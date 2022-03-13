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Німеччина (2060) Італія (616) опитування (918) Польща (2608) Франція (1034) Євросоюз (3327)

Абсолютна більшість німців, французів та італійців підтримують вступ України до ЄС, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Абсолютна більшість німців, французів та італійців підтримують вступ України до ЄС, - опитування

Масштабне опитування, проведене одночасно у 4 державах ЄС, у тому числі в трьох "євроскептичних" державах, засвідчило історично високу підтримку членства України в ЄС громадянами цих держав.

Опитування було проведене у Німеччині, Франції, Італії та Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Найменшим виявився рівень підтримки у Франції, але й там він високий - 62% громадян підтримують вступ, 38% виступають проти. У Німеччині підтримка вступу є суттєво вищою, 69% заявили про те, що виступають за членство України в ЄС. У Італії, яка має імідж проросійської держави, прибічників вступу ще більше, 71%, і відповідно противників 29%.

За рахунок ще більшого рівні підтримки на сході Європи (у Польщі – 91%) дослідники вважають, що загальноєвропейська підтримка перебуває на рівні приблизно 71%.

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Крім того, 68% європейців після почату російської агресії схиляються до більшої безпекової інтеграції ЄС – створення так званої "європейської армії". У "західній трійці" підтримка спільної армії є найнижчою у Італії (59%), у Німеччині та Франції вона склала 66-68%.

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Топ коментарі
+7
А НРС, Независимая Республика Саха (Якутия) звучит гордо.
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13.03.2022 08:50
+4
То міняйте свою владу, яка проти нашого прискореного вступу в ЄС.
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13.03.2022 08:47
+4
Якщо народ підтримуює - то влада має прийняти нас в ЄС!
Інакше це не демократія!
Демократія - це коли влада слухається свій народ!
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13.03.2022 09:12
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То міняйте свою владу, яка проти нашого прискореного вступу в ЄС.
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13.03.2022 08:47 Відповісти
А бiльшiсть макронiв та шольцiв чомусь нi.
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13.03.2022 08:48 Відповісти
Тому вони і в меншості.
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13.03.2022 08:50 Відповісти
А НРС, Независимая Республика Саха (Якутия) звучит гордо.
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13.03.2022 08:50 Відповісти
І не тільки Саха...
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13.03.2022 08:52 Відповісти
за немцев как то сомневаюсь.
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13.03.2022 08:53 Відповісти
А зря
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13.03.2022 09:04 Відповісти
восточные немцы, русаки все запутинцы. все без исключения с которыми мен прходилось сталкиваться.
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13.03.2022 09:07 Відповісти
Не все, сидят в тёплых квартирах на социале те да и всасывают руцкий мир из телевизора, я бы всех блеющих на Россию пенделем
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13.03.2022 09:13 Відповісти
На жаль це тільки звичайні громадяни, вони не сидять на грошах газпрому, на відміну від "євроскептичного" керівництва цих країн.
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13.03.2022 08:57 Відповісти
А рашиська чума тягне нас до тюрми народів.
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13.03.2022 09:04 Відповісти
Нічого не буде розкрадено .Виділення фінансової допомоги, передбачає повний контроль ЄС за витрачанням цієї допомоги.
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13.03.2022 09:18 Відповісти
Якщо народ підтримуює - то влада має прийняти нас в ЄС!
Інакше це не демократія!
Демократія - це коли влада слухається свій народ!
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13.03.2022 09:12 Відповісти
Осталось убедить ********....
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13.03.2022 09:13 Відповісти
Зараз головне це народ Франції, але і іші тоже важливі. Там скоро вибори президента.10 квітня.
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13.03.2022 09:39 Відповісти
86% граждан США за "закрытие неба"!
Десяток гнид - "против".
И каков результат?
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13.03.2022 10:03 Відповісти
Сегодня руцкое посольство в Берлине осветили желтым и синим цветом…слава Украине
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13.03.2022 11:27 Відповісти
 
 