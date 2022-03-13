УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9442 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
20 236 54
війна (56544) журналістика (1615) США (14482) вбивство (2876) Салліван Джейк (215)

Будемо стежити і реагувати: Радник Байдена Салліван про вбивство американського журналіста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Будемо стежити і реагувати: Радник Байдена Салліван про вбивство американського журналіста

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав вбивство американського журналіста в Ірпені російськими військами шокуючим і жахливим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення журналістки The New York Times Кеті Роджерс в Twitter.

Читайте також: Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений. ФОТО

"Очевидно, що ми будемо уважно стежити за розвитком подій і реагувати відповідним чином", - заявив Салліван.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти в Ірпені застрелили американського журналіста. Ще один отримав поранення.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
«Стежити»?!
за тим, чи вб'ють ще когось?
показати весь коментар
13.03.2022 16:03
+38
это и есть результат ваших бездействий
показати весь коментар
13.03.2022 16:03
+28
Красная линия №12546567999...
показати весь коментар
13.03.2022 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Стежити»?!
за тим, чи вб'ють ще когось?
показати весь коментар
13.03.2022 16:03 Відповісти
Салливан - известный кацапский поклонник.
показати весь коментар
13.03.2022 16:17 Відповісти
Приведу токо один куплет из
стихотворения "Европа мовчала"
Олександра Олеся(Кандыба), уроженца сумщины. Написан 1931 году.
"Коли Украīна в
нерiвнiй борьбi
Вся сходила кров'ю i
сльозьми стiкала
Ì дружньоī помiчi
ждала собi ,
Эвропа мовчала....."
показати весь коментар
13.03.2022 17:00 Відповісти
Зараз Європа не мовчить, але…
показати весь коментар
13.03.2022 18:37 Відповісти
Красная линия №12546567999...
показати весь коментар
13.03.2022 16:03 Відповісти
это и есть результат ваших бездействий
показати весь коментар
13.03.2022 16:03 Відповісти
Во - во, точно!
показати весь коментар
13.03.2022 16:04 Відповісти
Рашинські окупанти в агоніі , так як перемогти І окупувати Украіну ,
їм не вдастя !

Путлер , тварюка плюгава , готуйся до Гааги !
показати весь коментар
13.03.2022 16:03 Відповісти
У нас это называется ссыкло.
показати весь коментар
13.03.2022 16:03 Відповісти
А у нас импотенция.
показати весь коментар
13.03.2022 16:05 Відповісти
Може,бінокль дати?
показати весь коментар
13.03.2022 16:04 Відповісти
треба негайно виступити з найрішучишим занепокоєнням!
показати весь коментар
13.03.2022 16:05 Відповісти
Реагувати відповідним чином?
Єто чєго, бобросімоняншу замочітє?
показати весь коментар
13.03.2022 16:06 Відповісти
Народ, зараз на форумі 76 тис. Допоможіть придбати ударні БПЛА.
По 5 євро з кожного - це 380 тис євро. Хто скільки зможе.

Юрій Бутусов

1 д. ·

Друзі, треба терміново зібрати кошти на закупівлю безпілотників для Юрія Касьянова. Це дуже коштовний проект, але у Юрія є команда, яка вміє застосовувати таку техніку в інтересах наших військ. Безпілотники - це очі ******** армії. Прошу долучитись та зібрати кошти.

https://censor.net/ua/blogs/3324112/letayuschaya_smert

Юрий Касьянов

3 ч. ·

Гоняем сволоту по полям, охотимся на танчики с простыми коптерами, летающими на 5-7 км максимум.

И, кажется, всё у нас получится. Уже есть деньги на полтора комплекса. Смотрите мой предыдущий пост и помогайте приближать нашу победу.

Спасибо!
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
Администрация Байдена - это не все США, и даже не весь политикум. Будет реакция, еще как будет.
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
Сподіваюсь. Бо схоже що Байден таки coward (боягуз).
показати весь коментар
13.03.2022 16:08 Відповісти
Коли буде- перед виборами?
показати весь коментар
13.03.2022 16:17 Відповісти
сковтнули, срані сцикуни.
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
в смысле... он сам виноват...вы его туда не посылали? (где-то это мы уже слышали)
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
Реагировать как? Запретите продавать в ******** не только золотые унитазы, но и серебряные?
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
Вже вбили!!! За чим ще стежити???!!! Боягузи керують країнами- лідерами у світі, нажаль це факт!
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
Я би вже відреагував ракетним обстрєлом.
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
Озабоченность будет или обеспокоенность? Тьху!!!
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
Сначала озабоченность, потом обеспокоенность, потом озабоченная обеспокоенность, потом, обеспокоенная озабоченность. Дальше я забыл
показати весь коментар
13.03.2022 16:22 Відповісти
Дальше буде те саме, тільки добавлять "глубокая"...
показати весь коментар
13.03.2022 16:55 Відповісти
їбаште ядерними ракетами по бункеру
показати весь коментар
13.03.2022 16:08 Відповісти
Будем следить за развитием чего?? Чувака убили его уже нет... что должно развиться
хз шо оно происходит США на глазах как то чмошнеет
показати весь коментар
13.03.2022 16:09 Відповісти
Що, забороните американським журналістам покидати США щоб не призвести до ескалації "конфлікту"???
показати весь коментар
13.03.2022 16:09 Відповісти
А пити каву будете? З круасанами? Зміліла Америка. Власники американських паспортів можуть більше не розраховувати на захист американської армії. А ще не так давно їх не чіпало більшість терористів, бо за смерть, чи визволення з полону власника такого паспорту задіювалися цілі авіаносні групи. Жаль, що часи Рейгана, Буша для США залишились у минулому.
показати весь коментар
13.03.2022 16:10 Відповісти
навіть не занепокоїлися?
тілько стежитимуть?

