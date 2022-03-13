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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 374 танки, 1226 броньованих машин, 74 літаки, 86 гелікоптерів
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:
особового складу понад - 12 000 осіб,
танків - 374 од,
бойових броньованих машин - 1226 од,
артилерійських систем - 140 од,
РСЗВ - 62 од,
засоби ППО - 34 од,
літаків – 74 од,
гелікоптерів – 86 од,
автомобільної техніки - 600 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Urs
показати весь коментар13.03.2022 09:15
+9 Lvbnhj
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+8 ольга янголенко
показати весь коментар13.03.2022 09:20
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Плюс к тому, просто интересно, насколько мощно действует излюбленный принцип совка и каZZапстана, известный под названием «отложенные потери». Суть его сводится к тому, кто будет вести объективный, поголовный подсчет потерь. Если это делается в местах приема трупов, это - одно дело, а если его ведут командиры подразделений - другое. Ведь если статистика включается по первому варианту, то уже погибшие, закопанные или сожженные в крематориях и скотомогильниках военные рф просто не дойдут до этих пунктов и не войдут в отчетность.
Ну а самим военным тоже нет смысла показывать разгром своих подразделений и соединений, потому что на них повесят всех собак и сделают крайними. Отсюда следует, что те трупы, которые не были эвакуированы с поля боя, просто уходят в графу «пропал без вести». Именно их мы видим на наших видео. Причем, во многих случаях даже нашим трудно посчитать эти самые безвозвратные потери. Ведь все же видели, что остается от вражеских танков, БМП и БТР, а там очень трудно понять, сколько пассажиров было в этом транспортном средстве.
Ну а если там сдетонировал БК, то для определения численности организмов, которые там были до взрыва, надо привлекать колдунов, херомантов и прочих экстрасексов. То же самое касается и случаев, когда на поле боя обнаруживается «руZZкое Лего» или конструктор из набора конечностей и других, часто - совсем непонятных запчастей. Скольким пассажирам, заблудившимся на учениях, принадлежит этот суповый набор, тоже трудно понять. В любом случае, эти потери уж точно пойдут у россиян «пропавший без вести» и не попадут ни в убитые, ни в раненные, ни в пленные. Кстати, было бы интересно заглянуть в роZZийскую статистику именно по части пленных, он ее вообще ведут или нет?
И вот на фоне этих методологических проблем наши военные пошли довольно необычным путем, они просто перестали считать уничтоженную живую силу противника. В самом деле, зачем ее считать? Вместо этого, надо ее уничтожать и чем больше, тем лучше. Нам неизвестно, как надолго этот счет приостановлен, но я бы его не возобновлял принципиально и до самой победы эту графу оставил неизменной: «Более 12 тыс», а насколько «более» - пускай знает чернозем. Если партнерам интересно считать так, как они это считают - пускай они этим занимаются, а нам - плевать.
И в этом смысле принят очень правильный закон, который нормативно урегулировал право любого гражданина Украины уничтожать российских оккупантов любыми средствами и в любом количестве. В этом же ключе вчера прозвучало и обращение командующего Силами Специальных Операций ВСУ к свои подразделениям о том, чтобы те перешли к тотальному и сплошному уничтожению противника, без «звонков маме».
Но по большому счету, украинцы уже не нуждаются ни в таком законе, ни в обращениях и уничтожают эту заразу при первой возможности. Уже произошел необратимый сдвиг, когда к этой дряни относятся как к сорнякам или бешеным животным, которых надо прополоть или отстрелять как можно быстрее и думаю, что многие даже личный счет не ведут тому, сколько каZZапетов задвухсотил собственной рукой.
Именно переход этого водораздела гарантирует отношение к этому племени. Теперь с кем бы они ни закусились, мы будем на стороне их противника и будем помогать ему люто и непосредственно. Они получили себе экзистенциального врага, который умнее, сильнее и уж куда более умелый, чем они. Такого врага себе никто не хотел бы получить, а каZZапеты - получили. Они еще не поняли всей глубины произошедшего, но это - их проблемы ибо все еще впереди.
anti-colorados
Щодня пишуть про 3-5 знищених колон ворога. За моїм розумінням, в кожній колоні 400-500 окупантів. Ну нехай, не 100% з них знищено, а 10-20% втекли чи здалися. Все одно, 1000 орків в день загиблими - має бути стабільно
dane są bardziej wiarygodne i dowodzą , że 20%-30% bandytów nie ma czym jeździć.
Chwała Ukrainie!
Слава нації
Смерть москалям.
Оле-оле-ле!!! Вперед!!!