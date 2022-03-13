Альтернативою переговорам є ще кривавіша війна і поширення її на країни ЄС, – Жовква
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Єдиною альтернативою переговорам України з РФ є ще кривавіша війна з поширенням на інші країни Європи.
Про це сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми запрошуємо кожного дня. Президент це робить різними каналами - і через колег-президентів, і лідерів світових держав. Поки що він (Путін – ред.) не відповідає позитивно на це запрошення. Але будемо сподіватися, що зрештою це станеться. Бо єдиною альтернативою переговорів є ще кривавіша війна з іще більшою кількістю жертв, і з російського боку також, і далі її поширення на інші країни Європи. Це альтернатива", - сказав Жовква.
Він наголосив, що президент звертається якщо не до кожного, то до половини лідерів, з якими говорить президент України, з проханням, якщо є така змога, "донести Путіну ті сигнали, які, на жаль, ми не можемо донести зараз напряму".
При цьому Жовква висловив сподівання, що "все-таки ці переговори дуже скоро відбудуться".
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/watch/?v=1107926136729762
Бамбук ?
Поки українська армія не розтрощить 50 тисяч орків тільки 200х , поки не буде 10 тисяч полонених окрів й 20 тисяч в оточенні ніяки іноземні інвестиції не прийдуть в країну .
Бо для інвестицій потрібні гарантії , що спроба окупації не півториться .
А без 200-300 млд. іноземних субсидій в Україна буде стан економіки не крайщий ніж в ********** з усіма їх санкціями .