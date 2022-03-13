Порошенко в ефірі CNN закликав дати Україні винищувачі, системи протиповітряної та протитанкової оборони
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Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу CNN закликав західних союзників дати Україні винищувачі та системи протиповітряної оборони. Порошенко наголосив: Україна потребує суттєвого збільшення військової допомоги, адже вона сьогодні знаходиться на передовій війни російської імперії проти західного світу.
"Ми глибоко вдячні за допомогу, яку ми отримуємо від Сполучених Штатів. Високо цінуємо лідируючу роль президента Байдена, його адміністрації, двопартійну підтримку в Конгресі США. Високо цінуємо ми також підтримку Європи та НАТО. Але цього недостатньо. Прошу, вивчіть дуже уважно досвід Акту про ленд-ліз за часів Другої світової війни. Зараз нам потрібно все – від військових винищувачів, протитанкових систем, протиповіртяних систем захисту. Нам потрібно все – від продовольства до амуніції. Тепер потрібно все", – наголосив Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Чим більше ви надаєте нам допомоги заради збільшення ефективності українських Збройних сил, тим дедалі більш слабким ставатиме Путін. І саме завдяки цьому, вашій підтримці безпека всього світу, Сполучених Штатів, безпека НАТО буде більшою", – наголосив п’ятий Президент.
"З подій в Україні сьогодні розпочинається завершення російської імперії. Не дозвольте Путіну створити Радянський Союз 2.0. Це те, чому ми зараз протистоїмо в Україні, за присутності російських танків лише на відстані 15 миль від Києва", – зазначає Петро Порошенко.
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Порошенко-противоречивая фигура. Но в искусстве международной дипломатии , ему в Украине нет равных
іменно "свинарчуки" тягали дифіцитні клістрони поки таки долбойоби скавуліли про наживання "на крові патріотів" вам їблакам не зрозуміти що таке дифіцит запчастин
Порошенка тримають в Києві. Жодного дорадчого органу (з опозиції) при ЗЕ - не створено.
Ну можливо, є неофіційні консультації... але зі сторони це більше виглядає просто як "договір про ненапад" між ЄС та Слугами.
Ну було там кілька сумнівних операцій Гонтарєвої, були випадки надмірної прихильності місцевих влад до РОШЕНу, але таке і в Штатах трапляється ( і далеко не кожна така підозра підтверджується злочинним наміром).
Порошенко зробив кілька поважних помилок (боротьба з активістами, ох.здор., риги, банк... ), але при ньому не було такої вседозволеності на крадіжки. Будьмо об"єктивні.
https://www.facebook.com/watch/?v=1107926136729762
Не дорікати, а подякувати за підтримку та лідерство, після чого викласти свої прохання підкріплюючи їх аргументами!
Це зразок та шаблон для наслідування!