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У Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та Зеленського: Ведеться робота делегацій, говорити про результати передчасно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та Зеленського: Ведеться робота делегацій, говорити про результати передчасно

У Кремлі заявили, що нібито ніколи не заперечували можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, але попередньо хотіли б зрозуміти, що увійде до її порядку денного і який результат очікується.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми неодноразово говорили, що ніхто не виключає можливості зустрічі Володимира Путіна з президентом Зеленським. Але нам потрібно зрозуміти, що має стати результатом цієї зустрічі і що обговорюватиметься на ній", - сказав Пєсков у відповідь на прохання підтвердити, чи дійсно була висловлена ​​готовність російською стороною до такої зустрічі.

"Для цього ведеться робота делегацій, яку з нашого боку очолює Мединський. Про результати поки що говорити передчасно", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін під час розмови з Ердоганом заявив, що не проти зустрічі із Зеленським, - Чавушоглу

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Страшнее войны с Рашкой только переговоры и *мир* с Рашкой. Украинская армия судя по истории всегда побеждала даже превосходящие росийские войска но всегда проигрывала все до капли за столом переговоров.
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13.03.2022 14:09
+20
З терористами переговори не ведуть.
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13.03.2022 14:09
+18
В Гаагу , там зустрінетесь
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13.03.2022 14:09
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В Гаагу , там зустрінетесь
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13.03.2022 14:09 Відповісти
З терористами переговори не ведуть.
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13.03.2022 14:09 Відповісти
Страшнее войны с Рашкой только переговоры и *мир* с Рашкой. Украинская армия судя по истории всегда побеждала даже превосходящие росийские войска но всегда проигрывала все до капли за столом переговоров.
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13.03.2022 14:09 Відповісти
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13.03.2022 14:09 Відповісти
та воно так і є.але треба домалювати шо у рускіх баб в руках рублі
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13.03.2022 14:12 Відповісти
Їх кинули
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13.03.2022 14:13 Відповісти
не против..но только на их услових..

