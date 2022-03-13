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армія РФ (13489) війна (56511) Денісова (874) Маріуполь (2820) обстріл (21114)

У заблокованому Маріуполі - до 400 тис. людей, там справжня гумкатастрофа. Загиблих ховають у братських могилах, а їжу готують на вогнищах, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У заблокованому Маріуполі - до 400 тис. людей, там справжня гумкатастрофа. Загиблих ховають у братських могилах, а їжу готують на вогнищах, - Денісова

Уже два тижні місто Маріуполь перебуває у блокаді рашистських військ. Російська авіація гатить по житлових масивах. Ворог цинічно стріляє із "Градів" і гаубиць.

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через невпинні обстріли, які тривають і вдень і вночі, загинуло 1582 мирні маріупольці. Між бомбардуванням, коли видається найменша можливість, загиблих ховають у братських могилах.

За інформацією омбудсмена, лише вчора загинуло 6 городян, двоє з яких - діти.

"У місті справжня гуманітарна катастрофа. Немає води, медикаментів, продуктів, електрики, тепла, зв’язку. Для приготування їжі люди розводять багаття у дворах будинків. За даними місцевої влади, у місті перебуває 400 тисяч людей, в тому числі понад 300 іноземців та місія ОБСЄ. Російські війська зірвали роботу усіх гуманітарних коридорів. Учора гуманітарна колона на Маріуполь у супроводі Червоного Хреста та священнослужителів була зупинена російськими загарбниками – усю гуманітарну допомогу, продукти, ліки російські бойовики відібрали", - йдеться у повідомленні.

Денісова акцентує увагу, що сьогодні Україна знову спробує надати допомогу Маріуполю. З міста Запоріжжя вирушає чергова – вже сьома колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокада Маріуполя є проблемою номер один, - МВС

"Своїми діями загарбницькі російські війська засвідчують бажання знищити, стерти з лиця землі непокірне місто, яке не прийняло "расийских асвабадителей". Катування російськими бойовиками мирного міста Маріуполь є нічим іншим як геноцидом українського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі можливості для посилення санкційного тиску на державу-терориста Російську Федерацію для звільнення України від рашистських військ", - зауважила вона.

