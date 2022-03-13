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Напад Росії на український полігон біля польського кордону – сигнал незадоволення постачаннями озброєння Києву, - Голова військового комітету НАТО Бауер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Напад Росії на український полігон біля польського кордону – сигнал незадоволення постачаннями озброєння Києву, - Голова військового комітету НАТО Бауер

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що напад Росії на військовий навчальний центр неподалік польського кордону є "чітким сигналом" для Заходу через постачання озброєння Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росію вкусили західні постачання зброї, зокрема палива, в Україну", - цитують адмірала в неділю нідерландські ЗМІ.

Проте Бауер вважає, що росіяни не планують нападати на НАТО.

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"Наразі вони справді тримаються від нас подалі. Тоді як зазвичай вони дещо агресивніше ставляться до НАТО", - сказав адмірал.

Він також вважає, що "Росія не шукає іншого противника". "І це дуже сильний противник, тому що врешті-решт це НАТО", - наголосив високопоставлений військовий.

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При цьому Бауер констатував, що постачання зброї не порушує жодних міжнародних правил.

"Згідно з міжнародним правом, ми можемо зробити це просто тому, що йдеться про постачання, які мають гарантувати, що український уряд зможе захистити себе", - сказав адмірал.
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Топ коментарі
+21
"Я такий страшний, такий страшний! Не чіпайте мене! Краще бийте вже цю жінку з дитиною, б я - такий страшний, що жах!" - герр Бауер у перекладі на зрозумілу мову.
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13.03.2022 15:35
+20
ну як сказати здалеко тримається від НАТО, 25 км, враховуючи рукожопість кацапів це вже досить близько до НАТО, могли б накрити парасолькою хоч Захід.
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13.03.2022 15:30
+18
Невже укакався?!!))) Генерал!)
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13.03.2022 15:29
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Невже укакався?!!))) Генерал!)
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13.03.2022 15:29 Відповісти
Адмірал хер-майор .
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13.03.2022 15:35 Відповісти
Адмірал сухопутний.
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13.03.2022 15:36 Відповісти
Генералу потрібно змінити підгузки, а ви все жартуєте та і чам йому вже до ліжечка, тиха година!
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13.03.2022 16:05 Відповісти
Він натякнув кацапу, що в генеральському роті є ще місце для кацапського ***.
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13.03.2022 16:08 Відповісти
В чому та "сила НАТО" - в демонстрації повної імпотенції?
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13.03.2022 17:37 Відповісти
ну як сказати здалеко тримається від НАТО, 25 км, враховуючи рукожопість кацапів це вже досить близько до НАТО, могли б накрити парасолькою хоч Захід.
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13.03.2022 15:30 Відповісти
1. Якщо ракети дійсно запущені з акваторіїї Азовського та Чорного морів, час підльоту до Новояворова = 1,5 години!.
Висновок - в нас на тому напрямку немає не тільки ПРО, але і РЛС. Вчасного сповіщення не було.

2. Час підльоту від полігону до аеропорта в Жешуві - 10 хв., а від кордону - до 7 хв. Напрямок був відомий. За цей час мали б уже бути запущені ракети ППО НАТО. Вони не були запущені.
Висновок:
- система ППО НАТО на кордоні незадовільна;
- або НАТО було заздалегідь попереджене про цілі ракет.
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13.03.2022 15:40 Відповісти
Та було сповіщення, ще о 3:30, майже по всій Україні. І до 6:30 його ніхто не скасовував. Чого сиділи в казармах, ось питання?
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13.03.2022 15:51 Відповісти
Добре, було сповіщення - я його не чув. У нас я сирену чую, тільки коли вихожу курити на балкон.
Це не літо - щр мені тепер -на балконі спати?
Але це так... до слова, яке сповіщення по містах.