питання теперка скільки громадян США...
карочє, стежте
показати весь коментар
13.03.2022 16:11 Відповісти
До "озабоченностєй" додається ще один мощний інструмент - "стеження і реагування". За все це словоблудіє Україна платить найкращими синами і доньками! Саліван взагалі чмо.
Але чого дивуватися, якщо вони продовжують "стежити" після захоплення атомних станцій.
показати весь коментар
13.03.2022 16:12 Відповісти
подзорную трубу радныку вид украйинськойи громады новою поштою..
показати весь коментар
13.03.2022 16:12 Відповісти
"Будем следить, осуждать и выражать глубочайшую озабоченность"

...От курва, знову відсиджуються, як у другій світовій, певно, чекають повторення Перл-Харбору
показати весь коментар
13.03.2022 16:13 Відповісти
вбивство американського журналіста в Ірпені російськими військами шокуючим і жахливим. Джерело: https://censor.net/ua/n3324656
а 80 українських дітей?
показати весь коментар
13.03.2022 16:13 Відповісти
А где всеобъемлющее беспокойство? И другой осуждамс?
показати весь коментар
13.03.2022 16:13 Відповісти
это уж прям очень сильно, возможно, когда Хйло Латвию начнет бомбить.
показати весь коментар
13.03.2022 16:58 Відповісти
То , что тысячи украинцев убивают єто херня, а вот то что одного янки хлопнули єто «шокуюче та жахливо»
показати весь коментар
13.03.2022 16:13 Відповісти
Стежити?
показати весь коментар
13.03.2022 16:13 Відповісти
Дуже пильно.
показати весь коментар
13.03.2022 16:18 Відповісти
Нехай цей стежитель самовласно приiжджае стежити у IРПЕНЬ.
показати весь коментар
13.03.2022 16:21 Відповісти
салливан и раньше страдал ***********...ничего не изменилось..
показати весь коментар
13.03.2022 16:17 Відповісти
Сосати тільки можете
показати весь коментар
13.03.2022 16:18 Відповісти
******* ЯО по маскве питеру и новосибу с свердловском (забыл как он по новому)
показати весь коментар
13.03.2022 16:18 Відповісти
Следаком буде працювати Засцаливан?
показати весь коментар
13.03.2022 16:18 Відповісти
Ну, нехай "будуть стежити"... Без коментарів. Навіть не маю бажання відволікатись на дурнів.
показати весь коментар
13.03.2022 16:19 Відповісти
Американцы.не бойтесь!!! Спины наших пацанов и девчат в военной форме продолжают защищать вас от напугавшего вас русского солдата.Вы боитесь ещё не завидев этого "страшного русского" за сотни километров от ваших границ.Наши военные готовы взять из ваших трясущихся рук ваше оружие,чтобы защитить не только себя,но и вас.Пусть страх не перализует вам полностью мозг и вы примете смелое решение-ДАЙТЕ ОРУЖИЕ И САМОЛЁТЫ и можете меньше мочиться в штаны,лёжа под кроватью.
показати весь коментар
13.03.2022 16:24 Відповісти
НАТа апять апписялась
показати весь коментар
13.03.2022 16:26 Відповісти
***** навіть я не втримаюся від "гуморку": що значить "слідкувати"? чи часом не воскресне журналіст вбитий свинособаками?
показати весь коментар
13.03.2022 16:29 Відповісти
Та я вас прошу, якщо їх не турбують тисячи вбитих україньців від немовлят і до старців, то чого ж зхвилює смерть громадянина котрий працював на військовому поприщу?
Щоб діяти почали активніше це потрібно щоб там власні громадяни дали копняка, а поки вони хоч якось допомагають.
показати весь коментар
13.03.2022 16:30 Відповісти
Да уж, Америка захистить...матері їх ковінька. Спостерігати він буде...
показати весь коментар
13.03.2022 16:59 Відповісти
Обосрались?
показати весь коментар
13.03.2022 17:06 Відповісти
Годовані та озброєні до зубів але слабкі духом боягузи.
показати весь коментар
13.03.2022 17:18 Відповісти
ГЛУБОЧАЙШАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ДА?))Этот мир кусок говна !
показати весь коментар
13.03.2022 17:27 Відповісти
 
 