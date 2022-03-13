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війна (56544) перемовини (2484) Росія (47244) Подоляк Михайло (296)

Представники РФ на перемовинах вже уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться, наші вимоги – закінчення війни та виведення окупантів, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають пропозиції української сторони.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах із РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог", - зауважив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже заявляє, що готова до прямого діалогу Зеленського і Путіна, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Они не признают международные договоры о чем можно с ними договариваться, придурок
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13.03.2022 14:34
+24
Имперские твари даже на последнем издыхании будут твердить свой имперский бред. Думаю, наши это тоже хорошо понимают.
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13.03.2022 14:36
+23
Если кто не понял - оркам нужно время на мобилизацию. Никаких других причин участвовать в этих "переговорах" у них нет.
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13.03.2022 14:40
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Они не признают международные договоры о чем можно с ними договариваться, придурок
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13.03.2022 14:34 Відповісти
час на нашому боці
санкції як гени пальцем не зітреш

хай домовляються.
просто не треба очікувати від переговорів забагато

вони програли і знають це
але вони не хочуть вийти з війни без можливості сказати за парєбріком шо вони виграли

рашський піпел зохаває
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13.03.2022 14:39 Відповісти
Херсонська область окупована, те саме з половиною Запорізької, майже вся Луганщина, в Сумській, Чернігівській, Харківській, половині Київської області-орки як у себе вдома, це так вони програли?
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13.03.2022 14:46 Відповісти
а что вы понимаете под оккупацией? они держатся только вдоль дорог и в небольших городах и больших поселках. И держатся до тех пор пока стоят там их войска. Которые непрерывно таят.
Им нужно срочно выводить эту всю Орду, объявив конечно о великой победе.
Об этом и идёт речь.
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13.03.2022 14:51 Відповісти
Херсон, Мелітополь, Бердянськ-це невеликі міста?
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13.03.2022 14:53 Відповісти
"вони не прийшли оголошувати перемогу, вони прийшли знищити нас як людей і знищити нашу Україну як суверенний край, вони прийшли робити тут безнадійний гулаг який вони зробили в своїй рашці.
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13.03.2022 14:59 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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13.03.2022 14:39 Відповісти
Имперские твари даже на последнем издыхании будут твердить свой имперский бред. Думаю, наши это тоже хорошо понимают.
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13.03.2022 14:36 Відповісти
Не всі.
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13.03.2022 14:40 Відповісти
ну допокищо ці класичні довбаки не всі розуміють, що вони на нас напали війною

позавчора з моєю приятелькою (вона завзята собачниця) зв"язалися інтернетом і сказали щось типу "ой, у вас такие щенки классньіе, не продадите одного? надо только договориться, как передавать, мьі в москве живем, наверное документі оформлять надо какие то..."

приятелька мені каже "ти уявляєш? і воно не тролить, воно просто не розуміє, що нам дофодиться спати під їхніми бомбами!"

