У результаті авіаударів у Миколаєві загинули дев’ять людей, - голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
13 березня ворог завдав авіаударів по місту Миколаєву.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм канал Віталія Кіма.
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- повне виведення війсь окупантів з ВСІЄЇ території України;
- арешт путіна й передання його до Гаазького трибуналу;
- арешт шойгу й передання його до Гаазького трибуналу;
- виведення роССійського чорноморського флоту з басейну Чорного моря;
- репарація за нанесені умисні вбивства громадян України, умисні руйнування інфраструктури;
- репарація всіх зарубіжних активів роССії на користь України;
- безкоштовні енергоносіі взамін на лагерну баланду.
Десь так.