УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46047 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
12 204 2
армія РФ (3424) війна (9250) Львівщина (1432) ракети (575)

Загиблих внаслідок ракетного удару по Яворівському полігону немає. Інформація про поранених уточнюється, - прессекретар Академії Сухопутних військ ЗСУ Миронович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Загиблих внаслідок ракетного удару по Яворівському полігону немає. Інформація про поранених уточнюється, - прессекретар Академії Сухопутних військ ЗСУ Миронович

Російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області вранці 13 березня. В результаті ворожого обстрілу, на щастя, загиблих немає.

Про це повідомив прессекретар Академії Сухопутних військ ЗСУ Антон Миронович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він уточнив, що удар був нанесений по одній з військових частин. Результативно відпрацювали українські системи протиповітряної оборони: "певну роль зіграло ППО".

Миронович зазначив, що за попередніми даними - загиблих немає. Інформація про травмованих і поранених зараз уточнюється.

Читайте також: Окупанти вдарили по Яворівському полігону

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як говорять владні мужі. Громадяни ніколи не розголошуйте місця ракетних ударів. Хоча самі мужі тринадцять що попало і куди попало...
показати весь коментар
13.03.2022 08:56 Відповісти
Краще б мовчав! Невже в цій славній Академії, яка виховала стільки українських героїв, таке лайно-прессекретар?
показати весь коментар
13.03.2022 18:05 Відповісти
 
 