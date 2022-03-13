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Війська РФ застосували фосфорні боєприпаси під час обстрілу Попасної, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська під час обстрілу Попасної на Луганщині застосували фосфорні боєприпаси.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук очільник області Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові злочинці - російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній. Нищівна, руйнівна, потворна сила. Це те, що фашисти називали Brennende Zwiebel (палаючий купол. – Ред.). Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання і пожежі", - пише він.

Також читайте: Армія РФ нищить жителів Луганщини, - Гайдай

Війська РФ застосували фосфорні боєприпаси під час обстрілу Попасної, - Гайдай 01

Автор: Ірина Дашківська
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может хватит пленных?
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13.03.2022 10:59 Відповісти
По крайней мере красвоенлетов, впрочем им свои неплохо помогают полон рот земли набрать
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13.03.2022 11:36 Відповісти
Поки москалі створювали вбивчу силу з газо-нафтодолари, європейці мовчки за цим спостерігали...
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13.03.2022 11:09 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 11:14 Відповісти
Летом 2014-го такие же видел над донецким аэропортом.
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13.03.2022 11:54 Відповісти
Для ***** либо Гаага с пожизненным, либо капсула с ядом в бункере. Так что он перед нарушениями конвенций о войне и преступлениями против человечества не остановится.
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13.03.2022 12:54 Відповісти
 
 