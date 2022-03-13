УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15559 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 011 5
Болгарія (486) Зеленський (17456) Польща (5173) Дуда (627)

Зеленський розповів президенту Польщі Дуді та прем'єру Болгарії Петкову про злочинні дії російського агресора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський розповів президенту Польщі Дуді та прем'єру Болгарії Петкову про злочинні дії російського агресора

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Польщі Анжеєм Дудою та прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері. 

"Провів перемовини з Президентом Польщі Анжеєм Дудою та  та прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Повідомив про перебіг оборони , про злочинні дії російського агресора. Цінуємо допомогу, що надається, та підтримку Євросоюзу інтеграції України", -відзначається у повідомленні.

Читайте також: Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Болгарії Петковим санкційний тиск на РФ

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вот не понимаю, столько видео и фотофактов, столько убитых, разрушенных городов и поселков и ещё надо кому то что то рассказывать. Все же и так все знают. Что за сюр?
показати весь коментар
13.03.2022 13:34 Відповісти
Европа это старая не поворотливая зажравшаяся шлюха погрязшая в коррупции и бюрократии , так вот, все ,что делается ,дабы эту "даму" расшевелить , и она безоговорочно поверила ,что лапотники из московских болот могут "чпокнуть" и ее толстую задницу, и что ее умиротворению и благосостоянию придёт конец и наступит рюський мир мать его
показати весь коментар
13.03.2022 13:42 Відповісти
)(уйло сто відсотково не відступить
показати весь коментар
13.03.2022 13:39 Відповісти
курва ****, руськи иди на*
https://twitter.com/i/status/1502969961224056832
показати весь коментар
13.03.2022 13:43 Відповісти
 
 