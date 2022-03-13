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Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений. ВІДЕО+ФОТО

В Ірпені російськкі окупанти розстріляли кореспондента New York Times.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора".

Є інформація, що, заради приховування воєнних злочинів, окупантам наказують відкривати вогонь по представниках ЗМІ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На сьогоднішній день Ірпінь не захоплений – 70% це наше, за 30% ведемо бій, - мер Маркушин. ВIДЕО

Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений 01
Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+89
а что вы ждали от кацапов???????????? для них это норма, полное отсутствие морали и здравого смысла
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13.03.2022 14:45
+81
подивимось на скільки великою буде стурбованість Байдена....
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13.03.2022 14:46
+65
Кацапы изо всех сил стараются, чтобы их ненавидели во всем цивилизованном мире. И эти старания дают успехи.
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13.03.2022 14:47
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а что вы ждали от кацапов???????????? для них это норма, полное отсутствие морали и здравого смысла
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13.03.2022 14:45 Відповісти
заглохни свиноцабака...!
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13.03.2022 15:24 Відповісти
Ну давай, глаголь дядюшка Джо.
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13.03.2022 14:46 Відповісти
загинув громадянин НАТИ

чи громадянин США це ніц у порівнянні із дюймом неторканого натівського терену ?
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13.03.2022 17:11 Відповісти
подивимось на скільки великою буде стурбованість Байдена....
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13.03.2022 14:46 Відповісти
New York Times тепер Дідові буде сраку рвати навхрест
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13.03.2022 17:07 Відповісти
R.I.P. журналісту Бренту Ренауду

він загинув за Україну, висвітлюючи світові криваві паскудства рашки
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13.03.2022 17:09 Відповісти
СМЕРТЬ проклятым кацапам !
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13.03.2022 14:46 Відповісти
Всім козломорлим смерть!
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13.03.2022 15:53 Відповісти
Губоооооке занепокоєння...
Висловить Держдеп
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13.03.2022 14:47 Відповісти
Якщо на це в нього буде час.
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13.03.2022 17:59 Відповісти
Кацапы изо всех сил стараются, чтобы их ненавидели во всем цивилизованном мире. И эти старания дают успехи.
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13.03.2022 14:47 Відповісти
К сожалению, есть еще арабские слабо развитые страны, которые поддерживают *****. Лучше не заходите в фейсбук, там арабы спамят про Сирию, Ирак, Афган, и что во всем виноваты НАТО и США. А Украина, как они считают заслужила стать полигоном для военных действий.
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13.03.2022 14:59 Відповісти
бо рашка їх зброєю спонсорує, тому і підтримують
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13.03.2022 15:03 Відповісти
95 відсотків арабів є суннітами, і вони ненавидять Мокшандію, за те, що вона виступила на боці їхніх ворогів, - сирійських шиїтів-алавітів.
Шиїти - це частина Сирії, південь Іраку, Іран, афганські хазарейці. Ну, і Азербайджан. Але Азербайджан - союзник суннітської Туреччини.
Тому більшість мусульман світу аж ніяк не є симпатиками Лаптєстана.
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13.03.2022 16:15 Відповісти
Гидота касабська.
...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 14:47 Відповісти
кацапы- это тупиковая ветвь эволюции...
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13.03.2022 14:47 Відповісти
Це не еволюція, це дєеволюція!

Назад, у середновіччя!

Спочатку вони це самі зробили ментально, а тепер світ загонить їх туди фізично.
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13.03.2022 15:14 Відповісти
там их лживые сми говорят что "бородянка рада приходу российских войск, нацисты не давали выйти из подвалов"
а то что эти люди жили себе спокойно до прихода рашистов, все целое было
что то не получится объяснить
поэтому репортажи все максимально короткие
все эти журналисты должны быть наказаны за разжигание войны
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13.03.2022 14:47 Відповісти
Геббельс отдыхает в сторонке-такую муйню даже он не придумывал
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13.03.2022 14:50 Відповісти
так у них и многокилометровые колонны из мариуполя в стороны дыры
и радость что приехали
хотя они специально дают вывести гражданских только куда им надо
чтобы картинка была
а то как объяснишь, что нацисты сидят в украине
а убегают люди на запад украины

