Представники РФ на перемовинах вже уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться, наші вимоги – закінчення війни та виведення окупантів, - Подоляк
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Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають пропозиції української сторони.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах із РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог", - зауважив Подоляк.
Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог. pic.twitter.com/SNjpI9SQLl— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022
Будь ласка, зачекайте...
санкції як гени пальцем не зітреш
хай домовляються.
просто не треба очікувати від переговорів забагато
вони програли і знають це
але вони не хочуть вийти з війни без можливості сказати за парєбріком шо вони виграли
рашський піпел зохаває
Им нужно срочно выводить эту всю Орду, объявив конечно о великой победе.
Об этом и идёт речь.
позавчора з моєю приятелькою (вона завзята собачниця) зв"язалися інтернетом і сказали щось типу "ой, у вас такие щенки классньіе, не продадите одного? надо только договориться, как передавать, мьі в москве живем, наверное документі оформлять надо какие то..."
приятелька мені каже "ти уявляєш? і воно не тролить, воно просто не розуміє, що нам дофодиться спати під їхніми бомбами!"
я кажу "ну відпиши їй, що буде проїзжати мимо будинка танк -ти обов"язково передаси ним цуцика"
якщо до неї дотече що тутка щось не теє робиться і не всі їй раді, мо залізе в інтернета
поки ще вся раша не перейшла на чебурнета
мо хоч щось зрозуміє
А росии - наше невступление в импотентный НАТО и пусть подавятся руским языком.
"1. Мы, защитники Украины, в одностороннем порядке обязуемся удобрять наш чернозем ************** контрактниками, срочниками и прочими отпускниками."
Якщо вже почав говорити, то кажи нормально, ВИВЕДЕННЯ З УСІЄЇ КРАЇНИ ????
Плюс-убийственные санкции рушат экономику каждый день.
Может они что то знают про переговоры ? )))
Если мы скажем, что не вступаем в НАТО и не трогаем руский езыг, окурок объявит, что он победил и уберётся из Украины.
НАТО себе захистити не може, рашн беспілотник в Загребі тому приклад.
только военное поражение кабаева заставит его сдаться..
Відтяпалка скінчилась!
Смерть москалям
Але нових БТГ в русні нема і нема де взять.
Таке може трапитися тільки в Україні! Сумно!
То ж тобі радість! )))
Україну дійсно зливають зсередини. Зеленський усе зробив, щоб Україна була слабкою, до останього дня щось там квакав що "путін не нападе, захід нагнітає". Якщо б британці та американці не надавали зброю в обхід зеленої шобли напряму нашим ЗСУ, ми були б у дупі вже давно.
І після війни ці питання постануть, повір.
Бути відповідальним за смерті 35 (мінімум!) українців та понад сотню поранених, і ніби нічого не сталося - вести репортажі зі спроби поступитися інтересами України!
- Полетіли з ''українським супутником''.
-А де наші ''Стугни'' і ''Корсари'', адже в теробороні тільки гранати ?
- Кошти пішли на ''президентський університет'' .
-А де наші ''Нептуни'', щоб знищити російський десант ?
- На ''шашликах''.
- А де наша стрілецька зброя для тероборони ?
- В ''мільярді дерев'' .
- А чому ''Мрію'' не переправили за кордон, в ту ж Польщу ?
- Бо всі були на ''шашликах''.
- А де наш військовий флот ?
- ''криголам'' купували.
- А чому затопили фрегат ''Гетьман Сагайдачний'', адже він міг з рейду принаймі прикривати наші міста'' ?
- А його за місяць до вторгнення поставили на капремонт, і познімали генератори. Бо так ''терміново'' треба був капремонт.
- А чому навколо міст немає систем ППО, як навколо Києва ?
- Навколо Києва закупив Порошенко за власні гроші, а Бубочка не закупляв для інших міст, бо ''велике будівництво''.
- Так по цим дорогам тепер їдуть російські колони танків і іншої техніки та крошать її ?
- А на чому б тоді ЗЕлені отримували відкати?
- А чому не провели мобілізацію на два тижні раніше, а влаштували ''шашлики'' ?
- А так би народ не згуртувався навколо Говнокомандувача, і він би через кожні чотири години не повідомляв про черговий втрачений населений пункт. Красіво, і з мужнім виразом обличчя.
- А чому...
Ігор Шевченко"
когда дерьмака с подоляком уже расстреляют военные - по закону военного времени за предательство Украины и за призыв к капитуляции Украины..
Ні, подоляки, так не піде.
Спочатку вивід військ окупанта з нашої території, вкл. Донбас (можливо і Крим), а потім вправляйтеся в красномовстві.
Бо весь світ знає чого вартують договори з Рашкою.
им бы выиграть время...а для этого можно и послушать кого-то...
не верьте тварям !!!! история ничему не учит ??????????