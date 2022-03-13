Через санкції Росія втратила доступ до 300 млрд доларів резервів, - Мінфін РФ
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Росія не може використовувати 300 млрд доларів резервів, що раніше належали їй. Через санації США, ЄС і союзників доступ до резервів втрачено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів РФ Антона Силуанова російському телебаченню.
"Це приблизно половина тих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько 640 млрд, близько 300 млрд резервів тепер перебувають у стані, коли ми не можемо їх використовувати", - сказав він.
За його словами, через заморожування резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов'язань, зокрема боргових.
Силуанов заявив, що частина золотовалютних резервів Росії розміщено в юанях, у зв'язку з чим Захід намагається домогтися від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.
"І ми бачимо, який тиск чиниться з боку західних країн на Китай із тим, аби обмежити взаємну торгівлю з Китаєм. Безумовно, чиниться тиск, аби обмежити доступ до тих резервів, які розміщені у нас в юанях", - зазначив він.
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Золото, - це фактично теж мертвий капітал. Швидко його не продаси.
як пустят на відбудову розгромленої цими уродами України тоді стануть денацифікованими))
Будуть через нього гроші ганяти.Чхали вони на свіфт
Далі буде ще цікавіше!
Спасской башни под торжественный бой курантов.