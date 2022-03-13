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Глава МЗС Франції Ле Дріан оголосив про нові санкції проти РФ: Почнуть діяти вже відсьогодні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відзначив "розмах наслідків санкцій", що вводяться проти Росії, та оголосив новий пакет обмежувальних заходів, які, за його словами, почнуть діяти з цієї неділі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У цей момент готується нова серія санкцій, які мають бути застосовні, починаючи з сьогоднішнього дня, тільки-но посли (постпреди країн ЄС у Брюсселі) дійдуть угоди, щоб одночасно заборонити імпорт сталеливарної продукції з Росії, заборонити експорт предметів люксу (до Росії), заборонити будь-які інвестиції в нафтовидобуток та переробні заводи в Росії та розширити (санкційний) список олігархів", - сказав глава французького МЗС у неділю в ефірі радіостанції France Inter.

"Ми додаємо санкції, які негайно набувають чинності", - продовжив міністр, наголосивши, що їх ще ніколи не ухвалювали в Євросоюзі так швидко.

На його думку, санкції ЄС "починають тиснути на Росію і продовжать це робити" та "будуть ще інші", щоб "підняти ціну" для Москви.

Відповідаючи на запитання про можливість подальших санкцій щодо імпорту російських нафти та газу, Ле Дріан послався на слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що "не існує табу", "будь-які варіанти на столі".

У Брюсселі, згідно з опублікованим порядком денним, о 16:00 за місцевим часом оголошено позачергове засідання Комітету постійних представників країн ЄС (COREPER), на якому обговорюватиметься черговий, четвертий, пакет санкцій ЄС щодо Росії.

Читайте також: У Макрона анонсували запровадження нових санкцій проти РФ у найближчі години

"(Буде ухвалено) рішення для застосування письмової процедури ухвалення (санкцій Радою ЄС)", - йдеться у публікації.

Звичайна процедура передбачає після погодження проєктів юридичних актів членами COREPER затвердження їх постановою Ради ЄС, яка може ухвалюватися у письмовій формі. Санкції набувають чинності після публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
ми не можемо дістати їх на їх території, але санкції їх дістануть будь-де.
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13.03.2022 15:28
+7
Імперія зла має зникнути назавжди!!!
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13.03.2022 15:29
+5
давай-давайте... кто чем может - помогайте...
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13.03.2022 15:37
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ми не можемо дістати їх на їх території, але санкції їх дістануть будь-де.
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13.03.2022 15:28 Відповісти
Імперія зла має зникнути назавжди!!!
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13.03.2022 15:29 Відповісти
імперія козла
та сама ситуація про козла, що веде отару в прірву
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13.03.2022 15:36 Відповісти
Лучше бы пво дальнобойное дали больше бы толку было
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13.03.2022 15:32 Відповісти
давай-давайте... кто чем может - помогайте...
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13.03.2022 15:37 Відповісти
Санкції заради санкцій! Головне, - аби Ху@ла при цьому "нє абідєть"... ППЦ!!!
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13.03.2022 15:38 Відповісти
Коли такі санкції то що за фури затримані в Польші з товарами для раші
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13.03.2022 15:47 Відповісти
а я думал запретят наконец круасаны мокшанам и шампанское...а они аж сталь покупать перестали...ну это прогресс. Еще бы Ашан свой пинками из парашки бы выгнали хотя бы
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13.03.2022 16:04 Відповісти
Мокшане еще вчера писали, что Европа уже очень жалеет ,что ввела санкции и собирается их отменять. А тут новый кинжал чуть ниже спины.
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13.03.2022 16:34 Відповісти
Денис, из Львова строчишь?
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13.03.2022 16:37 Відповісти
 
 