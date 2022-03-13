УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9442 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
8 641 40
війна (56544) Росія (47244) Сирія (1668)

Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії для війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада.

Про це повідомили в Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Центи відкриті в містах  Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо стежити і реагувати: Радник Байдена Салліван про вбивство американського журналіста

Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмеймім" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази "Чкаловский", Московська обл, - зазначили в Міноборони.

Протягом останніх днів Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени так званого "Ополчення національної оборони" та підрозділів 5-ого корпусу ЗС Сирії.

Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю. Також підтверджено інформацію про підготовку росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні, - зазначили в Міноборони.

Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 дол. США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тростянець без світла, Суми з проблемами з водою, - голова ОВА розповів про стан ЖКГ Сумщини
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
Ватники заканчиваются пошли папуасы.
показати весь коментар
13.03.2022 16:03
+14
Це ще раз доказує - російська армія слабка. А намагання зараз втягнути Україну у перемовини, це спроба затягнути час для перегрупування сил.
показати весь коментар
13.03.2022 16:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да хоть 114.
показати весь коментар
13.03.2022 16:03 Відповісти
Ватники заканчиваются пошли папуасы.
показати весь коментар
13.03.2022 16:03 Відповісти
Цікаво а де поділись папуаси з білорусько-польського кордону?
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
це ****... всяка нечисть сюди сповзається(((((
показати весь коментар
13.03.2022 16:05 Відповісти
всі відкликнулися на зов сатани, вилупки.
показати весь коментар
13.03.2022 16:06 Відповісти
ну що, це вже можна рахувати третьою Світовою чи ще ні?
показати весь коментар
13.03.2022 16:05 Відповісти
мабуть будуть чекать жовтих жилерів по всій Европі+ США
показати весь коментар
13.03.2022 16:15 Відповісти
Наёмники никогда не славились отменным боевым духом. Минус четверть их состава - остальные разбегутся
показати весь коментар
13.03.2022 16:05 Відповісти
Да не будет здесь тех 16 тыщь, шо кацапы на днях анонсировали, будет 500-1000 Асадовцев для картинки, не более того, Сирийцы как и Украинцы люто ненавидят кацапов за химатаки авиаатаки по больницам, детским садам, школам и т.д. В инете даже можно посмотреть реакцию местных жителей на выход техники кацапов, забрасывают камнями, вот и все союзники.
показати весь коментар
13.03.2022 16:16 Відповісти
А как они доставят это стадо к нам? Морем долго, обрыгаются... По воздуху, через Турцию? Турки должны подсобить, случайно стрельнуть...
показати весь коментар
13.03.2022 16:05 Відповісти
Ті "вояки" ще гірші за рашисстов. Хоча можуть створити деякі труднощі.
показати весь коментар
13.03.2022 16:05 Відповісти
тупо з України зробили полігон((, скоти
показати весь коментар
13.03.2022 16:06 Відповісти
Це ще раз доказує - російська армія слабка. А намагання зараз втягнути Україну у перемовини, це спроба затягнути час для перегрупування сил.
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
Це результати переговорів з русіш-швайн!
показати весь коментар
13.03.2022 16:07 Відповісти
Друга армія світу формує дивізію бабуїнів асада. Позорище.
показати весь коментар
13.03.2022 16:09 Відповісти
то попросту була пропоганда - протів НАТО вони не встоять і 24 години - і це без ядерного ....
показати весь коментар
13.03.2022 16:21 Відповісти
45-а бригада: три живих людини тільки - а це, між іншим, "еліта" ВДВ лаптестану. 33 мінути і їх нема. А бабуїнам тут ніхера не світить
показати весь коментар
13.03.2022 16:31 Відповісти
пусть покажут им фотки сожженой техники
как они будут воевать?
уверен техникой такой пользоваться не смогут
а штабелями дохнуть под арт обстрелами им вряд ли охота
да и как они попадут?
самолетом с дамаска до белорашки чтоли?
а турки будут спокойно смотреть на это?
показати весь коментар
13.03.2022 16:11 Відповісти
Лучше им показать пули со свининой
https://ipress.ua/ru/news/puly_so_svynynoy_y_vyntovka_krestonosets__v_ssha_vipustyly_oruzhye_protyv_musulman_143451.html
показати весь коментар
13.03.2022 16:18 Відповісти
Чекаємо знищення режиму Асада повстанцями. Самий час щоб покінчити.
показати весь коментар
13.03.2022 16:12 Відповісти
Україна відкриває центри по збору гуманітарки
Раша центри по найму убивць в Україні

