УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7182 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
8 069 57
війна (56544) Путін (21440) Росія (47244) РНБО (1721) теракт (853)

Спецслужби РФ готують провокації та теракти в Росії, щоб дискредитувати українців, - Центр протидії дезінформації при РНБО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Спецслужби РФ готують провокації та теракти в Росії, щоб дискредитувати українців, - Центр протидії дезінформації при РНБО

Російські спецслужби планують спецоперацію з дискредитації українців, які проживають у Російській Федерації.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає Цензор.НЕТ.

"Для консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби рф планують проведення операції, спрямованої на дискредитацію українців, що проживають в рф.

В рамках спецоперації планується:

📍поширення закликів до українців, що живуть в рф, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму путіна. До проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія пропонує іноземним найманцям по 300$ за місяць війни в Україні, - РНБО

📍надання протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного "українського" забарвлення.
📍реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які "організовуватимуться" етнічними українцями.
📍посилення пропагандистських заходів з метою роз’яснення громадянам рф безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців", - йдеться у повідомленні.



Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Надеюсь - провокации будут с многочисленными жертвами.
показати весь коментар
13.03.2022 15:53
+23
А шо такоє? Не йде мобілізація?
показати весь коментар
13.03.2022 15:52
+23
Які питання, Кремль підірвіть.
показати весь коментар
13.03.2022 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо такоє? Не йде мобілізація?
показати весь коментар
13.03.2022 15:52 Відповісти
Москалі з ФСБ убийте Путіна, це буде найкращий теракт.
показати весь коментар
13.03.2022 15:56 Відповісти
нє пашла. "Вєтєранку" нада удвоіть.
показати весь коментар
13.03.2022 15:57 Відповісти
Тю, постом выше уже готовы к подписанию на переговорах а тут такое....
показати весь коментар
13.03.2022 15:52 Відповісти
це мабуть і є знизити градус напруги.
показати весь коментар
13.03.2022 15:53 Відповісти
Які питання, Кремль підірвіть.
показати весь коментар
13.03.2022 15:53 Відповісти
Надеюсь - провокации будут с многочисленными жертвами.
показати весь коментар
13.03.2022 15:53 Відповісти
чтоб мобилизировать пенсионеров и детей?
показати весь коментар
13.03.2022 15:53 Відповісти
Невже кремль гахнуть !?
Ото добре.
..
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
13.03.2022 15:53 Відповісти
Вони на таке не здатні. А от школу з діточками, як в Беслані...
показати весь коментар
13.03.2022 15:58 Відповісти
ПОТРІБНО пУТІНУ НАСРАТЬ СЄБЄ В ПАРТКІ І АБВІНІТЬ УКРАЇНЦІВ...
показати весь коментар
13.03.2022 15:53 Відповісти
ви головне Путю в бункері й*бніть, а далі ідіть бомбити воронеж, весь світ перехреститься

навіть таліби та буддісти
показати весь коментар
13.03.2022 15:53 Відповісти
Рязанський сахарок з візитками Яроша? Ну тупняки, хоть би щось нове придумали
показати весь коментар
13.03.2022 15:54 Відповісти
Можуть ще кровавого пастора згадати )
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
Впирьод и с пестней.
Вообще похрен.
показати весь коментар
13.03.2022 15:54 Відповісти
абсолютно вірна позиція..
показати весь коментар
13.03.2022 15:57 Відповісти
Навпаки - краше. Як павуки.
показати весь коментар
13.03.2022 16:53 Відповісти
Волгодонску приготовиться.
показати весь коментар
13.03.2022 15:54 Відповісти
а єто шо,нас должно взволновать?пусть сами от своего ***** прячутся как могут
показати весь коментар
13.03.2022 15:54 Відповісти
Скоро в Украину кацики повтiкають вiд ***** скаженого.
показати весь коментар
13.03.2022 16:54 Відповісти
И ваще у ***** фантазии мало, фсё методы застарелые. Питерского подзаборника.
показати весь коментар
13.03.2022 16:56 Відповісти
а вот єто должно взволновать
показати весь коментар
13.03.2022 17:06 Відповісти
Нажаль, це дуже імовірно. Коли смєхдєржава почне по-справжньому накриватися жіночим статевим органом, натовпи оголодалих мишебратьєв попруть через наш кордон. Тут тільки мінувати місцевість на кордонах - іншого варіанту нема.
показати весь коментар
13.03.2022 18:56 Відповісти
вони й так слиною давляться від злоби!
показати весь коментар
13.03.2022 15:54 Відповісти
"Она утонула." (с) ВВХ
показати весь коментар
13.03.2022 15:55 Відповісти
Зачем эти оправдания?! На россии давно должны работать украинские ССО.
показати весь коментар
13.03.2022 15:55 Відповісти
закласти під кремль ядрьону бомбу. це була б доволі оригінальна придумка спецслужб московітів!
показати весь коментар
13.03.2022 15:56 Відповісти
"Рязанский сахар"
показати весь коментар
13.03.2022 15:56 Відповісти
пора дома взривати в Москві
показати весь коментар
13.03.2022 15:56 Відповісти
З ******* починаючи.
показати весь коментар
13.03.2022 16:57 Відповісти
І що від того зміниться? Вперед, шляхом кацапського кораБЛЯ )))
показати весь коментар
13.03.2022 15:56 Відповісти
І луна пішла по всьому світу --- ***...***...***...
показати весь коментар
13.03.2022 16:03 Відповісти
а от мешканцям рязані я б радила зробити жим-жим
ви ж не думаєте, що фсб вам забуло рязанський цукор
яу пуйло через кров лізло до влади, так воно з неї і виковирюється

