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армія РФ (13497) війна (56544) Генштаб ЗС (4520) втрати (3823) Маляр Ганна (518)

"Де загиблі вороги?": в Міноборони пояснили, чому вже кілька днів втрати окупантів не перетинають позначку в понад 12 тис.

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вже кілька днів у офіційних даних Генштабу ЗСУ щодо втрат ворога в особовому складі зазначається "понад 12 тисяч осіб".

Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Де загиблі вороги? Чому за офіційними даними вже декілька днів не змінюється цифра "більше 12 тисяч"? Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога - далеко не першочергова справа на місці подій", - зауважує Маляр.

Крім того, за її словами, щодня ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.

"Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у доукомплектуванні особового складу. Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить с калькулятором, якщо говорити дуже спрощено", - пояснює вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 374 танки, 1226 броньованих машин, 74 літаки, 86 гелікоптерів

Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
артилерія накрила, як порахувати, літаки відпрацювали по ворожій колоні, як рахувати, решта так само то ж не завжди є можливість підійти порахувати, да й до дупи ці розрахунки, більше 12 тис, от все що більше ніж 12 тис все підходить.
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13.03.2022 15:10
+40
Чем больше кацапов завалим тем лучше !
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13.03.2022 15:09
+34
За последние несколько дней возникли какие-то разночтения в количестве потерь живой силы противника. По данным наших военных, их получалось вдвое больше того, что насчитал Пентагон. В общем, для пояснения этих расхождений надо было бы посмотреть на методику подсчета и наверное, все уперлось бы в то, что американские военные берут свои данные из разведданных, получаемых от агентуры или других источников в министерстве обороны рф. Если так, то все становится на место, поскольку минобороны в принципе не станет считать потери росгвардии, МВД и прочих кадыровцев. Зачем им портить собственную, и без того - безрадостную статистику?
Плюс к тому, просто интересно, насколько мощно действует излюбленный принцип совка и каZZапстана, известный под названием «отложенные потери». Суть его сводится к тому, кто будет вести объективный, поголовный подсчет потерь. Если это делается в местах приема трупов, это - одно дело, а если его ведут командиры подразделений - другое. Ведь если статистика включается по первому варианту, то уже погибшие, закопанные или сожженные в крематориях и скотомогильниках военные рф просто не дойдут до этих пунктов и не войдут в отчетность.
Ну а самим военным тоже нет смысла показывать разгром своих подразделений и соединений, потому что на них повесят всех собак и сделают крайними. Отсюда следует, что те трупы, которые не были эвакуированы с поля боя, просто уходят в графу «пропал без вести». Именно их мы видим на наших видео. Причем, во многих случаях даже нашим трудно посчитать эти самые безвозвратные потери. Ведь все же видели, что остается от вражеских танков, БМП и БТР, а там очень трудно понять, сколько пассажиров было в этом транспортном средстве.
Ну а если там сдетонировал БК, то для определения численности организмов, которые там были до взрыва, надо привлекать колдунов, херомантов и прочих экстрасексов. То же самое касается и случаев, когда на поле боя обнаруживается «руZZкое Лего» или конструктор из набора конечностей и других, часто - совсем непонятных запчастей. Скольким пассажирам, заблудившимся на учениях, принадлежит этот суповый набор, тоже трудно понять. В любом случае, эти потери уж точно пойдут у россиян «пропавший без вести» и не попадут ни в убитые, ни в раненные, ни в пленные. Кстати, было бы интересно заглянуть в роZZийскую статистику именно по части пленных, он ее вообще ведут или нет?
И вот на фоне этих методологических проблем наши военные пошли довольно необычным путем, они просто перестали считать уничтоженную живую силу противника. В самом деле, зачем ее считать? Вместо этого, надо ее уничтожать и чем больше, тем лучше. Нам неизвестно, как надолго этот счет приостановлен, но я бы его не возобновлял принципиально и до самой победы эту графу оставил неизменной: «Более 12 тыс», а насколько «более» - пускай знает чернозем. Если партнерам интересно считать так, как они это считают - пускай они этим занимаются, а нам - плевать.
И в этом смысле принят очень правильный закон, который нормативно урегулировал право любого гражданина Украины уничтожать российских оккупантов любыми средствами и в любом количестве. В этом же ключе вчера прозвучало и обращение командующего Силами Специальных Операций ВСУ к свои подразделениям о том, чтобы те перешли к тотальному и сплошному уничтожению противника, без «звонков маме».


