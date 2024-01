ЄС засуджує викрадення окупантами мерів Мелітополя та Дніпрорудного і вважає це спробою створення в Україні незаконних держструктур, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу рішуче засудив викрадення російськими військами мерів українських міст Мелітополя та Дніпрорудного – це спроба створення незаконних державних структур.

Відповідний запис він зробив у неділю на своїй сторінці у твіттері, інформує Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних державних структур у суверенній країні", - написав Боррель.

The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.



It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.