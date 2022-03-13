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Загиблих внаслідок ракетного удару по Яворівському полігону немає. Інформація про поранених уточнюється, - прессекретар Академії Сухопутних військ ЗСУ Миронович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області вранці 13 березня. В результаті ворожого обстрілу, на щастя, загиблих немає.
Про це повідомив прессекретар Академії Сухопутних військ ЗСУ Антон Миронович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він уточнив, що удар був нанесений по одній з військових частин. Результативно відпрацювали українські системи протиповітряної оборони: "певну роль зіграло ППО".
Миронович зазначив, що за попередніми даними - загиблих немає. Інформація про травмованих і поранених зараз уточнюється.
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Василий Перминов
показати весь коментар13.03.2022 08:56 Відповісти Мені подобається 3
Мирослав Костирко
показати весь коментар13.03.2022 18:05 Відповісти Мені подобається 0
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