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Представник РФ на перемовинах з Україною Слуцький: Є суттєвий прогрес, це може перерости у підписання документів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Представник РФ на перемовинах з Україною Слуцький: Є суттєвий прогрес, це може перерости у підписання документів

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ, член російської делегації на російсько-українських переговорах Леонід Слуцький заявив, що бачить передумови для зближення позицій Москви та Києва на перемовинах найближчими днями.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу  RT Arabic, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Якщо порівнювати позиції обох делегацій на перемовинах на самому їхньому початку і сьогодні, то ми побачимо суттєвий прогрес. За моїми особистими очікуваннями, цей прогрес може перерости найближчими днями в єдину позицію обох делегацій, у документи для підписання", - сказав Слуцький.

За словами російського парламентаря, підписання документів має, у свою чергу, знизити градус напруги.

Читайте також: Представники РФ на перемовинах вже уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться, наші вимоги – закінчення війни та виведення окупантів, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
Когда москалям плохо , они всегда подписывают договор, которых никогда не соблюдают
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13.03.2022 15:49
+66
Москалям нужно договор что бы перегрупуваться и пойти снова на Украину .
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13.03.2022 15:50
+43
Если такая мразь как Слуцкий заявляет подобное, то готовится какое то говно
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13.03.2022 15:51
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Шото наподписывают
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13.03.2022 15:48 Відповісти
Кацапи якщо щось підписують, то тіки з одною метою - наїбать.
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13.03.2022 16:15 Відповісти
Когда москалям плохо , они всегда подписывают договор, которых никогда не соблюдают
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13.03.2022 15:49 Відповісти
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13.03.2022 15:51 Відповісти
ооо... это ж-ж-ж- неспроста..
перемирие???? на тех позициях шо есть???
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13.03.2022 15:49 Відповісти
по р. Днепр или оп г. Днепр??? это ж разные цимусы )))
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13.03.2022 15:54 Відповісти
Обидва варіанти неприйнятні.
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13.03.2022 16:09 Відповісти
Вася, ти мене розчаровуєш - перемир'я по р. Москва. Правий берег наш, на лівому - підконтрольний Україні уряд мокши, який має забезпечувати "населення" рєпою та клюквою, щоб воно повністю не видохло...
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13.03.2022 16:17 Відповісти
та здрасьте ))) то ж я уточнял мысль товарища))))
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13.03.2022 17:22 Відповісти
Ну так давно було сказано Зе, що компроміс пройде по середині. Тобто по Дніпру.
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13.03.2022 15:57 Відповісти
Та й с іншого боку Дніпра частково теж! а Київська область, а Херсонська, Миколаївська?
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13.03.2022 16:20 Відповісти
Десь посередині)))
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13.03.2022 16:16 Відповісти
Москалям нужно договор что бы перегрупуваться и пойти снова на Украину .
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13.03.2022 15:50 Відповісти
вже три сторіччя так і є. ці садисти будуть вбивати допоки Бог їх не знищить.
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13.03.2022 15:52 Відповісти
Київській пам'ятник Хмельницькому поставили москалі за свої гроші.
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13.03.2022 15:59 Відповісти
Там поляк тебя ищет очко мыть.
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13.03.2022 16:58 Відповісти
саме так - там віри нема ні в чому.Тягнуть час щоб вдарити знову.
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13.03.2022 15:53 Відповісти
100 %. Не виключено, до навіть років на 5 хочуть взяти передишку, щоб армію підтягнути. Але на скільки б вони не хотіли передишку - вони нападуть знову.
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13.03.2022 15:55 Відповісти
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 15:51 Відповісти
Ни на какие уступки не идти - русско-фашистского духа не должно остаться в Украине, это зараза не должна распространятся на украинское общество.
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13.03.2022 15:51 Відповісти
"Градус напруги"? Це так називається?
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13.03.2022 15:51 Відповісти
Це слуцкій про своїх. Вони справді напружені. У них закрепи
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13.03.2022 16:04 Відповісти
шо ж непонятного в лозунге "РУССКИЙ ВОЕННЬІЙ КОРАБЛЬ! ИДИ И НЕ ОГЛЯДІВАЙСЯ, БЕЛЬІЕ МЕДВЕДИ СКУЧАЮТ!"
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13.03.2022 15:51 Відповісти
Если такая мразь как Слуцкий заявляет подобное, то готовится какое то говно
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13.03.2022 15:51 Відповісти
писдит скорее всего
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13.03.2022 15:52 Відповісти
https://t.me/TCH_channel/23967
Кацапы-мародеры тащатся от наших продуктов: "мороженко" о*уенное...
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13.03.2022 15:53 Відповісти
якэ може буты зблыження позыций з питарами?
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13.03.2022 15:53 Відповісти
А документи на дорогому папері будуть писати?
