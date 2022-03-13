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Російські окупанти схопили рятувальника ДСНС Данченка, який евакуював людей з Гостомеля, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти схопили рятувальника ДСНС Данченка, який евакуював людей з Гостомеля, - Верещук

Російські окупанти незаконно затримали і вже 3 добу утримують працівника ДСНС Олексія Данченка, який брав участь в евакуації мешканців з Гостомеля на Київщині.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час відеозвернення 13 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Я знову і знову загострюю увагу, щоб РФ відпустила Олексія Данченка – працівника ДСНС, який супроводжував колону у погодженому гуманітарному маршруті у Білогородці. Зараз він знаходиться на території склозаводу у місті Гостомель. Ми вимагаємо випустити Данченка. Ми домовились про цей коридор, і він виконував свою роботу", - розповіла вона.

12 березня Верещук нагадала, що Данченко входив у список осіб, що беруть участь в евакуації. Цей список був погоджений сторонами.

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Вона також підкреслила, що "пояснення, що він говорив по мобільному, не приймається".

Міністр додала, що Україна буде робити все, щоб звільнити Данченка.
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Сейчас окупанты нахватают гражданских и потребуют чтобы мы на них обменяли всех пленных. Ето к тому нах***я нам было брать пленных столько
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13.03.2022 11:10 Відповісти
То есть, если бы не брали пленных то они бы не хватали гражданских для обмена?
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13.03.2022 12:22 Відповісти
Почему они не хотят захватить Верещук ?
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13.03.2022 11:37 Відповісти
 
 