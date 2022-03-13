Війська РФ застосували фосфорні боєприпаси під час обстрілу Попасної, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Російські війська під час обстрілу Попасної на Луганщині застосували фосфорні боєприпаси.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук очільник області Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові злочинці - російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній. Нищівна, руйнівна, потворна сила. Це те, що фашисти називали Brennende Zwiebel (палаючий купол. – Ред.). Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання і пожежі", - пише він.

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