я кажу "ну відпиши їй, що буде проїзжати мимо будинка танк -ти обов"язково передаси ним цуцика"
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13.03.2022 14:54 Відповісти
Треба уточнити, що танк буде український і їхатиме обстрілювати мацкву.
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13.03.2022 15:27 Відповісти
нащо загострювати?
якщо до неї дотече що тутка щось не теє робиться і не всі їй раді, мо залізе в інтернета
поки ще вся раша не перейшла на чебурнета
мо хоч щось зрозуміє
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13.03.2022 15:30 Відповісти
Да, выведут. При условии признания Крыма российским, и республик ОРДЛО.
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13.03.2022 14:36 Відповісти
Нет. Крым и Донбасс наши.
А росии - наше невступление в импотентный НАТО и пусть подавятся руским языком.
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13.03.2022 14:37 Відповісти
вони хочуть змусити нас відмовитися взагалі від будь-яких блоків, то ж не спішиться розкидатися нашим самовизначенням в зовнішній політиці, якщо терором можна змусити нас змінювати Конституцію терор не зупиниться ніколи і жодних російських язиків, в Україні має бути українські державний, всі країни де дві державних мови легко дестабілізувати.
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13.03.2022 14:40 Відповісти
Ты реально думаешь, орки приехали договариваться? Мало подоых убийств и сто тысяч нарушений договоренностей? Лишь одна причина у них тратить время на "договоренности" - закончить дополнительную мобилизацию и устроить в Украине бойню женщин и детей. На этом все.
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13.03.2022 14:42 Відповісти
і да, імпотентний НАТО чи ні, іншого немає, працюємо з тим що є. Вони нас не хочуть? То нас не хочуть очільники кількох країн членів євроконсерви чергові, змінять їх і всі одразу захочуть.
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13.03.2022 14:45 Відповісти
ну конечно!! А потом, через лет 5 опять спасение УЗкоязычных?? залу.. у на воротник!! в Польше - польский язык, во Франции - французский, в Германии - немецкий, в Украине - УКРАИНСКИЙ!!!!
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13.03.2022 14:50 Відповісти
👏👏👏👏👏
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13.03.2022 15:26 Відповісти
Ну будь ідіотом. Краще поступитися Кримом і Донбасом, ніж НАТО чи українською мовою як єдиною державною.
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13.03.2022 14:56 Відповісти
ми не можемо посутпитися Кримом і Донбасом , залишити їм плацдарми для наступної війни, і заохотити до тактики салямі. Нато теж не можемо, бо вони хочуть щоб ми взагалі від будь-яких блоків відмовилися, але що, вони відмовляться від агресії і від дестабілізації нашої країни? ні, просто будуть робити то хитріше,всі їх довбані опозиціонери і інтелігенція так чи інакше сходяться на тому, що Україну треба було брати інакше по-тихому без військової операції або майже без неї як Білорусь.
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13.03.2022 15:02 Відповісти
Завтра орда захочет херсонскую область,потом харьковскую,потом.........Все отдать?Что еще?Рожа не треснет?Отдать все что они хотят а то как бы чего не вышло?Отдай свою жену и дочь соседу а то он может попытаться тебе зубы выбить
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13.03.2022 15:17 Відповісти
Да, а в обмен на это они "выведут войска". Соврут шевроны и запоют старую песню про ихтамнетов в ХНР. С *********** возможен только договор из одного пункта:

