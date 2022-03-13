Резніков закликав закрити небо над Україною у зв'язку з атакою на Яворівський полігон
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Міністр оборони України Олексій Резніков закликав закрити небо над Україною через обстріл російськими окупаційними військами Міжнародного центру з підтримки миру та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в Яворівському районі Львівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Саша ТРОЯ
показати весь коментар13.03.2022 10:25
+16 Перехватчик
показати весь коментар13.03.2022 10:31
+9 Дима Н 0f4506cb
показати весь коментар13.03.2022 10:28
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Ну ось чому це посилання ?
Хоча то була інженерна ВИШа й тому там зомбаків й кар"єристів було на порядок меньше .
В основному ті , хто ледь тягнув й невідомо як (хоча "очевидно як", а точніше -- яким місцем) .
Й сопрамат дуже тяжко здавати не мизком , а дупою . В ті часи не кожний препод погоджувався на перездачу "потрібних" для ГБ стукачів й їх якимось чином переводили на економічні факультети , а обо кудись в Калугу , де були преподи не такі принципові .
@KermlinRussia
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11 мар.
«Русский мир» по Путину - это когда чеченцы Кадырова и сирийцы Асада убивают мирных украинцев, которые «с русскими один народ»?
Я ничего не упустил в логике «вождя»?
https://www.youtube.com/watch?v=d2quAray1TU