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13.03.2022 15:53 Відповісти
на туалетному скоріш )))
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13.03.2022 15:55 Відповісти
підписання документві?! ха-ха-ха!.. у світі ше хтось вірить у підписання будь яких документів з московією?
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13.03.2022 15:54 Відповісти
ага, будапештский меморандум номер 2 или Иловайский зелёный коридор номер 2..
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13.03.2022 15:58 Відповісти
Так, вірить бубочка
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13.03.2022 20:00 Відповісти
Якась хрін, яки градус напруження. У нас війна, люди гинуть!!!!! Повністю вивести рос. війска!!!!
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13.03.2022 15:54 Відповісти
ШО, стрелять будем одиночными? не очередями?
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13.03.2022 15:54 Відповісти
Главное теперь внимательно следить за пакостными, зелеными ручонками!
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13.03.2022 15:55 Відповісти
мрази при попустительстве предателей во власти Украины - готовят Иловайский "зелёный" коридор для украинцев в масштабе всей Украины..
если Зеленский бдзит, пусть добровольно передаст власть ЗСУ..
готовится капитуляция Украины.. Зеленский до 24.02 не верил в нападение мордора, и его вина, что сегодня Украина - теряет граждан Украины - военных и мирных..
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13.03.2022 15:57 Відповісти
а шо такое?хуйлу поплохело?ждете лебединое озеро?
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13.03.2022 15:57 Відповісти
Хм... дакументы да падпісання...
Падобна, кацапня гатова днямі падпісаць яўку з павіннай.
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13.03.2022 15:59 Відповісти
Що, наші вирішили на умови росії піти?
Вони, перш ніж щось підписувати, повинні у народа спитати, чи народ підтримує це.
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13.03.2022 15:59 Відповісти
- А як розпізнати зрадника, батьку? - Він перший побіжить домовлятися з ворогом про мир. (З повісті Івана Франка "Захар Беркут")
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13.03.2022 16:00 Відповісти
Якого х.я в такий!!! час ще сидять за спинами наших захисників ці капітулянти та відверті зрадники??? Чому вже баканови, арахамії, єрмаки, подоляки, буданови... не дають свідчення? Злив та капітуляція вже на часі! Вони вже у режимі нонстоп через відео- конференцію про щось домовляються з рашистами, та готові вже йти на ПОСТУПКИ!!! Жах! Поки хрипата потвора в ролі президента розсказуе українцям патріотичні речі, котрі їм подобаються! Тим самим відволікаючи їх від цих перемовин зрадників з рашистами!
Таке може трапитися тільки в Україні! Сумно!
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13.03.2022 16:00 Відповісти
Сдаются?
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13.03.2022 16:00 Відповісти
Сподіваюсь, до кацапів дійшло, що такими темпами через місяць у них боєздатних сухопутнихчастин просто не лишиться…
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13.03.2022 16:01 Відповісти
Воно дійшло давно до них, признатися соромно, тому сракою і крутять.
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13.03.2022 16:15 Відповісти
Усі рашисти припиняють вогонь і впродовж 48 годин тікають з України, українці вогонь не припиняють, допомагаючи рашистам вкластися у 48 годин - отаке хай підписують
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13.03.2022 16:01 Відповісти
Фэйк.
Зеленая ***** не рискнет подписывать нихрена. Да и через раду побоятся прогонять. Вперед за кораблем - *****.
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13.03.2022 16:01 Відповісти
перемовини з прорашистськими щурами при ОП ,не передбачають нічого доброго для України і її народу.Один лише варіант-"Повне звільнення всіх окупованих територій .починаючи з 2014 року і (рашен зольдатен енд офіцірен геен спацірен нах цу....за рашистським коритом"
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13.03.2022 16:02 Відповісти
Условие тоько одно сначала вывод войск с Украины включая донбаса и Крыма,про деньги за розбомбленые сотни школ домов больниц позже,а что Подписать? потом тыкать как Минском?если остановяться то будет ордло в больших масштабах и распространиться тлеющим конфликтом на года,если сейчас рашистов не дожать и не освободить донбасс и крым то про независимую Украину дальше можно забудь
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13.03.2022 16:02 Відповісти
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13.03.2022 18:26 Відповісти
Остаётся только надеятся, что у зелёной плесени есть инстинкт самосохранения...
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13.03.2022 16:02 Відповісти
Курс военного корабля уточнен, признан единственно правильным для других родов войск РФ. Нанесён на карты и требует формального согласования с соседними странами.ф
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13.03.2022 16:02 Відповісти
Спочатку русня капітулює, а тільки потім підписуйте щось!
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13.03.2022 16:05 Відповісти
Это может привести к подписанию документов.
Это может привести к зачистке Офиса Президента.
Что выберешь?
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13.03.2022 16:06 Відповісти
Документ может быть только один!!!
