Подоляк про вбивство журналіста New York Times в Ірпені: Скільки ще США не закриватимуть небо над Україною?

Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста видання New York Times Брента Ренауд.

Про це написав у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста Brent Anthonу Renaud. До недотримання РФ правил війни питань немає. Питання лише одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?", - написав Подоляк.

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Як повідомлялось, окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений.