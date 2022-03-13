У Сербії проурядове видання поширює фейки про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Одне з найпопулярніших видань Сербії, таблоїд "Вечерње новости", яке є гранично лояльним до правлячої партії та просуває партійну лінію, веде антиукраїнську пропаганду із поширенням найбрудніших російських фейків щодо подій під час війни в Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" за підсумками аналізу публікацій видання, передає Цензор.НЕТ.
До прикладу, у недільному номері "Вечерње новости" розповідають про проблеми у Маріуполі і стверджують, що "українські неонацисти" розстрілами змушують людей лишатися у місті.
"Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридором, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, бо неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві.
У попередньому номері видання зробило головним матеріалом російський фейк про розробку в Україні вірусу, що вражатиме росіян за етнічною ознакою.
Іноді видання подає також матеріали від ЗСУ, але "своєрідним" чином. Зокрема, "Вечерње новости" опублікували фото знищення колони російських танків, які потрапили у засідку та були розбиті ЗСУ, але подали його сербським читачам у матеріалі за назвою "Армія ДНР знищує ворога" та з відповідним змістом.
Видання раніше було державним медіа, зараз належить до медіахолдингу, який контролює проурядовий та гранично лояльний до партії влади бізнесмен Бобан Ражич.
Будь ласка, зачекайте...
Прибацані серби візьмуть приклад зі старшого брата Фуйла
та нападуть вкотре на хорватів..