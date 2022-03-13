"Русский солдат - фашист и оккупант!", - протести проти проголошення т. зв. "ХНР" відбуваються в Херсоні та Каховці. Окупанти відкрили вогонь у повітря. ВIДЕО

Російські військові почали відкривати вогонь у повітря, щоб залякати учасників акції протесту проти загарбників, яка в неділю відбувається у Херсоні.

Прот це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спротив".

"Росіяни відкрили вогонь у повітря для того, щоб залякати учасників акції протесту проти проголошення т.зв. "ХНР" в Херсоні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Крім того, об'єднання повідомляє про акцію протесту проти російських загарбників у Каховці.

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"Проти проголошення "ХНР" сьогодні протестують і жителі Каховки. На вулиці вийшло вже понад 6 тисяч осіб", - зазначають в "Інформаційному спротиві".