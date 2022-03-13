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Російські окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Матвєєва, - голова Запорізької ОДА Старух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Матвєєва, - голова Запорізької ОДА Старух

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомляє, що російські окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", - розповів Старух.

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Сделано в Германии


@DeHergestelltin

·
12 ч



Русские пошли в Украину спасать русских и сравняли с землёй два города где было больше всего русских.
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13.03.2022 10:09 Відповісти
Які тупі всі ці лапотники-звикла цап*яча отара,що у них навіть начальників сортирів ***** розставляє.
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13.03.2022 10:10 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 10:11 Відповісти
Eto i nado bylo ozidat,postavit svojix.A etix potom pomeniajet na ix liocikov
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13.03.2022 10:13 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения (с)
Я, извиняюсь, про НАТО.
Летательный аппарат полувековой давности пролетел почти 1500 км, пролетел три (!!!!) страны НАТО, причём в Румыния прикрыта комплексами Патриот , и вот, эта рухлядь беспрепятственно пролетает и падает в Загребе.
Я чего то не понимаю???
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13.03.2022 10:17 Відповісти
Пво высокого уровня защиты не реагирует на дроны.
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13.03.2022 10:27 Відповісти
Ага. Назови его ещё квадрокоптером ))

ТТХ ТУ 141

Длина: 14,33 м
Размах крыльев: 3,88 м
Полная масса: 5 370 кг
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13.03.2022 11:44 Відповісти
роSSія - країна террорист!
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13.03.2022 10:35 Відповісти
Мэр Днепрорудного - этнический русский, член ОПЗЖ (!) голыми руками, вместе с горожанами останавливал танковую колонну русско-фашистских войск и заставил её покинуть город. Это было в первые дни этой новой фазы войны, видео есть в интернете.
Теперь рашисты ему мстят. Вдвойне будут мстить, потому что русский и потому что ОПЗЖ - это рассыпает всю их картинку "борьбы с нацистами в Украине". Думаю, поставят перед выбором - или публично стать на их сторону, или убьют.
Жаль мужика, настоящий городской голова был. Что бы они сейчас с ним не сделали - даже если психологически сломают под угрозой убийства его или его семьи, вся страна уже видела, что он патриот и своего города и своей страны.
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13.03.2022 11:06 Відповісти
 
 