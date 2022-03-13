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Авіаудар по Чернігову: одна людина загинула, ще одна - травмована. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Одна людина загинула і одна травмована внаслідок ворожого авіаудара по Чернігову.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, з послідуючим горінням 9-поверхового гуртожитку", - йдеться у повідоменні.

7 людей врятовано, одна людина загинула, ще одна - травмована. Інформацію щодо загиблих та постраждалих ще уточнюють.

Авіаудар по Чернігову: одна людина загинула, ще одна - травмована 01
Авіаудар по Чернігову: одна людина загинула, ще одна - травмована 02
Авіаудар по Чернігову: одна людина загинула, ще одна - травмована 03

Автор: Ольга Лузан
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13.03.2022 10:17 Відповісти
Сделано в Германии

@DeHergestelltin

12 ч

Русские пошли в Украину спасать русских и сравняли с землёй два города где было больше всего русских.
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13.03.2022 10:18 Відповісти
Кацапи , ви всі здохните на нашій землі , ніхто із вас не виживе ,
тому тікайте і іншим передайте , щоби не пхалися на украінську
Землю !!
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13.03.2022 10:23 Відповісти
Сподіваюсь, кількість опублікованих відео з живими полоненими москало-фашисиами, поменшає. Як, власне, і живих окупантів. Обмінний фонд ми вже наповнили.
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13.03.2022 10:29 Відповісти
Вони нам тут Сирію рішили зробити.
А Байден не хоче ні небо закривати, ні літаки давати.
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13.03.2022 10:40 Відповісти
Да, это же военный объект, конечно!

Это же не жилой дом!

Это же аэродром, конечно!
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13.03.2022 10:45 Відповісти
Байден може сказати: "Оскільки росія бомбить житлові будинки і вбиває мирних людей, щоб захистити людей - ми вводимо безпольотну зону."
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13.03.2022 10:47 Відповісти
Вони там всі бояться "трєтєй міравой", довбні... Вона вже розпочалася.
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13.03.2022 12:49 Відповісти
 
 