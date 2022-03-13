"Де загиблі вороги?": в Міноборони пояснили, чому вже кілька днів втрати окупантів не перетинають позначку в понад 12 тис.

Вже кілька днів у офіційних даних Генштабу ЗСУ щодо втрат ворога в особовому складі зазначається "понад 12 тисяч осіб".

Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Де загиблі вороги? Чому за офіційними даними вже декілька днів не змінюється цифра "більше 12 тисяч"? Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога - далеко не першочергова справа на місці подій", - зауважує Маляр.

Крім того, за її словами, щодня ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.

"Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у доукомплектуванні особового складу. Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить с калькулятором, якщо говорити дуже спрощено", - пояснює вона.

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Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці.