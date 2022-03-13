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Порошенко в ефірі CNN закликав дати Україні винищувачі, системи протиповітряної та протитанкової оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Порошенко в ефірі CNN закликав дати Україні винищувачі, системи протиповітряної та протитанкової оборони

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу CNN закликав західних союзників дати Україні винищувачі та системи протиповітряної оборони. Порошенко наголосив: Україна потребує суттєвого збільшення військової допомоги, адже вона сьогодні знаходиться на передовій війни російської імперії проти західного світу.

"Ми глибоко вдячні за допомогу, яку ми отримуємо від Сполучених Штатів. Високо цінуємо лідируючу роль президента Байдена, його адміністрації, двопартійну підтримку в Конгресі США. Високо цінуємо ми також підтримку Європи та НАТО. Але цього недостатньо. Прошу, вивчіть дуже уважно досвід Акту про ленд-ліз за часів Другої світової війни. Зараз нам потрібно все – від військових винищувачів, протитанкових систем, протиповіртяних систем захисту. Нам потрібно все – від продовольства до амуніції. Тепер потрібно все", – наголосив Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Чим більше ви надаєте нам допомоги заради збільшення ефективності українських Збройних сил, тим дедалі більш слабким ставатиме Путін. І саме завдяки цьому, вашій підтримці безпека всього світу, Сполучених Штатів, безпека НАТО буде більшою", – наголосив п’ятий Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працюємо із союзниками над переходом від поставок конкретних видів зброї до повноцінної програми Ленд-лізу, - Порошенко

"З подій в Україні сьогодні розпочинається завершення російської імперії. Не дозвольте Путіну створити Радянський Союз 2.0. Це те, чому ми зараз протистоїмо в Україні, за присутності російських танків лише на відстані 15 миль від Києва", – зазначає Петро Порошенко.
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Топ коментарі
+54
Аби не ПВО від Пороха, Київ би вже лежав в руїнах. Тепер Гетьман має дотиснути світ закрити небо над Україною
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13.03.2022 17:01
+34
При всём уважении, но Порошенко сейчас был бы куда более полезен в Вашингтоне или Брюсселе, чем в Киеве. При его то связях...
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13.03.2022 17:00
+22
В 2014 році комплекси С-300 були віднолені за його кошт.
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13.03.2022 17:22
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ХЗ, вода камень точит...
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13.03.2022 17:00 Відповісти
100%!
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13.03.2022 17:19 Відповісти
При всём уважении, но Порошенко сейчас был бы куда более полезен в Вашингтоне или Брюсселе, чем в Киеве. При его то связях...
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13.03.2022 17:00 Відповісти
Зараз є відеозв'язок.
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13.03.2022 17:02 Відповісти
Ничто не может заменить личную встречу. Никакая видеосвязь. По своему опыту знаю
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13.03.2022 17:04 Відповісти
Як особиста зустріч з Обамою? Та да...
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13.03.2022 17:05 Відповісти
Если надо решить не совсем удобный вопрос-только личная встреча. Иногда за рюмкой коньяка решаются вопросы, которые казались неразрешимыми. Думаю, были бы у нас и истребители и ПВО уже...
Порошенко-противоречивая фигура. Но в искусстве международной дипломатии , ему в Украине нет равных
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13.03.2022 17:09 Відповісти
А можливо навіть "Зірку Смерті" дали б після пляшки коньяку...
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13.03.2022 17:20 Відповісти
То чому ти це тут пишеш? Напиши це Порошенку. Ідея гарна.
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13.03.2022 17:23 Відповісти
Так жеж 73% поднимут крик что Порошенко сбежал, а нас Зе сидит в Киеве
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13.03.2022 23:56 Відповісти
Особенно с женщинами
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13.03.2022 17:06 Відповісти
Без образ - а до чого тут оце сьогодні ? Вам Порошенко у капці напісяв ? ((
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13.03.2022 17:20 Відповісти
Він не виїздний((рішення суду про заборону виїзду з України не було скасовано , почався кацапський наступ ((
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13.03.2022 17:18 Відповісти
Вибачте, але у "зє" лише подояки-ґебнюки_арахамії...