Но по большому счету, украинцы уже не нуждаются ни в таком законе, ни в обращениях и уничтожают эту заразу при первой возможности. Уже произошел необратимый сдвиг, когда к этой дряни относятся как к сорнякам или бешеным животным, которых надо прополоть или отстрелять как можно быстрее и думаю, что многие даже личный счет не ведут тому, сколько каZZапетов задвухсотил собственной рукой.
Именно переход этого водораздела гарантирует отношение к этому племени. Теперь с кем бы они ни закусились, мы будем на стороне их противника и будем помогать ему люто и непосредственно. Они получили себе экзистенциального врага, который умнее, сильнее и уж куда более умелый, чем они. Такого врага себе никто не хотел бы получить, а каZZапеты - получили. Они еще не поняли всей глубины произошедшего, но это - их проблемы ибо все еще впереди.
anti-colorados
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13.03.2022 15:12
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артилерія накрила, як порахувати, літаки відпрацювали по ворожій колоні, як рахувати, решта так само то ж не завжди є можливість підійти порахувати, да й до дупи ці розрахунки, більше 12 тис, от все що більше ніж 12 тис все підходить.
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13.03.2022 15:10 Відповісти
езжай и посчитай, калькулятор дать?
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13.03.2022 15:24 Відповісти
<********
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13.03.2022 15:32 Відповісти
да как толь ко США заявило мол убито россиян всего то2 -4 тысячи сразу инфа МО Украины насчет количества убитых рашистов-- встала раком на 12 тысяч.. это политика или что вообще такое...???? мне лично все мнения США Британии которые с утра разгоняют скуку словно поставили ставки в тотализаторе мол рашисты собираются обойти Николаев и пойти на Одессы дебилы даже карту лень посмотреть нельзя обойти Одессу и пойти на Одессу крюком выйдет более 500 км а по прямой 132 км..... конченные кретины в НАТО и кое где еще... и да я скорее поверю в вариант ПУТИН НАПАДАЕТ НА ПОЛЬШУ по 2 причинах Польша у него 2 ненависть по силе а 2 причина Польша это ХАБ поставок вооружения в Украину. С точки зрения тактики и стратегии самое оно и да Путину выгодно столкновение с НАТО ему нужна дымовая завеса он еще до вторжения озвучивал никто не придал значения мол смотрите говаривал он Украина становиться членом НАТО получает оружие поддержку блока НАТО и отбирает у нас Крым и что нам всей России воевать со всем НАТО думаю ему нужен конфликт стычка на 1-3 суток создать картинку для Раша ТВ для занавеса Раша и своего быдло скотобазы мол потом пояснить понимаете мы побеждали но тут вмешалось НАТО вот мы и оставили Украину всю ДНР ЛНР и Крым даже....санкции он и не будет осуждать рабы будут молча молчать а несогласных ждут концлагеря и расстрелы но за занавесом
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13.03.2022 15:58 Відповісти
цифра в 12 тыс потерь, скорее всего с потолка, элемент военной контрпропаганды. Насколько помнится никто и не говорил что это 12 тыс именно погибших. Потери то считают не только по погибшим, но и раненными, пленными. Ну пусть путен и нападет на польшу, мало ему не покажется. И так армия его кончается, вон всякий сброд типа сирийцев подтягивает. А уж со всей натой воевать, сделает им царский подарок, у них появится наконец возможность вломить ему как следует. К заветной кнопочке его не подпустят свои же, пожить красиво и сытно еще хотят, да под солнцем и синем небом, а не в каком то сыром уральском бункере. Тут царек то и обнаружит себя голым.
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13.03.2022 16:48 Відповісти
Это тушки охлаждённые или замороженные?
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13.03.2022 16:18 Відповісти
відморожені, такими були ще у московії
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13.03.2022 16:50 Відповісти
Ще ті, кого розстрілюють під час втечі, поранені, яких добивають свої ж, ті, хто вмирає в госпіталях...
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13.03.2022 16:27 Відповісти
Да і у позиційній війні неможливо порахувати, ти не бачиш наслідків своїх дій, то можливо тільки в наступі, коли заходиш на територію де був ворог або через розвідданні, але це може бути деза, тому не враховують, просто для внутрішнього використання.
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13.03.2022 16:43 Відповісти
Чем больше кацапов завалим тем лучше !
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13.03.2022 15:09 Відповісти
Ще не всі сміттєві пакети заповнено
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:09 Відповісти
да ладно, не переймайтеся, всі чудово розуміють, бо 15 тис. то теж більше ніж 12 тис, і 20 тис і 25 і 125 все це вкладається в "втрати ворога більше ніж 12 000". З математичної точки зори все вірно.
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13.03.2022 15:09 Відповісти
Просто тупо з математичної точки зору я взяв і порахував по зведенням ГШ ЗСУ,
а висновки робіть ви:

