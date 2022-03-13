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війна (56544) Каховка (108) мітинг (731) протест (2250) Херсон (2339) Херсонщина (4268)

"Русский солдат - фашист и оккупант!", - протести проти проголошення т. зв. "ХНР" відбуваються в Херсоні та Каховці. Окупанти відкрили вогонь у повітря. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові почали відкривати вогонь у повітря, щоб залякати учасників акції протесту проти загарбників, яка в неділю відбувається у Херсоні.

 Прот це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спротив".

"Росіяни відкрили вогонь у повітря для того, щоб залякати учасників акції протесту проти проголошення т.зв. "ХНР" в Херсоні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Крім того, об'єднання повідомляє про акцію протесту проти російських загарбників у Каховці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "ХНР" у Херсоні: "Це узгоджується з багатовіковою російсько-радянською традицією"

"Проти проголошення "ХНР" сьогодні протестують і жителі Каховки. На вулиці вийшло вже понад 6 тисяч осіб", - зазначають в "Інформаційному спротиві".
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Топ коментарі
+16
ЛАПАТНІ КАЦАПСЬКІ СВИНІ МОЖУТЬ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ,ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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13.03.2022 15:26
+12
Верховний Головнокомандувач. Пане Зе!
Те що Ви видали наказ з дозволом боронити країну - добре, але де взяти/купити зброю та набої ?
Добути в бою? Перти з вилами на танк/БТР/автомат/... ?
ТРО? Мішки з піском не допомагають вилам А Бандеросмузі - то тільки в містах/горах, де техніку можна "зажати", та й то ...

Де закон про цивільну зброю? Тільки не те непорозуміння 5708, а повноцінний 5708-1 ?????!!!!

Зараз пів країни хоче купити ЗА БУДЬ ЯКІ ГРОШІ зброю щоби боронити дім та рідних ...

"Картинка" коли цивільні "зупиняють танк голіруч" звісно красива, але контрпродуктивна!!!!
Ну стримаєш ти танк на 2 секунди, далі він просто переїде тебе й попре далі ...
Ну пройдешся ти з прапором по вулиці, а коли будеш йти з мітингу додому один тебе "запакують" ...

Те що в Києві роздали 20 тис автоматів - то добре ...
А дати на ОДНЕ село хоч по 20 шт ? Й так по 1000 сіл ?
То ворог не почувався-б так "вольготно" ...

PS: Панянки Києвлянки, особливо тЮлька ...
Пофоткалися з "кулеметами/NLAW", "попіарилися" ? -
Віддайте зброю тим хто її дійсно потребує!
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13.03.2022 15:49
+5
Интересное наблюдение.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
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13.03.2022 16:45
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ЛАПАТНІ КАЦАПСЬКІ СВИНІ МОЖУТЬ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ,ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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13.03.2022 15:26 Відповісти
Как сказал кто-то "украинцы много лет непороты и некоторые даже не представляют какая тирания их ждет со стороны россии"
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13.03.2022 15:26 Відповісти
макароны с меркелями ещё не поняли, шо они в одной кодле с ******...на одной лавке в судах гааги...если повезёт дожить вылупкам.
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13.03.2022 15:31 Відповісти
ГДЕ ГААГА И ДЕ ХУ.ЛО...МН-17 ПРОШЛО БЕЗ МАЛОГО 8 ЛЕТ ИИИИИИ? ПЕРЕСТАНЬТЕ В СКАЗКИ ВЕРИТЬ, ЛЕГЧЕ ЖИТЬ БУДЕТЕ.
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13.03.2022 16:24 Відповісти
От тебя аж смердить парашенским гавном. В спам тебя.
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13.03.2022 20:17 Відповісти
мариупольские защитники-обращение к военному руководству

Грандіозна перемога в Маріуполі! Окупантів знищено - колосальні втрати. Україна переможе! - YouTube
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13.03.2022 15:35 Відповісти
хватит видосики лепить могите реально
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13.03.2022 15:36 Відповісти
Какой нахер хнр?! Зачем вы, крупный ресурс, помогаете поддерживать хрюске нарратив?!
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13.03.2022 15:35 Відповісти
Что там с г. Изюм?
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13.03.2022 15:43 Відповісти
Верховний Головнокомандувач. Пане Зе!
Те що Ви видали наказ з дозволом боронити країну - добре, але де взяти/купити зброю та набої ?
Добути в бою? Перти з вилами на танк/БТР/автомат/... ?
ТРО? Мішки з піском не допомагають вилам А Бандеросмузі - то тільки в містах/горах, де техніку можна "зажати", та й то ...