1) Вывод войск с территории Украины, в и.ч Крым и Донбасс ранее аккупированый(ЛНР ДНР).
2) Выдачу преступлеников начавших войну против Украины с 201-2022г.
3) Контрибуции за все разрушения и другие ущербы Украины с 2014г.
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13.03.2022 16:07 Відповісти
никаких переговоров.. только Гаага для военных преступников рф..
сколько мирных украинцев убито..
Зеленский у тебя совесть ещё есть?
любые договоры - легализуют фашистов рф, этого нельзя допустить..
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13.03.2022 16:08 Відповісти
Не о чем договариваться, позиции очень различаются. В лучшем случае кацапы будут требовать оставить за собой захваченные Херсон, Мелитополь, Бердянск, ОРДЛО, Крым. И не факт, что очухавшись, подогнав подкрепления, они не полезут по новой. Позиция Украины, как я понял, это прекращение огня и вывод войск с Украины. Орки на это не пойдут. Переговоры для них одно из средств получить преимущество в дальнейшей войне.
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13.03.2022 16:09 Відповісти
Це сьогодні не підуть, але з кожними переговорами апетити зменшуються, треба говорити і дотискати. Час грає на користь України, але людські втрати дуже тяжкі.
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13.03.2022 16:20 Відповісти
Будапешт 2.... Минск 3....?
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13.03.2022 16:12 Відповісти
СЛУЦЬКИЙ! Є СУТТЄВИЙ ПРОГРЕС - СКОРО ТИ БУДЕШ ВІДСАСУВАТИ...
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13.03.2022 16:13 Відповісти
когда голоса первых молчат.а "шестые" начинают что-то вещать,то нужно быть осторожным в оценке информации.так и в этом случае.Молчит глава российской делегации,а распевает "шестёрка".Причём попахивает это попыткой заподозрить украинских переговорщиков в некой уступке.Украинской аудитории нужно внимательно фильтровать информацию и не сеять панику и "зраду".
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13.03.2022 16:15 Відповісти
Дык,подоляк тявкает что-то подобное
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13.03.2022 16:34 Відповісти
Слуцкий - редкая скотина, - это все бла бла бла....
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13.03.2022 16:17 Відповісти
Якщо представник раші говорить про суттєвий прогрес-- значить зелебобіки завуальовано готують зраду!!!
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13.03.2022 16:17 Відповісти
нет, это значит, что все уже продано
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13.03.2022 16:23 Відповісти
Если сейчас заморозите на том что есть.второго дыхания у Украины не будет для отвоевывания своих граждан и территорий .а орки преподнесут это как победу.не за играйтесь с этими переговорами с **********.
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13.03.2022 16:18 Відповісти
наверное в Сирии не так веслео и быстро народ на мясо собирать. и кацапы мрут как мухи, а еще даже голода не было, хотя судя по всему - планировался.
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13.03.2022 16:18 Відповісти
Це просте зондування настроїв народу : спочатку такий вкид "зради" , а потім моніторять настрої по коментарям і роблять висновки .
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13.03.2022 16:18 Відповісти
НА ТВОЄМУ БОЦІ
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13.03.2022 16:19 Відповісти
После третьего раунда переговоров Подоляк раскрыл позицию России:
1. Признание Крыма российским.
2. Признание ЛДНР а административных границах.
3. Внеблоковый статус Украины (Россия готова дать гарантии безопасности)
4. Демилитаризация Украины (неразмещение а Украине оружия, способного угрожать России).
5. Денацификация Украины
6. Русский язык как второй государственный.
Последнего требования на первых переговорах не было.
Сомневаюсь, что Зеля это подпишет - за свою шкуру забоится, а если даже и подпишет то сомневаюсь, что это будет выполняться. Разве что "мировые лидеры" заставят.
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13.03.2022 16:21 Відповісти
Без военной победы Украины все эти бумажки филькина грамота, как и Будапештские гарантии безопасности России.
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13.03.2022 16:26 Відповісти
Это что же такого надо было наобещать фашистам что даже такой отморозок как слуцкий согласен что-то подписать???!!!! Напомню нашему командарму что воюет не он а армия и народ, и попробуй пойти им на уступки - будешь проклят и долго на засидишься в кресле президента!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.03.2022 16:23 Відповісти
***** сам поїду в Київ, буду злочинцем, радікалом, екстримістом чи ким там ще, але мерзота, падлота, шо там щось наподписує, після чого і обидва "Минськи" здадуться жартом - моєю країною торгувати не буде!
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13.03.2022 16:23 Відповісти
Капітуляція - повсюдне припинення військових дій, роззброєння і здавання всіх збройних сил капітулюючої держави без будь-яких умов.