"1. Мы, защитники Украины, в одностороннем порядке обязуемся удобрять наш чернозем ************** контрактниками, срочниками и прочими отпускниками."
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13.03.2022 19:59 Відповісти
якщо признати Крим і ордло то значить зберегти їм комфортні плацдарми для нападу на нас в майбутньому, тільки тоді вони вже будуть готові. Чесно кажучи нам би і Білорусію якось , звикло ми не вмішуємося у внутрішні справи інших держав але коли на голову падають ракети, хиба наші права на безпеку меньше прав рашкі яка від кожного шороху вже сіпається як на .... шкіра?
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13.03.2022 14:43 Відповісти
Меньше фотайся на полигонах(((
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13.03.2022 14:36 Відповісти
Виведення окупантів-то дуже розпливчасто.
Якщо вже почав говорити, то кажи нормально, ВИВЕДЕННЯ З УСІЄЇ КРАЇНИ ????
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13.03.2022 14:36 Відповісти
Чем больше ватных ******** грохнем тем лучше .
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13.03.2022 14:37 Відповісти
х*ня это все...., путлер будет сражаться за свою шкуру до последнего русского.....
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13.03.2022 14:39 Відповісти
Если кто не понял - оркам нужно время на мобилизацию. Никаких других причин участвовать в этих "переговорах" у них нет.
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13.03.2022 14:40 Відповісти
мобилизации не будет. Куйло засцал объявлять. А больше ресурса у них нет.
Плюс-убийственные санкции рушат экономику каждый день.
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13.03.2022 14:42 Відповісти
Уже снимают часть "миротворческого контингента" в Азербайджане и везут бойцов из Сирии плюс попытка продавить бульбофюрера на участие беларусских солдат.
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13.03.2022 14:47 Відповісти
акурат зараз купа людей залишилося у них без роботи, пообіцяють пару тисяч баксів і полетять, дебілів там повно, можно довго м"ясом закидувати, нікому не шкода навіть їх мамкам виходить.
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13.03.2022 14:48 Відповісти
Дебілам теж жити хочетья. Не поїдуть.
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13.03.2022 14:50 Відповісти
а хто їх питає, пан не читав про заградотряд?
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13.03.2022 15:04 Відповісти
Вони будуть думати що вони асвабадітелі, грошенят зароблять і помарадерять.
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13.03.2022 17:23 Відповісти
росияне уже неделю как драпают из Крыма и лихорадочно пытаются продать недвижимость.
Может они что то знают про переговоры ? )))
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13.03.2022 14:40 Відповісти
Просто інтуїція.
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13.03.2022 17:23 Відповісти
Наши условия просты ,НАХ из УКРАИНЫ естественно включая КРЫМ и ДОНБАСС ну и триллион репарации и контрибуции ...ЭТО ДЛЯ НАЧАЛА ...
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13.03.2022 14:41 Відповісти
А ти мрійник
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13.03.2022 14:42 Відповісти
Вполне реально.
Если мы скажем, что не вступаем в НАТО и не трогаем руский езыг, окурок объявит, что он победил и уберётся из Украины.
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13.03.2022 14:43 Відповісти
А самим, тихонько, ночью в черных воронках вывозить любителей "русского мира" в овраг.
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13.03.2022 14:46 Відповісти
скорше нас вивозитимуть, якщо будемо суверенністю розкидатися. Позаблоковий їм, ми й так досі ще позоблокові і що?!
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13.03.2022 14:50 Відповісти
нічого подібного, відмовляємося від НАТо змінюємо Конституцію під тиском, змінили раз змінимо і другий і третій, в терорі рашці рівних немає. язик до дупи, ми вже мали і язик і позаблоковий статус. І що, помогло?
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13.03.2022 14:49 Відповісти
А нас хтось чекає в НАТО? Я щось пропустив?
НАТО себе захистити не може, рашн беспілотник в Загребі тому приклад.
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13.03.2022 14:52 Відповісти
підерасів тіпа тебе, не чекають ніде
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13.03.2022 17:13 Відповісти
ты что конченный? или реально наивный? кабаев из Украины никогда не уберется!!!
только военное поражение кабаева заставит его сдаться..
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13.03.2022 14:50 Відповісти
Він ніколи не здасться, він в маразмі, або здохне, або свої задвухсотять.
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13.03.2022 17:25 Відповісти
засунь свій єзиг, собі в дупло!!
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13.03.2022 14:53 Відповісти
Лапоть ,ты **** тут забыл ? ИДИ на *** кацап !
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13.03.2022 14:48 Відповісти
Ага.. Слухають вони..
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13.03.2022 14:41 Відповісти
слухають, щоб знайти як пошити в дурні.
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13.03.2022 14:51 Відповісти
пердоляк, тебя любят все полоумные бабища кацапии, ты у них в почёте, козёл
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13.03.2022 14:41 Відповісти
Є така приказка: дурень думкою багатіє! Пока козломорді не відтяпають 9 областей доти не заспокоются! І це програма мінімум!
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13.03.2022 14:42 Відповісти
Ага, зараз!
Відтяпалка скінчилась!
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13.03.2022 14:44 Відповісти
а пан бачив що там скінчилося? не час булки розслабляти.
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13.03.2022 14:52 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 14:43 Відповісти
любую зраду проклянём и физически...офис должен это знать.
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13.03.2022 14:44 Відповісти
Дивіться не заграйтесь у ці безглузді перемовини ! Хіба не ясно , що вони хочуть замінити одні батальйони на інші і за будь яку ціну виконати наказ кремлівської озвірілої сволоти !
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13.03.2022 14:44 Відповісти
То зрозуміло, що хочуть.
Але нових БТГ в русні нема і нема де взять.
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13.03.2022 14:45 Відповісти
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ОШИБКУ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО! ПЛИЗ
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13.03.2022 14:44 Відповісти
Якого х.я в такий!!! час ще сидять за спинами наших захисників ці капітулянти та відверті зрадники??? Чому вже баканови, арахамії, єрмаки, подоляки, буданови... не дають свідчення? Злив та капітуляція вже на часі! Вони вже у режимі нонстоп через відео- конференцію про щось домовляються з рашистами, та готові вже йти на ПОСТУПКИ!!! Жах! Поки хрипата потвора в ролі президента розсказуе українцям патріотичні речі, котрі їм подобаються! Тим самим відволікаючи їх від цих перемовин зрадників з рашистами!
Таке може трапитися тільки в Україні! Сумно!
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13.03.2022 14:45 Відповісти
Чому ж тобі сумно, Ольгінець під проксі?
То ж тобі радість! )))
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13.03.2022 14:47 Відповісти
той кто каже, що знає, хто криса - і є криса.
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13.03.2022 14:54 Відповісти
ты где сейчас сидишь? Во Львове? Езжай в Марик или в Харьков и оттуда строчи свои победные комменты.

