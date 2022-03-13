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Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "ХНР" у Херсоні: "Це узгоджується з багатовіковою російсько-радянською традицією"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликає уважно стежити за ситуацією у тимчасово окупованому російськими військами Херсоні, зокрема за спробами політично легалізувати присутність у місті окупантів.
"Потрібно уважно слідкувати за Херсоном. Спроби створити якусь "народну республіку", "ХНР" або щось таке цілком узгоджуються з багатовіковою російсько-радянською традицією встановлення "політичних" фактів на місцях, щоб мати "правову" основу для подальшої агресії чи поділу", - написав Маасікас у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Игорь Билык
показати весь коментар13.03.2022 10:32
+7 Coco Jumbo
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+7 wittmann1980
показати весь коментар13.03.2022 10:33
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Генштаб чекає, доки ворог збереться з силами, і налагодить логістику?
А то закрепятся орки.
Якщо це зрозуміло!
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