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13.03.2022 17:15 Відповісти
Аби не ПВО від Пороха, Київ би вже лежав в руїнах. Тепер Гетьман має дотиснути світ закрити небо над Україною
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13.03.2022 17:01 Відповісти
Якого Пороха? ППО старе, радянське. Може щось полагодили, що зек не встиг порізати. Та й те за рахунок волонтерів. Нічого нового цей порох не придбав. А збивають зараз багато літаків тими партизанськими stinger, що дав захід.
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13.03.2022 17:12 Відповісти
В 2014 році комплекси С-300 були віднолені за його кошт.
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13.03.2022 17:22 Відповісти
*********,ППО весь час за його каденцію ремонтувалось і по троху модернізувалось,те що ти ******** і так ясно
іменно "свинарчуки" тягали дифіцитні клістрони поки таки долбойоби скавуліли про наживання "на крові патріотів" вам їблакам не зрозуміти що таке дифіцит запчастин
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13.03.2022 17:22 Відповісти
Була б можливість я б тобі сто лайків поставив ! Але тугодумів не переконаєш - вони як програма на компі недописана ((
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13.03.2022 17:24 Відповісти
та я не за лайки,я з такими даунами на військових форумах вже роки три срусь,а вони все "свинарчуки,барига,бе бе",прям як тупорило кацапьйо з їх "восимлет",то ***** не пробиваємі...
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13.03.2022 17:28 Відповісти
А чим збивають крилаті та балістичні ракети над Києвом - теж стінгерами ? Ану скільки ти вже збив ? ((
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13.03.2022 17:22 Відповісти
що воно може сказати,воно тільки пердіти в калюжу може,іменно при поросі з консерви зняли С300В які є нашою єдиною системою ПРО,але ж той їблак звідки може про то знати...
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13.03.2022 17:24 Відповісти
С300 і Бук М2
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13.03.2022 17:28 Відповісти
ну хз на рахунок них може і вони також,але іменно модифікація 300В точилась як ПРО
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13.03.2022 17:33 Відповісти
от тільки в ЗСУ є тільки Бук М1(((
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13.03.2022 17:41 Відповісти
Мерзотнику брехливий ( хантер *******) закрий **** і не цявкай тут щось проти Пороха 😡
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13.03.2022 18:12 Відповісти
Порох кращий.
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13.03.2022 17:22 Відповісти
Плюс військові не гірші за нього ! Слава ЗСУ !
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13.03.2022 17:26 Відповісти
У його Триаді Армія-Мова-Віра, Армія на першому місці.
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13.03.2022 17:36 Відповісти
зате було 180 млрд у шляхи, якими зараз фашисткі танкі і бмп їдуть до Києва, Харкова, Сум, Маріуполя. це ж досягнення влади. при Порошенко пукін не напав на Україну, бо ця мерзота жахалась Пороха, тому що ЗСУ була сильною.
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13.03.2022 18:09 Відповісти
Дадут тогда,когда мы собьем большую часть боеспособной авиации засРашки и оставшиеся не смогут серьезно угрожать пилотам НАТО
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13.03.2022 17:01 Відповісти
Ага. Америги открыли 2 фронт лишь в 43-ьем, когда уже немчуру погнали на Запад! Хитровыделанные.
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13.03.2022 17:21 Відповісти
Уважно читай історію що США робили до 1943 , якби не вони - була б зараз нємєцька імперія від атлантики по тихоокеанію ((
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13.03.2022 17:28 Відповісти
З японцями США всю війноу воювали. Там теж було спекотно.