Україну дійсно зливають зсередини. Зеленський усе зробив, щоб Україна була слабкою, до останього дня щось там квакав що "путін не нападе, захід нагнітає". Якщо б британці та американці не надавали зброю в обхід зеленої шобли напряму нашим ЗСУ, ми були б у дупі вже давно.

І після війни ці питання постануть, повір.
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13.03.2022 15:14 Відповісти
Так, але після війни, (тут багатьох злість переповнює) а зараз спільно без чвар до перемоги
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13.03.2022 17:20 Відповісти
Аби це казав не Подоляк...
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13.03.2022 14:46 Відповісти
Я бачу, що в Подоляка немає сумління!
Бути відповідальним за смерті 35 (мінімум!) українців та понад сотню поранених, і ніби нічого не сталося - вести репортажі зі спроби поступитися інтересами України!
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13.03.2022 14:46 Відповісти
А я бачу що у тебе мозок висих
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13.03.2022 14:50 Відповісти
А чи він в нього був?
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13.03.2022 14:53 Відповісти
Тупих проплачених ботів - зразу в спам. Якщо просто тупий чи просто проплачений - ще можна подумати.
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13.03.2022 14:54 Відповісти
В тебе є чим думати?....)))
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13.03.2022 15:00 Відповісти
"- А де наші бронежелети для тероборони ?
- Полетіли з ''українським супутником''.

-А де наші ''Стугни'' і ''Корсари'', адже в теробороні тільки гранати ?
- Кошти пішли на ''президентський університет'' .

-А де наші ''Нептуни'', щоб знищити російський десант ?
- На ''шашликах''.

- А де наша стрілецька зброя для тероборони ?
- В ''мільярді дерев'' .

- А чому ''Мрію'' не переправили за кордон, в ту ж Польщу ?
- Бо всі були на ''шашликах''.

- А де наш військовий флот ?
- ''криголам'' купували.

- А чому затопили фрегат ''Гетьман Сагайдачний'', адже він міг з рейду принаймі прикривати наші міста'' ?
- А його за місяць до вторгнення поставили на капремонт, і познімали генератори. Бо так ''терміново'' треба був капремонт.

- А чому навколо міст немає систем ППО, як навколо Києва ?
- Навколо Києва закупив Порошенко за власні гроші, а Бубочка не закупляв для інших міст, бо ''велике будівництво''.

- Так по цим дорогам тепер їдуть російські колони танків і іншої техніки та крошать її ?
- А на чому б тоді ЗЕлені отримували відкати?

- А чому не провели мобілізацію на два тижні раніше, а влаштували ''шашлики'' ?
- А так би народ не згуртувався навколо Говнокомандувача, і він би через кожні чотири години не повідомляв про черговий втрачений населений пункт. Красіво, і з мужнім виразом обличчя.