такое смотреть опасно
т.к. видеть одно а говорить все наоборот психика не хочет верить
и пытается немного им верить даже
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13.03.2022 14:54 Відповісти
если есть голова на плечах можно смотреть что угодно-рекламу ж все смотрят,но не все покупают,наоборот когда она становится навязчивой идет обратное восприятие.
Но то что население россии ,чем то обрабатывалось не вызывает никаких сомнений.
Хотя обьективно мне процесс понятен (писать тут не буду,не время сейчас и многие не поймут -но причина там не только в рекламе и пропаганде великодержавности и шовинизма).
Да и нынешний "прыжок мангуста " тоже понятен,метода негодная,но процесс понятен
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13.03.2022 15:04 Відповісти
може якісь наркотики? їх же стиль.
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13.03.2022 16:12 Відповісти
Зачем слушать, что говорят кацапские пропагандоны? Если, конечно, вы не спец по мониторингу этого оплота лжи, лицемерия и цинизма.
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13.03.2022 14:53 Відповісти
я не смотрел их
случайно услышал, пока отец их смотрит
но он вроде понимает что они врут, но все равно их смотрит
евроньюс давно куда то пропал
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13.03.2022 14:55 Відповісти
На самом деле слушать что говорит противник надо. Это может предсказать их следующие действия, а также дать понять куда движется дело.
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13.03.2022 14:57 Відповісти
Марне заняття, там тільки гівно різних сортів. По 14 році пам'ятаю.
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13.03.2022 16:05 Відповісти
Боюсь - это не случайно. Есть инфа в сети, что сегодня иранцы обстреляли консульство США в Ираке. Хотя подтверждения пока нет, не могу даже на арабских ветках найти. И убийство именно американского журналиста как-то ложится в канву.
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13.03.2022 15:46 Відповісти
Интересно, у Байдена от этого "глубокая озабоченность" или простая? 0_0
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13.03.2022 14:47 Відповісти
А вы с етими террористами которые уже со всем с катушек сьехали убивают журналистов, женщин, детей, переговоры еще хотите? мало вам? Зато в плену все такие лапочки что заблудились на учениях печеньку им чаек
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13.03.2022 14:48 Відповісти
цей журналіст був більше ніж нашим другом. Він був відданим і чесним другом і намагався сказати правду ціною життя. Мені навіть начхать, що тепер скаже НАТО. Вони навіть до щиколотки цього чоловіка не доросли
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13.03.2022 14:50 Відповісти
о ужас! да вы что?
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13.03.2022 14:50 Відповісти
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13.03.2022 14:54 Відповісти
RIP
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13.03.2022 14:55 Відповісти
Панове! Боти повилазили з "жирним тролінгом" - відразу в спам, покидьків
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13.03.2022 14:55 Відповісти
Як відреагує на це Америка?
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13.03.2022 14:56 Відповісти
Рашисти - це нелюди , яких вже досить брати в полон , так як вони не мають права на життя , як іміх фюрер путлєр 😠
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13.03.2022 14:56 Відповісти
Соединенные Штаты выразили глубокую озабоченность.....
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13.03.2022 14:56 Відповісти
В спам, тупий мудаче!
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13.03.2022 15:28 Відповісти
ну то й йди.... тебе нiхто не тримаэ..... ))
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13.03.2022 15:32 Відповісти
Застрелили гражданина Америки!
А Америка всегда говорила: "Если хоть одного нашего человека тронете..."
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13.03.2022 14:56 Відповісти
где такое штаты говорили?
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13.03.2022 14:58 Відповісти
постійно таке говорять, подивимось чи ці слова не кинуті на вітер
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13.03.2022 15:04 Відповісти
Вони казали за територію та за конвої зі зброєю та гуманітаркою, а не за окремих юнитів.
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13.03.2022 15:07 Відповісти
вони все життя говорили, що за свого порвуть всіх, будем бачити
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13.03.2022 15:11 Відповісти
в теорії усі порвуть всії за своїх, а в реаліях треба слухати офіційні заяви сша та нато.
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13.03.2022 15:15 Відповісти
Царство небесное мужественному журналисту США Бренту Ренауду ,