А те, що вони пролетіли через всю Україну зі швидкістю 700 -750 км/год (звичайний літак) - то це як зрозуміти????
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13.03.2022 16:00 Відповісти
Встанови додаток "Повітряна тривога".
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13.03.2022 17:01 Відповісти
Не знаю що відповісти.... читай анекдот.
"Лікарю, я став глохнути. Я навіть не чую власного кашлю...
- ось пігулки - приймайте тричі на день....
- і я буду краще чути?
- ні, Ви будете голосніше кашляти"
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13.03.2022 17:49 Відповісти
Моя справа - запропонувати.
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13.03.2022 17:56 Відповісти
А щодо ППО НАТО - то вони просто нічого не робили. Звичайно цікаво, якби ракети дійсно впали десь у Польщі, щоб вони тоді сказали?
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13.03.2022 15:53 Відповісти
Такая штука несколько дней назад прилетела в Хорватию и НАТОвское ПРО и ПВО не смогли её уничтожить, благо это был просто БПЛА без взрывоопасной начинки
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13.03.2022 15:53 Відповісти
Это древняя крылатая ракета с прошлого века.
Видно, снимали исторический фильм.
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13.03.2022 15:59 Відповісти
Или тестировали работу ПВО.
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13.03.2022 16:36 Відповісти
от коли вже нарешті ми зможемо так, тільки літаки російські сраку над своїм аеропортом піднімати, а ми їм раз і сигнал незадоволення.
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13.03.2022 15:32 Відповісти
Для тех , кому лень читать.
Кацапы хрюкают, караваны идут.
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13.03.2022 15:32 Відповісти
А многие тут только заголовки читают.
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13.03.2022 15:58 Відповісти
да он семи пядей во лбу... как догадался
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13.03.2022 15:33 Відповісти
сигнал незадоволення?то оно супруга своего пэрэслухало поутряне...
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13.03.2022 15:34 Відповісти
Це не сигнал курва, а масове вбивство українців
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13.03.2022 15:34 Відповісти
все вокруг да около...бла-бла-бла....
вы сильны... прежде всего своей самоуверенностью...и нежеланием ввязываться ...
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13.03.2022 15:34 Відповісти
позавчера умер от инсульта знакомый тутошний охотник. крутой был и охотник, и военный, и комендант пожарников в ґемайнде. лет 15 назад, поехал я с ним на охоту, зевакой понятно. он решил мне показать свою крутизну в этом деле. сОбак - понятно с собой, ну тут у всех охотников это обязательный атрибут тоже. в утренних сумерках стрельнул он підсвинка на прикормленном месте. но не уложил. тот подранок и рвонул в соседний молодой ельник. рвонул и он со своим сОбаком за подранком в этот підлісок. понятно, молодой ельник, куча мелких веток, куча сухой хвои,.... продрался он не знаю даже сколько метров вглубь. и через минуту с воплями "шайзє, шайзє" вылез, отряхивается от хвои из за шиворота, пара царапин на морде от веток и "матюкает" сОбака, за то, шо тот в азарте тащил его вглубь и не слушался шоб остановиться. срочно пошли к машине шоб ехать домой. я его спрашиваю, а шо ж с подранком, шо не думает искать дальше. и он выдаёт, шо та пропади он пропадом, тут за шиворот сколько сухой хвои нападало, шо ни о каких дальших поисках и речи быть не может, надо срочно ехать домой под душ. вот уже тогда я и был прибалдел. первая мысля, шо пришла тогда в голову - и шо будет делать этот майор в случае войны? если взрывом, скажем так, земли ему за шиворот накидает? бросит всё и побежит в душ? с тех вот давних пор, я понимаю, никакие они тут не бойцы. ну может есть спецподразделения, которые пару дней без душа обойтись могут. о остальных я этого и сейчас не скажу. потому то нато и ограничивается озабоченностями.
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13.03.2022 15:56 Відповісти
спокойная, сытая, мирная жизнь с бытовыми благами разнеживает даже стойких и крепких...
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13.03.2022 16:05 Відповісти
вобщем то да. блага цивилизации развращают и изнеживают. но они стойкие и крепкие и раньше не были. его папик служил в войну в ss. я фотографию в альбоме видел. тоже был охотник заядлый. и тут у него рак, как бы обнаружили. и что он сделал? пошёл на охоту и застрелился. вот и вся их психологическая устойчивость в стрессовых ситуациях.
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13.03.2022 16:11 Відповісти
"Росія не шукає іншого противника", - утішився цілий адмірал
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13.03.2022 15:35 Відповісти