"Прошу країни-члени НАТО запровадити над Україною безполітну зону", - резюмує омбудсмен.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Отобрали продукты и лекарства захватчики? И вы отправляете следующую партию? Ну что сказать, толково придумано. Надеюсь это такой хитрый план, прикормить с первого раза, а потом подсыпать в продукты ядохимикатов чтобы козломордые кишками просрались. Потому что если это не так, то это идиотизм
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13.03.2022 11:51
+13
А вы еще пошлите гумконвой с московскими попами чтобы накормить окупантов которые держат осаду Мариуполя. Не перестаю удивляться нашим идиотам. Вместо уничтожать и давить окупантов они их кормят и ублажают. Мы же *** либералы. Нам низзя ни Енергодар защищать ни Чернобыль ни морить голодом кацапоидов как они наших людей морят голодом.
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13.03.2022 12:03
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Отобрали продукты и лекарства захватчики? И вы отправляете следующую партию? Ну что сказать, толково придумано. Надеюсь это такой хитрый план, прикормить с первого раза, а потом подсыпать в продукты ядохимикатов чтобы козломордые кишками просрались. Потому что если это не так, то это идиотизм
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13.03.2022 11:51 Відповісти
А ты сволочь, что предлагаешь? Бросить и пусть подыхают! Али будем ждать окончания войны, а потом накормим? Если не знаешь , что предложить, то уж лучше заглохни!
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13.03.2022 12:51 Відповісти
Попытаться вывезти людей, а не везти туда продукты захватчикам.
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13.03.2022 13:05 Відповісти
Это легко сказать, но нелегко сделать.
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13.03.2022 15:26 Відповісти
Тебя бы туда отправить на место несчастных жителей Мариуполя, которые вынуждены прятаться в подвалах без воды и еды. Я бы посмотрел сколько ты без воды сможешь продержаться? И без еды и лекарств.
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13.03.2022 15:25 Відповісти
Ну так и как им помогли продукты которые все равно отобрали рашисты?
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13.03.2022 19:09 Відповісти
Ага заднім числом всі розумні..., такі коментарі в даний час безпонтові... які варіанти вирішити ситуацію на даний момент?
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13.03.2022 11:57 Відповісти
Вибач ти тормоз? я чітко спитав, які варіанти вирішити ситуацію на даний момент?
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13.03.2022 12:15 Відповісти
С этим дебилом говорить бесполезно! Он только и может, что из подворотни гавкать. Даже в войну, когда все должны быть вместе, найдется такое чмо
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13.03.2022 12:55 Відповісти
*****? Достаточно было не отдавать расии в 1999 году тысячу крылатых ракет и бомбардировщики ту95 и ту160, и не было бы сейчас никакой блокады, никакого Севастополя, никаких крейсеров Москва с которых запускают калибры, никакой базы под Энгельсом, откуда взлетают рашкинские бомберы и ютюжат города, не было бы кучи военных росийских аэродромов откуда взлетают их самолеты и бьют по городам. Наверно и войны бы не было...
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13.03.2022 11:59 Відповісти
Система ПРО удовольствие дорогущее, ее только США может позволить. Даже рашка в свое время от нее отказалась, поскольку сами признали, что финансово не потянут. А тут вы предлагаете построить систему ПРО за 2 года? ***, сказки, Израиль ее 50 лет строил, при том что ему США помогала.
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13.03.2022 12:14 Відповісти
Даже не буду на этот бред отвечать.
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13.03.2022 15:19 Відповісти
Ок, все сказал? 😆
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13.03.2022 15:36 Відповісти
Самый пророссийской город 2014 года получает от русских Асвабадителей.нонсенс.
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13.03.2022 11:52 Відповісти
Самым пророссийским в 2014 Донецк был,а не Мелитополь
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13.03.2022 12:09 Відповісти
Заткнись! Люди под дулами автоматов ежедневно протестуют против раши, а тебя только мова интересует? Может им надо перейти на мову и сдастся на милость оккупантам?
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13.03.2022 14:43 Відповісти
Никогда Мариуполь проросийским не был, Говна везде хватает, но в Мариуполе его было мало и надеюсь теперь совсем не осталось.
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13.03.2022 15:29 Відповісти
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 11:57 Відповісти
Повинен. Але. Подоляк: "Переговорюємося постійно, готуємо мирну угоду."
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13.03.2022 12:10 Відповісти
А вы еще пошлите гумконвой с московскими попами чтобы накормить окупантов которые держат осаду Мариуполя. Не перестаю удивляться нашим идиотам. Вместо уничтожать и давить окупантов они их кормят и ублажают. Мы же *** либералы. Нам низзя ни Енергодар защищать ни Чернобыль ни морить голодом кацапоидов как они наших людей морят голодом.
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13.03.2022 12:03 Відповісти
Дебилы *****,как сказал бы лавров
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13.03.2022 12:11 Відповісти
Это было понятно давно,
Почему нашим это было не понятно?
Непонятно.
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13.03.2022 12:07 Відповісти
Тим часом президентська контора України вже майже готова підписувати угоду з рашкою:

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4456640-hotuietsia-bahatokomponentnyi-dohovir-iz-rosiieui-op
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13.03.2022 12:08 Відповісти
Це очевидно і було зрозуміло з самого початку..., як НАТО, США Великобританія гаранти по будапешту, нас відверто кинули з закритим небом.
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13.03.2022 12:10 Відповісти
Готується черговий розвід лохів?! Шо там багатокомпонентного?
1. Вивід всіх путлеровців з території України, включаючи Крим і Донбасс.
2. Пауза для підрахунку збитків і доведення Рашки до дефолту
3. Віставлення суми репарацій і компенсацій. Суми повинні бути такими,
щоб раша здохла назавжди.

А там ще мирна угода? Угода з москалями? Гарантії безпеки? Вони знущаються?!

На вихід військ - 3дні, що не вийде буде знищено.
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13.03.2022 12:40 Відповісти
На Ваше перше питання коротка відповідь: так.

