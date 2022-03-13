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Працюємо із союзниками над переходом від поставок конкретних видів зброї до повноцінної програми Ленд-лізу, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Працюємо із союзниками над переходом від поставок конкретних видів зброї до повноцінної програми Ленд-лізу, - Порошенко

Західні союзники України мають перейти від постачання конкретних видів зброї до практики Ленд-лізу.

Про це в інтерв´ю телеканалам "Прямий", "Еспресо" та "5 канал" заявив Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

Він повідомив, що щоденно веде десятки переговорів з іноземними партнерами щодо розширення військової допомоги Україні.

"Акт Ленд-лізу означає все – як кажуть, від їжі до шкарпеток, уніформи, зброї, боєприпасів. Бо це боротьба всього світу, яку веде Україна. Ми не маємо стояти в ролі прохачів. Зараз буде прогрес і по протиповітряній, і протиракетній обороні", – прогнозує Петро Порошенко.

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"Я знаю, що це таке, бо в 2014 році перші і дуже важливі кроки по відновленню протиповітряною оборони зробив я і моя команда. Це ще один прорахунок Путіна – у нього було завдання за три години знищити протиповітряну оборону України по всі країні. Потужними ракетно-бомбовими ударами, крилатими ракетами. А ми вже маємо 140 літаків і гелікоптерів, які були збиті. Десятки російських пілотів, які свідчать і будуть свідчити в Гаазі про злочини Путіна", – наголошує п’ятий Президент.

"Будуть в нас Patriot, повірте мені. Не буде іншого виходу у наших партнерів. Коли мені кажуть, що ми не можемо нікого навчити, бо треба навчатися рік – можна знайти варіанти. У нас є добровольці американці, які приїдуть і будуть разом з нашими бійцями протиповітряної оборони пліч-о-пліч боронити небо над українськими атомними станціями, тому що це ядерна безпека світу. І захоплення Чорнобильської чи Запорізької атомних станцій яскраво це продемонструвало", – вважає Порошенко.

"І врешті решт через ці механізми ми перейдемо до закритого неба, навіть якщо хтось скептично до цього ставиться. Та сама буде позиція і по співпраці з НАТО. Стукайте – і вам відкриють, сказано в Біблії", – говорить Петро Порошенко.

"Я чекаю і постачання боєприпасів, і новітніх систем озброєння, і постачання забезпечення. Бо чим сильнішою буде українська армія, тим слабшим буде агресор. Чим слабшим буде агресор, тим безпечніше буде світ", – переконаний п’ятий Президент.

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"Десятки телефонних переговорів і зустрічей за тиждень. Десятки сюжетів на провідних іноземних каналах щодня формують громадську думку всьому світові про безальтернативність підтримки України – це теж моя робота", – пояснює Петро Порошенко.

"Подивіться, пройшло 17 днів, а як змінився світ. Ми точно переможемо. Не будьте в розпачі, не втрачайте надії. У нас дуже величезна кількість підстав, щоб пишатися армією, пишатися нашим народом, нашою країною і тим місцем, яке вона займає у світі. І жодного шансу не залишити російсько-фашистській нечисті. Вони будуть у пеклі. І по заслугам", – резюмує Порошенко.

