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Резніков закликав закрити небо над Україною у зв'язку з атакою на Яворівський полігон

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Резніков закликав закрити небо над Україною у зв'язку з атакою на Яворівський полігон

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав закрити небо над Україною через обстріл російськими окупаційними військами Міжнародного центру з підтримки миру та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в Яворівському районі Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти вдарили по Яворівському полігону

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття. А Україну досі погано чують...
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13.03.2022 10:25
+16
Пeрзидент Роисси


@KermlinRussia

·
11 мар.



«Русский мир» по Путину - это когда чеченцы Кадырова и сирийцы Асада убивают мирных украинцев, которые «с русскими один народ»?
Я ничего не упустил в логике «вождя»?
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13.03.2022 10:31
+9
Резников,хватит скулить.Не закроют они небо.
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13.03.2022 10:28
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Русню з ранніх років садять на пляшку
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13.03.2022 10:23 Відповісти
лишня хромосома в дії . хочуть на концерт кобзона . вони самі вибрали свій шлях . вся країна їхня заслуговує на концерт .
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13.03.2022 10:31 Відповісти
МГИМО це квітник кривавої гебні .

Ну ось чому це посилання ?
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13.03.2022 12:39 Відповісти
Вам не цікаво подивитися на кончене?
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13.03.2022 12:57 Відповісти
Ні , я з такими вчився в інституті у Москові ...
Хоча то була інженерна ВИШа й тому там зомбаків й кар"єристів було на порядок меньше .
В основному ті , хто ледь тягнув й невідомо як (хоча "очевидно як", а точніше -- яким місцем) .

Й сопрамат дуже тяжко здавати не мизком , а дупою . В ті часи не кожний препод погоджувався на перездачу "потрібних" для ГБ стукачів й їх якимось чином переводили на економічні факультети , а обо кудись в Калугу , де були преподи не такі принципові .
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13.03.2022 13:13 Відповісти
9 загинуло 57 поранено
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13.03.2022 10:23 Відповісти
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття. А Україну досі погано чують...
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13.03.2022 10:25 Відповісти
Взяли і ...взабочились/кац/.
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13.03.2022 10:25 Відповісти
Резников,хватит скулить.Не закроют они небо.
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13.03.2022 10:28 Відповісти
Це його робота- що не так?
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13.03.2022 10:32 Відповісти
Пeрзидент Роисси


@KermlinRussia

·
11 мар.



«Русский мир» по Путину - это когда чеченцы Кадырова и сирийцы Асада убивают мирных украинцев, которые «с русскими один народ»?
Я ничего не упустил в логике «вождя»?
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13.03.2022 10:31 Відповісти
ГОРІЛА ШИНА ПАЛАЛА ...

https://www.youtube.com/watch?v=d2quAray1TU
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13.03.2022 10:33 Відповісти
Чому не наносяться удари по ЗРК поблизу кордонів України?
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13.03.2022 10:39 Відповісти
так іди в штаб і запропонуй свої геніальні ідеї, генерала зразу получиш. Думаєш там тупі сидять чи що?
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13.03.2022 10:41 Відповісти
они старый совецкий бесилотник прогавили. они свое небо не контролируют, только бла-бла-бла
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13.03.2022 10:43 Відповісти
Союзники, Закрийте Українське Небо від роSSійської напасті!
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13.03.2022 10:40 Відповісти
Чому за 8 років не була створена лінія оборони на кримському напрямі?
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13.03.2022 10:40 Відповісти
Тому що "Велике Будівництво"!
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13.03.2022 10:52 Відповісти
Мдя, никогда не знал что НАТО такие с..кливые, молча в сторонке сопят про озабоченость
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13.03.2022 10:41 Відповісти
По полигону были нанесены авиаудары ракетами класса "воздух-земля",самолётами "на рейде" вылетевшими из Саратова,они даже наше воздушное пространство не пересекали,более 30-ти ракет,так что не неси ерунду.
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13.03.2022 10:56 Відповісти
Ну я чув інше, значить була хибна інформація.
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13.03.2022 11:08 Відповісти
Стукайте і Вам відкриють
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13.03.2022 11:00 Відповісти
рєзніков,зеленський,подоляк,данілов та інші,припиніть закликати блок НАТО до розв'язання третьої світової війни(ЯДЕРНОЇ).Чи може хтось дати гарантії що загнаний в кут путлер, не застосує ядерну зброю або не обстріляє наші АЕС.Закривати небо треба було власною ППО та протиракетною обороною,е не будувати дороги для техніки кацапів.Чому не були заміновані або зруйновані шляхи сполучення з кримом?
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13.03.2022 11:26 Відповісти
Закриття неба не буде! Вони тільки на словах сильні "ми будемо захищати НАТО до останньої..." і так далі. Тому сподіватись лише на свої власні сили: для Збройних Сил - постійно маневрувати, переховувати **********, паливо, маскуватися, знищувати, а не цяцькатися з "навідниками"...
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13.03.2022 11:39 Відповісти
Russian propaganda.
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17.03.2022 19:53 Відповісти
 
 