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Українські спецслужби вживають певних заходів для звільнення мера Мелітополя Федорова, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські спецслужби вживають певних заходів для звільнення мера Мелітополя Федорова, - Єнін

Українські спецслужби вживають заходів для звільнення захопленого мера Мелітополя Івана Федорова. На даний момент відомо, що він досі утримується російськими окупантами.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі марафону єдиних новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На даному етапі нам відомо, що він утримується російською окупаційною владою. Наші спецслужби вживають певних заходів для його звільнення", - зазначив Єнін.

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Автор: Ірина Дашківська
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Абдалла за Свободу Украины


@turkmendagz

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51 мин



Пишут что Набиуллина бухает, Силуанов бухает, Мишустин бухает, Медведев бухает.
Все они хотят ********* с Титаника но боятся Мишкина и Баширова. Вот такая сейчас атмосфера в верхнем эшелоне Рейха.
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13.03.2022 10:20 Відповісти
Цигани заявили ,що за голову *****..." мульон малувато буде "
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13.03.2022 10:20 Відповісти
То запропонуйте їм у доларах
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13.03.2022 10:40 Відповісти
Або нехай привезуть не голову, а печінку
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13.03.2022 10:41 Відповісти
*****, вибачте, тоді дзвонити про це на весь світ?
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13.03.2022 10:24 Відповісти
Спецслужби мають працювати тихо.
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13.03.2022 10:39 Відповісти
******..л, ти мене називала.
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13.03.2022 11:28 Відповісти
А зачем об этом говорить?
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13.03.2022 11:31 Відповісти
 
 