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Топ коментарі
+30
Почему? Нам три года не до армии было, нам дороги надо были, у нас великая стройка. За то время можно было хоть ПВО усилить, по минимуму.
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13.03.2022 09:45
+19
армия которая у нас сейчас есть - эту армию создал Порох, и она создана с нуля
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13.03.2022 09:56
+17
Ленд-ліз було би круто
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13.03.2022 09:46
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Як же важко розштурхуються союзнички...
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13.03.2022 09:42 Відповісти
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття.
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13.03.2022 09:43 Відповісти
Почему? Нам три года не до армии было, нам дороги надо были, у нас великая стройка. За то время можно было хоть ПВО усилить, по минимуму.
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13.03.2022 09:45 Відповісти
Вже проїхали, зараз вже потрібно робити новий старт
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13.03.2022 09:47 Відповісти
в квітні 2019 я собі сказав - включився таймер зворотнього відліку
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13.03.2022 09:49 Відповісти
Порошенко наголосив на припиненні чвар під час війни- а ви все за рибу гроші...
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13.03.2022 09:50 Відповісти
які сам же більше всіх і роздмухував.
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13.03.2022 12:13 Відповісти
армия которая у нас сейчас есть - эту армию создал Порох, и она создана с нуля
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13.03.2022 09:56 Відповісти
Так..таквсе він сам зробив
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13.03.2022 10:00 Відповісти
Эту армию создала война, которая с 2014 года.
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13.03.2022 10:07 Відповісти
как у вас все просто, раз и создалась
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13.03.2022 10:08 Відповісти
Если бы не война распродажа военного имущества, наверняка, продолжалась бы и дальше.
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13.03.2022 10:17 Відповісти
с 20 14 как раз начали с нуля армию строить
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13.03.2022 10:24 Відповісти
И еще. Не помню как при Януковиче, но когда была массовая распродажа военного имущества при Ющенко, я не слышал голоса протеста ни одного политика.
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13.03.2022 10:23 Відповісти
у нас и сейчас кремлевские крысы в политике, что говорить о 2000х годах
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13.03.2022 10:28 Відповісти
Война не создает армии. Армия создана под слаженым руководством Пороха и Турчинова! Разработки комплексов Нептун, Ольха, это все укатал в дороги зеля.
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13.03.2022 10:26 Відповісти
ну вот опять свидкы святого петра пиписьками начали меряться когда уже ордынцы в доме.
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13.03.2022 12:23 Відповісти
Ленд-ліз було би круто
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13.03.2022 09:46 Відповісти
зараз всі дипломатичні зусилля мають бути зосереджені на цьому. переможемо тільки всі разом.
добре що поляки і литовці розуміють що треба лише перемагати московію.
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13.03.2022 09:47 Відповісти
Не час зараз пересиратись--два гетьмана..йде війна
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13.03.2022 09:48 Відповісти
Ніхто й не сереться, але Порошенко на посаді Верховного був би краще. Але сенсу зараз вже казати про це? Маємо, що маємо.
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13.03.2022 10:15 Відповісти
"Я Президент Миру, а не Президент війни!" П. Порошенко
Він би для нас приніс мир....
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13.03.2022 21:14 Відповісти
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Прпвильные вещи. Только вот конкретики по ПВО ноль. Это сейчас самое необходимое для победы... И да, в пэтриоты при трусливом Байдене я не верю... Если и будет серьёзные ПВО, то скорее от англичан
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13.03.2022 10:11 Відповісти
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Хоч під час війни і не варто, можливо, таке казати, але зараз Порошенко справлявся б значно краще.
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13.03.2022 10:13 Відповісти
Во первых айкос, во вторых.... Ой! Вы не Зе имели ввиду? Звиняйте
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13.03.2022 12:06 Відповісти
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Велика подяка Пороху за всі його справи!!! Читаю,захоплююсь,все йде добре....АЛЕ-----БАБАХ--дякуючи мені в Києві така ППО!!! Ну вже це всі знають,ну НАВІЩО!!!! І тут починаю матиритись.... Те саме і по прихильникам Зе,я вас розумію,що ви ніяк не можете змиритись з тим,що це Зе привів в нашу країну війну--це не Порох і ви несете теж відповідальність за дії цієї влади,перестаньте вже в усьому винити Пороха,як вище писали,що це він приклав немало зусиль,що ЗСУ чинять такий опір,повірте мені,після ПЕРЕМОГИ України до Зе буде питань ВАГОН І МАЛЕНЬКА КОЛЯСКА!!
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13.03.2022 10:20 Відповісти
Іди гуляй, тут водки немає.
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13.03.2022 12:14 Відповісти
👍👏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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13.03.2022 10:21 Відповісти
Треба зеКоманду залишити знімати відростки, а справу країни якумога швидше віддати Порошенко та іншим фахівцям
Зе - знищив вщент оборонку за три роки , тепер ми ховаємо тисячі наших побратимів. Керівники менеджери 95 кварталу ......****
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13.03.2022 10:43 Відповісти
точно отдайте власть этому вечно пьяному обосцанному Пеце, он уже два котла устроил говнокомандувачь...
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13.03.2022 14:02 Відповісти
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Надо вычистить ОПу, кабмин и ВР от калоборантов. Контролировать распределение оружия и денег. Я, конечно, совсем ничего не смыслю в экономике и обороне, но такое впечатление, что всё, что нам присылают западные союзники, пропадает в неизвестном направлении
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13.03.2022 11:46 Відповісти
Дядя, ти тупий москальський бот, тупий провокатор чи просто тупий?
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13.03.2022 12:16 Відповісти
Ти не Сіренко ,а краще тобі підійде ТУПЕНКО ДМИТРО!!!! Нічого не зробиш,якщо ВАТА в голові---це НАЗАВЖДИ!!!!!!КЛІНІКА!!!!
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13.03.2022 16:13 Відповісти
Я десь читав, що чим розумніша людина, тим більшими буквами вона друкує. А знаки оклику - це взагалі ознака геніальності.
Так що Стас у нас просто феєричний довбойоб геній.
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13.03.2022 16:18 Відповісти
Великі букви і знак оклику-це кричущі слова. Ти мене заспамив,але подивись,в мене підтримка-5,а в тебе -0,мабуть тоді ти більший дов..... ,ніж я,шевелиш мозгами? Знак запитання,бо я тебе-запитую.
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13.03.2022 17:44 Відповісти
І коментар,не забудь,розспамити.
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13.03.2022 17:47 Відповісти
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Лайно в асфальт оборону закатало. Ведь мы "хужи скабеевых", а "вайны ни будить"?
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13.03.2022 12:09 Відповісти
Не хрюкай, дЕрьмак
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13.03.2022 12:07 Відповісти
"Зараз буде прогрес і по протиповітряній, і протиракетній обороні", - прогнозує Петро Порошенко". - Та дай Боже. Бо якщо й далі будуть безкарно продовжуватись авіаудари, як сьогодні по Яворівському полігону - то це може серйозно підірвати бойовий дух наших військових і добровольців.
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13.03.2022 17:38 Відповісти
 
 