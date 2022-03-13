"Путин, проснись, ты обоссался": в Херсоні протестують проти російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 березня, в Херсоні проходить акція протесту проти російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

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"Мітинг на площі Свободи у Херсоні триває. Люди кричать "Херсон - це Україна!", - повідомляє видання.

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"Мітинг у Херсоні. У місті святкують день визволення міста від нацистів (13.03.1944). Поки окупанти заявляють, що вони звільнили місто (цікаво, від кого?), місцеві жителі активно виходять на акції протесту проти російських загарбників", - повідомляє NEXTA Live.















