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Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що створення безпольотної зони над Україною могло б призвести до Третьої світової війни. При цьому він підкреслив, що ЄС не хотів би, щоб війна Росії проти України переросла в щось більше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Periodico.

"Коли хтось закликає до безпольотної зони, це має на увазі здатність і готовність збивати російські літаки, які її порушують. Це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, а ми цього явно не хочемо. Ми перебуваємо на межі того, що ми можемо зробити, щоб допомогти, не стаючи частиною конфлікту", - заявив він.

Боррель додав, що ЄС допомагає полегшити Збройним силам України опір проти російської армії.

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"Ми робимо все можливе з військової точки зору, допомагаючи українцям військовою технікою для опору, дотримуючись обережності, щоб війна не перекинулася на інші країни, і уникаючи конфронтації, яка може перерости в ядерне протистояння", - заявив він.

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Глава дипломатії ЄС також повідомив, що санкції не здатні зупинити війну відразу, але вони здатні послабити російську економіку, і вони дорого коштуватимуть Росії.

"У нас залишається питання імпорту енергії, але ми будемо скорочувати його так швидко, як тільки зможемо", - додав він.
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Топ коментарі
+68
Жозеп Боррель, если ты выбрал позорный мир с кацапстаном, получишь войну от кацапстана и унижение.
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13.03.2022 11:52
+66
Идиот *********. Х*йло объявило войну не Украине, оно объявило войну западной цивилизации. И не видеть этого могут такие же щаднеприводные жирные твари, как ты!!!
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13.03.2022 11:50
+51
Третя вже почалась. Захід боїться це усвідомити.
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13.03.2022 11:52
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Нічого подібного. Кучма договір оренди підписав до 2017 в 1997, коли ніякої справи Гонгадзе (вбивство якого він сам і вчинив) ще і близько не було.

Більше того Кучма, як і Кравчук, на вибори йшли як проросійські кандидати з проросійською програмою і абсолютно негативними заявами про Захід.

А голосували за них люди, яким ці їх заяви і дії подобались. Більше того - Кучма взагалі вибори вигравав у комуняк, за яких стабільно голосувала аж ціла третина населення, що було лютим пздц.

За них всіх голосували всі ті люди, які навіть після 2014 заявляли "а у мєня бабушка жівьот в Саратовє, ми с росєянамі брацкіє народи", "музика вні палітікі", "спорт вні палітікі", "віноват путін, а росіяни ні прі чьом".

Бо чомусь ніякий тиск на еліти не завадив Польщі, Чехії, Словакії, Литві, Латвії, Естонії вступити в НАТО в перші 10 років незалежності, доки у нас пересічні довбні носились з "злими США, які хочуть нас втягнути в гнусноє англосаксонскоє НАТО".

Більше того - я впевнений це ті ж самі довбні, які тут зараз пишуть "а чьо НАТО нам нє помогаіт"
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13.03.2022 14:12 Відповісти
Ні, кучма продовжив договір в 2004, мав закінчуватись в 2007, був продовжений до 2017.
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13.03.2022 14:16 Відповісти
Ніхто з перелічених вами націй не пережив такого тиску і такої русифікації як Україна. Нагадати про Голодомор і заселення кацапів в пусті хати? Виселення в сибір?
Чи може поляків які закінчили ВУЗ примусово заставляли по розподілу відпрацювати в рсфср? Це все була політика перемішування населення, русифікації України.
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13.03.2022 14:20 Відповісти
подонок бороль, привези своих внуков и Ирпинь, Николаев, Мариуполь,Харьков, и посмотрим на тебя...Эфропа и сышиа также виноваты в смерти наших деток, родителей и нас как минимум с 1 марта!!!
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13.03.2022 12:06 Відповісти
Ідіот щось зрозуміє тільки тоді, коли бомба прилетить на його дурну макітру. Третя світова вже почалася.
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13.03.2022 12:07 Відповісти
Борель, ты и все твои эуропейцы - ссыкуны позорные.
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13.03.2022 12:08 Відповісти
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що створення безпольотної зони над Україною могло б призвести до Третьої світової війни. При цьому він підкреслив, що ЄС не хотів би, щоб війна Росії проти України переросла в щось більше. Джерело: https://censor.net/ua/n3324572


ПО ПЛАНУ ТРЕТЯ СВІТОВА ПОВИННА ПОЧАТИСЬ МІЖ ІРАНОМ І ІЗРАЕЛЕМ.
ЦЕ ВЖЕ ДАВНО ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПЛАН. ПЛАНИ НА ПЕРШУ І ДРУГУ СВІТОВІ

