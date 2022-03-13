Окупанти зазнають важких втрат, намагаючись досягти успіху на одеському та маріупольському напрямках, - британська розвідка

Розвідка британського Міністерства оборони в черговому короткому зведенні щодо вторгнення Росії в Україну повідомляє, що війська РФ зазнають тяжких втрат, але все ще намагаються просунутися до Одеси та захопити Маріуполь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Британська розвідслужба зазначає, що росіяни намагаються оточити ЗСУ на сході країни та замкнути кільце одночасним просуванням з боку Харкова та Маріуполя.

Водночас росіяни мають намір обійти Миколаїв, щоби продовжити рух у бік Одеси.

Британці вважають, що війська РФ "дорого платять за кожне просування" територією України і що ЗСУ чинити їм завзятий опір на всіх напрямках.

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