соболезнование его родным .
Благодарность ему от народа Украины .
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13.03.2022 14:56 Відповісти
Дикуни. Варвари. Їм невідомо як живе світ.
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13.03.2022 14:56 Відповісти
Байден, что скажешь? Он наверное правацировал путена?
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13.03.2022 14:57 Відповісти
теперь байдунеску журналюгам каски кевларовые с бронежилетами законом предусмотрит...
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13.03.2022 14:57 Відповісти
Нужно отдать должное семье журналиста. русский фашист который стрелял в журналиста, делал это осознанно видя в кого стреляет. Это не гибель во время взрыва, это умышленное убийство журналиста.
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13.03.2022 14:57 Відповісти
На сколько сильно будет озабоченность? Очень сильно или немного. Гарантирую вам - будет астрономическая озабоченность!
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13.03.2022 14:57 Відповісти
Перші дні війни. Висадка каZZапського десанту в Гостомелі. Порскочив кадр де бігають кацапські десантники а поруч з ними - чувак з надписом PRESS якого знімає, звісно - оператор. ???
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13.03.2022 14:58 Відповісти
Цікаво, це буде глибока стурбованість чи звичайне засудження з боку західних політиків ?
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13.03.2022 14:58 Відповісти
дайте вже Кожному Українцю-Гречкосію зброю - і світ стане чистіше.. або мовчить вже...
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13.03.2022 15:01 Відповісти
дебилы совершенно не думают о последствиях своих действий.. Что выживший из ума дед, что пьяный замурзаный орк и Мухосранска.
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13.03.2022 15:02 Відповісти
Бидон введи войска !!!
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13.03.2022 15:03 Відповісти
Это как убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, которое стало поводом для начала первой мировой войны.
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13.03.2022 15:04 Відповісти
Бидон сидит в Белом доме и сцытся
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13.03.2022 15:07 Відповісти
Сциться ********** у бункері.
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13.03.2022 15:49 Відповісти
Так смішно "патріотичні" коменти читати російською мовою. Знаєте чому захід не втручається? Тому що для заходу і як для будь-якої нормальної людини російськомовний українець - це росіянин! І повірте, дуже складно їм довести що це не так! НЕМОЖЛИВО! І вони праві!
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13.03.2022 15:07 Відповісти
орк иди отсюда не воняй !
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13.03.2022 15:08 Відповісти
Так у світі повелося, я люблю її волосся,
Я люблю її тонкі вуста.
Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося
По русифікованих містах.
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13.03.2022 15:10 Відповісти
Что ти нєсьош?
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13.03.2022 15:41 Відповісти
Жаль хлопца. Но будем надеяться, что это нам на пользу. Сори, если кто еще играет в дартаньянов
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13.03.2022 15:08 Відповісти
Ну хоч чи не одне благорозумне бачення ситуації
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13.03.2022 15:13 Відповісти
Оркам пофіг кого бомбити, що ж думаєте журналіста пожаліють?
Скільки родичів цих лаптємордих по Європі та розвиненому світі? Досить просте рішення - арешт майна та депортація на батьківщину, ото бомбоне ********* згори.
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13.03.2022 15:09 Відповісти
БОЖЕ! ХАЙ ДУША ЙОГО БУДЕ НА НЕБЕСАХ! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ!
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13.03.2022 15:10 Відповісти
шо путин умер ?
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13.03.2022 15:12 Відповісти
Браво автору💪🇺🇦
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13.03.2022 15:12 Відповісти
Думаю у Байдена будуть скоро проблеми в середині країни, щось мутно він себе поводить
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13.03.2022 15:14 Відповісти
я бачу багато ботів повилазило і на Байдена гавкають. скажіть, а шо він вам винен, і за що? за звертання фінансування армії з 19 року? за закопування ВПК України в асфальт шоб проїхали свинопсячі танки? за Нептуни та Вільхи які похоронили новиєліца? США постійно давала зброю перед вторгненням, як і брити та інші країни, не зважаючи на крики не нагнічуйте бо інвестори втікають, а дехто заглянув в очко ***** й побачив там мир. Так що потрібно бути вдячними тій допомозі, без якої нам було б набагато тяжче, та якби не ППО відновлена раніше навколо Києва то руйнування були б набагато більшими. Хто вам що винен?
