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У Києві підготували двотижневий запас необхідних продуктів на випадок блокади

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві підготували двотижневий запас необхідних продуктів на випадок блокади

У столиці силами Гуманітарного штабу сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для двох мільйонів киян на випадок блокади міста.

Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Основне завдання столичної влади – забезпечити всім необхідним кожного киянина і не допустити гуманітарної катастрофи в Києві. Долучивши до процесу всі міські служби, іноземних партнерів та український бізнес, ми сформували необхідні потреби і вже на сьогоднішній день підготувались до можливих дій у разі блокади. Ті 2 мільйони киян, які не полишили свої домівки, не залишаться сам на сам у разі погіршення ситуації", – заявив Мондриївський.

Він зазначив, що на сьогоднішній день Гуманітарний штаб забезпечує найнезахищеніші верстви населення і допомагає з логістикою роздрібній торгівлі, щоб мешканці мали змогу купувати все необхідне в магазинах та аптеках, які вже працюють.

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"Столична влада у співпраці з бізнесом за останні дні зробила максимум для того, щоб відкрились магазини та аптеки, а ціни в них зберігались на доступному рівні. Ми вдячні нашим українським та закордонним партнерам, які змогли в найкоротший термін забезпечити великі та маленькі магазини найнеобхіднішими товарами і організували їх майже безперебійну доставку. Крім того, в столиці виплачуються зарплати і пенсії, тому ми просимо мешканців Києва за можливості не тільки купувати все необхідне в магазинах, а й оплачувати комунальні послуги, які надаються також у повному обсязі", – підкреслив Мондриївський.

У столиці працює комунальний транспорт, банки, заправки та автосервіси. Всю інформацію про працюючі заклади (аптеки; магазини; АЗС, тощо) можна дізнатися у додатку "Київ Цифровий".

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Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 11:34 Відповісти
Вообще в любом городе должны быть такие запасы, как программа минимум... Особенно в стране, которая 8 лет воюет. Ну и бомбоубежища также должны быть подготовлены. Должны...
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13.03.2022 11:48 Відповісти
Два тижні? В чому не два дні?
Блокада може тривати і пі року, що тоді?
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13.03.2022 11:44 Відповісти
"Джавелины" никто кушать не будет - они сохранятся в полном объёме.
Ждут свои цели.
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13.03.2022 11:49 Відповісти
 
 