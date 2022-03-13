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Через санкції Росія втратила доступ до 300 млрд доларів резервів, - Мінфін РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через санкції Росія втратила доступ до 300 млрд доларів резервів, - Мінфін РФ

Росія не може використовувати 300 млрд доларів резервів, що раніше належали їй. Через санації США, ЄС і союзників доступ до резервів втрачено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів РФ Антона Силуанова російському телебаченню.

"Це приблизно половина тих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько 640 млрд, близько 300 млрд резервів тепер перебувають у стані, коли ми не можемо їх використовувати", - сказав він.

За його словами, через заморожування резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов'язань, зокрема боргових.

Силуанов заявив, що частина золотовалютних резервів Росії розміщено в юанях, у зв'язку з чим Захід намагається домогтися від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.

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"І ми бачимо, який тиск чиниться з боку західних країн на Китай із тим, аби обмежити взаємну торгівлю з Китаєм. Безумовно, чиниться тиск, аби обмежити доступ до тих резервів, які розміщені у нас в юанях", - зазначив він.
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Топ коментарі
+5
На месте запада я бы ввел жесткий запрет для обоих стран (китай и рф) на доступ к производству процессоров и програмного обеспечения-это ослабит обоих "доброжелателей" на долгие годы
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13.03.2022 14:55
+3
А що там з SWIFT- бо мовчок! Повинні були відключити ще вчора (12.03)??? Чи передумали може ?
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13.03.2022 14:58
+3
Путину самое поскользнуться на банановой шкурке и выпасть с окна
Спасской башни под торжественный бой курантов.
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13.03.2022 15:47
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а ще 340 млрд. де гуляють?
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13.03.2022 14:54 Відповісти
читав уважно? в юанях та золоті
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13.03.2022 15:58 Відповісти
Золото - 150 млрд $, у китайських юканях - 90 млрд $, готівкою доларів - 40 $, готівкою євро - точно не знаю, приблизно ще мільярдів з 20. Ну, і всяка різна дрібнота.

Золото, - це фактично теж мертвий капітал. Швидко його не продаси.
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13.03.2022 16:01 Відповісти
Готівка у доларах 40 мільярдів, звісно, а не 40 $. )))
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13.03.2022 16:02 Відповісти
На месте запада я бы ввел жесткий запрет для обоих стран (китай и рф) на доступ к производству процессоров и програмного обеспечения-это ослабит обоих "доброжелателей" на долгие годы
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13.03.2022 14:55 Відповісти
покищо тільки демілітаризовані
як пустят на відбудову розгромленої цими уродами України тоді стануть денацифікованими))
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13.03.2022 14:58 Відповісти
А що там з SWIFT- бо мовчок! Повинні були відключити ще вчора (12.03)??? Чи передумали може ?
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13.03.2022 14:58 Відповісти
а чо SWIFT, swiftить та нечего, деньга йок... )))
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13.03.2022 15:02 Відповісти
в мацкалів робить Райфайзен Банк
Будуть через нього гроші ганяти.Чхали вони на свіфт
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13.03.2022 15:15 Відповісти
І це ще не заарештували ваші особисті заначки!

Далі буде ще цікавіше!
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13.03.2022 15:10 Відповісти
"На тебе сто миллионов. Слушай, возьми все. Я себе еще нарисую.""
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13.03.2022 15:14 Відповісти
Та хай там здохнуть у повному складі!!!
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13.03.2022 15:23 Відповісти
Путину самое поскользнуться на банановой шкурке и выпасть с окна
Спасской башни под торжественный бой курантов.
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13.03.2022 15:47 Відповісти
спецоперация запада по оптимизации финансов рф продолжается
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13.03.2022 16:36 Відповісти
 
 