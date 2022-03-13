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Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "ХНР" у Херсоні: "Це узгоджується з багатовіковою російсько-радянською традицією"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликає уважно стежити за ситуацією у тимчасово окупованому російськими військами Херсоні, зокрема за спробами політично легалізувати присутність у місті окупантів.

"Потрібно уважно слідкувати за Херсоном. Спроби створити якусь "народну республіку", "ХНР" або щось таке цілком узгоджуються з багатовіковою російсько-радянською традицією встановлення "політичних" фактів на місцях, щоб мати "правову" основу для подальшої агресії чи поділу", - написав Маасікас у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+10
Какая правовая основа? Это война ***, на Украину напали непридерживаясь никаких законов войны и человечности.
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13.03.2022 10:32
+7
Щось вже й "контратаки" припинилися.

Генштаб чекає, доки ворог збереться з силами, і налагодить логістику?
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13.03.2022 10:22
+7
А что наблюдать? освобождать надо Херсон и дальше, по мере возможностей.
А то закрепятся орки.
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13.03.2022 10:33
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Щось вже й "контратаки" припинилися.

Генштаб чекає, доки ворог збереться з силами, і налагодить логістику?
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13.03.2022 10:22 Відповісти
а ты почему не на фронте, полководец великий? Послушай лучше Тараса Чмута на Ютубе, у рашки тупо техники гораздо больше, воздух практически полностью за ними. Поэтому такая ситуация. Наш резерв для контрнаступлений готовится. Само соотношение потерь 1 к 9 в нашу пользу при огромном перевесе в количестве техники и в воздухе в пользу рашки говорит о том, что наши действуют правильно.
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13.03.2022 10:45 Відповісти
А ти чому не на фронті, полководець маленький?! Типу якби автор попереднього поста був би на фронті, то наші контратакували по всіх фронтах.
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13.03.2022 10:51 Відповісти
Какая правовая основа? Это война ***, на Украину напали непридерживаясь никаких законов войны и человечности.
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13.03.2022 10:32 Відповісти
это он говорит для западной аудитори, чтобы общественность была в курсе и заранее
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13.03.2022 10:49 Відповісти
Там же правовая в кавычках. Не знаю как в английском оригинале.
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13.03.2022 13:07 Відповісти
А что наблюдать? освобождать надо Херсон и дальше, по мере возможностей.
А то закрепятся орки.
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13.03.2022 10:33 Відповісти
Земля розмерзається!!!
Якщо це зрозуміло!
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13.03.2022 10:59 Відповісти
"закликав уважно стежити..." ще забув про "глибоку стурбованість" додати ... Матті, ти забув, як москальська орда нищила у 1939 твою Фінляндфю, коли усі теж "уважно стежили" та "глибоко озабочувались"...
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13.03.2022 12:24 Відповісти
Народ, будь ласка, допоможіть Херсону. Ось два канали, які ми не можемо забанити. Прошу тих у кого є телеграм - зайдіть та залиште скаргу на ці канали. Заходьте в групу, не приєднавшись до неї, в правому верхньому кутку кнопка з трьома крапками: поскаржитися. Вибирайте - інше. І залишайте коментар про те, що спільнота загрожує державному суверенітету України. Це займе менше хвилини.
https://t.me/herson_ru
https://t.me/respublika_herson

Telegram (https://t.me/herson_ru)
Херсон.ру 🅉
Херсон - русский город🇷🇺
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13.03.2022 13:03 Відповісти
 
 