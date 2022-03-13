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"Путин, проснись, ты обоссался": в Херсоні протестують проти російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сьогодні, 13 березня, в Херсоні проходить акція протесту проти російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Мітинг на площі Свободи у Херсоні триває. Люди кричать "Херсон - це Україна!", - повідомляє видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "ХНР" у Херсоні: "Це узгоджується з багатовіковою російсько-радянською традицією"

"Мітинг у Херсоні. У місті святкують день визволення міста від нацистів (13.03.1944). Поки окупанти заявляють, що вони звільнили місто (цікаво, від кого?), місцеві жителі активно виходять на акції протесту проти російських загарбників", - повідомляє NEXTA Live.

Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 01
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 02
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 03
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 04
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 05
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 06
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 07
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 08
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Топ коментарі
+53
Не знаю как там люди ещё держатся, наверное, это очень тяжело. Стойкости вам, херсонцы.
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13.03.2022 13:08
+50
РЕСПЕКТ!!!Заголовок-в точку
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13.03.2022 13:08
+45
Раби в параші так не зможуть.
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13.03.2022 13:08
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РЕСПЕКТ!!!Заголовок-в точку
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13.03.2022 13:08 Відповісти
Є ще й такий варіант:

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13.03.2022 13:19 Відповісти
Раби в параші так не зможуть.
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13.03.2022 13:08 Відповісти
Не знаю как там люди ещё держатся, наверное, это очень тяжело. Стойкости вам, херсонцы.
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13.03.2022 13:08 Відповісти
В Мариуполе тяжело, в Ирпине, Изюме, Сумах. А в Херсоне все дома целы. Морально тяжело, согласен. Но есть вера в победу и будущее. А вот у жителей разрушенных городов вера может и есть, но надежды на лучшую жизнь это вряд-ли. Все потеряли за пару дней
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13.03.2022 13:11 Відповісти
Зато есть ненависть к русне и желание их убивать как прокаженных собак.
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13.03.2022 13:14 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 13:09 Відповісти
Молодці, херсонці! Сподіваюсь, шо й по ночах поодиноких кацапів ріжуть!
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13.03.2022 13:10 Відповісти
просто люблю вас і все...Вас і Україну!
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13.03.2022 13:10 Відповісти
якщо Мелітополь в анабіозі, то в чому тоді москва?
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13.03.2022 13:16 Відповісти
в дерьме и продолжают жрать собственное
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13.03.2022 13:38 Відповісти
тоже не мало, но хотелось бы больше
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13.03.2022 13:19 Відповісти
Не трожь Мелитополь москалик. Мелитополь тоже герой.
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13.03.2022 13:42 Відповісти
ЖИТЕЛІ ХЕРСОНУ, ВИ НАЙСМІЛИВІШІ, ВАМ ЧЕСТЬ ТА СЛАВА!!!
МАТІР БОЖА, СПАСИ І СОХРАНИ ХЕРСОН!
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13.03.2022 13:12 Відповісти
Партизаны херсонщины - пора мочить русню не подставляя свои жизни. Земли Украины должны кормить украинцев, а не кремлевских фашистов. Не допустите 1933 года когда изолированные от всего мира большевики выживали за счет украинцев. Гоните эту мерзость со своих территорий.
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13.03.2022 13:12 Відповісти
Зброя ????????
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13.03.2022 13:14 Відповісти
«Зенітка»)
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13.03.2022 13:23 Відповісти
окуповані, але НЕСКОРЕНІ !

Слава Херсону!
Слава Мелітополю !
Слава Бердянську!
Слава Енергодару !
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13.03.2022 13:13 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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13.03.2022 14:09 Відповісти
В нашому Херсоні під дулами автоматів виходить 10 тисяч людей на мітинг за що дуже дякую ,а ось в 12 мільйоній столиці імперіі зла 2-3 тисячі ,тобто іхня бидломаса готова перетворитись в кндр ,але проти кривавого ката не вийдуть.
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13.03.2022 13:14 Відповісти
Не вийдуть допоки є що жерти...
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13.03.2022 13:20 Відповісти
там дерьмомасса 100%
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13.03.2022 13:40 Відповісти
какой ужос, сколько биндеровцев и неонацистов! ))
а говорили, что их всего горстка!
и кому же теперь верить???
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13.03.2022 13:15 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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13.03.2022 13:16 Відповісти
***** ,мразь ты ******* ,мы **** придём за тобой ублюдком и разорвём тварюку на куски !!!
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13.03.2022 13:21 Відповісти
Херсон. Добрий, теплий, український Херсон. З налитим соком виноградом, абрикосами, знаменитими херсонськими кавунами... Ти вийшов з голими руками проти автоматів моZZковитів, наZZистів-окупантів. Тоді як в моZZковії десяток бекаючих козлом кацапів тікає від ОДНОГО мусора з кийком!!!!
Ти - не просто Херсон. Ти - Місто Герой Херсон. І все з великої букви.
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13.03.2022 13:29 Відповісти
Увяз в Украине коготок - всей птичке двуглавой пи*дец!
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13.03.2022 13:31 Відповісти
шалений лайк від Хунти і шаленої Бжілки!!

все буде Україна
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13.03.2022 13:34 Відповісти
Я **** с Херсонцев, просто нет слов, молодцы.
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13.03.2022 13:35 Відповісти
ХЕРСОН ЦЕ УКРАЇНА
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13.03.2022 13:43 Відповісти
это очень мужественные люди
по моей информации (3-х дневной давности) орки активных отлавливают
люди пропадают
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13.03.2022 13:43 Відповісти
Какие же они все смелые !
Уважение им и благодарность !!! 👍😘🇺🇦
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13.03.2022 15:03 Відповісти
Бережи вас Господь, Українці.
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13.03.2022 15:35 Відповісти
 
 