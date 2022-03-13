Спецслужби РФ готують провокації та теракти в Росії, щоб дискредитувати українців, - Центр протидії дезінформації при РНБО
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Російські спецслужби планують спецоперацію з дискредитації українців, які проживають у Російській Федерації.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає Цензор.НЕТ.
"Для консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби рф планують проведення операції, спрямованої на дискредитацію українців, що проживають в рф.
В рамках спецоперації планується:
📍поширення закликів до українців, що живуть в рф, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму путіна. До проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами росії.
📍надання протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного "українського" забарвлення.
📍реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які "організовуватимуться" етнічними українцями.
📍посилення пропагандистських заходів з метою роз’яснення громадянам рф безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Ото добре.
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Слава нації
Смерть москалям.
навіть таліби та буддісти
Вообще похрен.
ви ж не думаєте, що фсб вам забуло рязанський цукор
яу пуйло через кров лізло до влади, так воно з неї і виковирюється
йому просто треба казус беллі для яо
Нє!!! Луччє сразу підісат гарадов бамбітє!
******* (пардон)... а шо ваши ******** делали в Украине? грибы-ягоды собирали???
кому это раше-быдло жалко? они нелюди..
хоть бы кровавую площадь в масквабаде взорвали..
наше дело, вернее доблестных ЗСУ - истреблять кацапофашистов здесь..
а українцям - розуміння того, что скільки би і як би ми не лізли з шкіри, доводячи власну непричетність, росіяни повірять своєму телевізору, а не фактам, а тим більше не нашим словам і навіть клятвам.
ще раз: побажаємо ім досягти справді вражаючих результатів)