Вони "під шумок" "пакетом" ще й ухвалять заборону на навчання з військами NATO, заборону на постачання NATO-озброєнь, перехід на їх стандарти та інше. Нєйтралітєт ібо.
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13.03.2022 12:48 Відповісти
По факту - Мариуполь сливают. Это даст Путлеру отрезать нас от моря и завершить план 2014 года - сухопутный коридор из Крыма в Домбабве. Под каким соусом это будут подавать нам - увидим, но очень на то похоже. Иначе крайне трудно объяснить почему на многократные просьбы о помощи айдаровцев прислать хотя бы пару Байрактаров нет никакого ответа из Киева.
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13.03.2022 13:09 Відповісти
Угоду про капітуляцію?
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13.03.2022 12:43 Відповісти
Путлеровцы в 100 раз хуже, подлеее гитлеровцев. SS-овцы хоть таки имели какую то офицерскую честь и порядочность. А путлеровцы это простое быдло без чести и совести, способное только убивать и грабить. А попав в плен, сидя в мокрых штанах, лицемерно просят прощения. Это такой "русский мир".
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13.03.2022 12:18 Відповісти
Пів мільона українських солдат проти двісті тисяч кацапів. Міркуйте.
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13.03.2022 12:31 Відповісти
У меня такое впечатление что город решили слить что бы Путлер завершил план минимум - коридор из Крыма в Домбабве. Очень интересно о чем НА САМОМ деле договорились на последних переговорах.
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13.03.2022 13:07 Відповісти
Путлер завершает план 2014 года - сухопутный коридор из Крыма в Домбабве и паРашу с отрезанием Украины от морей. Почему зебилы не делают НИЧЕГО что бы помочь Мариуполю мне понять крайне трудно, и в голову приходят только варианты с договорным сливом этих городов Путлеру в замен на его отказ от дальнейшей экспансии.
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13.03.2022 13:36 Відповісти
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні💙💛

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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13.03.2022 13:40 Відповісти
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ХРИСТАН УКРАИНЫ И К СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ ПУТИНСКИХ НАЦЫСТОВ!!! ЭТО ДАЖЕ НЕ ВОЙНА С РОССИЕЙ! ЭТО ВОЙНА С ДЬЯВОЛОМ И ЕГО СЛУГАМИ ДЕМОНАМИ! ВСЕСТОРОННЕ ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ НАШИМ ВОИНАМ УКРАИНЦАМ!!! ОКАЗЫВАЙТЕ ИМ ПОМОЩЬ ДЕНЬГАМИ И МЕДИКАМЕНТАМИ! ОКАЗЫЫВАЙТЕ ИМ ПОМОЩЬ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВРАГЕ!!! Я ПРИЗЫВАЮ К ВОЙНЕ ЗА СВЯТОГО ДУХА И ХРИСТА ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН УКРАИНЫ БУДУЧИ ПРАВОСЛАВНЫМ!!! Я ПРИЗЫВАЮ К ЭТОЙ СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ АНТИХРИСТА ПУТИНА ПРАВОСЛАВНЫХ, КАТОЛИКОВ, ПРОТЕСТАНТОВ И МУСУЛЬМАН! Я ПРИЗЫВАЮ БУДДИСТОВ И ИНДУИСТОВ!!! Я ПРИЗЫВАЮ ДАЖЕ НЕВЕРУЮЩИХ ВЗЯТЬ В РУКИ ОРУЖИЕ ВО ИМЯ БИБЛЕЙСКИХ ИДЕАЛОВ! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ!!! С НАМИ ИИСУС ХРИСТОС!!! ОТОМСТИМ ВРАГАМ КАК МСТИЛ ИМ САМСОН И ЦАРЬ ДАВИД!!! НЕТ ПОЩАДЫ УБИЙЦАМ! СМЕРТЬ ПУТИНОИДНОЙ СЕКТЕ!!! ВСТАВАЙ УКРАИНА!!!
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13.03.2022 13:49 Відповісти
НЕ ГРЯЗНЫМ ОРДЫНСКИМ САПОГАМ ТОПТАТЬ СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ ОЛЬГИ И ИГОРЯ!!! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ВОИНАМ АРМИИ УКРАИНЫ!! С НАМИ ИИСУС ХРИСТОС И МЫ ДОЛЖНЫ ВОЕВАТЬ ЗА НЕГО И ЗА СВЯТОГО ДУХА!!! ОГОНЬ ПО ПУТИНСКИМ ФАШИСТАМ ВО ИМЯ ХРИСТА!!! ОГОНЬ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ И СВЯТОГО АГАППИТА!!! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ!!!
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13.03.2022 13:51 Відповісти
Срочно помощь Мариуполю! Разблокировка и уничтожение орков. Иначе будем считать власть предателями, преднамеренно сдавшими Мариуполь врагу, со всеми вытекающими последствиями.
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13.03.2022 14:12 Відповісти
 
 