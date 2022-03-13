Командир танкової роти полку "Азов" за один бій знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр у Маріуполі
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У результаті бою командир танкової роти полку Азов на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку Азов.
У повідомленні говориться, що загалом азовцями знищено 6 танків, а також - 2 БТРи, 1 Тигр та ворожу піхоту. Також, в полон до азовців потрапило 12 ворогів.
"В Маріуполі тривають запеклі бої. Захисники міста відважно б'ються з переважаючими силами ворога.
Азовці продовжують захищати містян від орди. Дух бійців незламний, адже ми розуміємо, що ворог готовий лишити замість красивого в минулому міста лише руїни. Боротьба за життя півмільйонного міста триває", - зазначають захисники Маріуполя у полку "Азов".
Топ коментарі
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Слава нації
Смерть москалям
На мій погляд це зайвий баласт.
11 ч. ·
ПОЛКУ АЗОВ ПОТРІБЕН РОЗГОЛОС
Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!
Але, нам потрібна ваша допомога! Кожного волонтера, кожного цивільного, кожної дружини, котра чекає чоловіка з війни, кожної матері, котра чекає сина додому! ВИ, саме ВИ можете все!
Допоможіть Захисникам Маріуполя, нарішайте нам пару байрактарів!
Згодні навіть на просто пару влучних попадань
Робіть максимальні репости у всіх соцмережах
Разом ми можемо все!
Слава Україні!
#яАзов
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Там же его "Азовсталь"
Допоможи Боже звільнити Маріуполь від сатанської орди кацапів
На фото рашисты привязали бойца, чтобы не ушел с номера.
Гостинная украинская земля встретила окупанта легким морозом.
И звучит песня: "Вааааленки ваааленкиии" ...
ВИ ГЕРОЇ УКРАЇНИ!!!