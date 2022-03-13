У результаті авіаударів у Миколаєві загинули дев’ять людей, - голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. ФОТО

13 березня ворог завдав авіаударів по місту Миколаєву.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм канал Віталія Кіма.

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