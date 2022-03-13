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Представник РФ на перемовинах з Україною Слуцький: Є суттєвий прогрес, це може перерости у підписання документів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова комітету Держдуми з міжнародних справ, член російської делегації на російсько-українських переговорах Леонід Слуцький заявив, що бачить передумови для зближення позицій Москви та Києва на перемовинах найближчими днями.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу RT Arabic, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Якщо порівнювати позиції обох делегацій на перемовинах на самому їхньому початку і сьогодні, то ми побачимо суттєвий прогрес. За моїми особистими очікуваннями, цей прогрес може перерости найближчими днями в єдину позицію обох делегацій, у документи для підписання", - сказав Слуцький.
За словами російського парламентаря, підписання документів має, у свою чергу, знизити градус напруги.
Топ коментарі
+74 Robin Nielsen
показати весь коментар13.03.2022 15:49
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+43 Gozzalik salonu
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Будь ласка, зачекайте...
перемирие???? на тех позициях шо есть???
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям.
Кацапы-мародеры тащатся от наших продуктов: "мороженко" о*уенное...
если Зеленский бдзит, пусть добровольно передаст власть ЗСУ..
готовится капитуляция Украины.. Зеленский до 24.02 не верил в нападение мордора, и его вина, что сегодня Украина - теряет граждан Украины - военных и мирных..
Падобна, кацапня гатова днямі падпісаць яўку з павіннай.
Вони, перш ніж щось підписувати, повинні у народа спитати, чи народ підтримує це.
Таке може трапитися тільки в Україні! Сумно!
Зеленая ***** не рискнет подписывать нихрена. Да и через раду побоятся прогонять. Вперед за кораблем - *****.
Это может привести к зачистке Офиса Президента.
Что выберешь?
1) Вывод войск с территории Украины, в и.ч Крым и Донбасс ранее аккупированый(ЛНР ДНР).
2) Выдачу преступлеников начавших войну против Украины с 201-2022г.
3) Контрибуции за все разрушения и другие ущербы Украины с 2014г.
сколько мирных украинцев убито..
Зеленский у тебя совесть ещё есть?
любые договоры - легализуют фашистов рф, этого нельзя допустить..
народ намясо собирать. и кацапы мрут как мухи, а еще даже голода не было, хотя судя по всему - планировался.
1. Признание Крыма российским.
2. Признание ЛДНР а административных границах.
3. Внеблоковый статус Украины (Россия готова дать гарантии безопасности)
4. Демилитаризация Украины (неразмещение а Украине оружия, способного угрожать России).
5. Денацификация Украины
6. Русский язык как второй государственный.
Последнего требования на первых переговорах не было.
Сомневаюсь, что Зеля это подпишет - за свою шкуру забоится, а если даже и подпишет то сомневаюсь, что это будет выполняться. Разве что "мировые лидеры" заставят.
Держава позбавляється суверенітету, її територія окупується (при цьому кордони та територія держави можуть бути змінені волею переможця), верховна влада здійснюється спеціально призначеними особами від імені держави, що перемогла (або коаліції держав). При цьому переможці (переможець) визначають майбутнє політичне врегулювання, виробляють конкретні санкції, види та форми політичної та матеріальної відповідальності переможеної держави, вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності головних військових злочинців. Переможена держава вже як колонія не має права відхиляти або не виконувати умови беззастережної капітуляції ні в момент капітуляції, ні після неї.
то до Києва нехай не повертається ця ************ група 😡
Не повинно бути жодних перемовин із нелюдами ,
які прийшли тебе вбити , крапка 😠
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
І це тільки в 1 місті, а села, скільки зломано-згвалтовано ? А діточок то скільки загубили.
Підпишете капітуляцію, будете трупами до 10 коліна, закатаємо в дорогу замість асфальта.
объясните кто нибудь