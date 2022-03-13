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Українські спецслужби вживають певних заходів для звільнення мера Мелітополя Федорова, - Єнін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські спецслужби вживають заходів для звільнення захопленого мера Мелітополя Івана Федорова. На даний момент відомо, що він досі утримується російськими окупантами.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі марафону єдиних новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На даному етапі нам відомо, що він утримується російською окупаційною владою. Наші спецслужби вживають певних заходів для його звільнення", - зазначив Єнін.
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@turkmendagz
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Пишут что Набиуллина бухает, Силуанов бухает, Мишустин бухает, Медведев бухает.
Все они хотят ********* с Титаника но боятся Мишкина и Баширова. Вот такая сейчас атмосфера в верхнем эшелоне Рейха.