- А чому...
Ігор Шевченко"
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13.03.2022 15:28 Відповісти
*****, кто ещё не понял, подоляк вместе с дерьмаком - это консервы кремля и предатели Украины..
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13.03.2022 14:47 Відповісти
Вот всем так и говори. Майор премию выпишет.
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13.03.2022 14:48 Відповісти
здрысни иуда за поребрик..
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13.03.2022 14:56 Відповісти
Зі всіх територій.
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13.03.2022 14:48 Відповісти
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13.03.2022 14:52 Відповісти
Ну що за бред "дуже уважно слухають", кожен день, кожну годину обстріли, загибель людей, руйнування міст, сіл - це результат слухання. Не треба з українців дітей довірливих робити.
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13.03.2022 14:48 Відповісти
На сайті зараз просто навала рашенботів, задача - розхитать Зраду зрадну!
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13.03.2022 14:49 Відповісти
пошел ***** сволочь продажная! бредишь о новом Иловайском "зелёном" коридоре для украинцев? забыл, как договариваться с кабаевым?
когда дерьмака с подоляком уже расстреляют военные - по закону военного времени за предательство Украины и за призыв к капитуляции Украины..
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13.03.2022 14:54 Відповісти
надо бы дотянуть до дефолта и краха орды, тогда все вопросы решились бы автоматом
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13.03.2022 15:00 Відповісти
не всі але крах економічний орди нам би допоміг. завтра у них інстраграм відключають щоб вони правди не знали от лишенько.
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13.03.2022 15:06 Відповісти
Теж "мир в очах" кацапні побачив, чи що?!?!
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13.03.2022 15:11 Відповісти
Уважно слухають!!! Дуже схвилеванні. Мені цікаво послухати, мабуть вся Україна цього хоче.
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13.03.2022 15:27 Відповісти
Подоляк несёт херню. Никаких компромиссов не будет пока их серьйозно не отбросят от крупных городов
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13.03.2022 15:12 Відповісти
Припинити війну, це оголосити перемир"я, тобто законсервувати ситуацію на фронтах, як є. А що є, ми всі знаємо куди добралися наші вороги. Потім бескінечні переговори, а в цей час орки створюють тимчасові адміністрації, проводять вибори тощо і отримуй Україна нові ДНР/ЛНР.
Ні, подоляки, так не піде.
Спочатку вивід військ окупанта з нашої території, вкл. Донбас (можливо і Крим), а потім вправляйтеся в красномовстві.
Бо весь світ знає чого вартують договори з Рашкою.
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13.03.2022 15:27 Відповісти
рашка и не таких обманывала...
им бы выиграть время...а для этого можно и послушать кого-то...
не верьте тварям !!!! история ничему не учит ??????????
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13.03.2022 15:30 Відповісти
Подоляк ти працював на Корбана на Коломойського йди і працюй на них далі ти чмо дай відповідь чому коли вам казали що буде напад росіі ви брехали що цього не буде Де вибачення
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13.03.2022 15:39 Відповісти
Вони резерви по всьому світу збирають, а Подоляк вже переміг))
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13.03.2022 15:47 Відповісти
Шестерке Подоляку веры нет.
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13.03.2022 16:01 Відповісти
Повністю виведення рос.-терористичних військ. Зі всієї України!
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13.03.2022 16:09 Відповісти
Перед війною Західні розвідки повідомляли про те, що Україна нашпигована диверсантами. Запитання до СБУ. Чому не було організовано перевірки, кого рієлтори поселяли у квартирах протягом останніх місяців? Телефони рієлторів є на сайтах. Я сумніваюся, що такі перевірки проводяться зараз. Риторичне запитання: чому такі заходи не проводяться?
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13.03.2022 16:34 Відповісти
Вони тебе не тільки на перемовинах уважно слухають, а ще до почутого вдумуються! Оно вже наговорив про полігон...
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13.03.2022 17:00 Відповісти
Виведення російських окупаційних військ з якої території?
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14.03.2022 00:56 Відповісти
 
 