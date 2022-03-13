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Окупанти бомбами пошкодили дитячий оздоровчий центр та Святогірську лавру, - Донецька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Святогірську Донецької області окупанти пошкодили бомбами кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру та два приміщення Святогірської лаври, в яких перебували приблизно тисяча людей, зокрема понад 200 дітей.

Про це йдеться у повідомленні глави Донецької ОВА Павла Кириленка у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Всю сутність "русского міра" продемонстрували російські військові і у Святогірську: їхніми бомбами вони пошкодили кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини". Крім того, нанесли шкоди двом приміщенням Святогірської лаври, у яких на той час загалом перебувало близько тисячі людей. Серед них – понад дві сотні дітей", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в результаті одна людина була госпіталізована, двоє звернулися до травмпункту самостійно. Зазначається, що ще 30 людей зазнали незначних поранень, їм надали допомогу на місці.

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Відео результатів російських обстрілів опубліковано в Telegram ЗСУ.

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ответка прилетела от своих же, за то что прятали коллаборантов, сепаров предателей оккупантов на территории лавры
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13.03.2022 10:12 Відповісти
Вони скажуть, що Україна сама спеціально розбомбила, щоб посіяти ненависть до Раші.
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13.03.2022 12:13 Відповісти
 
 