УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15571 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 039 7
армія РФ (13489) війна (56511) обстріл (21114) Харків (3897) жертви (1253)

Війська РФ обстріляли тролейбусну зупинку у Харкові: одна людина загинула, троє - поранені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли тролейбусну зупинку у Харкові: одна людина загинула, троє - поранені

Одна людина загинула, троє отримали поранення внаслідок обстрілу в Індустріальному районі Харкова.

Обстріл стався 13 березня поблизу тролейбусної зупинки на вулиці Шарикова в Індустріальному районі Харкова, підтвердив Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, одна людина загинула, трьох поранених доправили до лікарні. Усі цивільні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Жителі Харкова також повідомлять про влучання російських снарядів у приватні будинки в районі Великої Данилівки вранці 13 березня. Рятувальники мають повідомлення про пожежі, підтвердили у пресслужбі ДСНС, але виїхати у цей район та оцінити наслідки обстрілу рятувальники поки не можуть через обстріли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіло жінки знайшли під завалами в Харкові
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что же на ето скажет Запад? Ага. Главное не правацировать ато путен разозлится и нападьот. Европа сами терпилы и из нас делают терпил. 8 лет мы имея Байрактары боясь их применить и терпели обстрелы артиллерии из ОРДЛО хороня погибших, чтобы не правацировать путена. Вот донеправацировались. Если закрывать глаза на болячку то она никуда не денется а только разрастется
показати весь коментар
13.03.2022 12:36 Відповісти
Рускій панікьор іді *****
показати весь коментар
13.03.2022 12:40 Відповісти
Нужно ТРЕБОВАТЬ помимо оборонительного оружия еще и наступательное летально. А потом когда его дадут жахтуть по гордости *****, по крыскому мосту. Так шоб его уже нельзя было починить!!!
показати весь коментар
13.03.2022 12:42 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
показати весь коментар
13.03.2022 12:39 Відповісти
более подлых и мерзких тварей, чем москальские свинособаки на этой планете не существует ... только москальский свинособачий биомусор может уничтожать города, называя это "защитой" ...
показати весь коментар
13.03.2022 12:40 Відповісти
Не понимаю политику этого сайта. Да какие войска РФ в Украине? Есть только русскофашистские войска северной быдляндии.
показати весь коментар
13.03.2022 12:42 Відповісти
Це як у Донецьку на початку війни, коли обстріляла зупинку на Боссе
показати весь коментар
13.03.2022 12:46 Відповісти
 
 