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Окупанти зазнають важких втрат, намагаючись досягти успіху на одеському та маріупольському напрямках, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти зазнають важких втрат, намагаючись досягти успіху на одеському та маріупольському напрямках, - британська розвідка

Розвідка британського Міністерства оборони в черговому короткому зведенні щодо вторгнення Росії в Україну повідомляє, що війська РФ зазнають тяжких втрат, але все ще намагаються просунутися до Одеси та захопити Маріуполь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Британська розвідслужба зазначає, що росіяни намагаються оточити ЗСУ на сході країни та замкнути кільце одночасним просуванням з боку Харкова та Маріуполя.

Водночас росіяни мають намір обійти Миколаїв, щоби продовжити рух у бік Одеси.

Британці вважають, що війська РФ "дорого платять за кожне просування" територією України і що ЗСУ чинити їм завзятий опір на всіх напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ, - Британська розвідка

Автор: Наталя Джума
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13.03.2022 10:43 Відповісти
Враг потерял 374 танка, в том числе 12 за последние сутки; 1226 боевых бронемашин (21 за сутки), 140 артсистем (5), 62 системы РСЗО, 34 средства ПВО (1), 74 самолета (16 за сутки), 86 вертолетов (3), 600 единиц автомобильной техники (15), 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, два катера, корабль, семь БПЛА оперативно-тактического уровня.

Данные уточняются. Подсчет осложнен высокой интенсивностью боевых действий.
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13.03.2022 10:44 Відповісти
16 самолетов за последние сутки? как-то фантастически звучит. Или какой-то аэродром русни накрыли?
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13.03.2022 10:54 Відповісти
Це швидше за все за 2 доби
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13.03.2022 10:57 Відповісти
Український хірург, який зашивав рану руському солдату, вперше побачив як виглядає штопаний гандон!
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13.03.2022 10:48 Відповісти
Нахрена он вообще её зашивал.Лучше бы добил
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13.03.2022 10:54 Відповісти
Шановний Шимусе! Будь ласка, використовуйте їхнє справжнє ім'я - ОРКИ.
Бо руські - це наші предки. Це ми - нащадки РУСІ.
Дякую.
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13.03.2022 11:17 Відповісти
русне надо делать обезание тыла, со стороны херсона обрезать тыл и ставить оборону, укреплть позиции.
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13.03.2022 10:51 Відповісти
Мужики! Жгите тварей! Жгите!
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13.03.2022 12:34 Відповісти
 
 