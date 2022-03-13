Напад Росії на український полігон біля польського кордону – сигнал незадоволення постачаннями озброєння Києву, - Голова військового комітету НАТО Бауер
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що напад Росії на військовий навчальний центр неподалік польського кордону є "чітким сигналом" для Заходу через постачання озброєння Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росію вкусили західні постачання зброї, зокрема палива, в Україну", - цитують адмірала в неділю нідерландські ЗМІ.
Проте Бауер вважає, що росіяни не планують нападати на НАТО.
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"Наразі вони справді тримаються від нас подалі. Тоді як зазвичай вони дещо агресивніше ставляться до НАТО", - сказав адмірал.
Він також вважає, що "Росія не шукає іншого противника". "І це дуже сильний противник, тому що врешті-решт це НАТО", - наголосив високопоставлений військовий.
При цьому Бауер констатував, що постачання зброї не порушує жодних міжнародних правил.
"Згідно з міжнародним правом, ми можемо зробити це просто тому, що йдеться про постачання, які мають гарантувати, що український уряд зможе захистити себе", - сказав адмірал.
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Висновок - в нас на тому напрямку немає не тільки ПРО, але і РЛС. Вчасного сповіщення не було.
2. Час підльоту від полігону до аеропорта в Жешуві - 10 хв., а від кордону - до 7 хв. Напрямок був відомий. За цей час мали б уже бути запущені ракети ППО НАТО. Вони не були запущені.
Висновок:
- система ППО НАТО на кордоні незадовільна;
- або НАТО було заздалегідь попереджене про цілі ракет.
Це не літо - щр мені тепер -на балконі спати?
Але це так... до слова, яке сповіщення по містах.
А те, що вони пролетіли через всю Україну зі швидкістю 700 -750 км/год (звичайний літак) - то це як зрозуміти????
"Лікарю, я став глохнути. Я навіть не чую власного кашлю...
- ось пігулки - приймайте тричі на день....
- і я буду краще чути?
- ні, Ви будете голосніше кашляти"
Видно, снимали исторический фильм.
Кацапы хрюкают, караваны идут.
вы сильны... прежде всего своей самоуверенностью...и нежеланием ввязываться ...
там- десяток кілометрів - туди - сюди - не питання.. поки що НАТУ-сцикливу пронесло..