два світи, два способи життя
показати весь коментар
13.03.2022 16:13 Відповісти
Все эти муслимы отродясь не были хороши в качестве регулярных войск, в лучшем случае тыловые части. Касабы сами с ними намучаются больше, чем ВСУ.
показати весь коментар
13.03.2022 16:16 Відповісти
сомневаюсь что они там будут воевать за бублики . А доллар для ваты вскоре будет недосягаем . Чем платить будут головорезам ?
показати весь коментар
13.03.2022 16:17 Відповісти
та и фиг с ними, нужно Украине рядом открыть такие же пункты найма и предложить цену выше российской
показати весь коментар
13.03.2022 16:20 Відповісти
Пофиг... Предствавляю, сирийцы, которые привыкли воевать при +25, на своих пикапах с пулеметами (а по-другому они воевать не умеют), рассекают по нашим снежным полям...
показати весь коментар
13.03.2022 16:20 Відповісти
Перше, що спадає на думку:
Вони ніколи в житті не замислювались сушити шкарпетки/онучі.
І через 3-4 дні всі вщент будуть з кривавими копитами.
І таких "дрібничок" можна пригадати СОТНІ.
показати весь коментар
13.03.2022 16:25 Відповісти
"Велика Раша" з мільонною армією шукає тисячу найманців за тисячи кілометрів, що би відправити їх воювати до України.
показати весь коментар
13.03.2022 16:21 Відповісти
а переговоры, нет не слышал,
переговоры для отмазки
показати весь коментар
13.03.2022 16:24 Відповісти
А що ...чорнодупі не горять !?
..
Слава нації
Смерть *********
показати весь коментар
13.03.2022 16:29 Відповісти
сдохнуть обороняя сортир бленомолевого окурка с погоняло "пуйло" скрепно !!!
показати весь коментар
13.03.2022 16:32 Відповісти
Приїдуть тільки самі дурні. Найманці наймаються щоб гроші заробляти а не щоб здихати.
показати весь коментар
13.03.2022 16:32 Відповісти
Може байрактаром?
показати весь коментар
13.03.2022 16:45 Відповісти
ЛІТАКИ БУДУТЬ ЗБИТІ НАД іРАНОМ!
показати весь коментар
13.03.2022 16:45 Відповісти
Радянська влада під час громадянської війни використовувала озброєні загони китайських найманців в каральних операціях проти збройного опору цивільного населення ! Я впевнений що ці загони сирійців можуть бути використані проти мирного населення , тому що, якою б сволотою не були російських окупанти вони розуміють десь в глибині свого мозку , що коять військові злочини на сусідній землі і також розуміють якусь частину української мови , а от що москалі набрешуть сирійцям і як їх використають на разі не відомо . Міжнародна спільнота повинна знати кожен провокаційний крок московської орди і хоч якось запобігти цьому не людяному явищу .
показати весь коментар
13.03.2022 16:47 Відповісти
Коротко о ситуации: гопник решил избить очкарика-ученика, но тот ему дал сдачи. Гопник позвал своих друганов, а вокруг стоят учителя и подбадривают ученика, вместо того чтобы разогнать свору.
показати весь коментар
13.03.2022 17:00 Відповісти
А як вони їх завозити збираютьсЯ? ІЛ-76? Довго будуть возити 14000
показати весь коментар
13.03.2022 17:48 Відповісти
 
 