У заблокованому Маріуполі - до 400 тис. людей, там справжня гумкатастрофа. Загиблих ховають у братських могилах, а їжу готують на вогнищах, - Денісова

Уже два тижні місто Маріуполь перебуває у блокаді рашистських військ. Російська авіація гатить по житлових масивах. Ворог цинічно стріляє із "Градів" і гаубиць.

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через невпинні обстріли, які тривають і вдень і вночі, загинуло 1582 мирні маріупольці. Між бомбардуванням, коли видається найменша можливість, загиблих ховають у братських могилах.

За інформацією омбудсмена, лише вчора загинуло 6 городян, двоє з яких - діти.

"У місті справжня гуманітарна катастрофа. Немає води, медикаментів, продуктів, електрики, тепла, зв’язку. Для приготування їжі люди розводять багаття у дворах будинків. За даними місцевої влади, у місті перебуває 400 тисяч людей, в тому числі понад 300 іноземців та місія ОБСЄ. Російські війська зірвали роботу усіх гуманітарних коридорів. Учора гуманітарна колона на Маріуполь у супроводі Червоного Хреста та священнослужителів була зупинена російськими загарбниками – усю гуманітарну допомогу, продукти, ліки російські бойовики відібрали", - йдеться у повідомленні.

Денісова акцентує увагу, що сьогодні Україна знову спробує надати допомогу Маріуполю. З міста Запоріжжя вирушає чергова – вже сьома колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів.

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"Своїми діями загарбницькі російські війська засвідчують бажання знищити, стерти з лиця землі непокірне місто, яке не прийняло "расийских асвабадителей". Катування російськими бойовиками мирного міста Маріуполь є нічим іншим як геноцидом українського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі можливості для посилення санкційного тиску на державу-терориста Російську Федерацію для звільнення України від рашистських військ", - зауважила вона.

"Прошу країни-члени НАТО запровадити над Україною безполітну зону", - резюмує омбудсмен.