"Я такий страшний, такий страшний! Не чіпайте мене! Краще бийте вже цю жінку з дитиною, б я - такий страшний, що жах!" - герр Бауер у перекладі на зрозумілу мову.
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13.03.2022 15:35 Відповісти
Перекладач дебільнуватий трохи але буває.
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13.03.2022 15:53 Відповісти
кароче этого бауера мы в нашу нату не примем...хай соби очолюе гейпарады у себя на родине.
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13.03.2022 15:40 Відповісти
Рамзанчика ждёт нож смазанный салом.
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13.03.2022 15:42 Відповісти
Боєвий безпілотник кацапів ще з 90-их років випуска літає по території кількох країн "дуже потужного" нАТО а ви навіть не бачите цього, або просто боєтеся збить його. Там в нАТО набирають хєнералов таких же ідіотів як шайгу???
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13.03.2022 15:42 Відповісти
Не закриття неба країнами НАТО над Україною , подібне до ось цього-"Рашист приніс в український дім каністру з пальним і підпалив цей дім вогнем війни. Добрі сусіди,коли стається пожежа, допомагають хто чим може, хто ведром,хто бугром,хто водою,хто піском і добрі сусіди роблять це для того, щоб вогонь не перекинувся на їх будівлі."добрі" сусіди із країн НАТО мають все і пожарні машини і пожарні гідранти і воду і багато пожарників, і т.д але всі вони не гасять вогонь українського дому, котрий підпалив рашист ,а гріються ,очікуючи,що вогонь не перекинеться на їхні домівки.Вони дуже помилилися .
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13.03.2022 15:42 Відповісти
а я в домике!
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13.03.2022 15:44 Відповісти
Бауер доповів з повними гівна штанцями .
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13.03.2022 15:45 Відповісти
В НАТО входит 30 государств. Ни кто не хочет помочь защитить Украину... Ведется наблюдение. Возмущение. Уже жахнул по полигону . есть жертвы.. Гибнут мирные люди дети уничтожение городов. Не дать ни одного самолета .***** тоже наблюдает. если молчат значит нас боятся....Эту Тварь нужно уничтожить соединятся вместе мы сила .. а не наблюдать..... Слава Украине !!!
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13.03.2022 15:45 Відповісти
охренеть капитан очевидность! Да бл@ять, это сигнал! Можешь сменить памперс и залезть под подушку!
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13.03.2022 15:46 Відповісти
Так что, прекращаете поставки шоб путена не злить?
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13.03.2022 15:48 Відповісти
дивно, що на НАТІВЦІВ, з кацапською точністю, не попало...
там- десяток кілометрів - туди - сюди - не питання.. поки що НАТУ-сцикливу пронесло..
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13.03.2022 15:48 Відповісти
Жарти жартами, але така невиначена, розгублена реакція генерала-командувача, свідчить про абсолютну розгубленість всього НАТО. А це - спроба роZZії вибити першу цеглину у піщаній стіні муру під назвою НАТО.
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13.03.2022 15:50 Відповісти
Короче, обісралися
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13.03.2022 16:04 Відповісти
Вони відкриють другий фронт, коли ми будемо вже на підступах до мацкви. Потім в історії і ЗНО учням запишуть правильну відповідь, що це НАТО перемогло рашку. Варіант, що Україна перемогла рашку буде неправильний.
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13.03.2022 16:05 Відповісти
Таке враження, що поступово зливають таки третину України, вже захоплено майже 25 відсотків території за 2 тижні війни. Тобто через місяць ми євакуюжмо усих до Львова і Мукачево, а решту території здадуть
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13.03.2022 16:06 Відповісти
Ще так рано не здавайтесь.Завтра може ЗСУ всі перехватять,то тоді незручно вийде.
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13.03.2022 16:24 Відповісти
пару месяцев назад в странах ЕС провели опросы : кто готов в случае войны взять оружие в руки и защищать СВОЮ страну? так вот, в Германии готовых встать на защиту своей страны было что-то около 17%-18%, в остальной "старой" Европе примерно столько же... они даже свои страны уже не готовы защищать, чего удивляться что им Украина до лампады... Украина сейчас единственная, кто защищает те самые "европейские ценности", которые, к сожалению, наши партнеры только провозглашают, но им не собираются следовать ... Сытость и праздность уже давно заменили честь и достоинство для многих в Европе и в мире ... Именно благодаря этому возник и окреп режим бешенной москальской свинособаки-*****.
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13.03.2022 16:36 Відповісти
Такое точное попадание руского гамна редкость. Кто то поработал внутри мне кажется, маячки, точные координаты, был какой-то наводчи
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13.03.2022 22:30 Відповісти
 
 