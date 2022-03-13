УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13741 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
31 120 38
Маріуполь (2820) Азов (678)

Командир танкової роти полку "Азов" за один бій знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр у Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У результаті бою командир танкової роти полку Азов на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку Азов.

 У повідомленні говориться, що загалом азовцями знищено 6 танків, а також - 2 БТРи, 1 Тигр та ворожу піхоту. Також, в полон до азовців потрапило 12 ворогів.

"В Маріуполі тривають запеклі бої. Захисники міста відважно б'ються з переважаючими силами ворога.
Азовці продовжують захищати містян від орди. Дух бійців незламний, адже ми розуміємо, що ворог готовий лишити замість красивого в минулому міста лише руїни.  Боротьба за життя півмільйонного міста триває", - зазначають захисники Маріуполя у полку "Азов".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують обстрілами руйнувати Маріуполь. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+57
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
13.03.2022 11:13
+34
Навіщо Азову 12 тушок полонених під час облоги?

На мій погляд це зайвий баласт.
показати весь коментар
13.03.2022 11:16
+33
Это те самые т72 которые возле автобуса катались, было где-то видео, где один из них начал назад сдавать а потом его видимо чем-то *********
показати весь коментар
13.03.2022 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
13.03.2022 11:13 Відповісти
молодцы, спасибо
показати весь коментар
13.03.2022 11:14 Відповісти
Это те самые т72 которые возле автобуса катались, было где-то видео, где один из них начал назад сдавать а потом его видимо чем-то *********
показати весь коментар
13.03.2022 11:15 Відповісти
Ну що Ви вже так. "Приголубили"
показати весь коментар
13.03.2022 11:16 Відповісти
Тобто 4 : 0 . Пристойний рахунок.
показати весь коментар
13.03.2022 11:15 Відповісти
Слава Українським воїнам
показати весь коментар
13.03.2022 11:15 Відповісти
Навіщо Азову 12 тушок полонених під час облоги?

На мій погляд це зайвий баласт.
показати весь коментар
13.03.2022 11:16 Відповісти
Почему можно вешать пленных на уцелевших домах прикрываясь ими от обстрелов и сообщать об этом орков
показати весь коментар
13.03.2022 11:21 Відповісти
Для розмінування ці тушки те що треба, і їх не шкода.
показати весь коментар
13.03.2022 11:21 Відповісти
Службових собак треба ж годувати...
показати весь коментар
13.03.2022 11:23 Відповісти
Віддати на розтерзання цивільним
показати весь коментар
13.03.2022 11:30 Відповісти
Дивлячись на те, як ***** нищить своїх орків і розвалює підарашію, у мене склалося таке враження, що це падло, китайський шпигун. Ну і ладненько.
показати весь коментар
13.03.2022 11:16 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !СЛАВА УКРАИНЕ!Вы выстоите и победите…Бог на вашей стороне..
показати весь коментар
13.03.2022 11:16 Відповісти
А если и когда боеприпасы закончаться .С Мариуполем надо что-то решать или деблокировать или договариваться о выводе иначе плохо дело
показати весь коментар
13.03.2022 11:23 Відповісти
... на счет "договариваться" о выводе - это глупо и бессмысленно! До сих пор не поняли с кем имеете дело? Не понятно на сколько там окружение плотное, потому что без боеприпаса и хавчика это ж понятно. А может там запасы были серьезные...
показати весь коментар
13.03.2022 11:43 Відповісти
Глупо и бессмысленно отвечать подобным .
показати весь коментар
13.03.2022 13:07 Відповісти
Азов і полон, нащо ця людяність до орків.
показати весь коментар
13.03.2022 11:17 Відповісти
Полк Азов - це гордість України. Допоможіть хоч Байрактарами, якщо по іншому не виходить.
показати весь коментар
13.03.2022 11:20 Відповісти
Почитайте ттх байрактаров. Радиус действия от базовой станции 150 км((( у амеровских тяжелых ударных БПЛА 1700 км! Почувствуйте разницу! Если начнется война рашки и нато - нато их разговняет на их же терре за 12 часов
показати весь коментар
13.03.2022 12:16 Відповісти
Згідно мапи на сьогодні - могли б дістати. Запоріжжя-Маріуполь - 201 км по прямій
показати весь коментар
13.03.2022 12:39 Відповісти
Выходить за черту города станциями управления, даже если байраки тут у еас в ЗП, очень опасно. А из зп не достанут(( я в зп живу, бои близко слышно, юго-восточное направление. Наша арта тоже хорошо отрабатывает
показати весь коментар
13.03.2022 12:51 Відповісти
Байраки можуть самі собі знайти безпечне місце для станції керування, яка розміщується на звичайної вантажівці. Зрозуміло, що її потрібно прикрити кількома ПЗРК чи Стріла-10 та звичайною охороною.
показати весь коментар
13.03.2022 13:00 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2022 12:39 Відповісти
Богдан Гарнага

