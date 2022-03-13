Сьогодні в Україні мають запрацювати 14 гуманітарних коридорів, - Денісова. ПЕРЕЛІК

Сьогодні, 13 березня, в Україні мають працювати 14 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із районів бойових дій.

Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Гуманітарні коридори на 13 березня:

1. З міста Запоріжжя до міста Маріуполь Донецької області (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів продовжить слідувати маршрутом з міста Бердянськ.

2. З міста Пологи Запорізької області у напрямку міста Запоріжжя (Пологи – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для евакуації людей після ночівлі на маршруті у селищі Лугове продовжить слідувати маршрутом до міста Пологи.

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3. Із селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області до міста Києва (Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці-Вишгород-Київ). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Київ.

4. З селища Андріївка Київської області до міста Житомира (Андріївка – Липівка – Макарів – Небілиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів – Андріївка.

5. З міста Макарів Київської області до міста Житомира (Макарів – Небілиця – Ставище – Кочеров – Коростишів – Глибочиця – Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів

6. З міста Бородянка Київської області до міста Житомира (Бородянка-Пісковка-Малин-Радомишль-Житомир). Автобуси спрямовані для евакуації продовжать прямувати з Пісківки до Бородянки.

7. Із села Світильня Київської області у напрямку міста Бровари (Світильня, Плоське, Гоголів, Красилівка, Квітневе, Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

8. Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лук'янівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.

9. Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари (Велика Димерка, Сільська рада, вул.Бобрицька 1, рух по вул. Броварська, поворот на Польову, вихід на село Зоря, Гоголів, Красилівка, Бровари "ЖД Вокзал"). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

10. З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман.

11. З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ (через Бахмух)

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12. З міста Попасна Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов'янськ).

13. Із селища Горське Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Горське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ).

14. З міста Щастя Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Щастя - Новоайдар - Сєверодонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ).