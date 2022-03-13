УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15795 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
30 776 84
війна (56511) Зеленський (17456) Путін (21440) Подоляк Михайло (296)

Росія вже заявляє, що готова до прямого діалогу Зеленського і Путіна, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія вже заявляє, що готова до прямого діалогу Зеленського і Путіна, - Подоляк

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зараз обговорюється місце проведення зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним.

Також напрацьовується пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України. Про це Подоляк повідомив в ефірі телеканалу "24", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Подоляка, українська сторона постійно перебуває на зв'язку з представниками Росії. Країна-агресорка вже заявляє, що готова до прямого діалогу Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

"Зараз ми шукаємо місце і напрацьовуємо пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України, і тоді це вже буде напрацьовано, погоджено, тоді президенти вже зможуть зустрітися і опрацювати Кінцеві положення мирного договору... Я думаю, що не так вже довго нам потрібно буде до цього йти", - заявив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає на переговорах повного виведення військ РФ зі своєї території, - Подоляк. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+66
Подоляк заявив що «Україна та Росія наблизилися до компромісу у переговорному процесі»,

А також що «четвертий раунд «перемовин» відбудеться тоді коли будуть напрацьовані «юридичні формати».

Нікого не хвилює, що він це заявив КРЕМЛІВСЬКОМУ виданню «Коммєрсант»?

З яких пір офіційні особи воюючої країни роздають інтерв'ю державі-окупанти, що вбиває наші міста та села?
(c)Андрій Смолій
показати весь коментар
13.03.2022 13:21
+46
опять хотите на те же грабли наступить?????????????
показати весь коментар
13.03.2022 13:23
+42
"пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України" - що воно несе??? І які перемовини і ДОГОВІР з Кацапнею? Досвід нічого не вчить? Та вони тим "договором" (як і всіма попередніми) просто підітруться!!! Молодці, розумники, АНАЛітики великі!!! Дайте час москалоті підготуватись до подальшого наступу! (
показати весь коментар
13.03.2022 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подоляк заявив що «Україна та Росія наблизилися до компромісу у переговорному процесі»,

А також що «четвертий раунд «перемовин» відбудеться тоді коли будуть напрацьовані «юридичні формати».

Нікого не хвилює, що він це заявив КРЕМЛІВСЬКОМУ виданню «Коммєрсант»?

З яких пір офіційні особи воюючої країни роздають інтерв'ю державі-окупанти, що вбиває наші міста та села?
(c)Андрій Смолій
показати весь коментар
13.03.2022 13:21 Відповісти
ЗЕля, у тебя есть уникальный шанс:

посмотреть в глаза ***** ПАЛЬЦАМИ
показати весь коментар
13.03.2022 13:31 Відповісти
не дотянется там стол будет несколько метров, ***** трусливое даже коронавируса боится, вроде 1000 лет прожить хочет
показати весь коментар
13.03.2022 13:35 Відповісти
опять хотите на те же грабли наступить?????????????
показати весь коментар
13.03.2022 13:23 Відповісти
"пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України" - що воно несе??? І які перемовини і ДОГОВІР з Кацапнею? Досвід нічого не вчить? Та вони тим "договором" (як і всіма попередніми) просто підітруться!!! Молодці, розумники, АНАЛітики великі!!! Дайте час москалоті підготуватись до подальшого наступу! (
показати весь коментар
13.03.2022 13:24 Відповісти
Никаких договоров на условиях *****.
показати весь коментар
13.03.2022 13:24 Відповісти
Судя по всему клоун капитулировал ,а нам эту поразку будут подавать ,как велику перемогу раз путин самолично согласился с ним раговаривать
показати весь коментар
13.03.2022 13:25 Відповісти
А Подоляка вже допитали щодо його твіту про Яворівський полігон? Як може (ймовірний) диверсант доповідати про хід переговорів з агресором ?!
показати весь коментар
13.03.2022 13:25 Відповісти
Я думаю,що для Орків то не був секрет.Про цей полігон відомо всім.Питання в тому чому на 18 день війни,знаючи що ворог використовуючи крилаті ракети обстрілює військові обєкти розміщати особовий склад на території самого полігону, а не за його межами.Це на мою думку злочин.І треба притягувати винних до відповідальності.
показати весь коментар
13.03.2022 13:40 Відповісти
От і Подоляка "думав" так. Або не "думав", так чи не так. А індик думав-думав і в борщ попав.

Але не це важливо ! Він своїм твітом і постом діяв, як диверсант !
Незалежно від того, що думає Подоляка чи Андрій Процик.

Відколи в нас радникам з ОПи ЗЕ дозволено працювати наводчиками для ворогів, а потім отримувати всю інформацію про переговори з ворогами ?!
показати весь коментар
13.03.2022 13:47 Відповісти
З 19 квітня 2019 року.
показати весь коментар
13.03.2022 13:56 Відповісти
зафігач селфі з бункеру лунолікого. як ти зробив с полігону.
показати весь коментар
13.03.2022 13:25 Відповісти
Ух ти!

"ПРЕЗИДЕНТИ зможуть зустрітися". Вот ето поворот. Значить, вже не військовий злочинець, а прєзідєнт уважаємой страни, которая нам дасть вічні гарантії.

Всі документи у Гааґу теж відкликаєте, так, Подоляк?
показати весь коментар
13.03.2022 13:26 Відповісти
Про що можно балакать з тою крисою. Хіба про як воно має здохнутти
показати весь коментар
13.03.2022 13:26 Відповісти
"Неначасі"
показати весь коментар
13.03.2022 13:34 Відповісти
Вони це серйозно? Зеленський у кожному відеозверненні говорить - що перемога вже близько. А тут уже вирішили йти на компроміси з ворогом?
показати весь коментар
13.03.2022 13:26 Відповісти
Вони вирішили це ще перед першою зустріччю "гдєтопосєрєдінє".

Подивіться на їх мармизи і вирази, коли вони тиснули руки ворогові.
показати весь коментар
13.03.2022 13:29 Відповісти
А що вам казати, що всім буде кізда через тиждень ?
показати весь коментар
13.03.2022 13:44 Відповісти
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!"
показати весь коментар
13.03.2022 13:26 Відповісти
"Офицеры - россияне,
вы убийцы, негодяи!
Вам гореть теперь ,
как извергам, в аду!!! (С) Гражданин Израиля О. Газманов
показати весь коментар
13.03.2022 13:27 Відповісти
Сцикло газмясов ніколи б такого не сказав.
показати весь коментар
13.03.2022 13:30 Відповісти
я вже з тиждень наспівую:
Афіцери, афіцери -
ваши морди пад пріцелом;
в Украінє вам тепєрь прідьот п*зда.

