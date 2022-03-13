Оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 13 березня: На напрямку Бровари – Бориспіль ворог здійснює блокування траси Е95

Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках. Окупанти проводять заходи відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснюють підготовку до продовження наступальних дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 13.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, російські військові злочинці здійснюють ракетно-бомбові удари та артилерійське ураження об’єктів цивільної інфраструктури українських міст Чернігова, Сум, Миколаєва, Маріуполя, Авдіївки, Волновахи та передмість великих населених пунктів по всій території України, а також по угрупуваннях військ Збройних Сил України.

В ході перегрупування військ противника здійснюється підготовка додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України. Так, за наявною інформацією, протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102- ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій. До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь. У 820 головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

"З метою термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ перекидають частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну. Також, за наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія)", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь продовжуються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку.

Читайте також: Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 374 танки, 1226 броньованих машин, 74 літаки, 86 гелікоптерів

Ворогом проводиться повітряна розвідка військових та цивільних об’єктів на території України.

"На Поліському напрямку противник визначеним складом сил утримує позиції в районі населених пунктів Поліське, Іванків, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Ірпінь, Синяк, Казаровичі та Сухолуччя. Наразі активних наступальних дій не проводить. Ворог здійснює спроби налагодити систему матеріально-технічного забезпечення та відновлює бойову техніку. На території Республіки Білорусь в районі н.п. Кулічиха, за 17 км від Державного кордону України, ворогом розгорнуто базу ремонту та відновлення військової техніки", - зауважили в Генштабі ЗСУ.

На Сіверському напрямку противник силами окремих підрозділів зі складу Центрального воєнного округу утримує позиції поблизу населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Калита, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не веде, основні зусилля зосередив на вдосконаленні системи логістичного забезпечення угруповання.

"На напрямку Бровари – Бориспіль ворог здійснює блокування траси Е95, продовжує заходи із перегрупування військ, поповнення запасів та ведення розвідки. Противник перейшов до оборони та утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, що після перегрупування військ та введення додаткових підрозділів, противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують наступальну операцію: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24:00 12 березня

На Слобожанському напрямку ворог визначеним складом сил здійснює утримання позицій в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Сватове, Куп’янськ, Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедин. Продовжує формування додаткових підрозділів, закріплюється на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою блокування Харкова та захоплення міста Ізюм. Активних наступальних дій не відзначено, за винятком міста Ізюм, де противник намагається оволодіти населеним пунктом.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник утримує позиції в районі населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Новотроїцьке та Гуляйполе.

За підтримки армійської авіації намагається розвинути наступ на Волноваському напрямку. Війська противника оволоділи населеними пунктами Старомлинівка, Євгенівка, Павлівка, Єгорівка та були зупинені на невигідних рубежах.

Крім того, зазначається, що окупанти здійснюють вогневий вплив по позиціях наших військ в районі Сєвєродонецька. За підтримки артилерії здійснили штурмові дії та оволоділи східними околицями населеного пункту Рубіжне.

На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. Активно здійснює повітряну розвідку. Продовжує просування в напрямку на Кривий Ріг. Протягом доби окупанти продовжили просування в напрямку на Архангельське та Нововоронцовка, але були зупинені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вимушені змінити тактику, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 12 березня

На всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою та мирним населенням.