ВЖЕ БУЛИ РЕАЛІЗОВАНІ, ЦІЛІ ДОСЯГНУТІ, ЯК ТО ЛІКВІДАЦІЯ ЦАРАТУ В РАСІЇ
І СТВОРЕННЯ САТАНИНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ У ПЕРШУ СВІТОВУ,
І СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ ІЗРАІЛЬ У ДРУГУ СВІТОВУ І ВЛПЛИВ РАДЯНСЬКОГО

КОМУНІЗМУ НА УВЕСЬ СВІТ (АЗІЯ, АФРИКА, ПІВДЕННА АМЕРИКА).
Ото так хлочики і дівчатка, війна Москви з Україною для світу не
повинна вийти за рамки узгоджених планів.
Але все одно - СМЕРТЬ МОСКОВІЇ !!!
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13.03.2022 12:08 Відповісти
Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, - Боррель Джерело: https://censor.net/ua/n3324572

Так тоді накладіть санкції на всіх українців.
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13.03.2022 12:08 Відповісти
Дурак
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13.03.2022 12:09 Відповісти
Йолоп!
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13.03.2022 12:09 Відповісти
У третю світову кого з ким?! Що цей д"біл верзе? Армію росії майже знищила маленька Україна, залишилось закрити небо й надати зброю щоб українські воїни донищили російських орків!
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13.03.2022 12:10 Відповісти
історія учить тільки одному - ідіотів вона нічому не учить ....
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13.03.2022 12:12 Відповісти
надо было вводить санкции жесткие до вторжения в украину
когда они собирали в течении года войска и было понятно
что это уже не просто шантаж
чтобы они еще не начал в войну задумались
теперь же санкции конечно повлияют, но это не 1 месяце эффект будет
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13.03.2022 12:13 Відповісти
Ці дебіли не розуміють, що це вже світова катастрофа. Україна була головним поставщиком зернових, олійних і готового продукту. Вся Европа жрала нашу курятину. 60% неону поставляла Україна. І можна перечислити багато. Тепер цим шлангам доведеться годувати мільйони наших сімей. Ми відірвемо від них сотні мільярдів на відбудову України. Але їхня тупість призведе всерівно до війни з Европою. Там у фашистській расеї всі зійшли з розуму. Якщо людина зійшла з розуму, на неї надівають смиренну сорочку і тримають за гратами. Аналогічно треба було робити і з московськими фашистами.
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13.03.2022 12:15 Відповісти
Зажравшихся дебилов история ничему не учит.
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13.03.2022 12:15 Відповісти
Мирне населення України знищують русофашисти московії. А Жозепп Боррель не бачить цього. Йде війна проти цивілізованого правового світу, яку розв'язала московія не проти ЗСУ, а мирних громадян України. Закрийте небо, пане Боррель!
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13.03.2022 12:15 Відповісти
Жирні європейські кури притримують тупий ссявий план на випадок того що Украіна не встоіть.Тоді будуть казати раші -ми ж вас не чіпали...
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13.03.2022 12:16 Відповісти
Я так понимаю, если бы Вова к ним ткнулся, они бы разбежались. Это ж конфликт! А вдруг из него вырастет 3-я мировая?! С такой логикой непонятно, для чего Европе и США вообще армии? Распустите их нахер. Или только для того, чтобы по сириям, там где не страшно, понты колотить?
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13.03.2022 12:18 Відповісти
Не шукайте винних на заході вони нічого нам не винні і допомагають як можуть всі винуватці сидять в нас і після війни ми сподіваюсь зробимо правильні висновки
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13.03.2022 12:19 Відповісти
У вас в Кремлі? Так це всі знають.
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13.03.2022 12:27 Відповісти
В принципі згоден, без західної допомоги нам би було дуже важко. Вже 2,5 мільйонів наших громадян, переважно жінок і дітей вони прихистили у себе. Але все ж таки було би краще пану Борелю на цьому місці багато подумати перш ніж нічого не сказати.
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13.03.2022 14:36 Відповісти
Боррелю в школе стоило все же посещать уроки истории:

Принимая «политику умиротворения» перед Второй мировой войной, западные государства (в частности, Великобритания и Франция) рассчитывали на то, что путём уступок и компромиссов можно было остановить агрессора. Таким образом, Великобритания и Франция, закрыв глаза на агрессию нацистов, обвиняя их только на словах, надеялись на то, что амбиции фашизма будут удовлетворены за счёт более слабых государств (Австрии и Чехословакии).

