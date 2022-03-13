Енергосистема працює стабільно. У нас є відповідні резерви у разі потреби, – Галущенко

Попри прицільну руйнацію російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури, українська енергосистема працює стабільно. Потреби спеціально скорочувати споживання електроенергії немає.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про систему енергозабезпечення країни загалом, вона стабільна. Нагадаю, що з першого дня війни наша система працює в ізольованому режимі. Виробництво електроенергії відповідає споживанню. У нас є відповідні резерви у разі потреби", – зазначив Галущенко.

За даними Міненерго, наразі максимально споживана потужність становить близько 14,5-15 тис. МВт.

"За звичайних умов за такої погоди цей пік був би понад 20 тис. МВт", – додав міністр.

Він також вкотре звернув увагу на фейкові заклики до економії енергоспоживання, які поширює в мережі агресор.

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"Це була спроба через інформаційний тероризм похитнути нашу енергосистему. Адже, якщо відбувається різке зменшення споживання, то складно забезпечити відповідну частоту в енергосистемі – 50 Гц", – пояснив він.

Крім того, Галущенко закликав усіх українців, які мають можливість, своєчасно оплатити комунальні послуги, щоб підтримати здатність підприємств енергетичного сектора і надалі забезпечувати стабільне енергопостачання.

Водночас, за інформацією міністерства, на 13 березня без електропостачання залишилося 979,5 тис. домогосподарств, повністю відключено Маріуполь.

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