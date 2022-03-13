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У Сербії проурядове видання поширює фейки про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сербії проурядове видання поширює фейки про

Одне з найпопулярніших видань Сербії, таблоїд "Вечерње новости", яке є гранично лояльним до правлячої партії та просуває партійну лінію, веде антиукраїнську пропаганду із поширенням найбрудніших російських фейків щодо подій під час війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" за підсумками аналізу публікацій видання, передає Цензор.НЕТ.

До прикладу, у недільному номері "Вечерње новости" розповідають про проблеми у Маріуполі і стверджують, що "українські неонацисти" розстрілами змушують людей лишатися у місті.

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"Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридором, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, бо неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві.

У попередньому номері видання зробило головним матеріалом російський фейк про розробку в Україні вірусу, що вражатиме росіян за етнічною ознакою.

Іноді видання подає також матеріали від ЗСУ, але "своєрідним" чином. Зокрема,  "Вечерње новости" опублікували фото знищення колони російських танків, які потрапили у засідку та були розбиті ЗСУ, але подали його сербським читачам у матеріалі за назвою "Армія ДНР знищує ворога" та з відповідним змістом.

Видання раніше було державним медіа, зараз належить до медіахолдингу, який контролює проурядовий та гранично лояльний до партії влади бізнесмен Бобан Ражич.

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Топ коментарі
+22
Сербы это евромоскали, смерть сербам!
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13.03.2022 15:08
+20
Сербы, следуйте за русским военным кораблем
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13.03.2022 15:08
+16
Москаляку на гіляку - серба на вербу!
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13.03.2022 15:11
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а чего наш посол молчит
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13.03.2022 15:08 Відповісти
Сербы это евромоскали, смерть сербам!
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13.03.2022 15:08 Відповісти
Ваша правда. Про що говорить їх прапор, дуже схожий на прапор кацапстану.
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13.03.2022 15:23 Відповісти
Сербам тоже надо заблочить все соцсети и ютуб
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13.03.2022 15:52 Відповісти
Сербы, следуйте за русским военным кораблем
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13.03.2022 15:08 Відповісти
Сербія -країна номер 2 до повного знищення -після ********! Забули-суки що сотворили з Югославією!
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13.03.2022 15:08 Відповісти
Сєрбушкі-братушкі ще тє говнарі. Не дарма їх йіпошили у дев'яностих.
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13.03.2022 15:09 Відповісти
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13.03.2022 15:11 Відповісти
Москаляку на гіляку - серба на вербу!
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13.03.2022 15:11 Відповісти
Гірше сербів лише мацкалі
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13.03.2022 15:12 Відповісти
это те, которых Германия педалирует для вступления побыстрее в ЕС? ну-ну...
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13.03.2022 15:12 Відповісти
в суд бы их... И за моральный урон...
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13.03.2022 15:14 Відповісти
Справедливості заради-таких русько-орієнтованих гівнюків у самій Європі вистачає : це і серби і ******* і земан і ле пенша та інша наволочь!
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13.03.2022 15:15 Відповісти
Намагаються такими провокаційними інформаційними фейками заручитись підтримкою деяких сербів які б згодились воювати найманцями на стороні раші. Це не новина вже, що у Сербії є симпатики путлєра в невеликій кількості. Такі вже воювали у 2015 році на стороні днр лнр найманцями.
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13.03.2022 15:16 Відповісти
Щось здається що знов почнеться війна між Сербією та Хорватієй
Прибацані серби візьмуть приклад зі старшого брата Фуйла
та нападуть вкотре на хорватів..
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13.03.2022 15:19 Відповісти
Хорватія в НАТО.
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13.03.2022 15:41 Відповісти
Сербия - балканская версия империи, удивляться не чему.
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13.03.2022 15:23 Відповісти
ZZербів загнали в саму дірку самого темного дна Європи і ті тремтять від жаху, що роZZія ось-ось розвалиться. Що тоді робити? От і шлють месседжі, щоб набирати "добровольців" для роZZійсько-наZZистської м'ясорубки.
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13.03.2022 15:28 Відповісти
После разгрома ********* переобуются в прыжке.
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13.03.2022 15:30 Відповісти
Греция-вроде и европейская страна. Но!! Есть тв канал *OPEN-tv* по моему он спонсируется или это его канал иваном савидисом. росийский олигарх. которого не коснулись никакие санкции Так там каждый вечер выступает греческий журналюга фанасис авгеринос. аккредитованный в москве. Всю грязь и пропаганду вываливает на нас. Вчера рассказывал о *зверствах нациков* в Мариуполе. что стреляют в спину беженцам. Короче. мрак! Я уже несколько раз звонила им. Ответ один- *у нас демократия. и мы выслушиваем обе стороны*.Короче. отсюда сделать с ними ничего нельзя. А ведь это слушают греки и начинают менять свое мнение. Короче.SOS!! Как их остановить?
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13.03.2022 15:37 Відповісти
Хто найголосніше кричить тримайте злодія!?
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13.03.2022 15:42 Відповісти
ТВАРИ, подстилки российские. А МИД Германии объявил, что очень хочет видеть Сербию в ЕС. А нас не очень хочет. Вот так *****.
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13.03.2022 15:42 Відповісти
 
 