==
зачем этот соловьиный помет..
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13.03.2022 14:11 Відповісти
Які перемовини??? Який ДОГОВІР з Кацапнею? Досвід нічого не вчить? Та вони тим "договором" (як і всіма попередніми) просто підітруться!!! Та й про що розмовляти з божевільним Уйлом в принципі? Воно що, добровільно виведе війська (в тому числі і з Криму), вибачиться і виплатить компенсацію Україні в цілому і кожній родині загиблих і постраждалих??? А розмовляти про щось менше - немає сенсу взагалі!
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13.03.2022 14:12 Відповісти
Встретимся в 4 утра в бане возле крана.
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13.03.2022 14:12 Відповісти
Порядок дня переговоров украинская сторона будет присылать для согласования каждую неделю до тех пор, пока расейская сторона не согласится. А пока нам некогда - у нас утилизация расейских мародёров как раз в разгаре.
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13.03.2022 14:13 Відповісти
Зустріч з пуйлом - убивцею українців, буде останнім днем в житті зеленої мразоти.
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13.03.2022 14:13 Відповісти
101%
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13.03.2022 14:59 Відповісти
Сейчас диванные, сидящие в сотнях и тысячах км от смерти, завоют про зраду.
Расскажите измученным матерям, на руках которых сейчас умирают израненные дети, что переговоры не нужны....
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13.03.2022 14:16 Відповісти
А ты расскажи семьям погибших, солдатам ВСУ и миллионам беженцам о чем будут вести переговоры
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13.03.2022 14:18 Відповісти
Я??? Так это ты уже уверен в зраде.
Или ты из Олгинских, и в "зраде" заинтересован?
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13.03.2022 14:20 Відповісти
Ти відповідай на питання. бо таких Й"миротвоців" повна ОПЗЖ
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13.03.2022 15:18 Відповісти
не будет никакой встрече. Максимум видеоформат. И то с путлеровской "голограммой"
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13.03.2022 14:16 Відповісти
Естессно. Ботоксный засцыт, что Зеля ему кадык вырвет.
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13.03.2022 14:17 Відповісти
100 відсотків в відое форматі )(уйло боїться навіть своїх..але невідомо шо вони йому докладують...якшо докладують шо усьо по плану то може розслабиться і )(уйла грохнуть...
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13.03.2022 14:31 Відповісти
Перемови можуть бути тільки про умови капітуляції і порядку виплати репарацій. Ну от як можна собі навіть уявити що після такого кацапи просто відповзуть на зайняті позиції? А саме цього і хочуть досягти агенти Патрушева Єрмак і ЗЕ -"лішь би нє било вайни". Ну от декілька років під цими гаслами вони роззброювали Україну. Наслідки подобаються? Так ви ж саме за мир з *********** проголосували, недоумки!!! От і маємо "мір руzкій"... Мені тут один "зелений" каже "Зеля маладец! Развел Запад на оружие. Разведет и на бабки..." Ага... ціною життя тисяч українців... "разводіла обдовбаний"...
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13.03.2022 14:17 Відповісти
А тобі вже розказали, що буде зрада?
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13.03.2022 14:18 Відповісти
Менi колись сподобався переклад на росiянську: - " С трупами разговоров не веду". Переговори з неадекатною iстотою - поразка!
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13.03.2022 14:22 Відповісти
"Бути чи не бути" залежить від нас а не від корумпованої "елітки". Щось у Вас память дуже коротка. Як у тої рибки гупі.
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13.03.2022 14:40 Відповісти
передайте вошьдю *********** мокшанского,шо у бубы уже пошит жилет шахида буковельского..
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13.03.2022 14:18 Відповісти
Капітуляція рашки
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 14:18 Відповісти
Менi колись сподобався переклад на росiянську: - " С трупами разговоров не веду". Переговори з неадекатною iстотою - поразка!
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13.03.2022 14:19 Відповісти
Треба, щоб Зеленський прихопив на зустріч з ****** яд кураре на кінчику нігтя, або "аква тофана" на перстні. Так Медічі прибирали своїх ворогів. Під час потиску руки з перстня висувався шип, змочений "аква тофана". Невеличкий укол, - і за кілька годин клієнт віддавав богу душу. За чей час "оперативник", так би мовити, був уже далеко від місця події.
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13.03.2022 14:20 Відповісти
Куйло не придёт. Засцыт. Или видеоформат, или двойник.
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13.03.2022 14:21 Відповісти
Єврей-камікадзе? Оригінально!
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13.03.2022 14:42 Відповісти
от зеленского кремляди ждут только капитуляцию..
поэтому, нах туда ехать? ещё выманят зеленского и выкрадут в традициях мордора..
Украине остаётся только одно - это физическое уничтожение орков, чем и занимается наше доблестное ЗСУ..
скоро на мордоре орки закончатся..
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13.03.2022 14:22 Відповісти
Уже идёт речь про капитуляцию рашки.
Вопрос только, сколько она нам отдаст, много или очень много.
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13.03.2022 14:24 Відповісти
нет, нельзя верить ни в какую капитуляцию рашки..
мордор должен быть разрушен.. только военное полное поражение мордора, война должна перекинуться на территорию мордора-рф..
это надолго, а кто верит, что рашка отступит - тот либо дурак либо провокатор..
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13.03.2022 14:32 Відповісти
Війна на території ********** не має сенсу. Ну от за що? За їх запльовані міста? За право вчити цих недумків і контролювати їх телевізор наповнюючи холодильник нашим хавчиком? І що всі здорові чоловіки України мають стати окупантами? Карателями? Вертухаями і ганяти кацапів ********** на роботи? А вдома ж хто залишиться? Полоненних будемо асимілювати? Так кацапи тупі і асиміляції не підлягають" Принаймні в жодній з 12 відвіданих мною країн такого нема!!! А жінкам що? З полоненними злягатись поки українські чоловіки будуть кацапів карати? Вони самі себе покарають. Ізоляція. Повна. Тотальна. І нехай нарешті почнуть працювати а не мародерити увесь світ...
