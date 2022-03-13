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Російські окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Матвєєва, - голова Запорізької ОДА Старух
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомляє, що російські окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва.
Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", - розповів Старух.
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@DeHergestelltin
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12 ч
Русские пошли в Украину спасать русских и сравняли с землёй два города где было больше всего русских.
..
Слава нації
Смерть москалям
Я, извиняюсь, про НАТО.
Летательный аппарат полувековой давности пролетел почти 1500 км, пролетел три (!!!!) страны НАТО, причём в Румыния прикрыта комплексами Патриот , и вот, эта рухлядь беспрепятственно пролетает и падает в Загребе.
Я чего то не понимаю???
ТТХ ТУ 141
Длина: 14,33 м
Размах крыльев: 3,88 м
Полная масса: 5 370 кг
Теперь рашисты ему мстят. Вдвойне будут мстить, потому что русский и потому что ОПЗЖ - это рассыпает всю их картинку "борьбы с нацистами в Украине". Думаю, поставят перед выбором - или публично стать на их сторону, или убьют.
Жаль мужика, настоящий городской голова был. Что бы они сейчас с ним не сделали - даже если психологически сломают под угрозой убийства его или его семьи, вся страна уже видела, что он патриот и своего города и своей страны.