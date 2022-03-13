Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що створення безпольотної зони над Україною могло б призвести до Третьої світової війни. При цьому він підкреслив, що ЄС не хотів би, щоб війна Росії проти України переросла в щось більше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Periodico.

"Коли хтось закликає до безпольотної зони, це має на увазі здатність і готовність збивати російські літаки, які її порушують. Це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, а ми цього явно не хочемо. Ми перебуваємо на межі того, що ми можемо зробити, щоб допомогти, не стаючи частиною конфлікту", - заявив він.

Боррель додав, що ЄС допомагає полегшити Збройним силам України опір проти російської армії.

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"Ми робимо все можливе з військової точки зору, допомагаючи українцям військовою технікою для опору, дотримуючись обережності, щоб війна не перекинулася на інші країни, і уникаючи конфронтації, яка може перерости в ядерне протистояння", - заявив він.

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Глава дипломатії ЄС також повідомив, що санкції не здатні зупинити війну відразу, але вони здатні послабити російську економіку, і вони дорого коштуватимуть Росії.

"У нас залишається питання імпорту енергії, але ми будемо скорочувати його так швидко, як тільки зможемо", - додав він.