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війна (56544) Мелітополь (737) мер (484) викрадення (772) Євросоюз (7036) Боррель (785)

ЄС засуджує викрадення окупантами мерів Мелітополя та Дніпрорудного і вважає це спробою створення в Україні незаконних держструктур, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу рішуче засудив викрадення російськими військами мерів українських міст Мелітополя та Дніпрорудного – це спроба створення незаконних державних структур.

Відповідний запис він зробив у неділю на своїй сторінці у твіттері, інформує Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних державних структур у суверенній країні", - написав Боррель.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
мля
знову стурбовані?
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13.03.2022 14:40
+9
Витріть йому слину...
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13.03.2022 14:43
+8
Потурбувався, нещасний.
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13.03.2022 14:42
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мля
знову стурбовані?
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13.03.2022 14:40 Відповісти
манстурбовані
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13.03.2022 14:54 Відповісти
Потурбувався, нещасний.
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13.03.2022 14:42 Відповісти
Молодець. Рішучий.
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13.03.2022 14:42 Відповісти
Витріть йому слину...
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13.03.2022 14:43 Відповісти
"Засуджує"... І що? - та нічого. То до чого?
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13.03.2022 14:46 Відповісти
Який він бідовий цей Жопез!
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13.03.2022 14:47 Відповісти
ця "стурбованість" вже звучить як знущання.маньяк путін вже прийняв рішення застосувати ядерну зброю(нагадую:ви (його населення) успєєтє ещьо помоліцца і попадьотє в рай.),а вони його гладять .політики,які не можуть приймати адекватні рішення на порозі ядерної війни,повинні піти.повтою,маньяк ПРИЙНЯВ рішення...
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13.03.2022 14:49 Відповісти
От якби ще й тебе в Брюсселі викрали, що б тоді ти написало?
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13.03.2022 14:49 Відповісти
Ну тоді б іші висловили занепокоєння.
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13.03.2022 14:54 Відповісти
Що це тероризм!
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13.03.2022 14:57 Відповісти
"Це чергова атака ..."

Уже тошнит
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13.03.2022 14:53 Відповісти
засудить засудили, а висловити глибоку стурбованість забули
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13.03.2022 14:55 Відповісти
О как! В Украине это так называеться, а в ЕС просто терроризм!
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13.03.2022 14:56 Відповісти
Засуджують чи не засуджують РФ похеру доки справно платять за нафту і газ...
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13.03.2022 14:56 Відповісти
Старый пердун Боррель должен понять одно !!! Здесь идёт война украинского народа против российской империи зла , готовой взять за жабры всю Европу , и если Запад не выступит с нами против России , то время европейской демократии закончится скорее , чем выразят очередную озабоченность !
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13.03.2022 14:57 Відповісти
Возможно за рубежом читают коменты в надежде понять мнение жителей и защитников Украины ! Будь ласка дорогі українці не пишіть різних дурниць і матюкливого непотребу , ми вихована европейская нація на відміну від москальської орди ! Дякую !
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13.03.2022 15:05 Відповісти
Лучше бы ты промолчал. Меньше негатива
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13.03.2022 15:00 Відповісти
 
 