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13.03.2022 17:30 Відповісти
ага ти ще й з історією ні бум бум,почали воювати в 41му,на Тихому океані,і о ***** в 42му в Пн Африці,а в 43му уже була Сіцілія,і так від 2/3 до 3/4 всього люфтваффе ЗАВЖДИ було в Європі,а не на совковому фронті,цікаво чому ? якщо так пізно другий фронт відкрили?
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13.03.2022 17:32 Відповісти
В Европу поспели таки в 43-ьем, там была мясорубка до них.
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13.03.2022 17:35 Відповісти
ну яка мясорубка, поки на курскій дузі ганси палили танкові полчища сраліна,європа цілком спокійно жила,так бомбили але сказати що прям в хлам
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13.03.2022 17:43 Відповісти
по истории "2" по 10ти бальной системе.
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13.03.2022 18:17 Відповісти
Ще й ядерну зброю в додаток...Вже збирають
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13.03.2022 17:03 Відповісти
Вот тебе и ленд-лиз от сша :ни истребителей ,ни пво .А какие вначале были обещания штатовских политиканов обеспечить нас всем необходимым.Но один звонок путина с угрозами применения ЯО и все они сдулись
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13.03.2022 17:03 Відповісти
Пусть лучше дадут чем жахнуть по гордости *****, по крыскому мосту
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13.03.2022 17:03 Відповісти
Добре, коли влада та опозиція діють як єдина сила.
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13.03.2022 17:03 Відповісти
Насправді, не надто зрозуміло, чи це так.
Порошенка тримають в Києві. Жодного дорадчого органу (з опозиції) при ЗЕ - не створено.

Ну можливо, є неофіційні консультації... але зі сторони це більше виглядає просто як "договір про ненапад" між ЄС та Слугами.
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13.03.2022 17:10 Відповісти
скорее это выглядит как - порох борется за страну,а зеля борется за свой рейтинг
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13.03.2022 17:17 Відповісти
100% читач з листочка
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13.03.2022 17:23 Відповісти
и быдло продолжает это хавать((
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13.03.2022 17:27 Відповісти
Якщо нас зараз не хочуть приймати в НАТО - то треба добиватись отримання статусу основного союзника США поза НАТО.
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13.03.2022 17:04 Відповісти
Прямо так домагатися? А як саме?
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13.03.2022 17:06 Відповісти
Це повинно стати однією з наших вимог гарантій безпеки від заходу в обмін на можливий тимчасовий нейтральний статус.
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13.03.2022 17:25 Відповісти
Ще раз- ЯК САМЕ ДОМАГАТИСЯ?
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13.03.2022 17:33 Відповісти
Я вище написав. Якщо ви не зрозуміли - повторюю: Ставити перед США питання руба. Якщо в НАТО поки не готові бачити нас одним з членів блоку - нехай США офіційно дають нам статус свого союзника поза НАТО. Тоді ми можемо погодитись на тимчасовий нейтральний статус.
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13.03.2022 17:43 Відповісти
Так, ЗЕлені ж завалили таке голосування в ВР, коли це було можливо... Тепер вже пізно..
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13.03.2022 17:07 Відповісти
Голосувати можна ще раз.
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13.03.2022 17:44 Відповісти
Європа всралася!
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13.03.2022 17:08 Відповісти
А що заважало Порошенку за 5 років президентства придбати все це. А щось і виготовити в Україні замість того, щоб лише красти? Один 5 років крав, потім інший прийшов і 3 роки теж крав та будував дороги(мабуть для рашистських танків). А зброю, засоби ППО та нові чи хоч літаки ніхти з них не думав. А тепер такі патріоти.
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13.03.2022 17:09 Відповісти
А еще раньше был Горбачев, Брежнев. И сталин еще раньше. Ворюги
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13.03.2022 17:12 Відповісти
90% ефективної зброї у ВСУ поставлено або розроблено при Пороху. Не пиши маячню.
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13.03.2022 17:15 Відповісти
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13.03.2022 17:20 Відповісти
Це ти про 30 штук джавелінів, які Трамп нам продав за гроші та ще й наказав закрити на складах і не використовувати проти ворога щоб ***** не образився? Не сміши.
