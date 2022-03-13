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Подоляк про вбивство журналіста New York Times в Ірпені: Скільки ще США не закриватимуть небо над Україною?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста видання New York Times Брента Ренауд.

Про це написав у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста Brent Anthonу Renaud. До недотримання РФ правил війни питань немає. Питання лише одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?", - написав Подоляк.

Подоляк про вбивство журналіста New York Times в Ірпені: Скільки ще США не закриватимуть небо над Україною? 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо стежити і реагувати: Радник Байдена Салліван про вбивство американського журналіста

Як повідомлялось, окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
ДЕБІЛ подляк розкажи краще про наслідки селфі з хламідією з Яворівського полігону...
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13.03.2022 16:11
+8
При чем тут небо??? Его пулей застрелили
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13.03.2022 16:10
+8
Хто розвалив Укроборонпром?Хто закатав купу грошей в асфальт?Хто вилучив клістрони з ППО? Столтенберг?
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13.03.2022 16:20
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13.03.2022 16:09 Відповісти
Подоляк, ты трепло! Яворивский полигон на твоей совести. Спрячься и не высовывайся.
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13.03.2022 18:21 Відповісти
Тобто тобі не треба закритого неба над українськими дітьми?
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13.03.2022 16:12 Відповісти
Не мели дурниць- тут не москалі, локшину на вуха не повісиш.
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13.03.2022 16:18 Відповісти
При чем тут небо??? Его пулей застрелили
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13.03.2022 16:10 Відповісти
При закритому небі ЗСУ давно вибили б звідти рашистівю які застрелили американського журналіста кулею- не занадто складний логічний ланцюжок?
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13.03.2022 16:14 Відповісти
кто тебе такую ерунду сказал?при закрытом небе наша авиация не сможет громить колонны врага,они бы давно свои танки доставили в киев,закопали в землю и все стало бы в разы хуже.
или такой ланцюжок не приходит в голову?
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13.03.2022 16:20 Відповісти
Ваша - це чия???
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13.03.2022 16:23 Відповісти
Не звертай уваги- там деменція.
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13.03.2022 16:26 Відповісти
наша-це та,що кацапські колони у метелобрухт перетворює...а самих кацапів у барбекю.а в тебе яка?
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13.03.2022 16:28 Відповісти
закопанный танк - прекрасная мишень для NLAW
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13.03.2022 17:46 Відповісти
тут вообще то речь о закрытом небе...а NLAW это другое.
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13.03.2022 17:50 Відповісти
Дибіл чи фашист?
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13.03.2022 16:15 Відповісти
А по ніку не видно?
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13.03.2022 16:19 Відповісти
да,дрочук-это явно не украинский ник
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13.03.2022 16:22 Відповісти
Кацапе, іди далі дрочи на путіна
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13.03.2022 16:24 Відповісти
а шо,сказати ***** щелепа не повертається?
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13.03.2022 16:25 Відповісти
ДЕБІЛ подляк розкажи краще про наслідки селфі з хламідією з Яворівського полігону...
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13.03.2022 16:11 Відповісти
Так, це реально зашквар. Тягне на держзраду.
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13.03.2022 16:11 Відповісти
Тю...
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13.03.2022 16:15 Відповісти
Соболезную родным этого журналиста к слову,его смерть может стать тем камешком, который обрушит лавину, общественное мнение на Западе сильная штука.
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13.03.2022 16:11 Відповісти
Та ужеж ответили типа будем наблюдать, не потянул парень даже на озабоченность...
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13.03.2022 16:12 Відповісти
Ничего, не всё сразу. Если их пресса раскрутит это дело, то могут быть более интересные варианты.
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13.03.2022 16:21 Відповісти
А скільке ще не буде підписаний документ про колаборантів
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13.03.2022 16:11 Відповісти
Долго. Сегодня вернут в ВР.
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13.03.2022 16:19 Відповісти
Ви що, а раптом ху№ло нападе!!! Бійтеся далі, аж поки ботоксний пацюк не скине щось на Вашингтон!
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13.03.2022 16:13 Відповісти
Подоляк:
- Сьогодні у баби Мані в Ірпені, окупанти поцупили три банки солених огірків. Скільки ще США не буде закривати небо?!!
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13.03.2022 16:16 Відповісти
Я, ***** писав, не робити і не розповсюджувати фото, взагалі ніяких, не доходить, поки по голові не прилетить. Я про яворівський п
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13.03.2022 16:17 Відповісти
Скільки вже обговорювали,пояснювали,що означає термін "Закрите небо",але до політтехнолога Яника-Зєлі не доходить...
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13.03.2022 16:17 Відповісти
та да, байрактары уже задолбали по бензовозах шмалять.
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13.03.2022 16:17 Відповісти
Дядя ПАДАЛЯК-ти дурак???...
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13.03.2022 16:18 Відповісти
не, поцифист. Поцанов жалко, когда их в колоннах сушки утюжат.
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13.03.2022 16:22 Відповісти
Хто розвалив Укроборонпром?Хто закатав купу грошей в асфальт?Хто вилучив клістрони з ППО? Столтенберг?
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13.03.2022 16:20 Відповісти
не надо находить любой повод чтобы напоминать про беспилотную зону
уже конечно не стоит напоминать, но вся команда зе занималась хренью
когда надо было укреплять оборону
армию не снабжали, заказы не выполняли

сейчас хоть не портите что есть
и не надо подписывать непонятные договора
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13.03.2022 16:24 Відповісти
подляк не мели чуш ты только мешаешь Украине.
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13.03.2022 16:24 Відповісти
Ніхто нічого не закриє. Готуймося до найгіршого, сподіваємось на кращє
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13.03.2022 16:31 Відповісти
А Ленка сегодня речь про небо уже толкала?
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13.03.2022 16:55 Відповісти
 
 