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13.03.2022 15:44 Відповісти
запарились тих здохлих орків рахувати-
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13.03.2022 15:09 Відповісти
Чим більше дохлих кацапів- тим краше!!! А цифри, то таке!
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13.03.2022 15:09 Відповісти
валяйся в спаме
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13.03.2022 15:11 Відповісти
За последние несколько дней возникли какие-то разночтения в количестве потерь живой силы противника. По данным наших военных, их получалось вдвое больше того, что насчитал Пентагон. В общем, для пояснения этих расхождений надо было бы посмотреть на методику подсчета и наверное, все уперлось бы в то, что американские военные берут свои данные из разведданных, получаемых от агентуры или других источников в министерстве обороны рф. Если так, то все становится на место, поскольку минобороны в принципе не станет считать потери росгвардии, МВД и прочих кадыровцев. Зачем им портить собственную, и без того - безрадостную статистику?
Плюс к тому, просто интересно, насколько мощно действует излюбленный принцип совка и каZZапстана, известный под названием «отложенные потери». Суть его сводится к тому, кто будет вести объективный, поголовный подсчет потерь. Если это делается в местах приема трупов, это - одно дело, а если его ведут командиры подразделений - другое. Ведь если статистика включается по первому варианту, то уже погибшие, закопанные или сожженные в крематориях и скотомогильниках военные рф просто не дойдут до этих пунктов и не войдут в отчетность.
Ну а самим военным тоже нет смысла показывать разгром своих подразделений и соединений, потому что на них повесят всех собак и сделают крайними. Отсюда следует, что те трупы, которые не были эвакуированы с поля боя, просто уходят в графу «пропал без вести». Именно их мы видим на наших видео. Причем, во многих случаях даже нашим трудно посчитать эти самые безвозвратные потери. Ведь все же видели, что остается от вражеских танков, БМП и БТР, а там очень трудно понять, сколько пассажиров было в этом транспортном средстве.
Ну а если там сдетонировал БК, то для определения численности организмов, которые там были до взрыва, надо привлекать колдунов, херомантов и прочих экстрасексов. То же самое касается и случаев, когда на поле боя обнаруживается «руZZкое Лего» или конструктор из набора конечностей и других, часто - совсем непонятных запчастей. Скольким пассажирам, заблудившимся на учениях, принадлежит этот суповый набор, тоже трудно понять. В любом случае, эти потери уж точно пойдут у россиян «пропавший без вести» и не попадут ни в убитые, ни в раненные, ни в пленные. Кстати, было бы интересно заглянуть в роZZийскую статистику именно по части пленных, он ее вообще ведут или нет?
И вот на фоне этих методологических проблем наши военные пошли довольно необычным путем, они просто перестали считать уничтоженную живую силу противника. В самом деле, зачем ее считать? Вместо этого, надо ее уничтожать и чем больше, тем лучше. Нам неизвестно, как надолго этот счет приостановлен, но я бы его не возобновлял принципиально и до самой победы эту графу оставил неизменной: «Более 12 тыс», а насколько «более» - пускай знает чернозем. Если партнерам интересно считать так, как они это считают - пускай они этим занимаются, а нам - плевать.
И в этом смысле принят очень правильный закон, который нормативно урегулировал право любого гражданина Украины уничтожать российских оккупантов любыми средствами и в любом количестве. В этом же ключе вчера прозвучало и обращение командующего Силами Специальных Операций ВСУ к свои подразделениям о том, чтобы те перешли к тотальному и сплошному уничтожению противника, без «звонков маме».


