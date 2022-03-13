У Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та Зеленського: Ведеться робота делегацій, говорити про результати передчасно
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У Кремлі заявили, що нібито ніколи не заперечували можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, але попередньо хотіли б зрозуміти, що увійде до її порядку денного і який результат очікується.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Ми неодноразово говорили, що ніхто не виключає можливості зустрічі Володимира Путіна з президентом Зеленським. Але нам потрібно зрозуміти, що має стати результатом цієї зустрічі і що обговорюватиметься на ній", - сказав Пєсков у відповідь на прохання підтвердити, чи дійсно була висловлена готовність російською стороною до такої зустрічі.
"Для цього ведеться робота делегацій, яку з нашого боку очолює Мединський. Про результати поки що говорити передчасно", - сказав Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
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зачем этот соловьиный помет..
Расскажите измученным матерям, на руках которых сейчас умирают израненные дети, что переговоры не нужны....
Или ты из Олгинских, и в "зраде" заинтересован?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
поэтому, нах туда ехать? ещё выманят зеленского и выкрадут в традициях мордора..
Украине остаётся только одно - это физическое уничтожение орков, чем и занимается наше доблестное ЗСУ..
скоро на мордоре орки закончатся..
Вопрос только, сколько она нам отдаст, много или очень много.
мордор должен быть разрушен.. только военное полное поражение мордора, война должна перекинуться на территорию мордора-рф..
это надолго, а кто верит, что рашка отступит - тот либо дурак либо провокатор..
пусть сросияне тоже оплакивают войну, которую развязал гоблин кабаев..
но вы, реально верите, что режим этого шизофреника кабаева - деоккупирует Крым и будет платить репарации?
оно будет гадить и кусаться до последнего..
смерть кабаева - от военного поражения в Украине...
и никуда мы не денемся от перекидывания полномасштабной войны на территорию мордора..
Я тоже хочу, что бы орки здрыснули из Крыма и платили репарации, но это наивно..
Украине, ЗСУ надо готовится к военной победе на территории врага..
даже, если грохнут кабаева, и - ему найдут замену, то фашистский режим на мордоре не поменяется..
почти уверен, что зеля считает путлера своим идолом, отсюда и беспрерывное, маниакальное стремление позаглядывать ему в глаза..... однако, как мурый чекист, путлер его завербует...., в этом у меня нет ни малейших сомнений....., а если зеля еще и пожмет убийце своего народа руку, то это будет величайшее унижение не только для него, но и для всей Украины.....
Господи...., за шо мне такое???
Интеллектом в Ольгино и не пахнет.
І ще одне: закликаю всі українські ЗМІ правильно транскрибувати ім'я головної кремлівської мерзоти: ніякий він не Володимир, а владімір.
А то ми Анджея Дуду не називаємо Андрієм, що є правильно, бо він поляк.
Зате українофобну тварюку ще досі називаємо українським іменем.
вбити Фуйла