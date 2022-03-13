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Війська РФ обстріляли тролейбусну зупинку у Харкові: одна людина загинула, троє - поранені
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Одна людина загинула, троє отримали поранення внаслідок обстрілу в Індустріальному районі Харкова.
Обстріл стався 13 березня поблизу тролейбусної зупинки на вулиці Шарикова в Індустріальному районі Харкова, підтвердив Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, одна людина загинула, трьох поранених доправили до лікарні. Усі цивільні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Жителі Харкова також повідомлять про влучання російських снарядів у приватні будинки в районі Великої Данилівки вранці 13 березня. Рятувальники мають повідомлення про пожежі, підтвердили у пресслужбі ДСНС, але виїхати у цей район та оцінити наслідки обстрілу рятувальники поки не можуть через обстріли.
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