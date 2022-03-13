Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "ХНР" у Херсоні: "Це узгоджується з багатовіковою російсько-радянською традицією"

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликає уважно стежити за ситуацією у тимчасово окупованому російськими військами Херсоні, зокрема за спробами політично легалізувати присутність у місті окупантів.

"Потрібно уважно слідкувати за Херсоном. Спроби створити якусь "народну республіку", "ХНР" або щось таке цілком узгоджуються з багатовіковою російсько-радянською традицією встановлення "політичних" фактів на місцях, щоб мати "правову" основу для подальшої агресії чи поділу", - написав Маасікас у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

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