОЛДОВА!!!
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13.03.2022 11:52 Відповісти
.. Ну что Юрик... замолчал? Новости для тебя оказались шокирующими? Не знал.. бедненький..что только падшая нация может кормить и поить оккупантов на своей земле за деньги... Эти вы и занимались с 2014 года... кормя..поя и целуя в задницу руснявую мразь в Приднестровье.
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13.03.2022 14:04 Відповісти
..що..****... тих... кого кацапсячі лишили домівок у Харькові... Сумах...під Києвом? Цих лишити громадянства? Може тих... хто приїхав тільки з документами...голі і босі? Тих лишити громадянства? Ти б ****..сиділа та й мовчала...гнида кацапська!!
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13.03.2022 08:52 Відповісти
Та тільки один Львів прийняв 200 тисяч біженців.Це ті що залишились у Львові.
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13.03.2022 09:34 Відповісти
Этот Нику пусть передвигает свои бумажки по столу. Мы помогаем как можем! Но большинство беженцев уезжают дальше. Все будет хорошо Украина! 380 миллиардов долларов Центробанка роССии,США уже перевели в резерв для восстановления Украины,-а это зарплаты и пенсии руССофашистов. Развал рашки будет намного жестче,чем развал сссры. Не удивлюсь,если они начнут жрать друг друга с голоду. Слава Украине! И это от самого сердца.
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13.03.2022 10:07 Відповісти
Блин,что за перевод -я уже много лет не пишу недогосударство с большой буквы..
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13.03.2022 10:09 Відповісти
 
 