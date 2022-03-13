Будемо стежити і реагувати: Радник Байдена Салліван про вбивство американського журналіста
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав вбивство американського журналіста в Ірпені російськими військами шокуючим і жахливим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення журналістки The New York Times Кеті Роджерс в Twitter.
"Очевидно, що ми будемо уважно стежити за розвитком подій і реагувати відповідним чином", - заявив Салліван.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти в Ірпені застрелили американського журналіста. Ще один отримав поранення.
Топ коментарі
+43 vigo
показати весь коментар13.03.2022 16:03
+38 Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар13.03.2022 16:03
+28 Совестно за Брата
показати весь коментар13.03.2022 16:03
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Будь ласка, зачекайте...
за тим, чи вб'ють ще когось?
стихотворения "Европа мовчала"
Олександра Олеся(Кандыба), уроженца сумщины. Написан 1931 году.
"Коли Украīна в
нерiвнiй борьбi
Вся сходила кров'ю i
сльозьми стiкала
Ì дружньоī помiчi
ждала собi ,
Эвропа мовчала....."
їм не вдастя !
Путлер , тварюка плюгава , готуйся до Гааги !
Єто чєго, бобросімоняншу замочітє?
По 5 євро з кожного - це 380 тис євро. Хто скільки зможе.
Юрій Бутусов
1 д. ·
Друзі, треба терміново зібрати кошти на закупівлю безпілотників для Юрія Касьянова. Це дуже коштовний проект, але у Юрія є команда, яка вміє застосовувати таку техніку в інтересах наших військ. Безпілотники - це очі ******** армії. Прошу долучитись та зібрати кошти.
https://censor.net/ua/blogs/3324112/letayuschaya_smert
Юрий Касьянов
3 ч. ·
Гоняем сволоту по полям, охотимся на танчики с простыми коптерами, летающими на 5-7 км максимум.
И, кажется, всё у нас получится. Уже есть деньги на полтора комплекса. Смотрите мой предыдущий пост и помогайте приближать нашу победу.
Спасибо!
хз шо оно происходит США на глазах как то чмошнеет
тілько стежитимуть?
питання теперка скільки громадян США...
карочє, стежте
Але чого дивуватися, якщо вони продовжують "стежити" після захоплення атомних станцій.
...От курва, знову відсиджуються, як у другій світовій, певно, чекають повторення Перл-Харбору
а 80 українських дітей?
Щоб діяти почали активніше це потрібно щоб там власні громадяни дали копняка, а поки вони хоч якось допомагають.