Афіцери, расеянє,
пусть над вамі вассіяєт
справєдлівасті й вазмєздія звєзда.
показати весь коментар
13.03.2022 13:45 Відповісти
Якась дурня бл. Що вони можуть там напереговорювать?
показати весь коментар
13.03.2022 13:27 Відповісти
Я думаю про очередное перемирие и развидение войск. Которое разумеется будет выполнят только Украина чтобы не правацировать путена. А ***** тем временем подсоберет еще армию сделает выводы из своих ошибок и начнет захватывать новые города. Все же понимают что ***** не уйдет с Украины добровольно
показати весь коментар
13.03.2022 13:38 Відповісти
Хай Зеля під час зустрічі заїбоше цього паскудного *****. Тільки для цього ця зустріч і потрібна.
показати весь коментар
13.03.2022 13:28 Відповісти
На шашлички спішать?
показати весь коментар
13.03.2022 13:28 Відповісти
Тот кто идет на сотрудничество с кремлевским Фюрером сам стает его соучастником. Сегодняшний обстрел Яворовского полигона и десятки жертв а так же блокада Мариуполя можно привязать к етим переговорам ради которых все ето делалось. Потому что ***** знает как ему любят заглядывать в глаз после того как он прольет реки крови. Уверен на 1000% что на етих переговорах для Украины не будет ничего хорошего, а окупанты выиграют во всем. Особенно в приостановке санкций и падении рубля. Потому что одно только упоминание о переговорах сразу укрепляет рубль и росийские акции минимум на 5%.
показати весь коментар
13.03.2022 13:28 Відповісти
Без заточки на переговоры не отправляйте Зеленского.
показати весь коментар
13.03.2022 13:28 Відповісти
Падлоляка фтопку!
показати весь коментар
13.03.2022 13:28 Відповісти
На руках у населения много чего всякого разного... Так что, давай подоляк, попробуй...
показати весь коментар
13.03.2022 13:28 Відповісти
Ну значит победа по Зеленскому это встречас ******, если Подоляк так радостно об этом сообщает.
показати весь коментар
13.03.2022 13:28 Відповісти
Політтехнолог Зеленського подає нам це,як чудову новину.
Цікаво,що позитивного для України можна очікувати від такої зустрічі ?
Взагалі,на яких війнах під час бойових дій зустрічаються перші особи держави ???
показати весь коментар
13.03.2022 13:29 Відповісти
Так стану війни немає. Ні з боку агресора, ні з боку України. В Україні введено воєнний стан строком на 30 діб (до 24 березня), але війну (визвольну війну) московії не оголошено.
показати весь коментар
13.03.2022 13:36 Відповісти
затопить крейсер Москва - в ответ на Яворивский полигон
показати весь коментар
13.03.2022 13:29 Відповісти
Скоріш за все нічім, бо ті корита під Одеою вже давно б крабів кормли
показати весь коментар
13.03.2022 13:32 Відповісти
моя бабуся по батьковi була Кривошея.... )
показати весь коментар
13.03.2022 13:37 Відповісти
Спочатку Ізаїль про капітуляцію,потім подоляк про перемови, "терзают смутные сомнения".
показати весь коментар
13.03.2022 13:31 Відповісти
*****, нащо це? Хтось вірить, що пуйло закінчить війну? Ага, зараз... Жодної своєї цілі не досяг, а санкцій за війну "наколядував" повну пазуху. То й як тоді він пояснить "насєлєнію расії" нащо ця війна була потрібна?
показати весь коментар
13.03.2022 13:31 Відповісти
Компоненти - це Крим, Донеччина, Луганщина, Харківщина і Херсонщина?
показати весь коментар
13.03.2022 13:32 Відповісти
Можливо це водіння за носа перед світовою спільнотою про спроби зупинити горе дипломатією . Ми ж розумієм що ніякого перемир'я не може бути , це просто неможливо
показати весь коментар
13.03.2022 13:32 Відповісти
Готують якийсь черговий договорняк з Мордором???
показати весь коментар
13.03.2022 13:34 Відповісти
орки могут предложить только - будапештский меморандум -2 или Иловайский "зелёный" коридор-2..
показати весь коментар
13.03.2022 14:15 Відповісти
)(уйло чекає тільки капітуляції України..це однозначно...а затягування це процес набору нових підорашкінських бойовиків
показати весь коментар
13.03.2022 13:34 Відповісти
Это самое опасное
показати весь коментар
13.03.2022 13:35 Відповісти
***** никогда не отступит. только после его ликвидации возможны переговоры с теми ипенями.
Смотри Зе.те ****** могут травануть. и через месяц .два не дай боже дубу дашь как и Украина с переговорами с теми тварями
показати весь коментар
13.03.2022 13:40 Відповісти
А Зе не может, пока не получится организовать гумманитарные корридоры и пока не передадут нам контьроь на АЭС.

А потом петлять как можно дольше)))
показати весь коментар
13.03.2022 13:35 Відповісти
раша пришла нас убивать а вы пытаетесь договориться долбаебы
показати весь коментар
13.03.2022 13:35 Відповісти
від "подоляків" смердить ґебнею-фсб...
показати весь коментар
13.03.2022 13:38 Відповісти
Раша вояки заперлись в дом в селе,там никого не было,типа дачи.Никого не трогают и к своим не идут,типа их завалят,такая вот ситуевина,я думаю жители уже позвонили или позвонят,куда надо
показати весь коментар
13.03.2022 13:38 Відповісти
українці домовлялись з москалями і підписували папери вже десятки раз за сотні років - москаль порушив АБСОЛЮТНО КОЖНУ ДОМОВЛЕНІСТЬ!!!
показати весь коментар
13.03.2022 13:38 Відповісти
Вот і коректіровщик
показати весь коментар
13.03.2022 13:38 Відповісти
А то типа орки не знали, что у нас там полигон?
показати весь коментар
13.03.2022 13:42 Відповісти
знали. але не знали що там саме зараз купа народу. Можливо іноземців.
показати весь коментар
13.03.2022 13:51 Відповісти
Всі розуміють,що це не про коректування-наведення,а про той-таки піар,й залізобетонно НА КРОВІ.(й чому б ефесбешникам не зацікавитись розрекламованим скупченням військовослужбовців).
показати весь коментар
13.03.2022 13:57 Відповісти
За такі наводки треба саджати на довго.
показати весь коментар
13.03.2022 13:45 Відповісти
дерьмак и подляка - две ********** и предателя Украины!
они активно склоняют Зеленского с первого дня войны к капитуляции..
показати весь коментар
13.03.2022 14:10 Відповісти
эти гомосеки и есть наводчики.. если Зеленского народ Украины сейчас принял, то он никогда не воспримет окружение Зеленского - этих дерьмаков и подоляков, мажорных воров и педиков..
показати весь коментар
13.03.2022 14:13 Відповісти
Домовляться і що? Зеля тупне ніжкою і збройні сили зразу відійдуть з позицій покидавши зброю? Чи Залужний віддасть такий наказ, знаючи що потім будуть робити орки?
показати весь коментар
13.03.2022 13:39 Відповісти
Вывод войск орков.
Возвращайте нам Крым и Донбасс.
Мы гарантируем русский язык (его никто и не притеснял), мы не идём в НАТО (нас там и так не ждут, создадим свой блок!!!)
Репарации на то, что вы порушили.
В принципе нормально.
Чуть не забыл - ещё бы наш Таганрог вернули ))))
показати весь коментар
13.03.2022 13:40 Відповісти
Какой Крым? Какой Донбасс? Орки уже ХНР организовывают, спуститесь на землю.
показати весь коментар
13.03.2022 14:14 Відповісти
хіба шо ***** приповзе на колінах на ті переговори. А так - які переговори? про шо?
показати весь коментар
13.03.2022 13:40 Відповісти
Умирают женщины и дети. Тысячами. Не знала?
показати весь коментар
13.03.2022 13:45 Відповісти
а путлєр вимагає, щоб умєрлі всє. Не знав?
показати весь коментар
13.03.2022 14:40 Відповісти
Вивід всіх військ з Уураїни в т числі Крим і репарації