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13.03.2022 15:16 Відповісти
Згоден на 100%!
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13.03.2022 15:31 Відповісти
Як що напишеш:
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
Русский- идинахуй!
То я тобі поясню, хто винен, чому винен.
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13.03.2022 15:47 Відповісти
це ти мені пропонуєш написати шо путлєр ***** кадиров п*дорас зі своїми шавками, а кацапи свинособаки? слюшай, цим мене не проймеш, і хто винен я знаю, не намагайся мені щось розказувати тоді не попливеш чи підеш за рабсєянскім кораблем.
а винні в нинішній ситуації охлос, який радів в 19 році ****** на Параді замість справжнього параду ЗСУ.
якби був справжній Гетьман, то втрати були б на порядок меншими.
І крапка.
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13.03.2022 20:22 Відповісти
У тому що війна винен ***** й його раби-нелюді кацапи.
У тому що підготовка була не достатньою будемо розбиратися після війни.
Під час війни внутрішні розборки роблять або ворожі агенти або ідіоти.
Й ті й іньші їдуть за рюсскім короблем.
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15.03.2022 17:27 Відповісти
для просвітлення охлосу
https://defence-line.org/2022/03/paru-slov-o-zakrytom-nebe/comment-page-1/#comment-429668
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13.03.2022 20:28 Відповісти
Трамп вже відповів би, ракетними обстрєлами.
Як колись в Сирії.
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13.03.2022 15:17 Відповісти
трамп вже відповів, сказав шо ***** молодець.
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13.03.2022 20:24 Відповісти
Мої щирі співчуття родині воїна інформаційного фронту!
Слава людям справи,й гонору!
Героям Слава!
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13.03.2022 15:17 Відповісти
а Байден обещал если хоть один пострадает то ответка немедленно.или это треп?
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13.03.2022 15:18 Відповісти
Там по планам Третя Світова між Ізраелем і Іраном, Україна їм побоку, так що Байден скоріш за все накине санкцій і на тому все.
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13.03.2022 15:52 Відповісти
пацан сказал а потом еще раз сказал.правильно?
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13.03.2022 15:59 Відповісти
Заходу немає сенсу одразу всі санкції вводити прот Кацапії, бо важелів впливу не буде.
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13.03.2022 19:10 Відповісти
Вбивайте кацапів в будь якій частині світа!!
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13.03.2022 15:41 Відповісти
Интересно, что бы сделал Рейган за убийство американского журналиста ?
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13.03.2022 15:43 Відповісти
Як що Байден й це "проковтне" й крім озабоченості нічого не зробить то можно прямо казати Байден ганьбить Америку!
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13.03.2022 15:45 Відповісти
Вже сказали, що він звільнився ще у 2015
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13.03.2022 17:03 Відповісти
Хто сказав? Звідки інфа? Посилання є чи тупий фсбшний троль?
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13.03.2022 18:04 Відповісти
Вже бачив тут, на цензорі, чи скинути посилання?
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13.03.2022 18:17 Відповісти
Это те Мрази которые сидят на табуретке и все как один говорят мама забери меня . мы не стреляем мы на учениях... ****.. не верьте братья допрос .видео . и накуй в мешок... это не люди Биомусор Раши из параши..... У него тоже есть семья дети мама. Почему мы должны сохранять Мразь для ихней мамы ??? Тем более на нашей земле с автоматом......
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13.03.2022 16:22 Відповісти
Гарне питання до Зе Головнокомандуючего, міністра оборони Рєзнікова, керуючего операціями ЗСУ, багато питань. Чому немає концтабору для расійських полонених, по якій статті їх будуть садити в українські тюрми, на якій підставі їх взагалі Зе хоче відпускати назад в паРашу.
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13.03.2022 19:21 Відповісти
Интересное наблюдение.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
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13.03.2022 16:46 Відповісти
Що і треба було довести - Байден і США не хочуть конфронтації з Кацапами, бо Третя Світова повинна бути в іншому місці - між Ізраілем і Іраном, це вже інша справа. Тому і це журналіст не Ню Йорк Таймз, а просто журналіст, а може навіть і не журналіст, а може навіть і не американець, а якийсь турист який був протягом в Америці. Відмазка за відмазкою 🧐
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13.03.2022 19:17 Відповісти
 
 