11 ч. ·

ПОЛКУ АЗОВ ПОТРІБЕН РОЗГОЛОС

Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!

Але, нам потрібна ваша допомога! Кожного волонтера, кожного цивільного, кожної дружини, котра чекає чоловіка з війни, кожної матері, котра чекає сина додому! ВИ, саме ВИ можете все!

Допоможіть Захисникам Маріуполя, нарішайте нам пару байрактарів!

Згодні навіть на просто пару влучних попадань

Робіть максимальні репости у всіх соцмережах

Разом ми можемо все!
Слава Україні!

#яАзов
@*************
показати весь коментар
13.03.2022 12:46 Відповісти
А где еханый Ахметка?
Там же его "Азовсталь"
показати весь коментар
13.03.2022 14:07 Відповісти
А що, десь було повідомлення, що "еханый Ахметка" за свої гроші придбав для ЗСУ наприклад хоч кілька БПЛА чи хоч щось?
показати весь коментар
13.03.2022 15:37 Відповісти
Азовці молодці, хоч і не розділяю їх любов до всіляких знаків, але б ются вони хоробро як в останній раз.
Допоможи Боже звільнити Маріуполь від сатанської орди кацапів
показати весь коментар
13.03.2022 11:25 Відповісти
"Украина не проиграет, но на кону огромные жертвы. США будут постепенно наматывать кишки РФ на санкционный штык и РФ уже никогда не сможет восстановить свой, в первую очередь, военно-технический потенциал. Потому что без иностранных комплектующих даже хваленые ракеты "Калибр", "Искандер" и сверхзвуковое оружие "Кинжал" производить невозможно. То есть, фактически буден поставлен крест на ВПК РФ, не говоря уже, о производстве автомобилей!"(С)
показати весь коментар
13.03.2022 11:26 Відповісти
Эти недоорки сами себя выпиливают.

На фото рашисты привязали бойца, чтобы не ушел с номера.
Гостинная украинская земля встретила окупанта легким морозом.

И звучит песня: "Вааааленки ваааленкиии" ...
показати весь коментар
13.03.2022 11:27 Відповісти
СЛАВА ВАМ ВОЇНИ ЗСУ!!!
ВИ ГЕРОЇ УКРАЇНИ!!!
показати весь коментар
13.03.2022 11:30 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
13.03.2022 11:31 Відповісти
полку азов маріуполь всім бійцям потрібно давати героя України нагороджувати і всіх хто захишае маріуполь всі вони герої і місто останеться в вікаї як герой в великій вітчизняній війні з фашистською росіею
показати весь коментар
13.03.2022 11:41 Відповісти
Берегите себя воины ВСУ.Надо этих чертей гнать до самых до окраин.
показати весь коментар
13.03.2022 11:55 Відповісти
Полку Азов, честь!
показати весь коментар
13.03.2022 12:12 Відповісти
Наши лучшие вояки. Слава Героям.
показати весь коментар
13.03.2022 13:04 Відповісти
чорт! це я прокинувся у минулому? Україна їбашить тигри.
показати весь коментар
13.03.2022 13:57 Відповісти
 
 