Російські окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Матвєєва, - голова Запорізької ОДА Старух

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомляє, що російські окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", - розповів Старух.

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