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Старший бойовий медик сержант Інна Дерусова стала першою жінкою, яка посмертно отримала звання Героя України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Старший бойовий медик сержант Інна Дерусова стала першою жінкою, яка посмертно отримала звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сержанту Дерусовій Інні Миколаївні (посмертно).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

З 24 лютого старший бойовий медик Інна Дерусова виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям.

Загинула героїчна жінка від артилерійських обстрілів російських військ, допомагаючи пораненим.

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Светлая память и Царствия Небесного....

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13.03.2022 10:11 Відповісти
Вічна пам'ять нашій мужній Жінці - Герою 😪😪😪

Смерть кацапам !!
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13.03.2022 10:15 Відповісти
Кацапы,будьте прокляті,нелюди 21 століття!
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13.03.2022 10:17 Відповісти
С.У.М.
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13.03.2022 10:17 Відповісти
ПРОКЛЯТТЯ ОРКАМ!
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ СПАСИТЕЛЬНИЦІ ВОЇНІВ УКРАЇНИ!
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13.03.2022 10:21 Відповісти
 
 