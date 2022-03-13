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Подоляк про вбивство журналіста New York Times в Ірпені: Скільки ще США не закриватимуть небо над Україною?
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста видання New York Times Брента Ренауд.
Про це написав у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста Brent Anthonу Renaud. До недотримання РФ правил війни питань немає. Питання лише одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?", - написав Подоляк.
Як повідомлялось, окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений.
Топ коментарі
+15 Валерій Стрюков
показати весь коментар13.03.2022 16:11
+8 Вася Бабулетов
показати весь коментар13.03.2022 16:10
+8 ptn hlo 428037f7
показати весь коментар13.03.2022 16:20
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Будь ласка, зачекайте...
или такой ланцюжок не приходит в голову?
- Сьогодні у баби Мані в Ірпені, окупанти поцупили три банки солених огірків. Скільки ще США не буде закривати небо?!!
уже конечно не стоит напоминать, но вся команда зе занималась хренью
когда надо было укреплять оборону
армию не снабжали, заказы не выполняли
сейчас хоть не портите что есть
и не надо подписывать непонятные договора