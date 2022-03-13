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війна (56544) Мелітополь (737) мер (484) державна зрада (1075)

Так званій "в.о. мера" Мелітополя Данильченко оголошено підозру в держзраді, - Офіс Генпрокурора

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Так званій

Генеральна прокуратура повідомила про підозру ​​​​​​​у державній зраді депутатці Мелітопольської міської ради Галині Данильченко, яку російські окупанти призначили новим "мером" в тимчасово окупованому місті.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці Мелітопольської міської ради за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, депутатка Мелітопольської міської ради на шкоду державному суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності України та інформаційній безпеці, здійснила перехід на бік ворога в умовах воєнного стану.

На виконання отриманого від представників РФ завдання вона проголосила себе "виконувачкою обов’язків Мелітопольського міського голови" та активно здійснювала дії щодо організації та упорядкування окупаційної влади на території м. Мелітополь та Мелітопольського району.

Проголосивши про створення невизначеним законодавством України органу - "Комитет народных избранников", підозрювана закликала українців до його підтримання та припинення супротиву мешканців міста окупаційній владі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутатка від "Опоблоку" Данильченко у Мелітополі стала фейковим "мером" окупантів і закликала до "нової реальності". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Пока не начнём УНИЧТОЖАТЬ коллаборантов и предателей, ваши пидозры до жопы. "Санта-Барбару" со Штепой все прекрасно помнят
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13.03.2022 15:11
+18
Мабуть курва свідомо йде до страти...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:07
+15
Задуть пеной оставить в трусиках и распять.
Понимаю что гуманно, но мы же не звери.
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13.03.2022 15:09
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Мабуть курва свідомо йде до страти...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:07 Відповісти
вночі придушать
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13.03.2022 15:10 Відповісти
Тут їй не буде, як в Криму, і як в "ДНР".
Ігри закінчились!
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13.03.2022 15:07 Відповісти
Задуть пеной оставить в трусиках и распять.
Понимаю что гуманно, но мы же не звери.
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13.03.2022 15:09 Відповісти
А снасиловать?
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13.03.2022 15:12 Відповісти
Фууууу
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13.03.2022 15:14 Відповісти
Пока не начнём УНИЧТОЖАТЬ коллаборантов и предателей, ваши пидозры до жопы. "Санта-Барбару" со Штепой все прекрасно помнят
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13.03.2022 15:11 Відповісти
тобто рабиновичам щаз субсидии урежут?якый жах.
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13.03.2022 15:12 Відповісти
іпуча ватна гнида-
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13.03.2022 15:12 Відповісти
Чому ти досі не підписав прийнятий ВРУ закон про колаборантів?
Чому в Україні досі не заборонений московський пвтріархат?
Чому досі не заборонені ОПЗЖ та інші прорашистські гнидники?
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13.03.2022 15:12 Відповісти
В Херсоне несколько людей митинговали в поддержку оккупантов. Они держали красные флаги СССР.
Среди них депутат горсовета Игорь Семенчев, бывший заместитель мэра Херсона Сергей Черевко, пророссийский херсонский активист Кирилл Стремоусов, преподавательница Херсонской академии беспрерывного образования ТатьянаКузьмич, бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, Геннадий Бальбота.
Запомните эти рыла:
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13.03.2022 15:13 Відповісти
У них було 8 років на виїзд на роSSію. тепер їх чекає шибениця.
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13.03.2022 15:17 Відповісти
несколько рыго-****** -отсюда вопрос почему эта партия до сих пор существует?
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13.03.2022 15:31 Відповісти
Зберіг фото, рила не забуду
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13.03.2022 15:34 Відповісти
Цікаво, на що вона сподівається і скільки їй заплатили? В яку сумму воно оцінює своє нікчемне життя?
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13.03.2022 15:14 Відповісти
і треба було старій ************ на пенсії таких потрясінь?
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13.03.2022 15:22 Відповісти
То что ей обьявили подозрение в госизмене-правильное…и она должна понести наказание…Но если посмотреть на эту фотографию ,то меня не удивляет ,что рашисты именно ее выбрали в «мэры»..Разве она «мэр»…,запуганная женщина в пожилом возрасте ,которой легко поставить дуло пистолета к виску ,запугать и она будет делать все ,что ей навязывают и от неё требуют захватчики..Определённо на суде она так и скажет…»согласилась под давлением..
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13.03.2022 15:27 Відповісти
Ага-ага. Особливо враховуючи її брата в керівній ланці поліції ОРДЛО.
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13.03.2022 15:38 Відповісти
слуги ригАналів СВАІХ не чіпають...НІЧОГО їй НЕ БУДЕ!
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13.03.2022 16:25 Відповісти
Тому й існують закони воєнного часу, які один страх перед смертю (який є природним для людини) урівноважують іншим страхом смерті (та ще й ганебної).
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13.03.2022 22:22 Відповісти
Утилизировать эту суку и Ко по законам военного времени.
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13.03.2022 15:44 Відповісти
вєнєдіктава її не засудить ....слуги ригАналів СВАІХ не чіпають...
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13.03.2022 16:24 Відповісти
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13.03.2022 16:06 Відповісти
У украинцев есть хороший шанс прижать всю рашколюбскую 3,14здоту, которая сейчас вскрывается, как консервы.
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13.03.2022 16:17 Відповісти
Є факт державної зради...Є факт співпраці з терористами... Яка "ПІДОЗРА"? В прокуратурі ДЕБІЛИ сидять ч СВОЛОТА???? ЧОМУ ДОСІ НЕ ЗАБОРОНЕНА банда опзж? ВІЙНА йде!!!!
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13.03.2022 16:22 Відповісти
Розстріл на місці
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13.03.2022 18:15 Відповісти
Повторяет славу нели штепы? Ну-ну.
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13.03.2022 16:40 Відповісти
В тому й проблема, що ця публіка сподівається, що нічого гіршого, ніж у Штепи, з ними не станеться. І від подібних ілюзій треба якнайшвидше лікувати.
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13.03.2022 22:18 Відповісти
Цікаву куди будуть тікати всі ці Данильченко Киви коли параша розвалиться?
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13.03.2022 16:54 Відповісти
Перспектива ПОТОМ получить 15 лет не очень воспринимается как что-то конкретное (ведь в течение такого длительного времени многое может произойти). В отличие от того, что ты скорее всего (процентов так на 90) не доживешь до июня (и это очень оптимистический вариант).
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13.03.2022 22:15 Відповісти
 
 