Последствия:

В марте 1939 года Германия оккупирует Чехословакию, превращает Чехию в «Протекторат Богемии и Моравии», а Словакию - в своего сателлита, формально независимое государство. Затем Гитлер предъявляет претензии к Польше - сначала о предоставлении экстерриториальной сухопутной дороги до Восточной Пруссии, а затем - о проведении референдума о принадлежности «польского коридора». По версии Гитлера, в референдуме должны были принять участие люди, проживавшие на этой территории в 1918 году. После предоставления Польше гарантий о её независимости со стороны Великобритании и Франции становится ясно, что война Германии с этими государствами очень вероятна.
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13.03.2022 12:20 Відповісти
Поганый старый трус. Ты до сих пор не понял, что Украина защищает твою дребанную демократию и цивилизацию. Сдадите Украину сдохните сразу сами. Смерть детей и людей на совести таких, как ты. Не закрыть небо над Украиной, это тоже предательство.
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13.03.2022 12:22 Відповісти
***** ******! Это вы выкормили кремлёвского крысеныша и организовали эту войну. Сцытца оно... Привет проститутке Меркель, гнида!
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13.03.2022 12:23 Відповісти
если бы ЕС и НАТО не подкармливали русского медведя и не закрывали бы глаза на его бесчинства, а отвечали бы сразу и жестко, этой войны возможно удалось бы избежать, а медведь не превратился бы в дракона, который теперь будет крушить на своем пути все, пока не сдохнет...
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13.03.2022 12:23 Відповісти
Выбрали позор, тогда получите и позор и войну.
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13.03.2022 12:26 Відповісти
Они как дятлы ,твердят одно и тоже ..не понимая или не хотят понимать,что Третья мировая уже началась и чем дольше война в Украине подлитая ,тем больше жизней она унесёт и тем больше возрастёт опасность ,что она может распространиться на другие европейские страны …Они просто «покупают «свой покой ,свое счастье ,жизнями тысячи украинцев ..
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13.03.2022 12:26 Відповісти
Плюсую. Нужно строить свой оборонный блок.
Украина-Польша_Балтия--это минимум.
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13.03.2022 12:30 Відповісти
Вже построїли Украина-Польша_Балтия і Украина-Польша_Англія, і що?
НАТО забороняє Польщі навіть літаки продати Україні, бо поляки в НАТО.
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13.03.2022 14:27 Відповісти
гавнюки
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13.03.2022 12:29 Відповісти
Безпілотна зона над всією Україною - це мало ймовірно. Але Росія робить все те ж саме, що й Сирії. Вони ціленаправлено атакують мирне населення з метою створити гуманітарну кризу не тільки в Україні, а й в усій Європі, яка приймає біженців з України. За загальною статистикою зараз до Європи вимушено втікли близько 2 млн. біженців з України. В центральних та західних регіонах України все ще знаходиться основна маса місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб, які тікають від війни. Якщо фронт буде просуватись на захід та південь, будуть обстріли центральних, південно-західних та західних областей - всі ті жінки і діти будуть тікати до Європи. Якою буде ціна для Європи, що ввела санкції, коли туди змушено виїде ще 10-15 млн українців(що прагне зробити Росія)??????????Щоб захистити свої інтереси та уникнути гуманітарної кризи всередині самої Європи, Європа рано чи пізно, буде змушена ввести свої війська на територію України. В якій формі - це інше питання. Чи це буде армія НАТО, чи це буде контингент ООН, чи це буде якась європейська коаліція. Європі Росія просто не залишає вибору, як Турції, коли бомбардували Сирію. Турки прийняли єдине правильне рішення в тій ситуації. Вони зайшли військами в Сирію і зробили там безпекову зону. Не на всій території України - хоча б в ті регіони де немає бойових дій. Чим швидше і далі Європа та весь цивілізований світ зайде в Україну своїми військами і зробить там безпекову зону, втому числі пезпілотну - тим менші наслідки будуть для Європи і всього світу. Мільйони українських біженців в Європі спричинять там соціальну та гуманітарну кризи, нестачу продуктів харчування та обвал ринку праці. Рішення за Європою.
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13.03.2022 12:29 Відповісти
Дяка!
Дуже адекватний коментар!!!!
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13.03.2022 12:31 Відповісти
Гарно сказано, але є одне але. А саме якщо є сили що прагнуть через Україну втягнути Європу у третю світову війну із використанням в тому числі і ядерної зброї, глобальної мобілізації і т.і. Стає зрозумілим позиція Європи. Хоча мені теж така позиція не дуже подобається, все ж мушу визнати, що через тотальну корупцію і зовсім антидержавні політичні дії наших внутрішніх запроданців останніх 30 літ, завдано великої шкоди нашій державі, що по суті і є причиною цієї важкої ситуації в якій ми зараз опинилися. Європа це розуміє і застосує силу лише у випадку неконтрольованої ситуації і використанням рашкою якихось заборонених засобів на кшталт ядерної або хімічної, бактеріологічної зброї.
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13.03.2022 14:56 Відповісти
Конченый *******!!!
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13.03.2022 12:32 Відповісти
Конфликт? Тварюки. Ждите, у Вам такой же прийдет. Кофликт...
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13.03.2022 12:32 Відповісти
цей кретин не розуміє, що вона, 3-тя світова вже почалася???
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13.03.2022 12:33 Відповісти
Пі***ар
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13.03.2022 12:35 Відповісти
*д*
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13.03.2022 12:37 Відповісти
Дякуємо, ми і так знали, що ви підараси на підсосі у *****.
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13.03.2022 12:35 Відповісти
Из этого следует главное что бы в ЕС ***** нефть и газ качал а гибель украинцев ему по барабану...
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13.03.2022 12:36 Відповісти
Сейчас все вспоминают крылатую фразу Наполеона, что для ведения войны необходимы три вещи: деньги + деньги + деньги. Сколько денег было украдено из Украины только в самое последнее время? Кто крал - все знают. Из того же Приватбанка было выведено более $5 млрд . Это около 100 боевых самолетов - с этим можно было бы закрыть небо над Украиной.
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13.03.2022 12:37 Відповісти
Если ВВХ бомбант оружие для Украины на территории НАТО, Боррель тоже обосрётся 3-й Мировой?
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13.03.2022 12:38 Відповісти
Ну что вы так грубо?
Озаботится!
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13.03.2022 12:40 Відповісти
У европейских чинуш совсем мозги зажирели от хорошей жизни, эти ****** сы готовы всех здать лиш-бы самим было спокойно. Они не понимают, что эту саранчу можно только уничтожить. С ними договорится не возможно.
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13.03.2022 12:41 Відповісти
Почему не отвечают ни Кучма ,ни Кравчук за сдачу нашего ЯО.Где же эти гаранты и подписанты Будапешта?Распродавали вооружение ,которого как им казалось очень много,за "маленькую" мзду.
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13.03.2022 12:46 Відповісти
Борель лайно, але чому дороги а не ракети?
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13.03.2022 12:47 Відповісти
Третя Світова Гібридна Війна вже почалась.

