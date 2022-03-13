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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 374 танки, 1226 броньованих машин, 74 літаки, 86 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 374 танки, 1226 броньованих машин, 74 літаки, 86 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:

особового складу понад - 12 000 осіб,

танків  - 374 од,

бойових броньованих машин  - 1226 од,

артилерійських систем - 140 од,

РСЗВ  - 62 од,

засоби ППО  - 34 од,

літаків – 74 од,

гелікоптерів – 86 од,

автомобільної техніки - 600 од,

кораблі /катери  - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 362 танки, 1205 броньованих машин, 58 літаків, 83 гелікоптери

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+23
За последние несколько дней возникли какие-то разночтения в количестве потерь живой силы противника. По данным наших военных, их получалось вдвое больше того, что насчитал Пентагон. В общем, для пояснения этих расхождений надо было бы посмотреть на методику подсчета и наверное, все уперлось бы в то, что американские военные берут свои данные из разведданных, получаемых от агентуры или других источников в министерстве обороны рф. Если так, то все становится на место, поскольку минобороны в принципе не станет считать потери росгвардии, МВД и прочих кадыровцев. Зачем им портить собственную, и без того - безрадостную статистику?
Плюс к тому, просто интересно, насколько мощно действует излюбленный принцип совка и каZZапстана, известный под названием «отложенные потери». Суть его сводится к тому, кто будет вести объективный, поголовный подсчет потерь. Если это делается в местах приема трупов, это - одно дело, а если его ведут командиры подразделений - другое. Ведь если статистика включается по первому варианту, то уже погибшие, закопанные или сожженные в крематориях и скотомогильниках военные рф просто не дойдут до этих пунктов и не войдут в отчетность.
Ну а самим военным тоже нет смысла показывать разгром своих подразделений и соединений, потому что на них повесят всех собак и сделают крайними. Отсюда следует, что те трупы, которые не были эвакуированы с поля боя, просто уходят в графу «пропал без вести». Именно их мы видим на наших видео. Причем, во многих случаях даже нашим трудно посчитать эти самые безвозвратные потери. Ведь все же видели, что остается от вражеских танков, БМП и БТР, а там очень трудно понять, сколько пассажиров было в этом транспортном средстве.
Ну а если там сдетонировал БК, то для определения численности организмов, которые там были до взрыва, надо привлекать колдунов, херомантов и прочих экстрасексов. То же самое касается и случаев, когда на поле боя обнаруживается «руZZкое Лего» или конструктор из набора конечностей и других, часто - совсем непонятных запчастей. Скольким пассажирам, заблудившимся на учениях, принадлежит этот суповый набор, тоже трудно понять. В любом случае, эти потери уж точно пойдут у россиян «пропавший без вести» и не попадут ни в убитые, ни в раненные, ни в пленные. Кстати, было бы интересно заглянуть в роZZийскую статистику именно по части пленных, он ее вообще ведут или нет?
И вот на фоне этих методологических проблем наши военные пошли довольно необычным путем, они просто перестали считать уничтоженную живую силу противника. В самом деле, зачем ее считать? Вместо этого, надо ее уничтожать и чем больше, тем лучше. Нам неизвестно, как надолго этот счет приостановлен, но я бы его не возобновлял принципиально и до самой победы эту графу оставил неизменной: «Более 12 тыс», а насколько «более» - пускай знает чернозем. Если партнерам интересно считать так, как они это считают - пускай они этим занимаются, а нам - плевать.
И в этом смысле принят очень правильный закон, который нормативно урегулировал право любого гражданина Украины уничтожать российских оккупантов любыми средствами и в любом количестве. В этом же ключе вчера прозвучало и обращение командующего Силами Специальных Операций ВСУ к свои подразделениям о том, чтобы те перешли к тотальному и сплошному уничтожению противника, без «звонков маме».


