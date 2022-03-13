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"Путин, проснись, ты обоссался": в Херсоні протестують проти російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 13 березня, в Херсоні проходить акція протесту проти російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Мітинг на площі Свободи у Херсоні триває. Люди кричать "Херсон - це Україна!", - повідомляє видання.
"Мітинг у Херсоні. У місті святкують день визволення міста від нацистів (13.03.1944). Поки окупанти заявляють, що вони звільнили місто (цікаво, від кого?), місцеві жителі активно виходять на акції протесту проти російських загарбників", - повідомляє NEXTA Live.
Топ коментарі
+53 wittmann1980
показати весь коментар13.03.2022 13:08
+50 Shanna Castellanos 84782519
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+45 Ярослав Скрипник
показати весь коментар13.03.2022 13:08
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Слава нації
Смерть москалям
МАТІР БОЖА, СПАСИ І СОХРАНИ ХЕРСОН!
Слава Херсону!
Слава Мелітополю !
Слава Бердянську!
Слава Енергодару !
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
а говорили, что их всего горстка!
и кому же теперь верить???
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Ти - не просто Херсон. Ти - Місто Герой Херсон. І все з великої букви.
все буде Україна
по моей информации (3-х дневной давности) орки активных отлавливают
люди пропадают
Уважение им и благодарность !!! 👍😘🇺🇦