США попередили Китай та інші країни про наслідки у разі допомоги Росії у відході від санкцій
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Радник з національної безпеки Джейк Салліван попередив Китай про наслідки у разі допомоги Росії обійти санкції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Салліван попередив, що будь-які дії Китаю або інших країн, спрямовані на те, щоб надати Росії рятувальний круг або допомогти їй уникнути західних санкцій, "абсолютно" приведуть до наслідків.
Раніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що частина незаморожених золотовалютних резервів Росії розміщено в юанях, у зв'язку з чим Захід вимагає від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.
Топ коментарі
+11 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар13.03.2022 16:45
+10 Влад 2
показати весь коментар13.03.2022 16:45
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Будь ласка, зачекайте...
Нехай подивляться свої супутникові знімки, що робиться на кордоні Польщі з Білорусією.
Тисячі і тисячі фур з продовольством, крамом, з/частинами, металом і т.д.
Наші українці їх голіруч там блокують і всім все пох.
https://www.youtube.com/watch?v=ed1Vo5xIQ4M
ну ну, надейтесь
хотя санкции санкциями
а это пока бомбы никак не останавливает
От якби Держсекретар США таке сказав!