Но по большому счету, украинцы уже не нуждаются ни в таком законе, ни в обращениях и уничтожают эту заразу при первой возможности. Уже произошел необратимый сдвиг, когда к этой дряни относятся как к сорнякам или бешеным животным, которых надо прополоть или отстрелять как можно быстрее и думаю, что многие даже личный счет не ведут тому, сколько каZZапетов задвухсотил собственной рукой.
Именно переход этого водораздела гарантирует отношение к этому племени. Теперь с кем бы они ни закусились, мы будем на стороне их противника и будем помогать ему люто и непосредственно. Они получили себе экзистенциального врага, который умнее, сильнее и уж куда более умелый, чем они. Такого врага себе никто не хотел бы получить, а каZZапеты - получили. Они еще не поняли всей глубины произошедшего, но это - их проблемы ибо все еще впереди.
anti-colorados
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13.03.2022 09:15
+9
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 09:15
+8
Що за сумніви. Порахуйте хотяби по БМП 1230 знищено в кожній машині як мінімум 7-9 чоловік окупантів і що маємо а ще скільки техніки в кожній екіпаж.обслуга і так далі це ще й мало нарахували
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13.03.2022 09:20
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За последние несколько дней возникли какие-то разночтения в количестве потерь живой силы противника. По данным наших военных, их получалось вдвое больше того, что насчитал Пентагон. В общем, для пояснения этих расхождений надо было бы посмотреть на методику подсчета и наверное, все уперлось бы в то, что американские военные берут свои данные из разведданных, получаемых от агентуры или других источников в министерстве обороны рф. Если так, то все становится на место, поскольку минобороны в принципе не станет считать потери росгвардии, МВД и прочих кадыровцев. Зачем им портить собственную, и без того - безрадостную статистику?
Плюс к тому, просто интересно, насколько мощно действует излюбленный принцип совка и каZZапстана, известный под названием «отложенные потери». Суть его сводится к тому, кто будет вести объективный, поголовный подсчет потерь. Если это делается в местах приема трупов, это - одно дело, а если его ведут командиры подразделений - другое. Ведь если статистика включается по первому варианту, то уже погибшие, закопанные или сожженные в крематориях и скотомогильниках военные рф просто не дойдут до этих пунктов и не войдут в отчетность.
Ну а самим военным тоже нет смысла показывать разгром своих подразделений и соединений, потому что на них повесят всех собак и сделают крайними. Отсюда следует, что те трупы, которые не были эвакуированы с поля боя, просто уходят в графу «пропал без вести». Именно их мы видим на наших видео. Причем, во многих случаях даже нашим трудно посчитать эти самые безвозвратные потери. Ведь все же видели, что остается от вражеских танков, БМП и БТР, а там очень трудно понять, сколько пассажиров было в этом транспортном средстве.
Ну а если там сдетонировал БК, то для определения численности организмов, которые там были до взрыва, надо привлекать колдунов, херомантов и прочих экстрасексов. То же самое касается и случаев, когда на поле боя обнаруживается «руZZкое Лего» или конструктор из набора конечностей и других, часто - совсем непонятных запчастей. Скольким пассажирам, заблудившимся на учениях, принадлежит этот суповый набор, тоже трудно понять. В любом случае, эти потери уж точно пойдут у россиян «пропавший без вести» и не попадут ни в убитые, ни в раненные, ни в пленные. Кстати, было бы интересно заглянуть в роZZийскую статистику именно по части пленных, он ее вообще ведут или нет?
И вот на фоне этих методологических проблем наши военные пошли довольно необычным путем, они просто перестали считать уничтоженную живую силу противника. В самом деле, зачем ее считать? Вместо этого, надо ее уничтожать и чем больше, тем лучше. Нам неизвестно, как надолго этот счет приостановлен, но я бы его не возобновлял принципиально и до самой победы эту графу оставил неизменной: «Более 12 тыс», а насколько «более» - пускай знает чернозем. Если партнерам интересно считать так, как они это считают - пускай они этим занимаются, а нам - плевать.
И в этом смысле принят очень правильный закон, который нормативно урегулировал право любого гражданина Украины уничтожать российских оккупантов любыми средствами и в любом количестве. В этом же ключе вчера прозвучало и обращение командующего Силами Специальных Операций ВСУ к свои подразделениям о том, чтобы те перешли к тотальному и сплошному уничтожению противника, без «звонков маме».