Скоро повилазять ,по ЄС ,Великобританії,США,різного калібру і окраски невдоволені і понеслась...

Не треба боятись коли був Кримнаш,маєм 24.02.2022,а не придушать ,будем мать в майбутньому ,чого так боїмся сьогодні.
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13.03.2022 12:49 Відповісти
Третья мировая уже идет. И у вас, идиотов, есть шанс закончить ее на территории Украины.
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13.03.2022 12:53 Відповісти
40 км від Львова та за 20 км від кордону з Польщею... наш розстріляний полігон...

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13.03.2022 13:08 Відповісти
"Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну"

А коли хтось спостерігає, як на його очах вбивають та катують мирне населення, маючи змогу захистити людей, то він є таким самим вбивцею і має під час трибуналу сидіти поряд з ******,
озабочена ти тварюка і шмат лайна, татари б тебе #бали в сраку.
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13.03.2022 13:17 Відповісти
Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну"

Телепень не розуміє, що після того, як почали обстрілювати мирні українські міста і села, вбиваючи мирних громадян, це вже не конфлікт. Це і є війна.
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13.03.2022 14:03 Відповісти
Поки що не їх, вони не паряться. Як не парились коли починалася друга світова.
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13.03.2022 14:21 Відповісти
Борель, если вы (ЕС) не можете найти на свинособак управы, то действительно, 3 мировая уже началась!
Ждать много не придётся...
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13.03.2022 13:31 Відповісти
Боррель слимак, думає відсидітись під лавкою сподіваючись, що на знищені України москалі наїдяться і не полізуть далі в ситу і багату Європу. Не зупиняться, тим більше якщо Україна впаде.
Тупий кастрований баран, замість того, щоб разом одним спільним ударом повністю знищити мордер, стерти і розпорошити, він переживає лише за те, щоб війна не перейшла кордон ЄС. С такою тупою і переляканою позицією обов'язково перейде.
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13.03.2022 13:57 Відповісти
Это тупое европейское ****** думает жопой,а не головой.
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13.03.2022 14:01 Відповісти
Радянські льотчики на радянських же літаках воювали проти американців в Кореї, Вьетнамі, Египті, та ніякої 3-ої світової війни не трапилось! То чому ж зараз американські льотчики не можуть воювати на боці України проти русні? Та хоча б літаки дайте, паскудни жлоби....
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13.03.2022 14:17 Відповісти
Найдіть Фейсбук чи Твіттер того Бореля, та напишіть йому що думаєте про того труса!
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13.03.2022 14:36 Відповісти
Перш ніж кидатись на пана Бореля, хоча було би краще йому промовчати ніж таке казати, нам би самим задатись питанням наприклад - а де ж наші ракети Нептун? Сьогодні якраз вівся обстріл саме із південного напрямку, чим можемо відповісти?
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13.03.2022 15:10 Відповісти
всмысле в войну всего мира против россии?
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13.03.2022 20:17 Відповісти
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