Де закон про цивільну зброю? Тільки не те непорозуміння 5708, а повноцінний 5708-1 ?????!!!!

Зараз пів країни хоче купити ЗА БУДЬ ЯКІ ГРОШІ зброю щоби боронити дім та рідних ...

"Картинка" коли цивільні "зупиняють танк голіруч" звісно красива, але контрпродуктивна!!!!
Ну стримаєш ти танк на 2 секунди, далі він просто переїде тебе й попре далі ...
Ну пройдешся ти з прапором по вулиці, а коли будеш йти з мітингу додому один тебе "запакують" ...

Те що в Києві роздали 20 тис автоматів - то добре ...
А дати на ОДНЕ село хоч по 20 шт ? Й так по 1000 сіл ?
То ворог не почувався-б так "вольготно" ...

PS: Панянки Києвлянки, особливо тЮлька ...
Пофоткалися з "кулеметами/NLAW", "попіарилися" ? -
Віддайте зброю тим хто її дійсно потребує!
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13.03.2022 15:49 Відповісти
ОНО ЖЕ ДУРНОЕ, БОИТСЯ ЗА ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ....ТАМ В ГОЛОВЕ ЛОГИКИ- 0, СКЛАДЫ С СТРЕЛКОВЫМ И ДР.ОРУЖИЕМ УЖЕ ЧАСТИЧНО ОКАЗАЛИСЬ НА оккупированной территории ФАШИСТОВ. ЭТО НУЖНО БЫЛО ДЕЛАТЬ КОГДА ПРОЗВУЧАЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК ПЕРЕД 16,02,22. И СЕЧАС БЫЛО БЫ ВО МНОГО РАЗ ОК. НАШИ "ПОЛКОВОДЦЫ" ФИГ УЧАТСЯ НА ДРУГИХ ВОЙНАХ(ЧЕЧЕНСКОЙ). БЫЛИ БЫ СЕЙЧАС НЕБОЛЬШИЕ ДИВЕРСИОННЫЕ ОТРЯДЫ , НАСКОЛЬКО БЫ БЫЛА ПОДОРВАНА И ЛОГИСТИКА ВРАЖИЙ...
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13.03.2022 16:20 Відповісти
לך תיזדיין חטיחת חרא.
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13.03.2022 17:21 Відповісти
Добре.Якась гидота із моєї країни почала гнати на українців,тож я їого відправив за россійським кораблем.
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14.03.2022 05:32 Відповісти
Боже храни Украину и Украинцев.
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13.03.2022 16:33 Відповісти
ще е таке : " На Бога надійся - а сам ...."
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13.03.2022 16:57 Відповісти
Интересное наблюдение.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
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13.03.2022 16:45 Відповісти
ще би озброїти всіх .... але дух це основа ...Україна переможе !!!!кацапи це покидьки
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13.03.2022 16:56 Відповісти
Варианты расшифровки абривиатуры ХНР:

1) )(уйНаРыло
2) )(уйлуНаРыло

Другие есть?!
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13.03.2022 17:19 Відповісти
Я горжуся Вами!
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13.03.2022 18:17 Відповісти
Я горжусь вами
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13.03.2022 22:45 Відповісти
Я вже бачила списки, і мене вражають роки народження дітей, яких РФ відправила на війну: 2002, 2003-й... Я шокована. Адже раніше казали, що це професійна армія Росії, а воюють фактично діти", - зауважила міністерка.

Додамо, що саме Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. -закройте дуре нахер рот
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14.03.2022 00:24 Відповісти
В Каховці люди вийшли на протести и при цьому меру Каховки Зеленский ніяк не відреагув. А мера Н-Каховки,який нічого такого не организував- нагородив орденом. НЕ СПРАВЕДЛИВО!!!!!
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14.03.2022 04:45 Відповісти
 
 