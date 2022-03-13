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Авіаудар по Чернігову: одна людина загинула, ще одна - травмована. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Одна людина загинула і одна травмована внаслідок ворожого авіаудара по Чернігову.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, з послідуючим горінням 9-поверхового гуртожитку", - йдеться у повідоменні.
7 людей врятовано, одна людина загинула, ще одна - травмована. Інформацію щодо загиблих та постраждалих ще уточнюють.
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@DeHergestelltin
12 ч
Русские пошли в Украину спасать русских и сравняли с землёй два города где было больше всего русских.
тому тікайте і іншим передайте , щоби не пхалися на украінську
Землю !!
А Байден не хоче ні небо закривати, ні літаки давати.
Это же не жилой дом!
Это же аэродром, конечно!