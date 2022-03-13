Трьох чоловіків, підозрюваних у підривній діяльності на користь РФ, затримали на Дніпропетровщині
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Минулої доби на Дніпропетровщині затримано трьох чоловіків, підозрюваних у підривній діяльності на користь спецслужб РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію.
"За минулі дні в Дніпропетровській області затримано трьох чоловіків, які можуть бути причетні до підривної діяльності на користь спецслужб Росії. Їх затримали 12 березня у м. Дніпро та м. Синельниковому", - йдеться у повідомленні біля телегам-каналі.
У Нацполіції інформують, що двоє чоловіків активно агітували за зміну державного кордону України та перехід на бік Росії, а мешканець Синельниківського району підозрюється у причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності.
"Всі троє були передані Службі безпеки України для перевірки та подальшого розслідування", - йдеться у повідомленні.
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"Вагнергейт" вже не на часі?
Бо це своя гниль, яка жерла український хліб, а тепер здає Україну!
Наші, українці, не побоялись йти з дерев'яними щитами проти куль. Правда, в противагу цьому героїзму, ми здатні на велику дурницю - обрати на посаду Верховного головнокомандувача, артиста-коміка. Не применшую його теперішніх заслуг, але де він був до цієї війни?