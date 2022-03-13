Абсолютна більшість німців, французів та італійців підтримують вступ України до ЄС, - опитування

Масштабне опитування, проведене одночасно у 4 державах ЄС, у тому числі в трьох "євроскептичних" державах, засвідчило історично високу підтримку членства України в ЄС громадянами цих держав.

Опитування було проведене у Німеччині, Франції, Італії та Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Найменшим виявився рівень підтримки у Франції, але й там він високий - 62% громадян підтримують вступ, 38% виступають проти. У Німеччині підтримка вступу є суттєво вищою, 69% заявили про те, що виступають за членство України в ЄС. У Італії, яка має імідж проросійської держави, прибічників вступу ще більше, 71%, і відповідно противників 29%.

За рахунок ще більшого рівні підтримки на сході Європи (у Польщі – 91%) дослідники вважають, що загальноєвропейська підтримка перебуває на рівні приблизно 71%.

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Крім того, 68% європейців після почату російської агресії схиляються до більшої безпекової інтеграції ЄС – створення так званої "європейської армії". У "західній трійці" підтримка спільної армії є найнижчою у Італії (59%), у Німеччині та Франції вона склала 66-68%.