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Трьох чоловіків, підозрюваних у підривній діяльності на користь РФ, затримали на Дніпропетровщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Трьох чоловіків, підозрюваних у підривній діяльності на користь РФ, затримали на Дніпропетровщині

Минулої доби на Дніпропетровщині затримано трьох чоловіків, підозрюваних у підривній діяльності на користь спецслужб РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію.

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"За минулі дні в Дніпропетровській області затримано трьох чоловіків, які можуть бути причетні до підривної діяльності на користь спецслужб Росії. Їх затримали 12 березня у м. Дніпро та м. Синельниковому", - йдеться у повідомленні біля телегам-каналі.

У Нацполіції інформують, що двоє чоловіків активно агітували за зміну державного кордону України та перехід на бік Росії, а мешканець Синельниківського району підозрюється у причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності.

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"Всі троє були передані Службі безпеки України для перевірки та подальшого розслідування", - йдеться у повідомленні.
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Хлопчики, я родом якраз із Синельниково. Віддайте їх мені ... Га ?
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13.03.2022 12:32 Відповісти
Посадити на палю.
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13.03.2022 12:33 Відповісти
Подоляка та Арахамію до них приєднати!
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13.03.2022 12:33 Відповісти
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13.03.2022 12:39 Відповісти
Вибити з них всю інформацію і до стіни...
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13.03.2022 12:33 Відповісти
на Банковій шпигунів пошукати ніхто не намагався?
"Вагнергейт" вже не на часі?
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13.03.2022 12:34 Відповісти
Наприклад Дьєрьмака. Щось заховався, не видно його, не чути.
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13.03.2022 12:37 Відповісти
Розстрілювать, розстрілювать і розстрілювать!
Бо це своя гниль, яка жерла український хліб, а тепер здає Україну!
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13.03.2022 12:37 Відповісти
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13.03.2022 12:40 Відповісти
Зараз слухав "опозиціонера" Гозмана... Сумна картина. За його словами і він і "люди" боятся попасть в тюрьму или больницу... Ось і весь їх світ і світогляд. Один мусор з кийком розганяє десяток баранів, а інші спостерігають і знімають на відео.
Наші, українці, не побоялись йти з дерев'яними щитами проти куль. Правда, в противагу цьому героїзму, ми здатні на велику дурницю - обрати на посаду Верховного головнокомандувача, артиста-коміка. Не применшую його теперішніх заслуг, але де він був до цієї війни?
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13.03.2022 12:44 Відповісти
Продажей земли занимался
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13.03.2022 13:12 Відповісти
Чому бояться? Відповідь проста - у рашкі за гасло "Ні війні" садять на 15 років!
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13.03.2022 15:44 Відповісти
 
 