Но по большому счету, украинцы уже не нуждаются ни в таком законе, ни в обращениях и уничтожают эту заразу при первой возможности. Уже произошел необратимый сдвиг, когда к этой дряни относятся как к сорнякам или бешеным животным, которых надо прополоть или отстрелять как можно быстрее и думаю, что многие даже личный счет не ведут тому, сколько каZZапетов задвухсотил собственной рукой.
Именно переход этого водораздела гарантирует отношение к этому племени. Теперь с кем бы они ни закусились, мы будем на стороне их противника и будем помогать ему люто и непосредственно. Они получили себе экзистенциального врага, который умнее, сильнее и уж куда более умелый, чем они. Такого врага себе никто не хотел бы получить, а каZZапеты - получили. Они еще не поняли всей глубины произошедшего, но это - их проблемы ибо все еще впереди.
anti-colorados
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13.03.2022 15:12 Відповісти
добре пан випросився, то пан їде і рахує а потім нам доповідє, обіцяємо що віритемо тільки пану.
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13.03.2022 15:13 Відповісти
Так а как их посчитаешь, когда экипаж танка асвабадителей помещается в поллитровую баночку.
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13.03.2022 15:12 Відповісти
поллітровими баночками?
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13.03.2022 15:14 Відповісти
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13.03.2022 15:17 Відповісти
А що там Маріуполь, Херсон та інше місти/села? Чи може також не першочергове?
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13.03.2022 15:13 Відповісти
Так эта с..ка Анна Маляр вчера вечером по ТВ все обьяснила, мол "Вы знаете что юг Укаины всегда был лояльный, вот их легко и окуппировали". Так то, то есть мы б..ть сами виноваты, а не то что они все силы ВСУ кинули на защиту своик срак в Киеве. Уже и военные в Мариуполе возмущаются, что джевелины где-то.... но не у них.
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13.03.2022 15:23 Відповісти
кацапа,українською не "бистрий",а швидкий".когда вас уже в том ольгино язікам обучат?
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13.03.2022 15:47 Відповісти
"Низький моральний дух російських підрозділів також став фактором. А українцям з їхнім гострим розумом не завадили б кілька символічних перемог: завжди треба думати про широкий спектр цілей - «чортів міст» через Керченську протоку або щось на зразок рейду полковника Дуліттла", - зауважує генерал.
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13.03.2022 15:13 Відповісти
Я так понимаю техника сама ехала, без экипажей и личного состава?
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13.03.2022 15:29 Відповісти
Кількість загиблих кацапів повільно збілбшується тому що:
1. Вони роздуплились і після першої підбитої машини решта робить ноги;
2. Згорають нафіз з технікою, що тяжко зрозуміти скільки там було.
Десь так.
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13.03.2022 15:14 Відповісти
ну ми не знаємо скільки заграотради перестріляли кацапів, не знаємо скільки їх тяжко ранених постріляли, не знаємо скільки їх в шпиталях подохне медицина то у них не торт а відношення до своїх же взагалі як до скотів, вони ж не дурно як до полону попадають хочуть тут залишитися.
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13.03.2022 15:17 Відповісти
А ще їм тяжко вилазити з техніки що палає, тому що вся техніка всередині забита намарадереними унітазами та зомбоящиками ) Що цікаво, видно що у них цінується більш за все - унітази та телевізори.
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13.03.2022 16:54 Відповісти
Так и должно быть. При наступлении мы их утилизировали пачками,а когда они остановились,то их потери уменьшились.
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13.03.2022 15:15 Відповісти
Точніше так - ті втрати орків, котрі можемо порахувати, зменшилися.
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13.03.2022 15:21 Відповісти
Які ж ми стали кровожерлеві... Учора десь бачив інсайд з рашки, десь 11200вояк, та 3600 інших(вагнерівці та інша сволота)
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13.03.2022 15:15 Відповісти
ми не кровожерливі ми послідовні, чим більше здохне їх тим більше залишиться нас, перепрошую але не ми це розпочали, там нам це закінчувати.
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13.03.2022 15:18 Відповісти
короче я понял....., русских свиней уже никто не считает......
та оно наверное и правильно......
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13.03.2022 15:16 Відповісти
А якщо на вагу здавати ті добрива? ))) Тим паче там деякі перетворюються на пазли, котрі зібрати до купи майже неможливо.
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13.03.2022 15:35 Відповісти
По інерції рахували як людей, потім зрозуміли що то сволоти і перестали рахувати ...
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13.03.2022 16:56 Відповісти
А на хрена их считать, когда их закапывают как собак.
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13.03.2022 17:00 Відповісти
замахалися рахувати, я так думаю
чекають, коли оцінки західних аналітиків (від слова анал) співпадуть з нашими

