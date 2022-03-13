"Де загиблі вороги?": в Міноборони пояснили, чому вже кілька днів втрати окупантів не перетинають позначку в понад 12 тис.
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Вже кілька днів у офіційних даних Генштабу ЗСУ щодо втрат ворога в особовому складі зазначається "понад 12 тисяч осіб".
Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Де загиблі вороги? Чому за офіційними даними вже декілька днів не змінюється цифра "більше 12 тисяч"? Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога - далеко не першочергова справа на місці подій", - зауважує Маляр.
Крім того, за її словами, щодня ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.
"Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у доукомплектуванні особового складу. Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить с калькулятором, якщо говорити дуже спрощено", - пояснює вона.
Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці.
Будь ласка, зачекайте...
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Слава нації
Смерть москалям
а висновки робіть ви:
Плюс к тому, просто интересно, насколько мощно действует излюбленный принцип совка и каZZапстана, известный под названием «отложенные потери». Суть его сводится к тому, кто будет вести объективный, поголовный подсчет потерь. Если это делается в местах приема трупов, это - одно дело, а если его ведут командиры подразделений - другое. Ведь если статистика включается по первому варианту, то уже погибшие, закопанные или сожженные в крематориях и скотомогильниках военные рф просто не дойдут до этих пунктов и не войдут в отчетность.
Ну а самим военным тоже нет смысла показывать разгром своих подразделений и соединений, потому что на них повесят всех собак и сделают крайними. Отсюда следует, что те трупы, которые не были эвакуированы с поля боя, просто уходят в графу «пропал без вести». Именно их мы видим на наших видео. Причем, во многих случаях даже нашим трудно посчитать эти самые безвозвратные потери. Ведь все же видели, что остается от вражеских танков, БМП и БТР, а там очень трудно понять, сколько пассажиров было в этом транспортном средстве.
Ну а если там сдетонировал БК, то для определения численности организмов, которые там были до взрыва, надо привлекать колдунов, херомантов и прочих экстрасексов. То же самое касается и случаев, когда на поле боя обнаруживается «руZZкое Лего» или конструктор из набора конечностей и других, часто - совсем непонятных запчастей. Скольким пассажирам, заблудившимся на учениях, принадлежит этот суповый набор, тоже трудно понять. В любом случае, эти потери уж точно пойдут у россиян «пропавший без вести» и не попадут ни в убитые, ни в раненные, ни в пленные. Кстати, было бы интересно заглянуть в роZZийскую статистику именно по части пленных, он ее вообще ведут или нет?
И вот на фоне этих методологических проблем наши военные пошли довольно необычным путем, они просто перестали считать уничтоженную живую силу противника. В самом деле, зачем ее считать? Вместо этого, надо ее уничтожать и чем больше, тем лучше. Нам неизвестно, как надолго этот счет приостановлен, но я бы его не возобновлял принципиально и до самой победы эту графу оставил неизменной: «Более 12 тыс», а насколько «более» - пускай знает чернозем. Если партнерам интересно считать так, как они это считают - пускай они этим занимаются, а нам - плевать.
И в этом смысле принят очень правильный закон, который нормативно урегулировал право любого гражданина Украины уничтожать российских оккупантов любыми средствами и в любом количестве. В этом же ключе вчера прозвучало и обращение командующего Силами Специальных Операций ВСУ к свои подразделениям о том, чтобы те перешли к тотальному и сплошному уничтожению противника, без «звонков маме».
Но по большому счету, украинцы уже не нуждаются ни в таком законе, ни в обращениях и уничтожают эту заразу при первой возможности. Уже произошел необратимый сдвиг, когда к этой дряни относятся как к сорнякам или бешеным животным, которых надо прополоть или отстрелять как можно быстрее и думаю, что многие даже личный счет не ведут тому, сколько каZZапетов задвухсотил собственной рукой.
Именно переход этого водораздела гарантирует отношение к этому племени. Теперь с кем бы они ни закусились, мы будем на стороне их противника и будем помогать ему люто и непосредственно. Они получили себе экзистенциального врага, который умнее, сильнее и уж куда более умелый, чем они. Такого врага себе никто не хотел бы получить, а каZZапеты - получили. Они еще не поняли всей глубины произошедшего, но это - их проблемы ибо все еще впереди.
anti-colorados
1. Вони роздуплились і після першої підбитої машини решта робить ноги;
2. Згорають нафіз з технікою, що тяжко зрозуміти скільки там було.
Десь так.
та оно наверное и правильно......
чекають, коли оцінки західних аналітиків (від слова анал) співпадуть з нашими
і хто сказав, що 16 або й 20 кілобандеролів на рашу менше ніж об"явлених декілька дніа тому 12 кілобандеролів)
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
13 бтг знищено
18 бтг стратили боєздатність тобто від 50% знищено
россійська бтг 600-800 чоловік?
Тобто в середньому 700
13*700+18*700*0.5 = 15400 це по мінімуму
Бо в усіх інших бтг теж є знищені
Якщо чвк як тут кажуть отремо 3419
То вже 18819
Відсутність потрібної кількості бойових літаків і засобів ППО ускладнює положення на фронтах. Тому командування зосереджене на плануванні і виконанні ефективних дій для нанесення масимальних результатів.
Если танчики и самолётики ещё можно посчитать, то такое количество орков нереально.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.