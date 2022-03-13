Авіаудар по Чернігову: одна людина загинула, ще одна - травмована. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одна людина загинула і одна травмована внаслідок ворожого авіаудара по Чернігову.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, з послідуючим горінням 9-поверхового гуртожитку", - йдеться у повідоменні.

7 людей врятовано, одна людина загинула, ще одна - травмована. Інформацію щодо загиблих та постраждалих ще уточнюють.