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13.03.2022 14:50 Відповісти
мы все равно к этому придем, это полномасштабная война.. победа празднуется на территории противника.. не украинцы войну начинали..
пусть сросияне тоже оплакивают войну, которую развязал гоблин кабаев..
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13.03.2022 15:01 Відповісти
У нас війна не за окупацію ********** і прапор на крємльом, а за звільнення окупованих територій і відновлення наших кордонів. А далі буде виплата репарацій. І до цього іх дотиснуть санкції та міжнародна ізоляція. Ми до кінця війни втратимо багато людей і втрачати їх ще й на окупацію яка нам і на фіг не потрібно. Це просто дурість. "Нам своє робить" і "В своїй хаті і правда і сила". А війну, справжню і люту вони в ізоляції влаштують собі самі. Я в цьому не сумніваюсь жодної секунди.
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13.03.2022 15:29 Відповісти
я тоже за такой вариант.. это мечта..
но вы, реально верите, что режим этого шизофреника кабаева - деоккупирует Крым и будет платить репарации?
оно будет гадить и кусаться до последнего..
смерть кабаева - от военного поражения в Украине...
и никуда мы не денемся от перекидывания полномасштабной войны на территорию мордора..
Я тоже хочу, что бы орки здрыснули из Крыма и платили репарации, но это наивно..
Украине, ЗСУ надо готовится к военной победе на территории врага..
даже, если грохнут кабаева, и - ему найдут замену, то фашистский режим на мордоре не поменяется..
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13.03.2022 15:46 Відповісти
Якщо послідовно робити все згідно міжнародних законів, які ********* нахабно порушив і планує порушувати надалі! погрожуючи ядерними ракетами і засраними підштаниками своїх вояк, то мета буде показово досягнута. Світ тепер має місію - зупинити руzкій фашизм.
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13.03.2022 17:19 Відповісти
сбудется мечта идиота......
почти уверен, что зеля считает путлера своим идолом, отсюда и беспрерывное, маниакальное стремление позаглядывать ему в глаза..... однако, как мурый чекист, путлер его завербует...., в этом у меня нет ни малейших сомнений....., а если зеля еще и пожмет убийце своего народа руку, то это будет величайшее унижение не только для него, но и для всей Украины.....
Господи...., за шо мне такое???
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13.03.2022 14:23 Відповісти
Всю методичку прочитал?
Интеллектом в Ольгино и не пахнет.
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13.03.2022 14:25 Відповісти
дрон, лети нах......
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13.03.2022 14:31 Відповісти
Это надо в Кремль ехатьи или гдето еще есть 30 ти метровый стол?
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13.03.2022 14:25 Відповісти
Переговори сенсу не мають. Хіба що в контексті організації гуманітарних коридорів. Принаймні деякі з яких жалюгідної-масті-расія, можливо, не встигне порушити.
І ще одне: закликаю всі українські ЗМІ правильно транскрибувати ім'я головної кремлівської мерзоти: ніякий він не Володимир, а владімір.
А то ми Анджея Дуду не називаємо Андрієм, що є правильно, бо він поляк.
Зате українофобну тварюку ще досі називаємо українським іменем.
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13.03.2022 14:27 Відповісти
путін вестиме перемовини з путіном(подо**ком). Авжеж.
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13.03.2022 14:29 Відповісти
У Путинской мрази только одна цель , это оттянуть время и перегруппировать войска для дальнейшего наступления ! На фоне разрушенных городов Украины , гибнущего мирного населения и каждодневных зверств российской армии в зоне оккупации , любые ,,благостные,, заявления кремля являются наглой ложью и должны рассматриваться как провокация ! Многочисленные исторические факты говорят о том , что Россия как государство не ставит себе цель выполнять какие либо договоренности тем более по военным вопросом и тем более при совершении зверской ни чем не объяснимой агрессии против суверенного государства Украина !
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13.03.2022 14:36 Відповісти
Може схопить його за горло та потримає пару хвилин…
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13.03.2022 14:40 Відповісти
Треба на ціх "переговорах"
вбити Фуйла
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13.03.2022 14:45 Відповісти
Это будет легитимизация путина и его "операции"
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13.03.2022 14:49 Відповісти
Якщо хутінпуй 👹 хоче зустрітись с Зеленським, то мабуть вже замислив якусь подлянку. Пукін 💀 не людина, пукін це сатана👹в людському тілі.
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13.03.2022 14:57 Відповісти
КАКАЯ ***** ВСТРЕЧА? кацапов молотят... молотить нужно до конца...
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13.03.2022 15:35 Відповісти
в оточені зелі хто-завербовані агенти фсб а хто такий зеля теж саме. не робіть з нього хероя питається а нахрена він добивається зустрічі з ****** так настирно що він може сказать тому падлу тільки капітуляцію на умовах *****. заслуга вся в нашій Армії в наших солдатах добробатах народові Україні аж ніяк не зелі.дехто там говорить а багато гине мирного населення діти а ви що не бачите що там де появилися орки гинуть більше дітей і мирного населення вони вже вбивають іноземних журналістів що ж ви тоді хочите миролюбці так вони до тебе прийдуть і тебе і мене убють бо ти закликаєш не чинити опір тобі мало доказів що він уже наробив уже села він зрівняв з землею і людьми.так що не сійте ***** паніки .ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА.
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13.03.2022 15:37 Відповісти
Кацапы пишут - "По словам члена российской делегации, он ожидает, что в самые ближайшие дни этот прогресс перерастет «в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания». что хотят чтото подписать?а потом тыкать как Минском и шантажировать,если так то это будет пороховая бочка и ужас без конца,тлеющий конфликт как в ордло,нужно до конца идти и деокупировать Донбасс и Крым,перемирие затянется на года
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13.03.2022 15:51 Відповісти
- А як розпізнати зрадника, батьку? - Він перший побіжить домовлятися з ворогом про мир. (З повісті Івана Франка "Захар Беркут")
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13.03.2022 15:56 Відповісти
 
 