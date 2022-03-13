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У результаті авіаударів у Миколаєві загинули дев’ять людей, - голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У результаті авіаударів у Миколаєві загинули дев’ять людей, - голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. ФОТО

13 березня ворог завдав авіаударів по місту Миколаєву.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм канал Віталія Кіма.

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Готовится многокомпонентный договор с Россией - ОП
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13.03.2022 11:46 Відповісти
Які, в сраку, договори??? Коли кацапня їх дотримувалась???
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13.03.2022 11:49 Відповісти
І я про те ж саме.
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13.03.2022 11:50 Відповісти
уроди
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13.03.2022 11:50 Відповісти
Дяка зеленим за підготовку до війни в частині разгортання ППО не тільки в Киїєві (за рахунок "Рошену") а і в інших містах. Дякую. Дуже дякую
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13.03.2022 11:55 Відповісти
Пункти договору:
- повне виведення війсь окупантів з ВСІЄЇ території України;
- арешт путіна й передання його до Гаазького трибуналу;
- арешт шойгу й передання його до Гаазького трибуналу;
- виведення роССійського чорноморського флоту з басейну Чорного моря;
- репарація за нанесені умисні вбивства громадян України, умисні руйнування інфраструктури;
- репарація всіх зарубіжних активів роССії на користь України;
- безкоштовні енергоносіі взамін на лагерну баланду.

Десь так.
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13.03.2022 12:19 Відповісти
 
 