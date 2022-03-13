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США попередили Китай та інші країни про наслідки у разі допомоги Росії у відході від санкцій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США попередили Китай та інші країни про наслідки у разі допомоги Росії у відході від санкцій

Радник з національної безпеки Джейк Салліван попередив Китай про наслідки у разі допомоги Росії обійти санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Салліван попередив, що будь-які дії Китаю або інших країн, спрямовані на те, щоб надати Росії рятувальний круг або допомогти їй уникнути західних санкцій, "абсолютно" приведуть до наслідків.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що частина незаморожених золотовалютних резервів Росії розміщено в юанях, у зв'язку з чим Захід вимагає від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.

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Топ коментарі
+11
Китай будет кацапам помогать ? Ну китайцы ребята ушлые ,они так помогут ,что мама не горюй ,мало вате не покажется ...
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13.03.2022 16:45
+10
Нашестя клятих москалів назвав приходом "русского мира" Гундяєв - Кирило. Чого ж зараз мовчить російська православна церква, коли кляті москалі вбивають таких же православних, як і вони, нищать церкви, руйнують міста ? Чи у них Бог інший ?
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13.03.2022 16:45
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Китай будет кацапам помогать ? Ну китайцы ребята ушлые ,они так помогут ,что мама не горюй ,мало вате не покажется ...
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13.03.2022 16:45 Відповісти
Это очень ошибочное мнение. Китай одна из сильнейших стран мира во многих сферах, включая военную, и они коммунисты, что делает их изначально противниками цивилизованного мира. Они будут поступать так как им выгодно и судьба Украины с какими-то там санкциями их абсолютно не волнует. То что происходит сейчас, возможно вполне их устраивает, а так же не исключено что они имеют определяющую роль в этом нереальном мировом кризисе и в уничтожении Украины. Будем надееться что благорозумие победит алчность и они открестятся от москалей, выберя мир и процветание всеобщего процветания, а не только своего.
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13.03.2022 17:03 Відповісти
Так их выгода в уничтожении ********* как суверенного государства ,им надо расселять свои миллиарды ,где они их расселят ,до Луны далеко а кацапия вот она ...и Сибирь они считают своей исторически территорией ,Даманский они тоже не забыли ,да и предательство идей коммунизма тоже ,поэтому зря ты волнуешься ..
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13.03.2022 17:15 Відповісти
,Даманский они тоже не забыли - дійсно не забули ..... він давним давно китайський , але вже півострів бо китайці з"єднали його з сушею дамбою і на цій території здається побудували якийсь парк розваг ((
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13.03.2022 19:13 Відповісти
Если отрезать Китай от рынка зерновых, то они станут очень сговорчивы. В Украине я надеюсь они уже ничего не купят в ближайшее время

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13.03.2022 19:12 Відповісти
Я б не був таким категоричним , міжнародні контракти потрібно виконувати , під китайський контракт по-моєму навіть зараз проводять закупку кукурудзи ((
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13.03.2022 19:15 Відповісти
Покупать они могут что хотят, но вывезти у них нет возможности, все порты заблокированны, да и фермеры в этом году далеко не все готовы начинать посевную, так как гарантий нет никаких. И поводу контрактов, война это форс-мажор, поэтому все претензии в *****
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14.03.2022 09:29 Відповісти
Нашестя клятих москалів назвав приходом "русского мира" Гундяєв - Кирило. Чого ж зараз мовчить російська православна церква, коли кляті москалі вбивають таких же православних, як і вони, нищать церкви, руйнують міста ? Чи у них Бог інший ?
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13.03.2022 16:45 Відповісти
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев
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13.03.2022 17:14 Відповісти
В них справді інший Бог
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13.03.2022 17:00 Відповісти
А тому що в погребах кожного "храму" зберiгаэться зброя, або харчi для диверсантiв, а кожен "батюшка" маэ якесь званна в ФСБ.
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13.03.2022 17:04 Відповісти
блин..это же салливан...********* по рождению.
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13.03.2022 16:47 Відповісти
Навіщо Грузії і Сербії?
Нехай подивляться свої супутникові знімки, що робиться на кордоні Польщі з Білорусією.
Тисячі і тисячі фур з продовольством, крамом, з/частинами, металом і т.д.
Наші українці їх голіруч там блокують і всім все пох.
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13.03.2022 17:40 Відповісти
Ось подивіться, що там робиться
https://www.youtube.com/watch?v=ed1Vo5xIQ4M
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13.03.2022 18:28 Відповісти
Китайці не дуже розумні. Поки кацапи застрягли в війні з Україною,вже могли б собі Сибір віджати.
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13.03.2022 16:55 Відповісти
Є ще друзі Фуйла котрі йому допомагають Ердоган, Сербія,мадьяри, Райфайзен Банк, Ізраіль
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13.03.2022 16:56 Відповісти
обычные банки надеются на unionpay
ну ну, надейтесь
хотя санкции санкциями
а это пока бомбы никак не останавливает
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13.03.2022 16:58 Відповісти
Сербию надо отдельно не только предупрелить,но и принимать меры против этих хутинских пуесосов. То же касается и продажной грузии
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13.03.2022 17:07 Відповісти
Радник радить - у нього така посада молоть язиком!
От якби Держсекретар США таке сказав!
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13.03.2022 17:08 Відповісти
Германию уже можно смело привлекать к ответственности . Поляки знают как немчура обходит санкции .
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13.03.2022 17:13 Відповісти
Удивляюсь Израилю, стране, которая знает, что такое война, агрессия, террор на полное уничтожение страны и народа. Как они могут принимать всех рашенских подонков,? Или деньги не пахнут?
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13.03.2022 20:32 Відповісти
 
 