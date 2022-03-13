"Русский солдат - фашист и оккупант!", - протести проти проголошення т. зв. "ХНР" відбуваються в Херсоні та Каховці. Окупанти відкрили вогонь у повітря. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові почали відкривати вогонь у повітря, щоб залякати учасників акції протесту проти загарбників, яка в неділю відбувається у Херсоні.
Прот це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спротив".
"Росіяни відкрили вогонь у повітря для того, щоб залякати учасників акції протесту проти проголошення т.зв. "ХНР" в Херсоні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.
Крім того, об'єднання повідомляє про акцію протесту проти російських загарбників у Каховці.
"Проти проголошення "ХНР" сьогодні протестують і жителі Каховки. На вулиці вийшло вже понад 6 тисяч осіб", - зазначають в "Інформаційному спротиві".
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.03.2022 15:26
+12 Потомок Махно
показати весь коментар13.03.2022 15:49
+5 Saskia Jansen
показати весь коментар13.03.2022 16:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Грандіозна перемога в Маріуполі! Окупантів знищено - колосальні втрати. Україна переможе! - YouTube
Те що Ви видали наказ з дозволом боронити країну - добре, але де взяти/купити зброю та набої ?
Добути в бою? Перти з вилами на танк/БТР/автомат/... ?
ТРО? Мішки з піском не допомагають вилам А Бандеросмузі - то тільки в містах/горах, де техніку можна "зажати", та й то ...
Де закон про цивільну зброю? Тільки не те непорозуміння 5708, а повноцінний 5708-1 ?????!!!!
Зараз пів країни хоче купити ЗА БУДЬ ЯКІ ГРОШІ зброю щоби боронити дім та рідних ...
"Картинка" коли цивільні "зупиняють танк голіруч" звісно красива, але контрпродуктивна!!!!
Ну стримаєш ти танк на 2 секунди, далі він просто переїде тебе й попре далі ...
Ну пройдешся ти з прапором по вулиці, а коли будеш йти з мітингу додому один тебе "запакують" ...
Те що в Києві роздали 20 тис автоматів - то добре ...
А дати на ОДНЕ село хоч по 20 шт ? Й так по 1000 сіл ?
То ворог не почувався-б так "вольготно" ...
PS: Панянки Києвлянки, особливо тЮлька ...
Пофоткалися з "кулеметами/NLAW", "попіарилися" ? -
Віддайте зброю тим хто її дійсно потребує!
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
1) )(уйНаРыло
2) )(уйлуНаРыло
Другие есть?!
Додамо, що саме Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. -закройте дуре нахер рот