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13.03.2022 17:44 Відповісти
Не 30,а 200. Если хочется поумничать, то не забудь за "Байрактары"
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13.03.2022 17:46 Відповісти
І де зараз ті байрактари? Пісня, а байрактарів нема. Окрім як в Києві кілька штук зелену жопу захищати. В Маріуполь не дають, бо його вже намітили здати.
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13.03.2022 17:59 Відповісти
Видно что шаришь! Стратег! Они должны над твоей головой маячить, что бы ты ж увидел) желательно прямо в Марике в безоблачный день
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13.03.2022 19:29 Відповісти
ну може те що ти довбойоб,а ще те що в 14 році в казні було 100 тисяч гривень,нє долбойобику,а ППО відновили іменно при Поросі,а не при клоуні,чи ти думаєш гроші з неба падають,якраз коли економіка почала потихеньку росту прийшло чмо і почало гроші в асфальт закатувати
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13.03.2022 17:15 Відповісти
О, та ти з тих дебілів що пальмової олії жеруть забагато. Спеціально для тебе повторюю що я не за клоуна, але й добре пам'ятаю як рошенівська свиня казала по телефону *****: "...целую, обнімаю". І я добре пам'ятаю як ця ж свиня ********* на війні 5 років, як заборонила Айдару вибивати орків з Луганська та двічи підписувала мінську капітуляцію з ******. Зрада не має терміну давності.
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13.03.2022 17:56 Відповісти
Свинарчуки в тюрьме. С порохом. Как в телефоне говорили
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13.03.2022 19:32 Відповісти
гівнарь по факту в тебе нема нічого тому ***** в спам ********
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13.03.2022 19:32 Відповісти
****** ти ж ******* всіма завченими методичками ти тупий як і твій куратор
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13.03.2022 19:35 Відповісти
восимлет бе бе,крававий барига бе бе,ще давай скавчи ***** розваж чимось оригинальним)))
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13.03.2022 19:36 Відповісти
При Порошенко (і "ЄС") явно не крали так нагло, як ЗЕлені - безперервно, без міри, і без приховування!

Ну було там кілька сумнівних операцій Гонтарєвої, були випадки надмірної прихильності місцевих влад до РОШЕНу, але таке і в Штатах трапляється ( і далеко не кожна така підозра підтверджується злочинним наміром).
Порошенко зробив кілька поважних помилок (боротьба з активістами, ох.здор., риги, банк... ), але при ньому не було такої вседозволеності на крадіжки. Будьмо об"єктивні.
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13.03.2022 17:16 Відповісти
Забув згадати про суди та медіа - з теперішньої перспективи мабуть головні помилки Порошенка.
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13.03.2022 17:18 Відповісти
Судова реформа була при Порошенко розпочата, але це не така швидка справа.
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13.03.2022 17:33 Відповісти
Ніякої реформи ніхто не починав. А судами керував Грановський по телефону. Не треба смішити людей.
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13.03.2022 18:00 Відповісти
так так всім уже ясно що ти ****** всюди свічку тримав,в спам *****
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13.03.2022 19:33 Відповісти
Иди нах, мудлан рошенівський!
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14.03.2022 01:16 Відповісти
що мичишь сосало стяни бидло безголове,иди сватів подивись на зельку дрочани
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14.03.2022 14:48 Відповісти
Піди краще ковтни пальмової олії, дебіл тупорилий! Бо без неї в тебе мізки засихають і перетворюються на лайно.
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14.03.2022 17:08 Відповісти
так ******* ти будеш по темі а ну так тебе ж порох в очко товкопоки ти тут скавчало)))
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14.03.2022 19:57 Відповісти
корсары, вильха, нептун это то что было разработано при Порошенко занимался "кровавый пастор" 5 лет не достаточно полный цикл создания такого оружия. но 73% тн украинцев не дали довести план переворужения. потому что нарид дуже вумный. надеюсь что вата у них выгорела и не будут такими вумными.
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13.03.2022 18:28 Відповісти
Все розроблене і розпродане Тайланду.
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14.03.2022 01:18 Відповісти
ага твоє очко уже давно продане руснявим кураторам
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14.03.2022 14:51 Відповісти
Ні варто рівняти всіх по собі. Це тобі кадирівці всю ніч сраку рвали.
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14.03.2022 17:09 Відповісти
ти знов сосало відкрило тухлодире))) ти ж даун який нен зміг на жодне запитання відповісти,***** сиклява
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14.03.2022 19:55 Відповісти
Mnogo mozet sto dat amerika.PVO,takze MRLS bylo bi otlycno togda imeli cem streliat na rastojanije 300 kilometrov skvalnim ogniom,droni kamikadze takze xoroso bylo,oni imejut takze tam 90 stuk srazu idiot v ataku i zbit ix ocen trudno.Javelini i stingera eto vsio xoroso no etogo malo
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13.03.2022 17:16 Відповісти
Американці не дадуть озброєння, для використання якого потрібні американці. По-перше його треба одразу використовувати, а ми не навчені цьому, по-друге його не можна дати захопити ворогу
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13.03.2022 17:22 Відповісти
Netu sto skryvat,MRLS imejet mnogyje armiji tolko to sto eto ne zacytnoje voruzenyje a nastupajucaja,droni kamikadze u statov takze oni kak Izraelia Harop,ix zaglusit nezaglusis idut po ukazanoj programe
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13.03.2022 17:33 Відповісти
Арестович Заспокійливий: Для всіх нас настала друга фаза психологічної втоми Вона породжує певні негативні ефекти. Які? Що саме відбувається?
https://www.facebook.com/watch/?v=1107926136729762
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13.03.2022 17:35 Відповісти
Ще один експерд-3.14здабол.
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13.03.2022 18:02 Відповісти
Помним видосики. в 2019. Теперь этого васю суют везде с блабладиферамбами. Бабам он нравится. Да и фамилия норм. Не жид
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13.03.2022 19:37 Відповісти
Какая ещё в *опу "Российская империя"?!!! Российская империя не имеет НИЧЕГО общего с ублюдками из наРоссийской *********, предки которой УБИЛИ и РАССТРЕЛЯЛИ Российскую империю!
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13.03.2022 17:37 Відповісти
Міг би сам купити!Олігарх! Хіба мало грабанув держ грошей!
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13.03.2022 17:54 Відповісти
Це стосується всіх олігархів!
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13.03.2022 17:56 Відповісти
Деяким нашим можновладцям (і пересічним теж) потрібно повчитись як потрібно будувати публічне звернення.
Не дорікати, а подякувати за підтримку та лідерство, після чого викласти свої прохання підкріплюючи їх аргументами!
Це зразок та шаблон для наслідування!
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13.03.2022 17:56 Відповісти
Почти уверен, что теперь дадут, после этого ракетного обстрела военной базы. Посмотрел сегодня несколько телепередач на разных американских каналов. Риторика резко изменилась! Говорят, что увелечение военной помощи Украине стало уже делом чести для США! Карлик окончательно обнаглел! Сенаторы требуют немедленной встречи с Байденом!
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13.03.2022 18:14 Відповісти
Порошенко призвал 😁Зеленский это каждый день говорит а толку.
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25.04.2022 17:51 Відповісти
Привіт, долбані хріноботи з подвійним фінансуванням. Я думав, що вас уже, в основному, прикрили. Ви все не забуваєте лизнути одну точку одного обєкта, що віщає прописні істини з розумним виглядом. Але ж обєкта немає в Україні, тай смішний він уже деколи. Подивіться голосування і реєстрацію ВР, телепні.
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09.09.2022 11:29 Відповісти
 
 