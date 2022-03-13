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У Маріуполі закінчуються запаси продуктів харчування та води, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі закінчуються запаси продуктів харчування та води, - міськрада

Ситуація в Маріуполі залишається дуже складною: у місті закінчуються останні запаси продуктів харчування та води, повідомляє міськрада.

"У Маріуполі ситуація продовжує залишатись дуже складною. Люди 12 діб перебувають у важкому стані. У місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв'язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води", – зазначається у повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

У міськраді також зазначають, що ситуація значно ускладнюється постійними обстрілами з боку російських окупантів, оскільки вони навмисне ведуть вогонь по житлових кварталах.

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"Сьогодні (13 березня. – Ред.) рашисти продовжили бомбити місто з літаків. Обстрілу зазнав житловий сектор на перетину проспекту Нахімова та вулиці Італійської, а також удари були в районі кінотеатру "Савона". Крім того, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету", – уточнюють у мерії.
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Топ коментарі
+10
В Маріуполі зараз цілковитий *******... Невже їм неможна хоч якось допомогти? Більше 2000 загиблих містян. А скільки ще людей залишилися лежати під завалами.
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13.03.2022 17:05
+9
У меня один вопрос кто готовил Мариуполь, Херсон и остальные города к войне? Кто то вобще думал о том что между городами необходимо оставлять безопасные коридоры для помощи?
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13.03.2022 17:00
+5
пора брать в заложники рабиновичей с мураевыми,бойками и монтянами..
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13.03.2022 17:10
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У меня один вопрос кто готовил Мариуполь, Херсон и остальные города к войне? Кто то вобще думал о том что между городами необходимо оставлять безопасные коридоры для помощи?
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13.03.2022 17:00 Відповісти
В Маріуполі зараз цілковитий *******... Невже їм неможна хоч якось допомогти? Більше 2000 загиблих містян. А скільки ще людей залишилися лежати під завалами.
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13.03.2022 17:05 Відповісти
Нельзя. Вся западная Украина в блокпостах и под каждым кустом по 3-5 человек с оружием сидят ...тыл охраняют.
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13.03.2022 17:23 Відповісти
то тероборона, а багато військових у нас привозять, на жаль, і з Харкова, і Києва, де вони захищали нашу землю...
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13.03.2022 17:43 Відповісти
а що вам заважає взяти зброю і іти звільняти Марік?
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13.03.2022 17:25 Відповісти
Заважає те, що я знаходжусь у Сумах, муфлон.
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13.03.2022 17:27 Відповісти
Бережи себе, муфлон. Нам ще горілку пити на день звільнення України від кацапсько-фашистских загарбників на пляжі в Севастополі
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13.03.2022 17:41 Відповісти
Я не вживаю, та за перемогу України обов'язково вип'ю. Але не з тобою, довбойобе.
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13.03.2022 18:20 Відповісти
Это пи..здец конечно, Мариуполю досталось больше всех... Дай бог возможности скорее им на помощь.
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13.03.2022 17:44 Відповісти
пора брать в заложники рабиновичей с мураевыми,бойками и монтянами..
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13.03.2022 17:10 Відповісти
Вони всі уже давно зєбали з України
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13.03.2022 17:26 Відповісти
А де той гуманітарний конвой, вже майже 2 доби добирається і все ніяк.
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13.03.2022 17:44 Відповісти
 
 