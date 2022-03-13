У Сербії проурядове видання поширює фейки про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"

Одне з найпопулярніших видань Сербії, таблоїд "Вечерње новости", яке є гранично лояльним до правлячої партії та просуває партійну лінію, веде антиукраїнську пропаганду із поширенням найбрудніших російських фейків щодо подій під час війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" за підсумками аналізу публікацій видання, передає Цензор.НЕТ.

До прикладу, у недільному номері "Вечерње новости" розповідають про проблеми у Маріуполі і стверджують, що "українські неонацисти" розстрілами змушують людей лишатися у місті.

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"Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридором, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, бо неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві.

У попередньому номері видання зробило головним матеріалом російський фейк про розробку в Україні вірусу, що вражатиме росіян за етнічною ознакою.

Іноді видання подає також матеріали від ЗСУ, але "своєрідним" чином. Зокрема, "Вечерње новости" опублікували фото знищення колони російських танків, які потрапили у засідку та були розбиті ЗСУ, але подали його сербським читачам у матеріалі за назвою "Армія ДНР знищує ворога" та з відповідним змістом.

Видання раніше було державним медіа, зараз належить до медіахолдингу, який контролює проурядовий та гранично лояльний до партії влади бізнесмен Бобан Ражич.

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