йому просто треба казус беллі для яо
показати весь коментар
13.03.2022 15:57 Відповісти
Пфф! Я только за, если подорвут пару многоэтажек с кацапскими свиньями. Все равно кроме свиноты и их подсвинков, вроде сербов и белманкуртов никто им не поверит, а кацапов станет меньше.
показати весь коментар
13.03.2022 15:59 Відповісти
І бажано, щоб міст двадцять відразу бомбанули!!!
Нє!!! Луччє сразу підісат гарадов бамбітє!
показати весь коментар
13.03.2022 16:00 Відповісти
Пусть путина убьют. Мы согласны взять на себя ответственность.
показати весь коментар
13.03.2022 16:00 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2022 16:01 Відповісти
рашкина яжемать, получая покоцанное тельце из морга, размазывая сопли выкрикнула - сотрите там ту Украину в пыль, за то что она убивает наших детей.......... (?????)
******* (пардон)... а шо ваши ******** делали в Украине? грибы-ягоды собирали???
показати весь коментар
13.03.2022 16:02 Відповісти
Вася, згоден з тобою на всі 100%. Їх вже не вилікувати... Тільки відстріл мокши...
показати весь коментар
13.03.2022 16:08 Відповісти
я так і писав - тільки куля може вибити з голови говноспам, роками закладений рашаговносмі...
показати весь коментар
13.03.2022 16:13 Відповісти
пусть готовят..
кому это раше-быдло жалко? они нелюди..
хоть бы кровавую площадь в масквабаде взорвали..
наше дело, вернее доблестных ЗСУ - истреблять кацапофашистов здесь..
показати весь коментар
13.03.2022 16:02 Відповісти
Ми із за цих "українців" за 8 років не ввели візовий режим з кацапами, бо постійно концерви нили що мільйони українців не можна залишити без допомоги , там мая мама жівьот ілі папа і блаблабла. І де зараз ці мільйони українців? Може пора вже зрозуміти що в козломордії не залишилось українців, так тільки зрадники які вже давно за рублі продали свою батьківщину.
показати весь коментар
13.03.2022 16:03 Відповісти
Ага.
показати весь коментар
13.03.2022 17:00 Відповісти
Та хай ******* своє бидло. Нам то що... Чим більшн дохлих московітів, тим краще. Вони зассять йти захищати путькіна і його пєдіків тіпа шойгу і лаврова...
показати весь коментар
13.03.2022 16:06 Відповісти
шо Воронеж бомбить будуть чи Волгоград?
показати весь коментар
13.03.2022 16:08 Відповісти
Хремль взорвите!
показати весь коментар
13.03.2022 16:12 Відповісти
росіянам побажаємо успіху у благій справі - винищення власного населення, чим гучніші теракти і чим більше жертв, тим менше їх прийде до нас із зброєю в руках.

а українцям - розуміння того, что скільки би і як би ми не лізли з шкіри, доводячи власну непричетність, росіяни повірять своєму телевізору, а не фактам, а тим більше не нашим словам і навіть клятвам.
ще раз: побажаємо ім досягти справді вражаючих результатів)
показати весь коментар
13.03.2022 16:15 Відповісти
Тільки смерть ***** може консолідувати ерефян,чи шойгу.Скажіть їм про це,окремо,спочатку шойгу.
показати весь коментар
13.03.2022 16:20 Відповісти
Підірвуть ще кілька будинків в моZZкві. Але у моZZковитів зараз траур - їм інстаГрамм відключають, вони навіть падаючи в пекло у цьому підірваному будинку нічого не відчують.
показати весь коментар
13.03.2022 16:26 Відповісти
нам уже все одно, а якщо вони самі своїх трохи в своїй рашці переб'ють - то й хєр з ними.
показати весь коментар
13.03.2022 16:34 Відповісти
Ну у них там уже маниакальная эпидемия - сами себя начинают взрывать.
показати весь коментар
13.03.2022 16:58 Відповісти
Навіть якщо вони зроблять "Каширське шосе #2 чи Волгодонськ" все одно треба переносити війну на територію московії.
показати весь коментар
13.03.2022 17:01 Відповісти
неплохо бы в рамках "провокаций и терактов" этим "спецслужбам" кремль подорвать, для профилактики. тут вообще вин-вин и еще медаль дадут, может даже Байден. ну или "точкой - у".
показати весь коментар
13.03.2022 17:10 Відповісти
https://quifinanza.it/editoriali/video/putin-e-malato-sta-per-morire-cosa-sappiamo-sulla-salute-dello-zar/609310/
показати весь коментар
13.03.2022 19:00 Відповісти
Сверху справа 3 вертикальные точки, открыть и нажать на перевести (traduci), выбрать язык.
показати весь коментар
13.03.2022 19:02 Відповісти
 
 