і хто сказав, що 16 або й 20 кілобандеролів на рашу менше ніж об"явлених декілька дніа тому 12 кілобандеролів)
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13.03.2022 15:17 Відповісти
м огу еще добавить ,что потерь коллаборантов из Луг-гандонии никто не считает-а там они колоссальные
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13.03.2022 15:18 Відповісти
Російський наступ захлинувся, росіяни здебільшого не просуваються і стоять на місці, тому і не потрапаляють в оточення, не горять у колонах і відповідно несуть менших втрат.
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13.03.2022 15:18 Відповісти
А як підрахувати попіл у БМП (братська могила піхоти), як вивчати у МТЛБ, БТР, КУНГах. На вагу ? Налітри у пакетах?
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13.03.2022 15:19 Відповісти
Пора считать не трупы, а освобождённые города.
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13.03.2022 15:23 Відповісти
Одне наразі відомо точно - втрати кацапів все ще недостатні, буде більше.
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13.03.2022 15:25 Відповісти
Воскресенье 13.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 11619 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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13.03.2022 15:25 Відповісти
и это без учета домбасской ваты из т.н. "корпусов"
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13.03.2022 16:43 Відповісти
"Прошу всех! взглянуть на небо! Снизу звездочки кажутся маленькие-маленькие. Но стоит только нам взять телескоп и посмотреть вооружённым глазом!.. как мы уже видим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки… Лучше всего, конечно, пять звёздочек!"
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13.03.2022 15:26 Відповісти
Неважливо скільки саме, головне щоб кількість дохної русні невпинно збільшувалася. Підрахунок зробимо після перемоги, зараз у ЗСУ є купа більш нагальних справ.
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13.03.2022 15:28 Відповісти
А как их посчитать? неизвестно сколько свои же их сожгли и добили, сколько свои же расстреливают и сколько убили не ВСУ, а люди с оружием. я думаю там очень приличная цифра уже. раза в 3 не меньше.
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13.03.2022 15:31 Відповісти
А може краще те м'ясо центнерами рахувати? Тим паче там деякі перетворюються на пазли, котрі зібрати до купи майже неможливо.
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13.03.2022 15:35 Відповісти
На вчора офіційно
13 бтг знищено
18 бтг стратили боєздатність тобто від 50% знищено

россійська бтг 600-800 чоловік?

Тобто в середньому 700

13*700+18*700*0.5 = 15400 це по мінімуму

Бо в усіх інших бтг теж є знищені

Якщо чвк як тут кажуть отремо 3419

То вже 18819
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13.03.2022 15:38 Відповісти
Речниця... Ну що тут дивного Що написали то і каже.
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13.03.2022 15:47 Відповісти
Хлопці, ситуація важка. Зараз не до підрахунків і переможних реляцій. Війська напружують всі сили, щоб домогтися суттевого перелому.
Відсутність потрібної кількості бойових літаків і засобів ППО ускладнює положення на фронтах. Тому командування зосереджене на плануванні і виконанні ефективних дій для нанесення масимальних результатів.
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13.03.2022 15:52 Відповісти
Да пох на цифры, кацапам посрать сколько их убито, нам тем более! Собаки все съедят в любом случае. И да, к сожалению, кацапы перестали забрасывать десант на голое поле окружённого украинцами, так что количество умиротворенных кацапов пошло на убыль.
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13.03.2022 16:28 Відповісти
А хто кричить що йому мало мертвих кацап!в, нехай бере автомат виходить на "нуль" i добаве!
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13.03.2022 16:29 Відповісти
Никто их точно не считает, берут приблизительные цифры.
Если танчики и самолётики ещё можно посчитать, то такое количество орков нереально.
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13.03.2022 16:29 Відповісти
А як до цего рахували?
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13.03.2022 16:58 Відповісти
Здесь арифметика простая, чем меньше их становится, тем больше их подохло. Всё коротко и ясно, не так ли?
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13.03.2022 17:08 Відповісти
Воскресенье 13.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 11619 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
показати весь коментар
14.03.2022 00:30 Відповісти
 
 