Держава позбавляється суверенітету, її територія окупується (при цьому кордони та територія держави можуть бути змінені волею переможця), верховна влада здійснюється спеціально призначеними особами від імені держави, що перемогла (або коаліції держав). При цьому переможці (переможець) визначають майбутнє політичне врегулювання, виробляють конкретні санкції, види та форми політичної та матеріальної відповідальності переможеної держави, вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності головних військових злочинців. Переможена держава вже як колонія не має права відхиляти або не виконувати умови беззастережної капітуляції ні в момент капітуляції, ні після неї.
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13.03.2022 16:26 Відповісти
Не дай Бог , щось підпишуть із цього переліку , який вимагає ху@ ло ,
то до Києва нехай не повертається ця ************ група 😡
Не повинно бути жодних перемовин із нелюдами ,
які прийшли тебе вбити , крапка 😠
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13.03.2022 16:27 Відповісти
Это какой то вброс , фейк от русни
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13.03.2022 16:27 Відповісти
а нах.. сирийских бомжей нанимать?
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13.03.2022 16:27 Відповісти
Эти переговоры могут привести к тому что украинские переговорщики пойдут курсом мацковского корабля...ну есть же история той же чеченской войны - рашистам наваляли и они подписали хасавюрт который даже не собирались выполнять - дальше перегруппировались,накопили силы и...дальше знаете. Украина прошла Будапешт, Иловайск,минск,..мало - еще кто то верит в писульки-харантии? Мало крови пролито? Постоянно на те же грабли:добыть на поле боя ценой тысяч и тысяч жизней и *****@ть за столом переговоров.
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13.03.2022 16:32 Відповісти
надо подписывать только на туалетной бумаге чтоб ни так обидно было...
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13.03.2022 16:36 Відповісти
Та заспокойтесь!!! Ніякої **зради**небуде,думаєте Зе вже забув,чим закінчилося підписання документів Януковичем,я сумніваюсь.
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13.03.2022 16:38 Відповісти
Цей Слуцький хапав журналісток межи ніг за лобок. З ним перемовини проводити - себе не поважати.
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13.03.2022 16:41 Відповісти
Як би на не втратити Херсонську область.
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13.03.2022 16:41 Відповісти
Интересное наблюдение.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
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13.03.2022 16:44 Відповісти
Будапеській меморандум 2.
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13.03.2022 16:51 Відповісти
Пиз****ц. Опять начнутся разведения войск, сдача территорий лишьбынебылавайны
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13.03.2022 16:56 Відповісти
Слуцкий просто должен что-то сказать,как и Подоляк.
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13.03.2022 16:59 Відповісти
2187 мирних маріупольців загинули від атак з боку РФ.
І це тільки в 1 місті, а села, скільки зломано-згвалтовано ? А діточок то скільки загубили.

Підпишете капітуляцію, будете трупами до 10 коліна, закатаємо в дорогу замість асфальта.
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13.03.2022 17:19 Відповісти
Це не той прогрес, за яким Зеля подарує ***** Крим, Донббас, а на додачу південь України? Тоді хай сам їде нах за руським кораблем.
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13.03.2022 17:33 Відповісти
***** нужна вся Украина , и он не отступит , пока ******** не получит , или не здохнет О другом варианте я даже говорить не хочу И тут еще один момент , пока русня в Украине денег никто вкладывать не будет
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13.03.2022 17:45 Відповісти
если враг начал тебя хвалить-жди беды!
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13.03.2022 18:46 Відповісти
На каких условиях, шо глазки закроем и с чистого листа !!! Договор про дружбу подпишем !!! Меморандум !!! Минск !!! Не *** !!! На*** !!! Колесница упыря не перпетум мобиле. Она, просто в с т а н е т.
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13.03.2022 19:39 Відповісти
Гадаю, що слуцький не бреше тому що якщо проаналізувати подоляка:" Подоляк подчеркнул, что стороны приступили к оформлению договоренностей, но конкретикой по ним не поделился. Отмечается, что делегации решили не комментировать подробности переговоров до момента, когда все ключевые позиции будут согласованы. Договор должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего те, что касаются прекращения войны как таковой. Второй пункт - процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третий - мирное соглашение, каким образом будет гарантирован мир. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, - гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись", - рассказал Подоляк.Также он указал на еще один компонент - он касается обсуждения масштабных инфраструктурных разрушений, нанесенных российскими войсками по всей Украине.Соответственно, должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и какого бюджета (??досить цікаво, адже немає ніяких сумнівів щодо вини та відшкодування Росією, але подоляк про це не каже) все это будет восстанавливаться", - заявил Подоляк"Есть четыре пункта: Подоляк рассказал, чего Украина требует от РФ на переговорах о прекращении войны
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13.03.2022 20:17 Відповісти
Ну не понимаю я, о чём можно переговариваться ......
объясните кто нибудь
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13.03.2022 23:43 Відповісти
 
 