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Альтернативою переговорам є ще кривавіша війна і поширення її на країни ЄС, – Жовква

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Альтернативою переговорам є ще кривавіша війна і поширення її на країни ЄС, – Жовква
Фото: bituk.media

Єдиною альтернативою переговорам України з РФ є ще кривавіша війна з поширенням на інші країни Європи.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми запрошуємо кожного дня. Президент це робить різними каналами - і через колег-президентів, і лідерів світових держав. Поки що він (Путін – ред.) не відповідає позитивно на це запрошення. Але будемо сподіватися, що зрештою це станеться. Бо єдиною альтернативою переговорів є ще кривавіша війна з іще більшою кількістю жертв, і з російського боку також, і далі її поширення на інші країни Європи. Це альтернатива", - сказав Жовква.

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Він наголосив, що президент звертається якщо не до кожного, то до половини лідерів, з якими говорить президент України, з проханням, якщо є така змога, "донести Путіну ті сигнали, які, на жаль, ми не можемо донести зараз напряму".

При цьому Жовква висловив сподівання, що "все-таки ці переговори дуже скоро відбудуться".

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Топ коментарі
+60
Валянок! У війні спочатку треба перемогти. Будь які переговори це відтермінування війни, ще жахливішої війни.
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13.03.2022 16:21
+59
Першу чеченська зупинили перемовини. Потім для Чечні було 4 спокійних роки. Кацапи перегрупувалися, оснастили армію, провели її насичене, засобами і ресурсом, врахували помилки - і вдарили вдруге. І Чечні не стало. Жовкві про це відомо?
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13.03.2022 16:21
+57
единственный выход для цивилизованного мира - это военное поражение мордора в Украине.. и больше ничего!
его разоружение и развал до московской области!
помогайте вооружением, сопливые евробздуны, пока ЗСУ защищает Европу от кабаевского фашизма..
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13.03.2022 16:20
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Час від часу цей підер з оХвісу вилазе.
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13.03.2022 17:07 Відповісти
Придурок, именно ты и и такие как ты капитулянты подстрекают ***** к кровавым методам войны. ***** знает как надавить на таких капитулянтов трусливых.
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13.03.2022 17:08 Відповісти
Будете як лапті лежати та гнити, тільки ***** позаглядайте в очко *****.
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13.03.2022 17:13 Відповісти
ну ось і розпочалося.....дагаворподписиваем с свинособаками....а вони що всі попередні виконували
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13.03.2022 17:15 Відповісти
Цей Жовква випадково не з групи переговорників Дениса Кірєєва, застреленого СБУ при затриманні за роботу на ворога?
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13.03.2022 17:22 Відповісти
Схоже на то!
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13.03.2022 17:30 Відповісти
Он ****!
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13.03.2022 19:32 Відповісти
Які переговори ? Тільки перемога .
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13.03.2022 17:24 Відповісти
Нафіг,нам цей кацапський пі@ @рок
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13.03.2022 17:27 Відповісти
Переживає,що вбивці,мало заплатять
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13.03.2022 17:28 Відповісти
Ця жовква вже не в перший раз розповідає про безальтернативність перемовинам! А "казачо та засланный"!
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13.03.2022 17:29 Відповісти
Повилазили Гниди. РЯтують садистів
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13.03.2022 17:32 Відповісти
Арестович Заспокійливий: Для всіх нас настала друга фаза психологічної втоми Вона породжує певні негативні ефекти. Які? Що саме відбувається?
https://www.facebook.com/watch/?v=1107926136729762
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13.03.2022 17:37 Відповісти
Смерти мерзкого и злобного кремлёвского Упыря НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ, все иное от Лукавого, то есть ГРЕХ - уклонение от главной цели. Не будьте грешниками, ибо гореть тогда в адском пламени ядерных взрывов ещё на Земле! Я нисколько не приувеличиваю угрозу, а серьезно предупреждаю!
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13.03.2022 18:59 Відповісти
интервью Закаева у Фейгина, посмотрите! Закаев говорит, что Зеленского выманят на переговоры, убъют, потом типа перемирие, а в финале поражение Украины. В советниках у Зеленского зрадники!!!!!! В чечне также было. Приближенный у Масхадова уговорил на переговоры......
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13.03.2022 20:11 Відповісти
возле Зеленского крутится куча предателей и пора их прошерстить и ликвидировать.
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13.03.2022 20:35 Відповісти
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13.03.2022 22:26 Відповісти
Й шо ти смалишь , Жовтка ?!
Бамбук ?

Поки українська армія не розтрощить 50 тисяч орків тільки 200х , поки не буде 10 тисяч полонених окрів й 20 тисяч в оточенні ніяки іноземні інвестиції не прийдуть в країну .

Бо для інвестицій потрібні гарантії , що спроба окупації не півториться .

А без 200-300 млд. іноземних субсидій в Україна буде стан економіки не крайщий ніж в ********** з усіма їх санкціями .
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14.03.2022 18:29 Відповісти
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