Но по большому счету, украинцы уже не нуждаются ни в таком законе, ни в обращениях и уничтожают эту заразу при первой возможности. Уже произошел необратимый сдвиг, когда к этой дряни относятся как к сорнякам или бешеным животным, которых надо прополоть или отстрелять как можно быстрее и думаю, что многие даже личный счет не ведут тому, сколько каZZапетов задвухсотил собственной рукой.
Именно переход этого водораздела гарантирует отношение к этому племени. Теперь с кем бы они ни закусились, мы будем на стороне их противника и будем помогать ему люто и непосредственно. Они получили себе экзистенциального врага, который умнее, сильнее и уж куда более умелый, чем они. Такого врага себе никто не хотел бы получить, а каZZапеты - получили. Они еще не поняли всей глубины произошедшего, но это - их проблемы ибо все еще впереди.
anti-colorados
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13.03.2022 09:15 Відповісти
Вже має бути в окупантів втрат 15 тис + загиблими.
Щодня пишуть про 3-5 знищених колон ворога. За моїм розумінням, в кожній колоні 400-500 окупантів. Ну нехай, не 100% з них знищено, а 10-20% втекли чи здалися. Все одно, 1000 орків в день загиблими - має бути стабільно
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13.03.2022 09:39 Відповісти
Straty w ludziach nie są tak istotne i na pewno są niedokładne. Ważniejszy jest sprzęt i jak przypuszczam
dane są bardziej wiarygodne i dowodzą , że 20%-30% bandytów nie ma czym jeździć.
Chwała Ukrainie!
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13.03.2022 10:38 Відповісти
Нажаль статистика декілька днів практично не змінюється....
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13.03.2022 09:15 Відповісти
по танках, особливо літаках+20
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13.03.2022 09:18 Відповісти
вони не наступають а тільки луплять здалеку артилерією тому втрат в танках і БМП значно менше
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13.03.2022 09:19 Відповісти
Рашо-кацапи як завжди воюють підло на всіх напрямках і утаємничують свої втрати!Це в них ординське,орковське!Бий кацапа де тільки можливо!
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13.03.2022 09:38 Відповісти
Щось лічильник русні зупинився?
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13.03.2022 09:15 Відповісти
Так і кацапи начебто призупинились.
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13.03.2022 09:18 Відповісти
Ну, так собаки вже щось з'їли...
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13.03.2022 09:22 Відповісти
Хто їх рахує? Встигати б техніку кацапську рахувати. Он бензовози юкрайніан партизанен знищили явно більше 60-ти. А мертвих орків рахувати - це тупа робота.
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13.03.2022 09:22 Відповісти
60 - це залізничні цистерни, якось накрили ешелон, бензовози йдуть у категорії автомобільної техніки.
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13.03.2022 09:32 Відповісти
А, це звідки я родом, під Городнею Чернігівськї області.
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13.03.2022 09:53 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 09:15 Відповісти
12 тис.добрив..може вже і не рахують..попробуй іх повизбирувати по полях та лісах..багато втікають
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13.03.2022 09:19 Відповісти
Що за сумніви. Порахуйте хотяби по БМП 1230 знищено в кожній машині як мінімум 7-9 чоловік окупантів і що маємо а ще скільки техніки в кожній екіпаж.обслуга і так далі це ще й мало нарахували
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13.03.2022 09:20 Відповісти
Багато розбігаються після того, як знищують першу машину у колоні. Замерзають у лісах та полях, заходять у села, де отримують піздюлей.
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13.03.2022 09:26 Відповісти
"Украина не проиграет, но на кону огромные жертвы. США будут постепенно наматывать кишки РФ на санкционный штык. Запад будет вводить новые санкции, ослабляя россиян на долгосрочную перспективу, чтобы в конечном итоге РФ уже никогда не смогла восстановить свой, в первую очередь, военно-технический потенциал. Потому что без иностранных комплектующих даже хваленые ракеты "Калибр", "Искандер" и сверхзвуковое оружие "Кинжал" производить невозможно. То есть, фактически буден поставлен крест на ВПК РФ, не говоря уже, о производстве автомобилей!"(С)
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13.03.2022 09:30 Відповісти
16 самолетиков
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13.03.2022 09:31 Відповісти
Це за вчорашній день?!
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13.03.2022 09:41 Відповісти
так. вчора було 58, а сьогодні 74, отже 16
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13.03.2022 09:44 Відповісти
Це ті, по яких є підтверження. Не достатньо сказати, що збили. Треба видео чи аудіо-фіксація (переговори супротивника). Частину ватальотів з цих 16 обнулили позавчора.
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13.03.2022 09:47 Відповісти
Самолёты потихоньку сравнивают счёт
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13.03.2022 09:42 Відповісти
лиха беда начало. догонят
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13.03.2022 09:45 Відповісти
Верю в самолеты, должны догнать вертолетов
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13.03.2022 09:46 Відповісти
Проблема у змаганні виникла, коли наші розхерачили 30 гелікоптерів на аеродромі під Херсоном. Але нічого, літаки вони такі, завзяті, вони ще покажуть гелікоптерам, як треба знищуватись.
Оле-оле-ле!!! Вперед!!!
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13.03.2022 09:51 Відповісти
за динамікою ворожих втрат можна якісь висновки робити по бойовим діям. Відкрито і танками лізти вже бояться. Більше луплять артою і з повітря.
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13.03.2022 09:47 Відповісти
Щось довго тримаюця втрати оркiв (жив. сили) на рiвнi - 12000. Дуже довго - зависло ?
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13.03.2022 10:08 Відповісти
О - значит огонь🔥😂 Гореть в аду рашистам, за все их преступления👏😁
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13.03.2022 11:25 Відповісти
Я то взагалі не кровожерливий,але що ,кацапи закінчились?чого цифра на 12к завмерла?
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13.03.2022 11:56 Відповісти
Вже 2 недели цифра 12000 - шо считалка кончилась.
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13.03.2022 14:11 Відповісти
Надоело мусор считать, никто по полю с блокнотом бегать не будет
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13.03.2022 18:52 Відповісти
Подсчитывается всё довольно просто , по статистике локальных воин обычно число погибших у нападающих 3-5х выше чем тех кто обороняется. Зная свой потери так можно понять примерные потери нападающих.
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14.03.2022 16:38 Відповісти
 
 