інкше пішов *****
показати весь коментар
13.03.2022 13:41 Відповісти
Путин отдаст Крым и лднр ???? ООООчень сомневаюсь. А какой смысл встречаться?
показати весь коментар
13.03.2022 13:41 Відповісти
Вполне.
Если мы не идём в НАТУ и гарантируем русский езыг, то окурок это преподнесёт пиплу как мегапобеду.
показати весь коментар
13.03.2022 13:43 Відповісти
Мені насрать на той ЯЗЫК.
Я спілкуюся трьома мовами мінімум.
Але ж ядерному уйопку треба шото дати свойому охлосу.
То хай удавиться РУССКИМ ЕЗЫКОМ !!!!
показати весь коментар
13.03.2022 14:04 Відповісти
Не так зрозумів.
показати весь коментар
13.03.2022 14:14 Відповісти
Виходить, що Зеленський не вірить в перемогу України, тому готовий йти на умови пуйла.
показати весь коментар
13.03.2022 13:41 Відповісти
Опять мир в глазах...
показати весь коментар
13.03.2022 13:42 Відповісти
Що знову "пірістрять стрілять" !??????
показати весь коментар
13.03.2022 13:43 Відповісти
навіщо ці переговори з ****** і його поплічниками?результат буде нульовий,єдине то тільки інтенсивніше будуть бомбардувати і розстрілювати мирне населення
показати весь коментар
13.03.2022 13:45 Відповісти
От этой лживой власти можно ждать только зрады.
показати весь коментар
13.03.2022 13:46 Відповісти
Как там погода в Ольгино?
показати весь коментар
13.03.2022 14:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wsEk9uS2-Zk&list=LL&index=4
показати весь коментар
13.03.2022 14:01 Відповісти
******* подоляк иди ***** со своими переговорами..
с первого дня войны подоляк активно склонят Зеленского к капитуляции.. сбу надо проверить это дружка дерьмака - подляка!
показати весь коментар
13.03.2022 14:08 Відповісти
невже збудеться мрія ідіота...
показати весь коментар
13.03.2022 14:12 Відповісти
Переговори від України має вести не Арахамія з Подоляком, а Порошенко, Валерій Чалий , Ірина Геращенко, і Костянтин Єлісєєв. Має бути зфомована сильна Українська позиція , з залученням третьої сторони. Тоді буде толк для України. Зараз Подоляка підозрюють в державній зраді, ніби він навів на Яворівський полігон.
показати весь коментар
13.03.2022 14:44 Відповісти
Нельзя договариваться с патологическим лжецом и прожженным циником, ему нужно время, чтоб собрать свежие силы. Ни его слова, ни подпись и гроша ломанного не стоят, только его смерть даст миру и Украине прекращение войны и террора! Нельзя заниматься самообманом и принять желаемое за действительное, ибо разочарование в надежде может сломить волю к сопротивлению и краху уверенности в победе
показати весь коментар
13.03.2022 17:02 Відповісти
Думають як зраду видати за перемогу для народу.
показати весь коментар
14.03.2022 04:34 Відповісти
 
 