Трьох чоловіків, підозрюваних у підривній діяльності на користь РФ, затримали на Дніпропетровщині

Минулої доби на Дніпропетровщині затримано трьох чоловіків, підозрюваних у підривній діяльності на користь спецслужб РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію.

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"За минулі дні в Дніпропетровській області затримано трьох чоловіків, які можуть бути причетні до підривної діяльності на користь спецслужб Росії. Їх затримали 12 березня у м. Дніпро та м. Синельниковому", - йдеться у повідомленні біля телегам-каналі.

У Нацполіції інформують, що двоє чоловіків активно агітували за зміну державного кордону України та перехід на бік Росії, а мешканець Синельниківського району підозрюється у причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності.

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"Всі троє були передані Службі безпеки України для перевірки та подальшого розслідування", - йдеться у повідомленні.